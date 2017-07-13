«Рособоронэкспорт» за 17 лет продал 1300 единиц авиатехники
АО «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) с момента своего образования в 2000 году продала более 1300 единиц военной авиации на сумму $ 65 млрд, передает ТАСС сообщение гендиректора компании Алесандра Михеева.
Он уточнил, что по прогнозам специалистов, тенденция к росту объема экспорта и сумм заключенных контрактов по продукции для ВВС сохранится.
По его словам, «сегодня наибольшим спросом у иностранных заказчиков пользуются самолеты Су-30, Су-35, а также вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17 – техника, которая безупречно прошла проверку в реальных боевых условиях».
Кроме того, популярность российской боевой авиации растет за счет активной выставочной деятельности. В этом году компания принимает участие в 6-ти международных авиационно-космических салонах, среди которых МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском.
Продукция для военно-воздушных сил традиционно удерживает первое место в поставках по линии "Рособоронэкспорта". Всего с момента образования компании мы экспортировали более 1300 самолетов, вертолетов и имущества к ним на общую сумму около $65 млрд.,сказал Михеев.
Он уточнил, что по прогнозам специалистов, тенденция к росту объема экспорта и сумм заключенных контрактов по продукции для ВВС сохранится.
Рассчитываем, что авиационная составляющая в поставках "Рособоронэкспорта" в 2017 году превысит отметку в 50%. Основными импортерами этого вида вооружения станут страны арабского Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона,добавил гендиректор.
По его словам, «сегодня наибольшим спросом у иностранных заказчиков пользуются самолеты Су-30, Су-35, а также вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17 – техника, которая безупречно прошла проверку в реальных боевых условиях».
Кроме того, популярность российской боевой авиации растет за счет активной выставочной деятельности. В этом году компания принимает участие в 6-ти международных авиационно-космических салонах, среди которых МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском.
В Жуковском у нас есть прекрасная возможность показать иностранным партнерам весь спектр предлагаемой военной техники и вооружения. Здесь они могут ознакомиться с летными возможностями российской авиации, в том числе в наиболее сложных режимах работы при выполнении фигур высшего пилотажа. Также они получат детальную информацию по любому представленному образцу от специалистов предприятий-производителей на статической площадке и при проведении презентаций,сказал Михеев.
Использованы фотографии: РИА Новости / Константин Чалабов
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