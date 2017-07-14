17:57 14 июля

Минский тупик

Вновь назначенный спецпредставитель США по Украине дипломат Курт Волкнер имеет опыт работы в ЦРУ, известен как сотрудник лётчика-сенатора Джона Маккейна и лоббистской фирмы, нанятой Киевом для продвижения своих интересов в США. Однако более интересно то, что он высказывался за прекращение Минских соглашений, которые теперь будет вот продвигать, во всяком случае, на официальном уровне.

Минские соглашения, которые на Западе уже почти похоронили, после гамбургских явных и тайных саммитов опять становятся единственными и безальтернативными.




Вообще-то, «Минск», с самого начала, американские кураторы Украины выполнять не собирались, поэтому и дали Порошенко отмашку его подписывать. Минские соглашения должны были быть снесены победоносным, или не очень, наступлением бандеровцев на Донбассе, однако, оно так и не случилось. До сих пор. И бандеровская Украина оказалась в Минском тупике. И Россия не позволяет США вывести Киев из этого тупика, хотя для этого предпринимаются серьёзные усилия. Курт Волкнер знает об этом не понаслышке, сам был частью этих усилий.

Все заинтересованные лица знают, что выполнение политической части Минских соглашений приведёт к возвращению Украины Януковича без Януковича. И без Крыма. Поэтому они неприемлемы для бандеровцев, а США, похоже, ещё рассчитывают получить Крым в качестве своей военной базы. Поэтому и Киев и США пытаются как-то отказаться от «Минска», для этого чем-нибудь его дополнить или как-нибудь трансформировать, госсекретарь Рекс Тиллерсон даже сказал, что хочет снять «минские наручники».

Было много заявлений западных деятелей о том, что «Минск себя исчерпал», бандеровцы хотели бы заменить его «пакетом безопасности» и хорватским сценарием, — сегодня они куда-то исчезли. Закон о «реинтеграции Донбасса», который наци-спикер Рады Парубий обещал принять «на неделе», который просто хоронит «Минск», не принят и отправлен на согласование в «нормандский формат», то есть не совсем понятно куда: ведь не в Москву же?

Опытная Меркель, один из европейских столпов Минских соглашений, перед Гамбургским саммитом сказала о «стагнирующем Минске». Легкомысленный Макрон, наоборот, бодро заявлял о скорой встрече в «нормандском формате», но он и сегодня не просматривается. Москва согласилась только на телефонные «нормандские» переговоры, чтобы отвязались?

Москва блокирует все попытки США и Киева выйти из Минского тупика, Тиллерсон так и не смог в Гамбурге снять «минские наручники». Гамбургский спецпредставитель США по Украине Волкнер для Москвы, скорее всего, просто канал связи с Вашингтоном, и он уже обрадовал Порошенко, призвав к информационной открытости, стать привлекательным образцом для восточных регионов страны. И это вместо «закона о реинтеграции Донбасса»?

Гамбургское, очень жёсткое заявление Путина о «единственном русофобском товаре» киевского режима приоткрывает завесу вокруг Минских соглашений. Фактически, Москва резко сказала Вашингтону о неприемлемости киевского русофобского режима.

Открыто денонсировать «Минск» США почему-то боятся, Россия чем-то серьёзно угрожает. Скорее всего, угрожает в таком случае отказать в легитимности бандеровскому режиму. Путин де-факто требует от Запада смены режима в Киеве: вы его породили, вы его и убирайте. На нерусофобский.

Другими словами, Москва настаивает, что Вашингтон должен сам выводить Украину из Минского тупика, в который он её и завёл, правда, при президенте Обаме и спецпредставителе Виктории Нуланд. Вот этой проблемой и займётся сменщик Нуланд Волкнер?

Ещё большой вопрос: кто кого держит «за Украину»? Москва поднимает украинские ставки в Гамбурге: в Минском тупике оказалась не только бандеровская Украина, но и США, вернее, отношения России с США, в результате чего происходит резкое сближение России и Китая. Пред саммитом в Гамбурге Путин демонстративно наградил Си Цзиньпина Орденом Святого апостола Андрея Первозванного, высшей государственной наградой России «За веру и верность», это тоже следствие Минского тупика.

Получается, благодаря Минскому тупику, Россия сближается с Китаем, формально требуя от США смены режима в Киеве на принципиально не русофобский, как это следует из Минских соглашений.

