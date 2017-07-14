08:50 14 июля

Очередной плевок российской системы. Впрочем, всё как всегда

Вот времена-то настали… Ни партии, ни чести, ни совести. Ни денег, но вы там держитесь. Главное, чтобы не было как на Украине, и Отвальный отвалил от несовершеннолетних.

Ну, мы держимся, да. Рыкаем в сторону Навального и внешних врагов, спокойно воспринимаем наши повышения цен в зависимости от курса доллара и цен на нефть. Зависимости, правда, никакой, вверх пойдут мировые цены или вниз, без разницы. Наши только вверх.

Однако градус народного патриотизма надо чем-то повышать. Крым как бы уже не тема, Донбасс тоже. Дальше что? Грядущее позорище, по странной случайности именуемое чемпионатом мира по футболу? Как-то не очень.


Все эти крики и добродушное ржание в сторону Украины понемногу надоедают. Тем более, что украинцы, с которыми я лично общаюсь, как-то не собираются вымирать. Что, с одной стороны, радует, ибо люди хорошие, с другой стороны, напрягает.

Сколько раз мы уже торжественно хоронили Украину, а она все никак. Вот вроде бы дно, ан нет. Снова стучат снизу, и вот он, очередной виток. Ну да и бог с ними, разберутся сами.

А в нашей действительности как? А как на Украине. Только в наших масштабах все выглядит поспокойнее, а так разницы особой нет, если снизу вверх смотреть.

Верю гаранту, сказавшему на ежегодном вещании, что у нас самый низкий в Европе подоходный налог и коммунальные платежи. Честное слово, верю. Но как бы и доход у нас тоже самый низкий. Да, если не брать в расчет Украину, Беларусь и Молдову, то так. Про качество помолчим. Тут крыть нечем, кроме выражений, запрещенных Роскомнадзором.

Ладно, денег нет, но мы вроде как держимся. Но дальше что? Где дальше брать задор и повод, чтобы держаться? И, что в преддверии 2018 года, поддерживать власть? Нет, понятно, что на выборах победит тот, кто победит.

Но жить-то хочется в стране, которая великая и могучая, а не нечто, плоховато понимаемое. Заповедник какой-то для избранных. Избрали, избрался, вскарабкался — и жизнь удалась.

Ну вот как не позавидовать господину Полонскому сотоварищи? Украли 2,42 миллиарда рублей, обманули кучу дольщиков, и что? А ничего. Пшик. Очередной, замечу. Пять лет, и «за давностью сроков» — освобождение в зале суда. Аплодисменты всем, включая справедливого судью Найденова и следователей по делу.

Стоило огород городить? Экстрадиции требовать, экстрадировать?

И почему снова так? Почему вдруг следствие переквалифицировало особо крупное мошенничество в мошенничество в сфере предпринимательской деятельности? И судья так роскошно подмахнул приговор?



Может, действительно, дело в том, что, выступая на суде, Полонский высказал готовность огласить всех, кто получил квартиры в его чудо-комплексах, скажем так… не совсем на общих основаниях? Это понятно, что в «Кутузовскую милю» денежки несли далеко не инженеры и учителя. Видимо, кто-то был более правым в этом деле.

Догадки, да. Но как еще объяснить внезапный пересмотр дела в более мягкую сторону? И такую лояльность судьи? Вор, вроде бы, должен сидеть в тюрьме. Но это если вор такой… не элитный.

Кстати, очень интересно будет посмотреть, сколько присудят рэкетиру-инвалиду за «отжатый» мопед.

В любом случае, очередная демонстрация того, что, если ты воруешь астрономические цифры, то можешь спать спокойно. И это реалия, к сожалению. Тут от Васильевой до Полонского прошла целая плеяда жуликов и вымогателей, и ничего. Не 1937-й год, как сказал один исторический персонаж.

Оптимизма и патриотизма не добавляет почему-то.

Как не добавляет и еще одно событие. Многими не замеченное, но кто заметил — того немного так возмутило.

Ирина Анатольевна Тюрина (она же Ирина Нельсон, она же Диана), была награждена медалью ордена “За заслуги перед Отечеством II степени”.

За высокий профессионализм, многолетнюю артистическую деятельность, богатейший накопленный опыт и большой личный вклад в развитие молодёжи, популяризацию образа доброты и романтики, активную жизненную позицию, продвижения принципов ненасилия и безупречную репутацию, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий.

Награду вручал руководитель администрации президента Вайно Антон Эдуардович…

Пошел искать, где там Нельсон нагуманитарила и что за «важные творческие мероприятия» устраивала.

