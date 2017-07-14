Минский тупик

Вновь назначенный спецпредставитель США по Украине дипломат Курт Волкнер имеет опыт работы в ЦРУ, известен как сотрудник лётчика-сенатора Джона Маккейна и лоббистской фирмы, нанятой Киевом для продвижения своих интересов в США. Однако более интересно то, что он высказывался за прекращение Минских соглашений, которые теперь будет вот продвигать, во всяком случае, на официальном уровне.Минские соглашения, которые на Западе уже почти похоронили, после гамбургских явных и тайных саммитов опять становятся единственными и безальтернативными.Вообще-то, «Минск», с самого начала, американские кураторы Украины выполнять не собирались, поэтому и дали Порошенко отмашку его подписывать. Минские соглашения должны были быть снесены победоносным, или не очень, наступлением бандеровцев на Донбассе, однако, оно так и не случилось. До сих пор. И бандеровская Украина оказалась в Минском тупике. И Россия не позволяет США вывести Киев из этого тупика, хотя для этого предпринимаются серьёзные усилия. Курт Волкнер знает об этом не понаслышке, сам был частью этих усилий.Все заинтересованные лица знают, что выполнение политической части Минских соглашений приведёт к возвращению Украины Януковича без Януковича. И без Крыма. Поэтому они неприемлемы для бандеровцев, а США, похоже, ещё рассчитывают получить Крым в качестве своей военной базы. Поэтому и Киев и США пытаются как-то отказаться от «Минска», для этого чем-нибудь его дополнить или как-нибудь трансформировать, госсекретарь Рекс Тиллерсон даже сказал, что хочет снять «минские наручники».Было много заявлений западных деятелей о том, что «Минск себя исчерпал», бандеровцы хотели бы заменить его «пакетом безопасности» и хорватским сценарием, — сегодня они куда-то исчезли. Закон о «реинтеграции Донбасса», который наци-спикер Рады Парубий обещал принять «на неделе», который просто хоронит «Минск», не принят и отправлен на согласование в «нормандский формат», то есть не совсем понятно куда: ведь не в Москву же?Опытная Меркель, один из европейских столпов Минских соглашений, перед Гамбургским саммитом сказала о «стагнирующем Минске». Легкомысленный Макрон, наоборот, бодро заявлял о скорой встрече в «нормандском формате», но он и сегодня не просматривается. Москва согласилась только на телефонные «нормандские» переговоры, чтобы отвязались?Москва блокирует все попытки США и Киева выйти из Минского тупика, Тиллерсон так и не смог в Гамбурге снять «минские наручники». Гамбургский спецпредставитель США по Украине Волкнер для Москвы, скорее всего, просто канал связи с Вашингтоном, и он уже обрадовал Порошенко, призвав к информационной открытости, стать привлекательным образцом для восточных регионов страны. И это вместо «закона о реинтеграции Донбасса»?Гамбургское, очень жёсткое заявление Путина о «единственном русофобском товаре» киевского режима приоткрывает завесу вокруг Минских соглашений. Фактически, Москва резко сказала Вашингтону о неприемлемости киевского русофобского режима.Открыто денонсировать «Минск» США почему-то боятся, Россия чем-то серьёзно угрожает. Скорее всего, угрожает в таком случае отказать в легитимности бандеровскому режиму. Путин де-факто требует от Запада смены режима в Киеве: вы его породили, вы его и убирайте. На нерусофобский.Другими словами, Москва настаивает, что Вашингтон должен сам выводить Украину из Минского тупика, в который он её и завёл, правда, при президенте Обаме и спецпредставителе Виктории Нуланд. Вот этой проблемой и займётся сменщик Нуланд Волкнер?Ещё большой вопрос: кто кого держит «за Украину»? Москва поднимает украинские ставки в Гамбурге: в Минском тупике оказалась не только бандеровская Украина, но и США, вернее, отношения России с США, в результате чего происходит резкое сближение России и Китая. Пред саммитом в Гамбурге Путин демонстративно наградил Си Цзиньпина Орденом Святого апостола Андрея Первозванного, высшей государственной наградой России «За веру и верность», это тоже следствие Минского тупика.Получается, благодаря Минскому тупику, Россия сближается с Китаем, формально требуя от США смены режима в Киеве на принципиально не русофобский, как это следует из Минских соглашений.Чтобы прекратить сближение России и Китая, США должны как-то выйти из Минского тупика. Но каким образом? Единственное, что США хорошо делают во внешней политике — это меняют режимы с помощью госпереворотов-революций, так что «революция гидности» на Украине может продолжиться. Спецпредставитель Волкнер, напомним, имеет опыт работы в ЦРУ, возможно, просто является его сотрудником.