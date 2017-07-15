Это бояре плохи

Некто Ахеджакова чой-то там брякнула. Ах! Душат! Ох! Ах! Ну, чисто лучшая актриса второго, третьего и десятого плана. Внучка Васисуалия Лоханкина. А ещё Макаревич с Гребенщиковым, да куда нам без них, тоже за Крым и агрессию России провякали, и понеслось… А мне просто интересно, вот эти ахеджаковы, макаревичи, киркоровы с пугачёвыми хоть что понимают в управлении хоть небольшим производственным коллективом в десять человек? Ежу ясно, что ничего. Но в государственные проблемы лезут, и основная масса населения России не возмущается этим идиотизмом. А ведь попытайся они лезть с рекомендациями по управлению АЭС, так все завопят. Воистину дураков, каких мало, у нас много, и не зря в анекдоте Мавроди предлагает продать многомиллионную всероссийскую базу лохов. А поинтересуйтесь владельцем антироссийского «Эхо Москвы» — так это Газпром. И как это вам? А мы копья ломаем по воспитанию молодёжи!А ещё у нас взвешенная внешняя политика. Вот только кто её взвешивал? Например, небезызвестный покойный Каддафи лет 10 назад приехал в Москву и выпросил обнуления долгов Ливии. 5 миллиардов простили под соусом о возможных покупках нашего оружия. А то, что в Ливии тогда оплачивалась государством учёба всех (!) ливийских студентов за границей, хоть в Кембридже, это мелочь. Ну, и ещё мелочь о том, что с 2000 года Украина получила от России более 100 миллиардов долларов (!) в виде преференций и воровства, а Штаты затратили 5 миллиардов — и получили себе друга и нам врага. А глядя на потуги помириться со Штатами, я всё вспоминаю «В августе сорок четвёртого» («Момент истины)» Богомолова, где Таманцев в засаде психовал, что легковерных сейчас убивать будут. С конца восьмидесятых прослеживаются непрерывные действия Запада по развалу России и непрерывные действия нашей элиты по примирению с «партнёрами». Всё стесняются наши элиты сказать в морду лица «партнёрам» об их подлости, бывшей и сейчас, и десять, и сто, и двести лет назад. Всё помириться хотца. Ну-ну.По внутренней политике — полный аут. В прошлом году продал я квартиру за 1,7 млн. Сейчас я бы получил за неё 1,6, а три года назад запросто мог продать за 2,0. И не надо ля-ля за то, какой я нехороший, стаж у меня ой-ой и зарабатывал тоже неплохо, и квартира опустела не от радостей. Но сам факт о понижении покупательной способности говорит о многом. Попробуйте спросить Интернет об опыте руководства у нынешних министров. Будете ошарашены полным отсутствием такового! Я удивляюсь на периодические открытия нашей высшей элиты о развале станкостроения, турбиностроения и прочего, что не направлено на импорт. Был в Екатеринбурге завод заводов — Уралмаш, в т. ч. делавший и нефтегазовые вышки, по каким нынче есть санкции. Ещё в 2000 году был. Был! Наша экономика развивается хуже, чем мировая. А заявления о том, что сейчас машин стало больше, и это показатель хорошего, — от скудоумия. Просто на определённом уровне производства тратится меньше, чем производится. Да и Урхо Калева Кекконен, давний президент Финляндии, замечательно выразился, что будущее нации не в числе автомобилей, а в числе детских колясок.Тут некоторые штатские любят ссылаться на расхожую сентенцию: кошка бросила котят, это Путин виноват! Мол, чё ты ерунду городишь! Так вот, меня хорошо учили, в т. ч. теории вероятности, которая говорит, что, если множество кошек бросило котят, то… И не бывает хорошего царя при плохих боярах. Я уж давно считаю, что хорошее у нас случается случайно.Давайте сокращать всероссийскую базу лохов!