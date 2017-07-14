Очередной плевок российской системы. Впрочем, всё как всегда

Вот времена-то настали… Ни партии, ни чести, ни совести. Ни денег, но вы там держитесь. Главное, чтобы не было как на Украине, и Отвальный отвалил от несовершеннолетних.Ну, мы держимся, да. Рыкаем в сторону Навального и внешних врагов, спокойно воспринимаем наши повышения цен в зависимости от курса доллара и цен на нефть. Зависимости, правда, никакой, вверх пойдут мировые цены или вниз, без разницы. Наши только вверх.Однако градус народного патриотизма надо чем-то повышать. Крым как бы уже не тема, Донбасс тоже. Дальше что? Грядущее позорище, по странной случайности именуемое чемпионатом мира по футболу? Как-то не очень.Все эти крики и добродушное ржание в сторону Украины понемногу надоедают. Тем более, что украинцы, с которыми я лично общаюсь, как-то не собираются вымирать. Что, с одной стороны, радует, ибо люди хорошие, с другой стороны, напрягает.Сколько раз мы уже торжественно хоронили Украину, а она все никак. Вот вроде бы дно, ан нет. Снова стучат снизу, и вот он, очередной виток. Ну да и бог с ними, разберутся сами.А в нашей действительности как? А как на Украине. Только в наших масштабах все выглядит поспокойнее, а так разницы особой нет, если снизу вверх смотреть.Верю гаранту, сказавшему на ежегодном вещании, что у нас самый низкий в Европе подоходный налог и коммунальные платежи. Честное слово, верю. Но как бы и доход у нас тоже самый низкий. Да, если не брать в расчет Украину, Беларусь и Молдову, то так. Про качество помолчим. Тут крыть нечем, кроме выражений, запрещенных Роскомнадзором.Ладно, денег нет, но мы вроде как держимся. Но дальше что? Где дальше брать задор и повод, чтобы держаться? И, что в преддверии 2018 года, поддерживать власть? Нет, понятно, что на выборах победит тот, кто победит.Но жить-то хочется в стране, которая великая и могучая, а не нечто, плоховато понимаемое. Заповедник какой-то для избранных. Избрали, избрался, вскарабкался — и жизнь удалась.Ну вот как не позавидовать господину Полонскому сотоварищи? Украли 2,42 миллиарда рублей, обманули кучу дольщиков, и что? А ничего. Пшик. Очередной, замечу. Пять лет, и «за давностью сроков» — освобождение в зале суда. Аплодисменты всем, включая справедливого судью Найденова и следователей по делу.Стоило огород городить? Экстрадиции требовать, экстрадировать?И почему снова так? Почему вдруг следствие переквалифицировало особо крупное мошенничество в мошенничество в сфере предпринимательской деятельности? И судья так роскошно подмахнул приговор?Может, действительно, дело в том, что, выступая на суде, Полонский высказал готовность огласить всех, кто получил квартиры в его чудо-комплексах, скажем так… не совсем на общих основаниях? Это понятно, что в «Кутузовскую милю» денежки несли далеко не инженеры и учителя. Видимо, кто-то был более правым в этом деле.Догадки, да. Но как еще объяснить внезапный пересмотр дела в более мягкую сторону? И такую лояльность судьи? Вор, вроде бы, должен сидеть в тюрьме. Но это если вор такой… не элитный.Кстати, очень интересно будет посмотреть, сколько присудят рэкетиру-инвалиду за «отжатый» мопед.В любом случае, очередная демонстрация того, что, если ты воруешь астрономические цифры, то можешь спать спокойно. И это реалия, к сожалению. Тут от Васильевой до Полонского прошла целая плеяда жуликов и вымогателей, и ничего. Не 1937-й год, как сказал один исторический персонаж.Оптимизма и патриотизма не добавляет почему-то.Как не добавляет и еще одно событие. Многими не замеченное, но кто заметил — того немного так возмутило.Ирина Анатольевна Тюрина (она же Ирина Нельсон, она же Диана), была награждена медалью ордена “За заслуги перед Отечеством II степени”.За высокий профессионализм, многолетнюю артистическую деятельность, богатейший накопленный опыт и большой личный вклад в развитие молодёжи, популяризацию образа доброты и романтики, активную жизненную позицию, продвижения принципов ненасилия и безупречную репутацию, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий.Награду вручал руководитель администрации президента Вайно Антон Эдуардович…Пошел искать, где там Нельсон нагуманитарила и что за «важные творческие мероприятия» устраивала.Не нашел, каюсь. Изображений в голом и полуголом виде от кучи журналов — валом, а вот насчет гуманитарной деятельности — не нашел. Плохо искал, наверное. Ну а что такое «важные творческие мероприятия», вообще не мое дело. Каждый сам в состоянии додумать, где это она «нарефлексила» вместе со своей группой «Reflex».Одномоментно с Нельсон-Тюриной орденом Дружбы пожаловали Буйнова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени Алексея Гомана (2-я степень у него уже есть), Григория Семина, Анатолия Шендерова (директор «Землян»).2-ю степень вместе с Нельсон получил Григорий Лепсверидзе (он же просто Лепс).Ну, какая страна, такие и кавалеры, что тут сказать…Есть такое не очень красивое слово — дискредитация. Сегодня это лучший термин, который можно применить к ситуации.Дискредитация власти, законодательной системы, судебной системы. Для чего все это и кому выгодно? Хороший вопрос, не правда ли?Дискредитация государственной наградной системы. У Гомана, в биографии которого ни слова об отдаче долга Родине в плане службы хоть какой-то, две медали за заслуги перед Родиной. У многих моих знакомых и друзей, прошедших через горнило чеченских войн — ни одной. Не заслужили, видимо.Парадокс, но человек, который взял в руки автомат и пошел выполнять свой долг перед Родиной, почему-то имеет перед ней меньше заслуг, чем человек, тяжелее микрофона в руках ничего не державший.Точнее, Родина в лице государства не считает заслугой мотания по горам в поисках боевиков достойным награды. Или то, что человек просто выполнил возложенные на него обязанности. Потом, кровью, здоровьем.Зато дергающийся на сцене организм — вполне.Обидно, просто обидно, глядя на эту наградную клоунаду. За настоящих людей, на которых государству плевать.С другой стороны, хотелось бы знать, а о чем реально думают там, наверху, вытворяя все это непотребство?