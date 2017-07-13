17:48 13 июля

Кто и почему объявил голодовку в 54-й бригаде ВСУ?

Из Харьковской области приходят сообщения о том, что военнослужащие 54-й бригады (омбр) ВСУ решили объявить голодовку. Об этом на своей странице в социальной сети пишет представительница бригады Яна Червоная. Голодовка, как заявлено, связана с тем, что «командование бригады хочет избавиться от добровольцев».

Ранее командование бригады ВСУ приняло решение о перераспределении так называемых добровольцев по различным подразделениями 54-й омбр. Сами «добровольцы» восприняли разделение как демонстрацию того, что их «совместные усилия собираются размыть».

Из заметки:
После того, как нас разбросали внутри бригады, было обращение к комбригу - соединить нас в одну роту. Комбриг решил, что слаженное подразделение с мотивированными бойцами не нужно боевой бригаде.



Сообщается, что голодовка будет прекращена только в том случае, если приказ о переводе «добровольцев» по разным подразделениям будет отменён, или же будет принято решение о переводе в 46-й батальон «Донбасс-Украина», так как командиру именно этого батальона «доверяют».

В данном случае интересна не столько публикация об объявленной голодовке, сколько фото «голодающих».

Кто и почему объявил голодовку в 54-й бригаде ВСУ?



По нашивкам и флагу видно, что «добровольцами» 54-й омбр являются боевики «Правого сектора» (* экстремистская организация, запрещённая в РФ). Те самые правосеки, которые сами себя наделили полномочиями представителей заградотрядов, и те самые, которые чаще всего и устраивают провокации с обстрелами. Распределение боевиков по разным подразделениям командование, судя по всему, пыталось использовать в качестве своеобразного варианта расформирования отряда. Однако правосеки решили "держаться сообща", иначе их "значимость" явно будет "оспорена" в тех подразделениях, куда их по одному пытались отправить.

А это фото грузинского наёмника в составе правосеков, которые сами "легитимизировались" через ВСУ:


Ведь вряд ли это "украинский парубок" решил приобрести себе кепку с грузинским флагом...

Использованы фотографии: ФБ/Яна Червоная
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Комментарии 30

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  1. Толстоевский Сегодня, 15:02
    надо обязательно проследить, чтобы их не подкармливали
    Толстоевский
    1. tiredwithall Сегодня, 15:07
      Ну почему? Дустом или крысидом можно.
      tiredwithall
      1. Чёрный Сегодня, 15:13
        Может просто хлопцам надоело гнилой буряк жрать.? laughing . ..впрочем я думаю руководству укровермахта до их голодовок фиолетово...не хотите жрать - будете подыхать голодными wassat ...а то каждая свинья будет выбират с кем ей подручней мародёрством заниматься...твари...
        Чёрный
        1. Partyzan Сегодня, 15:40
          с кем ей подручней мародёрством заниматься..
          а когда один среди укропов - то вместо правосека, со своими замашками, можно и гомосеком стать, причем пассивным laughing
          Partyzan
      2. словак Сегодня, 15:33
        с фабрики "Рошен"?
        словак
      3. хмурый лис Сегодня, 15:50
        ну что же вы они такое не едят stop
        хмурый лис
    2. vkl.47 Сегодня, 15:13
      Пусть вср от голода подохнуть.но эти мыши вряд ли.чисто пиар
      vkl.47
      1. Anarchist Сегодня, 15:30
        Нужно запомнить их лица. Когда-нибудь они приедут в Россию на заработки...
        Anarchist
        1. lis-ik Сегодня, 16:02
          Цитата: Anarchist
          Нужно запомнить их лица. Когда-нибудь они приедут в Россию на заработки...

          Вы правы обязательно приедут, особенно рукастые западенцы, правда помимо постоянного передёргивания цены работы, в остальном себя ведут вполне прилично.
          lis-ik
  2. Spartanez300 Сегодня, 15:06
    Будем надеется передохнут как мухи .
    Spartanez300
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:17
    Короче, "Махновцы" не желают служить в армии и подчиняться дисциплине. Стало быть, никакому НОРМАЛЬНОМУ командиру они не нужны.
    Горный стрелок
    1. kepmor Сегодня, 16:27
      ...вообще там есть НОРМАЛЬНЫЕ ?????....хоть кто...
      kepmor
  4. hhhhhhh Сегодня, 15:29
    Пусть стреляются пока есть оружие в руках.
    hhhhhhh
    1. Толстоевский Сегодня, 15:37
      не стоит забывать и про гранаты
      Толстоевский
      1. jurijsv Сегодня, 16:47
        А для гранат лучше запалы без замедлителя
        jurijsv
    2. armourer Сегодня, 16:53
      Чувствую когда они будут отходить, много мирных людей поубивают от злобы. Как немцы в 1943
      armourer
  5. DEZINTO Сегодня, 15:30
    ха решили разбавить отморозков а то они кучкуются, слипаются, и вся эта жижица не нравится командованию....