Не нашел, каюсь. Изображений в голом и полуголом виде от кучи журналов — валом, а вот насчет гуманитарной деятельности — не нашел. Плохо искал, наверное. Ну а что такое «важные творческие мероприятия», вообще не мое дело. Каждый сам в состоянии додумать, где это она «нарефлексила» вместе со своей группой «Reflex».



Одномоментно с Нельсон-Тюриной орденом Дружбы пожаловали Буйнова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени Алексея Гомана (2-я степень у него уже есть), Григория Семина, Анатолия Шендерова (директор «Землян»).

2-ю степень вместе с Нельсон получил Григорий Лепсверидзе (он же просто Лепс).

Ну, какая страна, такие и кавалеры, что тут сказать…

Есть такое не очень красивое слово — дискредитация. Сегодня это лучший термин, который можно применить к ситуации.

Дискредитация власти, законодательной системы, судебной системы. Для чего все это и кому выгодно? Хороший вопрос, не правда ли?

Дискредитация государственной наградной системы. У Гомана, в биографии которого ни слова об отдаче долга Родине в плане службы хоть какой-то, две медали за заслуги перед Родиной. У многих моих знакомых и друзей, прошедших через горнило чеченских войн — ни одной. Не заслужили, видимо.

Парадокс, но человек, который взял в руки автомат и пошел выполнять свой долг перед Родиной, почему-то имеет перед ней меньше заслуг, чем человек, тяжелее микрофона в руках ничего не державший.

Точнее, Родина в лице государства не считает заслугой мотания по горам в поисках боевиков достойным награды. Или то, что человек просто выполнил возложенные на него обязанности. Потом, кровью, здоровьем.

Зато дергающийся на сцене организм — вполне.

Обидно, просто обидно, глядя на эту наградную клоунаду. За настоящих людей, на которых государству плевать.

С другой стороны, хотелось бы знать, а о чем реально думают там, наверху, вытворяя все это непотребство?
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 19

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  1. капрал Сегодня, 06:39
    Ох Рома, больную и правильную тему поднял. +100500 good good good
    капрал
    1. Ольгович Сегодня, 08:16
      Цитата: капрал
      Ох Рома, больную и правильную тему поднял. +100500 good good good

      И при этом Роман категорически отказался от даже гипотетического предложения пойти во власть и баллотироваться, например, в депутаты Госдумы.

      А если порядочные и нормальные люди НЕ идут во власть, то какие вопросы к власти?

      Замечу также, что эта власть не с Марса прилетела: все свое, родное.

      По поводу медалей, приговоров и судов: тут справедливости не было никогда нигде и не будет, по одной простой причине: у каждого- СВОЕ понимание справедливости....
      Ольгович
    2. сибиралт Сегодня, 08:42
      Деньги были украдены не у государства, а у граждан. Самое интересное то, что в суд не явился ни один потерпевший. А, ведь, по делам о хищениях потерпевших не назначают, это они заявляют о причинении им вреда и с их согласия признаются потерпевшими постановлением следователя. Так что, прежде чем судить о конкретном решении суда, стоит хотя бы ознакомиться с материалами уголовного дела, или, в крайнем случае, прочитать решение суда в полном объеме, а не узнать его резолютивную часть из СМИ. Но и для этого нужно иметь юридическое образование и соответствующую практику по уголовному судопроизводству. Не то все мы считаем себя врачами и судьями. hi
      сибиралт
  2. Волька Сегодня, 06:48
    а не проще было утопить котенка в ведре в камбодже... а так, как же всем нам наработаться на всех вас "элитных"...
    Волька
    1. мордвин 3 Сегодня, 06:54
      Цитата: Волька
      а не проще было утопить котенка в ведре в камбодже... а так, как же всем нам наработаться на всех вас "элитных"...

      Во всём виноват Чубайс!
      мордвин 3
    2. Fast_mutant Сегодня, 07:15
      Да, давно уже пора применять "ледорубное" наказание. Здесь вынесли приговор, там привели в исполнение... Чтоб не думали, что можно уехать и спокойно тратить прихваченное!
      Fast_mutant
  3. Шурале Сегодня, 06:58
    Маладец, вот бы ещё подписи собрать под письмом и гаранту отправить. Открытое. В газете "Вестник развала и распила".
    Шурале
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:15
    Ну вот как не позавидовать господину Полонскому сотоварищи? Украли 2,42 миллиарда рублей, обманули кучу дольщиков, и что? А ничего. Пшик