Чтобы прекратить сближение России и Китая, США должны как-то выйти из Минского тупика. Но каким образом? Единственное, что США хорошо делают во внешней политике — это меняют режимы с помощью госпереворотов-революций, так что «революция гидности» на Украине может продолжиться. Спецпредставитель Волкнер, напомним, имеет опыт работы в ЦРУ, возможно, просто является его сотрудником.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 12

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 15:14
    ... ждать чего "прорывного" от нового "спецпредставителя" фашингтона и не стоит... очередная тяжба и обвинение России во всех грехах...
    a.s.zzz888
    1. seti Сегодня, 16:14
      Время работает на Россию так что зачем гнать лошадей...Нужно вспоминать историю. Например с русофобской Грузией времен Сакишвили. Где Сакишвили и как к нему относятся сейчас в Грузии? Грузины сейчас не так уж и враждебны, многие россияне туда сейчас без проблем ездят и наоборот. Правда их политики время от времени конечно стучат в Вашингтонский обком но Грузия уже поняла свое место. Теперь очередь страны 4о4.
      seti
      1. krops777 Сегодня, 16:28
        Время работает на Россию так что зачем гнать лошадей


        Это точно терпения России не занимать, мы же не гонимся за выгодой как это делают западные не други.
        krops777
  2. армеец2 Сегодня, 15:19
    Хорошо бы автору подвести под свои измышления (рассуждения) хоть какие-нибудь факты
    армеец2
    1. Виктор Каменев Сегодня, 15:57
      А под какое измышление? Что тупик? Тиллерсон в наручниках, сам сказал!
      Виктор Каменев
  3. Балу Сегодня, 15:34
    Неудачника сослали в бандерию.
    Щас начнет тупо бубнить на всех углах : Россия должна быть наказана...
    Лишь бы учения не превратились в высадку десанта с юга и севера.
    Балу
  4. parusnik Сегодня, 15:43
    Тут не минский тупик, а узел, сродни гордиеву..развязать его не возможно, только разрубить...А вот кто будет Александром Македонским?
    parusnik
    1. Виктор Каменев Сегодня, 15:59
      Если придётся рубить, то Путину, больше меч поднять некому.
      Виктор Каменев
      1. АКС Сегодня, 16:43
        Цитата: Виктор Каменев
        Если придётся рубить, то Путину, больше меч поднять некому.

