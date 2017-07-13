17:47 13 июля

«Рособоронэкспорт» за 17 лет продал 1300 единиц авиатехники

АО «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) с момента своего образования в 2000 году продала более 1300 единиц военной авиации на сумму $ 65 млрд, передает ТАСС сообщение гендиректора компании Алесандра Михеева.

«Рособоронэкспорт» за 17 лет продал 1300 единиц авиатехники


Продукция для военно-воздушных сил традиционно удерживает первое место в поставках по линии "Рособоронэкспорта". Всего с момента образования компании мы экспортировали более 1300 самолетов, вертолетов и имущества к ним на общую сумму около $65 млрд.,
сказал Михеев.


Он уточнил, что по прогнозам специалистов, тенденция к росту объема экспорта и сумм заключенных контрактов по продукции для ВВС сохранится.

Рассчитываем, что авиационная составляющая в поставках "Рособоронэкспорта" в 2017 году превысит отметку в 50%. Основными импортерами этого вида вооружения станут страны арабского Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона,
добавил гендиректор.

По его словам, «сегодня наибольшим спросом у иностранных заказчиков пользуются самолеты Су-30, Су-35, а также вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17 – техника, которая безупречно прошла проверку в реальных боевых условиях».

Кроме того, популярность российской боевой авиации растет за счет активной выставочной деятельности. В этом году компания принимает участие в 6-ти международных авиационно-космических салонах, среди которых МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском.

В Жуковском у нас есть прекрасная возможность показать иностранным партнерам весь спектр предлагаемой военной техники и вооружения. Здесь они могут ознакомиться с летными возможностями российской авиации, в том числе в наиболее сложных режимах работы при выполнении фигур высшего пилотажа. Также они получат детальную информацию по любому представленному образцу от специалистов предприятий-производителей на статической площадке и при проведении презентаций,
сказал Михеев.

Использованы фотографии: РИА Новости / Константин Чалабов
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Комментарии 13

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  1. tiredwithall Сегодня, 14:57
    Весьма приличный результат.
    tiredwithall
    1. Дуплет Сегодня, 15:00
      Цитата: tiredwithall
      Весьма приличный результат.

      Еще бы гражданская авиатехника, так же, бы продавалась...
      Дуплет
      1. tiredwithall Сегодня, 15:10
        Тут рынки, их надо захватывать. А оружие, да ещё действующее, да ещё относительно не дорого покупают от острой нужды, страха и безысходности.
        tiredwithall
  2. Владимир Постников Сегодня, 14:59
    Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это!
    Владимир Постников
    1. Умник Сегодня, 15:13
      Лови плюсик, коммент в тему. Мы все рады что рооборонэкспорт заработал денег ура товарищи
      Умник
  3. Topotun Сегодня, 15:17
    Эх, а если бы эти 1300 едениц ушли в ВВС РФ.....Это да, это бы еще больше порадовало.
    Topotun
    1. vovanpain Сегодня, 15:36
      Цитата: Topotun
      Эх, а если бы эти 1300 едениц ушли в ВВС РФ.....Это да, это бы еще больше порадовало.

      Вот на вырученные от продажи деньги и для наших ВКС технику строят. hi
      vovanpain
      1. krops777 Сегодня, 15:57
        Вот на вырученные от продажи деньги и для наших ВКС технику строят.


        Вообще интересная эта структурка-посредник Рособоронэкспорт, предприятиям напрямую торговать нельзя даже под контролем, оружие по началу эта структура закупает, причем цену в основном они устанавливают на основе заключенных контрактов минус моржа для себя и гос-ва так что предприятия в основном выживают как могут, а отсюда низкие зарплаты в оборонке, постоянные долги по кредитам и тд.
        krops777
    2. lis-ik Сегодня, 15:59
      Цитата: Topotun
      Эх, а если бы эти 1300 едениц ушли в ВВС РФ.....Это да, это бы еще больше порадовало.

      Тоже хотел это написать, ведь были бы просто фантастические темпы, а так нашли чем хвалиться.
      lis-ik
      1. tiredwithall Сегодня, 16:26
        Тут, ребята, пока бюджета РФ просто не хватает. На ВО неделю или две назад проскочила инфа о плановой недозагрузке ВПК РФ в интересах армии на три года вперед. Так, что активная экспортная политика не позволит хотя бы сбросить действующие производственные мощности.
        tiredwithall
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:27
    Все это конечно же хорошо, дай то Бог, чтобы также техника продовалась, и себя не забывали! ! hi
    Изгоняющий либероидов
  5. faiver Сегодня, 17:30
    и чего хорошего? я бы постыдился таких результатов за 17лет.....
    faiver
    1. sds87 Сегодня, 17:40
      Цитата: faiver
      и чего хорошего? я бы постыдился таких результатов за 17лет.....

      Ну если брать среднюю температуру по больнице (включая морг), то 1300 / 17 = 76,47...
      70-80 экземпляров в год для России. Не густо, согласен.
      Правда я люблю более детальную информацию - что за летательная техника, какого назначения и т.п. А то как напишут про "огромное количество" новых кораблей, из которых 3/4 - это катера пограничной службы... Так и с летательной техникой хотелось бы минимальной конкретики.
      sds87
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