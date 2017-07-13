Министр обороны Азербайджана рассказал о противоракетном оружии ВС республики

Я, как министр обороны, заявляю, что у нас есть система противодействия — мы можем сбить эти ракеты. У нас тоже есть ракеты, в количестве в 50 раз больше. Я несу полную ответственность за сказанные слова. Представьте, какой будет ответный удар по инфраструктуре и военным целям, если они вздумают их применить!?

Да, "Искандер" — хорошая ракета. Но есть несколько вопросов. Первое: какой это "Искандер", ведь их много видов. Второе: в каком состоянии этот "Искандер"? Третье: кто управляет этим "Искандером"? Четвертое: смогут ли они его применить? Мы, как военные люди, всегда рассматриваем худший вариант, мы к нему готовы. Правда, ракеты, о которых я вам сказал, приобрели не в РФ, но качеством они не хуже. И я вам скажу, что мы смоделировали ситуацию, провели боевые стрельбы. Результат — отличный! На сегодняшний день мы уверены в том, что сможем защитить свои населенные пункты и ВС