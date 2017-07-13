17:47 13 июля

Российские и египетские десантники договорились о проведении совместных учений

Российские и египетские десантники в ходе консультаций договорились о проведении в сентябре 2017 года совместного тактического учения на территории Российской Федерации, передает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации .

Планируемое учение подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта будет проходить на территории России впервые.

В ходе работы на совместных брифингах обсуждались вопросы взаимодействия сторон на предстоящем совместном российско-египетском тактическом учении.


Российские и египетские десантники договорились о проведении совместных учений


Представители ВДВ России и специалисты парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта согласовали тему и условия проведения совместного мероприятия боевой подготовки.

Несколько рабочих встреч с военными экспертами из Египта российские десантники провели на одном из полигонов ВДВ России, в Краснодарском крае. Там они ознакомились, в частности, с воздушно-десантной подготовкой российских «голубых беретов». После этого коллеги из Египта изъявили желание на учении совершать прыжки только на российских парашютных системах Д-10.

Прием военной делегации Арабской Республики Египет проходил в дружественной атмосфере на территории одной из войсковых частей ВДВ России в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 9

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  1. Дуплет Сегодня, 14:49
    Вот египетским десантникам в Сирии тренироваться надо.. Но с начало их надо обучить))
    Дуплет
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:54
      Египетские десантники звучит примерно как Самолийские космонавты sad
      Изгоняющий либероидов
      1. tiredwithall Сегодня, 15:02
        Лиха беда - начало. Потренируются в России, еще чтоб зимой в районе бухты Тикси. Вот тогда и поймут, что живут на курорте и боевые действия у синего теплого моря будут для них приятным отдыхом.
        tiredwithall
  2. RUSOIVAN Сегодня, 14:52
    Зимой в Сибири?
    RUSOIVAN
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:53
    Только один вопрос -а почему на нашей территории, почему не у них? Сразу же отработали бы и координацию усилий на случай реальных боев против банд тем более в пригроничных территориях!
    Изгоняющий либероидов
    1. новичок Сегодня, 14:57
      мы у них уже были. теперь ответный визит.
      новичок
  4. винипух Сегодня, 15:38
    Будем следить.
    винипух
    1. новичок Сегодня, 15:41
      у вас есть опорный пункт в Краснодаре?
      новичок
      1. Маки Авелльевич Сегодня, 17:00
        Цитата: новичок
        у вас есть опорный пункт в Краснодаре?

        есть у нас там человек, на Пушкинской.
        Маки Авелльевич
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