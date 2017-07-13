17:47 13 июля

Признаки раскола в рядах ИГИЛ после ликвидации аль-Багдади

Сообщение о весьма странном шаге боевиков так называемого «Исламского государства» (* террористическая группировка, запрещённая в РФ), публикует телеканал «Аль-Сумария» . В материале говорится о том, что боевики объявили иракский город Тель-Афар в провинции Найнавы «независимым». При этом в сообщении конкретизируется, что независимость объявлена от остальной части псевдохалифата.

РИА Новости приводит перевод заявления иракского источника:
Главари ИГИЛ* в Тель-Афаре в кратком заявлении провозгласили город государством, независимым от того, что называют "халифатом", и пригрозили жестокими наказаниями тем, кто ослушается их приказов.


Признаки раскола в рядах ИГИЛ после ликвидации аль-Багдади



С одной стороны, это говорит о фактическом расколе в рядах ИГИЛ (*) и начале «делёжки» подконтрольных на данный момент территорий и ресурсов – после подтверждения сведений о ликвидации ВКС РФ Абу-Бакра аль-Багдади. С другой стороны, это свидетельство и того, что главари ИГИЛ (*) пытаются заявлять о своём «могуществе» в Ираке, хотя тот же Тель-Афар, по сути, игиловцами уже не контролируется.

На этом фоне приходят сообщения о начале наступательной операции сирийской правительственной армии в районе населённого пункта Ас-Сухна (Ас-Сухнэ). Город на данный момент находится под контролем террористов ИГИЛ (*). Фактически это последний опорный пункт боевиков в связке регионов Хомс-Ракка, овладение которым даст возможность сирийской армии идти на деблокирование Дейр-эз-Зора.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 6

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:50
    Значит, что то там они замутили, или хотят замутить, это решение принято явно по наветке сша, тут есть некая ловушка -игил слаба, но пока что не огонизирует, они еще долгие месяцы могут воевать -тут однозначно какая то скрытая бяка! !!
    Изгоняющий либероидов
    1. vovanpain Сегодня, 14:57
      это говорит о фактическом расколе в рядах ИГИЛ (*) и начале «делёжки» подконтрольных на данный момент территорий и ресурсов

      Ну это так то так yes но кто спонсор тот и командует,свято место пусто не бывает,назначат из ЦРУ главного. yes
      vovanpain
      1. Татьяна Сегодня, 15:07
        Ничего особенного в этом "разделении" ИГИЛ я не вижу! Наверняка это действуют США по принципу управления "Разделяй - и властвуй!"
        В принципе, в данном случае с разделением ИГИЛ практически ничего особо не изменится. ЦРУ и госдеп США будут помогать исподтишка обоим группировкам ИГИЛ. Зато обе группировки ИГИЛ будут конкурировать друг с другом и каждая из них группировка ИГИЛ по отдельности станет более управляемым и зависимым орудием в руках и интересах США, чем одна!
        Татьяна
        1. DMB_95 Сегодня, 16:15
          Возможно , духи хотят создать новое "государство" (под контролем ЦРУ) , чтобы обвинив во всех прошлых грехах ИГ и Аль-Багдади , заключить сепаратный мир с Западной коалицией . И это будет неплохой плацдарм для Штатов на БВ .
          DMB_95
      2. Чёрный Сегодня, 15:31
        Ждемс обвинений западных СМИ , во вмешательсве в выборы главаря игил, с обязательным требованием ввести новые санкции в отношении России laughing
        Чёрный
    2. Комментарий был удален.
  2. Горный стрелок Сегодня, 14:51
    Ну, ожидаемо! ИМХО, самое страшное начнется потом. Когда будут стараться "разорвать" Сирию на разные зоны
    Горный стрелок
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