    ... узнал о приговоре по ТВ и возмущён до глубины души!!! О КАКОМ ПРАВОВОМ решении суда может идти речь!!!
    Это филькина грамота подписанная судьёй... ПРОСТО НЕТ СЛОВ И НИ КАКОГО ДОВЕРИЯ СУДАМ!!!!
    a.s.zzz888
  5. Strashila Сегодня, 07:26
    Что в первой что ли... при строительстве МКАДа в в конце 90-х было доказано хищение 9 000 000 000 вечно зеленных долларов... и точно такой же итог, все на свободе по истечению срока давности.
    Система работает без сбоев.
    Только основному эксперту со стороны государства экстренно пришлось отбыть на исконную Родину, землю обетованную.
    Strashila
  6. iury.vorgul Сегодня, 07:45
    Ну...а чего удивляться!!! У нас же некий Макаревич кавалер орденов Почета и За заслуги перед Отечеством... Правда, неясно перед каким отчеством?.. Со столицей в Киеве, Тель-Авиве или Вашингтоне.
    iury.vorgul
  7. Altona Сегодня, 07:47
    Странно называть деятелей шоу-бизнеса артистами.Тем более раздавать пачками ордена.В моем понимании орден-это военная награда.А то, что сейчас происходит, это примерно как в воюющей с врагами армии раздавать ордена маркитанткам и конюхам из обоза.Дел ихнее конечно, эти "гуманитарные деятели" выступают на корпоративах и всяких вечеринках, где очередной вельможа или просто очень богатый человек может подойти и дыхнув отрыжкой дорогого коньяка спросить:"Орден хошь?Какой ты хошь?Сделаю, не вопрос!У Путина в Оружейной палате вручат как положено! Не сцы артист." Я просто других ситуаций и представить не могу, потому что ордена сыпятся как град в жаркое лето.
    Altona
  8. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:02
    Поддерживаю уважаемого автора во всем и готов подписаться абсолютно пож каждым словом
    Андрей из Челябинска
  9. ССИ Сегодня, 08:14
    Роман, а что изменится? Полонский не самый вздорный..... Сердюков???? Васильева? Погосян?, Да и Медведев? Полонский - вздор, обычный проходимец, отпустили - и черт с ним... Что делать дальше, вот вопрос вопросов.....
    ССИ
  10. mitrich Сегодня, 08:31
    Ничего не боятся продажные судьи, прокурорские, менты. На глазах всей страны наглого ворюгу, проходимца и афериста освободили. Не боятся ничего и никого, народ, пресса, общественное мнение, обманутые дольщики им не указ.
    Бабло побеждает всё. И куда мы идём? Как в старом анекдота: " нагавно, нагавно.... нога в ногу со временем..."
    mitrich
  11. mac789 Сегодня, 08:32
    Роман, ну что Вы все о грустном!? Прям Эхо Москвы!...
    Главное у Медвепута Всё Хорошо!!!
    mac789
  12. RussKamikadZE Сегодня, 08:32
    Автор - подросток или идеалист ? Такой "патриот", а долг перед Родиной для него в медалях заключается. Его друзья видимо ради медалей воевали. Ну и еще прослеживается тема "не служил - не мужик". Высоцкий тоже не служил и тоже "дергающейся на сцене организм".
    RussKamikadZE
  13. тасха Сегодня, 08:37
    По поводу награждения Ирины Анатольевны Тюриной я могу сказать следующее..


    Это к пятнице. Если серьёзнее, то бурчать по этому поводу можно конечно..Но.. В стране 150млн. человек и может быть Диана действительно развила какую-то часть молодёжи, привлекла на сторону доброты и романтики и подтолкнула на более активную жизненную позицию. Автор, изучили ли Вы вопрос о деятельности Ирины по подготовке и проведению важных гуманитарных мероприятий?

    Лично мне, например, песня Г.Лепса исполненная в нужное время и в нужном месте помогла решить вопрос о создании семьи. wink Хотя... Иногда кажется, что его не награждать надо, а из революционного левольверта того, за такую услугу laughing
    тасха
  14. Стирбьорн Сегодня, 08:39
    С другой стороны, хотелось бы знать, а о чем реально думают там, наверху, вытворяя все это непотребство?
    Общество потребления активно развивают, причем на самом высоком уровне! Так что странно слышать про то, как у нас тут русский мир, а вот на Западе содом и разврат творится.
    Стирбьорн
  15. Monster_Fat Сегодня, 08:44
    Не совсем верно, просто Россия уже окончательно разделилась на две страны: одна с "небожителями", а другая-с теми кто обязан пресмыкаться в грязи. У каждой из этих стран своя жизнь, свои ценности, своя идеология, свой суд, свои герои и пр.
    Monster_Fat
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