Кто и почему объявил голодовку в 54-й бригаде ВСУ?

После того, как нас разбросали внутри бригады, было обращение к комбригу - соединить нас в одну роту. Комбриг решил, что слаженное подразделение с мотивированными бойцами не нужно боевой бригаде.

Из Харьковской области приходят сообщения о том, что военнослужащие 54-й бригады (омбр) ВСУ решили объявить голодовку. Об этом на своей странице в социальной сети пишет представительница бригады Яна Червоная. Голодовка, как заявлено, связана с тем, что «командование бригады хочет избавиться от добровольцев».Ранее командование бригады ВСУ приняло решение о перераспределении так называемых добровольцев по различным подразделениями 54-й омбр. Сами «добровольцы» восприняли разделение как демонстрацию того, что их «совместные усилия собираются размыть».Из заметки:Сообщается, что голодовка будет прекращена только в том случае, если приказ о переводе «добровольцев» по разным подразделениям будет отменён, или же будет принято решение о переводе в 46-й батальон «Донбасс-Украина», так как командиру именно этого батальона «доверяют».В данном случае интересна не столько публикация об объявленной голодовке, сколько фото «голодающих».По нашивкам и флагу видно, что «добровольцами» 54-й омбр являются боевики «Правого сектора» (* экстремистская организация, запрещённая в РФ). Те самые правосеки, которые сами себя наделили полномочиями представителей заградотрядов, и те самые, которые чаще всего и устраивают провокации с обстрелами. Распределение боевиков по разным подразделениям командование, судя по всему, пыталось использовать в качестве своеобразного варианта расформирования отряда. Однако правосеки решили "держаться сообща", иначе их "значимость" явно будет "оспорена" в тех подразделениях, куда их по одному пытались отправить.А это фото грузинского наёмника в составе правосеков, которые сами "легитимизировались" через ВСУ:Ведь вряд ли это "украинский парубок" решил приобрести себе кепку с грузинским флагом...