    что вы знаете о тактике боя хлопцы? - слава украине! понятно а о картографии и ориентировании на местности ? - хероям слава! ясно.....нну сидите в окопе жрите тухлятину втыкайте флажки в землю, придётся наёмниками воевать.....
    DEZINTO
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:30
    Чтобы они там все попере-дох-ли, или тотально посамоубивались! am Чем их меньше на земле, тем чище окружающий нас воздух! !!!! sad
    Изгоняющий либероидов
    1. Толстоевский Сегодня, 15:38
      По форме - не толерантно. По сути - верно
      Толстоевский
      1. Partyzan Сегодня, 15:58
        или тотально посамоубивались!
        им гранаты правильной системы надо послать laughing
        Partyzan
  7. faterdom Сегодня, 15:38
    Правильно. Будет еще, там, всякий разный комбриг решать где и как служить идейно правильному бойцу...
    faterdom
  8. DEZINTO Сегодня, 15:52
    дрищ на первой фотке очень боевой,......фиг с ней с физ подготовкой, главное правильная татуировка и тактическая борода laughing

    такие потом у верховной рады кучкуются с воплями я воевал нэньку Краину захищал и всю Европу заодно !!
    DEZINTO
    1. Толстоевский Сегодня, 15:55
      а шалашовка на последней фотке страшнее бандеры
      Толстоевский
      1. Partyzan Сегодня, 15:59
        а шалашовка на последней фотке страшнее бандеры
        вот и приходится беспробудно пить lol
        Partyzan
  9. хмурый лис Сегодня, 15:54
    эта шайка БАНДИТОВ ,и убийц их дорога одна На Погост .таки твари не должны жить .Я желаю им одного пусть им снятся до конца дней те кого они убили . в кошмарном сне .Воздастся им за все ,Хорошего жизни у них не будет love love am
    хмурый лис
  10. VadimSt Сегодня, 15:54
    Ну да! 54-я стоит в районе Светлодарской дуги и быть в разных подразделениях "не кошерно" - так скопом, можно обстрелять и не дожидаясь ответки рвануть в тыл, а при полной заднице, вообще дать коллективного деру, так как укропатриот укрородине нужен живым и невредимым. А в данном случае, будучи разбросанными, можно нарваться на звиздюлину со стороны численного перевеса мобилизованных, да и в плену к правосекам и наемникам оказывается особый "уход", а мобильники к нему всегда готовы.
    VadimSt
    1. Partyzan Сегодня, 16:01
      [quoteтак как укропатриот укрородине нужен живым и невредимым][/quote] а если он погибнет - кто ж укрородину любить то будет request
      Partyzan
  11. samarin1969 Сегодня, 16:21
    Судя по политической активности Порошенко почувствовал "амнистию" со стороны Трампа. В последнее время он начал "строить" всех "попутчиков" - оппозиционных депутатов, "хероев майдана"...теперь добрался и до "добробатовцев"....Последним по логике должен отправится "на голодовку" гламурный покровитель "добровольцев" Аваков...Роль тыловых "авторитетов" ВСУ займут "инструктора" из НАТО. Для этого надо сначала разогнать неполиткорректных "правосеков".
    samarin1969
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:37
      Цитата: samarin1969
      Роль тыловых "авторитетов" ВСУ займут "инструктора" из НАТО. Для этого надо сначала разогнать неполиткорректных "правосеков".

      А ведь вы правы..! Махновщину прижимают к ногтю..Тех кто не согласен будут по тихому отстреливать или подставлять под пули снайперов ДНР..Вальцман собрал бы всех "добротов " и в "котелок " какой нибудь загнал на Донбассе(там с ними быстро бы разобрались))))..Могли бы договорится! bully
      ОТДЕЛ
  12. cariperpaint Сегодня, 17:30
    командование сделало единственную правильную вещь. размыли что то типо землячества. это надо пресекать всегда и даже в руине. а эти правосекторные тупо занимаются шантажом .
    cariperpaint
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