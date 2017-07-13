Признаки раскола в рядах ИГИЛ после ликвидации аль-Багдади

Главари ИГИЛ* в Тель-Афаре в кратком заявлении провозгласили город государством, независимым от того, что называют "халифатом", и пригрозили жестокими наказаниями тем, кто ослушается их приказов.

Сообщение о весьма странном шаге боевиков так называемого «Исламского государства» (* террористическая группировка, запрещённая в РФ), публикует телеканал «Аль-Сумария» . В материале говорится о том, что боевики объявили иракский город Тель-Афар в провинции Найнавы «независимым». При этом в сообщении конкретизируется, что независимость объявлена от остальной части псевдохалифата. РИА Новости приводит перевод заявления иракского источника:С одной стороны, это говорит о фактическом расколе в рядах ИГИЛ (*) и начале «делёжки» подконтрольных на данный момент территорий и ресурсов – после подтверждения сведений о ликвидации ВКС РФ Абу-Бакра аль-Багдади. С другой стороны, это свидетельство и того, что главари ИГИЛ (*) пытаются заявлять о своём «могуществе» в Ираке, хотя тот же Тель-Афар, по сути, игиловцами уже не контролируется.На этом фоне приходят сообщения о начале наступательной операции сирийской правительственной армии в районе населённого пункта Ас-Сухна (Ас-Сухнэ). Город на данный момент находится под контролем террористов ИГИЛ (*). Фактически это последний опорный пункт боевиков в связке регионов Хомс-Ракка, овладение которым даст возможность сирийской армии идти на деблокирование Дейр-эз-Зора.