        а зачем его рубить, думается мне что это узел. Путин пытается повесить на шею ЕС! тоесть что бы вместо РФ Украину содержала Европа!!!
        приведу мнение одного известного человека, (извините оно большое) как думается мне он оказался прав!!!!
        Джордж Буш старший о распаде СССР и Украине
        - Господин Президент, Вы считаете, что потеря Украины — благо для русских, но вот бывший Советник по национальной Безопасности…
        - Вы про Бжезинского? Деревенский Джимми в политике не мог отличить яблока от коровьей лепешки и поэтому слушал идиотов и клоунов. Я добровольно ушел с поста Директора ЦРУ, чтобы имя мое к этому балагану не имело потом отношения. Бжезинский писал, что без Украины Россия никогда не станет Империей. Так оно и было в те времена. Но это правило 20-го века, а мы будем жить в 21-ом.
        Знаете, зачем русским была нужна Украина? Затем, что там прирост населения выше, чем в самой России. Русским в прошлых войнах нужны были украинцы, чтобы было кого бросать с гранатами под немецкие танки. И — только. Но как только у них появилось ядерное оружие и ракеты, смысл содержания такого количества голодных ртов — стал отрицательным. Русским проще повысить уровень жизни своего русского населения, и чтобы украинцы на них работали так же, как у нас и на нас работают мексиканцы. Все равно воевать с винтовкою и гранатами в современной войне — не придется. А стало быть, становится не нужна им военная присяга украинцев… именно развал Советского Союза — есть мое самое главное поражение. Боюсь, что это — внешнеполитическая Катастрофа, размера которой мы еще не поняли.
        - Не могли бы Вы развить свою мысль? Ведь Вы сами приложили столько сил для Победы над СССР?
        - Да, приложил, но для Победы, а не для нашего Поражения. Советский Союз имел очень важную Роль для Америки. Он давно не имел военной способности победить нашу страну, но мог нанести нам ущерб — неприемлемый. И мы опасались его, как опасаются дикого волка, или медведя. Мы приучали себя следить за запорами в нашем доме, мы следили за своей формой. Однако… Сейчас, когда Союза не стало, мы — американцы — стали забывать об опасности.
        Наши люди жиреют и жируют и это — признаки нашего Поражения. Ведь существование Союза нам всем было выгодно, а нынешняя ситуация — множит политические риски с неопределенностями и на мой взгляд — прямой путь к катастрофе. Я имею в виду, что я сделал все, чтобы Союз так и остался большим голодным и немощным. Я кормил его из моей руки и к моей ласке приучивал. В нашей казне не было денег и я оказывал Союзу гуманитарную помощь из моих личных средств.
        - Вы хотите сказать, что вся эта гуманитарная помощь русским, все эти окорочка…
        - Это все было из моих личных средств. Русским нужны были деньги и я как мог — их поддерживал. Им нужна была еда, и я приказал кормить их из моих личных средств. Были люди которые со мной вошли в долю, но мы не потратили на это — ни цента из федеральной казны. Ни Цента!
        - Тогда я не понимаю — зачем вы это делали?
        - Затем что — «Друг в нужде — Друг навсегда» (Friend in Need is — Friend indeed). Вы плохо понимаете то, что случилось. Россия не побеждена, напротив — она очень усилилась и нам нужно чтобы она была Нашим Другом — именно поэтому я бесплатно кормил всех этих русских. А те, кто меня победили — хотят только грабить. Русские того не забудут и когда-нибудь пришлют нам ответный счет.
        - Я не понимаю — почему Вы уверены, что Россия усилилась. Ведь она же была только что побеждена…
        - Россия и Союз — как Матрешки. Они были вложены друг в друга. В реальности мы соревновались с Россией, но была она в виде Союза, то есть на ногах у нее были огромные Гири. Сейчас эти Гири при распаде Союза убраны, Россия преодолеет свои нынешние проблемы и станет гораздо более злой и могучей, и хорошо запомнит всех, кто ее нынче обидел. И я хотел бы быть таким же Другом Росссии, каким я был Врагом для Советов.
        Ставить надо на самую лучшую лошадь. Вы хотите узнать, какие у нее были Гири? Это есть в цифрах — в Союзе было две бездонных дыры, куда утекали все бюджетные профициты — Сельское хозяйство и Социальная помощь. Раз нынешняя Россия может иметь прежние доходы и не тратиться на эти убыточные статьи расходов — в ближайшие годы она станет более сильной и опасной, чем СССР.
        Джордж Буш старший о распаде СССР
        - Я не понимаю, — почему Россия сможет урезать свои расходы на Социальную помощь и Сельское Хозяйство?
        - Это все в цифрах. Основные потребители сельхоздотаций в Союзе были на Украине. Уходит Украина — русские закрывают «черную дыру» в бюджете по дотациям для села. Основные потребители социальной помощи находились в Средней Азии и в Закавказье. Раз нет Союза, то Россия, основной добытчик в Союзный бюджет — прекращает дотировать свои многодетные мусульманские республики. А дальше — арифметика, — Украина, Средняя Азия и Закавказье оказываются с бюджетными дефицитами и погружаются в пучину отчаянья, Россия оказывается с бюджетными профицитами и ее казна оказывается больше и мощнее советской. А потом она с триумфом вернется и нам всё припомнит, а у нашей экономики уже граничное состояние — нулевой прибыли. Соперник мой Клинтон — обещает «стимулировать экономику», это означает то, что мы влезем в долги, а у нас экономика в состоянии, когда мы больше не можем позволить себе заимствований. Это значит, что бюджет будет у нас отрицательным и со временем мы, как страна, станем наги и босы, а русские богаты и могущественны.
        И ради Дружбы с сильными и могущественными — мои бесплатные окорочка в миг, когда им нечего кушать — принесут огромные дивиденды. А принесли бы еще большие, если бы я мог удержать от грабежа стаю наших вечно голодных гиен и шакалов… Ах, если бы удалось удержать Союз от распада, если бы он привык к нашей доброй руке и стал со временем ручным, как комнатная собачка…
        Но уже ничего нельзя сделать. Все эти шакалы сами решают свою Судьбу — я знаю русских, они ничего не простят, ничего не забудут…
        1992 год.
        АКС
  5. Masya Masya Сегодня, 16:13
    Го́рдиев у́зел, хочется меч уже взять...
    Masya Masya
  6. komrad buh Сегодня, 17:09
    Через Минск проталкивают интересы не России, не Украины, а крупного бизнеса. Бабло и ничего другого.
    komrad buh
  7. APASUS Сегодня, 17:43
    С одной стороны ,минские соглашения Западу для Украины не нужны ,а с другой Запад вполне понимает что воевать за Украину придется им самим ,на это правительство надежды нет совсем!.Еще Западу очень хорошо известно положение финансов в стране и что война на Украине потребует средств которых нет у них,опять придется брать финансирование на себя,а при таком режиме вообще не понятно какое количество средств поступит на нужды ВСУ,а какое будет украдено и не факт что большую половину получат военнослужащие.
    Обострение военной фазы конфликта вызовет автоматически и политическое обострение между Россией и ЕС ,США это пока тоже не очень интересно ,политика русофобии пока не дает должного результата ,по этому процесс обострения отношений пока переноситься на неопределенное время.
    APASUS
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