Российские и египетские десантники договорились о проведении совместных учений
Российские и египетские десантники в ходе консультаций договорились о проведении в сентябре 2017 года совместного тактического учения на территории Российской Федерации, передает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации .
Планируемое учение подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта будет проходить на территории России впервые.
В ходе работы на совместных брифингах обсуждались вопросы взаимодействия сторон на предстоящем совместном российско-египетском тактическом учении.
Представители ВДВ России и специалисты парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта согласовали тему и условия проведения совместного мероприятия боевой подготовки.
Несколько рабочих встреч с военными экспертами из Египта российские десантники провели на одном из полигонов ВДВ России, в Краснодарском крае. Там они ознакомились, в частности, с воздушно-десантной подготовкой российских «голубых беретов». После этого коллеги из Египта изъявили желание на учении совершать прыжки только на российских парашютных системах Д-10.
Прием военной делегации Арабской Республики Египет проходил в дружественной атмосфере на территории одной из войсковых частей ВДВ России в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России.
Планируемое учение подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта будет проходить на территории России впервые.
В ходе работы на совместных брифингах обсуждались вопросы взаимодействия сторон на предстоящем совместном российско-египетском тактическом учении.
Представители ВДВ России и специалисты парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта согласовали тему и условия проведения совместного мероприятия боевой подготовки.
Несколько рабочих встреч с военными экспертами из Египта российские десантники провели на одном из полигонов ВДВ России, в Краснодарском крае. Там они ознакомились, в частности, с воздушно-десантной подготовкой российских «голубых беретов». После этого коллеги из Египта изъявили желание на учении совершать прыжки только на российских парашютных системах Д-10.
Прием военной делегации Арабской Республики Египет проходил в дружественной атмосфере на территории одной из войсковых частей ВДВ России в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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