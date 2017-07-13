«Рособоронэкспорт» за 17 лет продал 1300 единиц авиатехники

Продукция для военно-воздушных сил традиционно удерживает первое место в поставках по линии "Рособоронэкспорта". Всего с момента образования компании мы экспортировали более 1300 самолетов, вертолетов и имущества к ним на общую сумму около $65 млрд.,

Рассчитываем, что авиационная составляющая в поставках "Рособоронэкспорта" в 2017 году превысит отметку в 50%. Основными импортерами этого вида вооружения станут страны арабского Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона,

В Жуковском у нас есть прекрасная возможность показать иностранным партнерам весь спектр предлагаемой военной техники и вооружения. Здесь они могут ознакомиться с летными возможностями российской авиации, в том числе в наиболее сложных режимах работы при выполнении фигур высшего пилотажа. Также они получат детальную информацию по любому представленному образцу от специалистов предприятий-производителей на статической площадке и при проведении презентаций,