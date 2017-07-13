17:47 13 июля

Министр обороны Азербайджана рассказал о противоракетном оружии ВС республики

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что вооруженные силы (ВС) страны обладают противоракетным оружием, способным сбивать ракеты с размещенных в Армении комплексов "Искандер".

Министр обороны Азербайджана рассказал о противоракетном оружии ВС республики


Я, как министр обороны, заявляю, что у нас есть система противодействия — мы можем сбить эти ракеты. У нас тоже есть ракеты, в количестве в 50 раз больше. Я несу полную ответственность за сказанные слова. Представьте, какой будет ответный удар по инфраструктуре и военным целям, если они вздумают их применить!?
— сказал министр в своем первом интервью для зарубежных СМИ за все время работы в должности главы военного ведомства, передает РИА Новости -
Да, "Искандер" — хорошая ракета. Но есть несколько вопросов. Первое: какой это "Искандер", ведь их много видов. Второе: в каком состоянии этот "Искандер"? Третье: кто управляет этим "Искандером"? Четвертое: смогут ли они его применить? Мы, как военные люди, всегда рассматриваем худший вариант, мы к нему готовы. Правда, ракеты, о которых я вам сказал, приобрели не в РФ, но качеством они не хуже. И я вам скажу, что мы смоделировали ситуацию, провели боевые стрельбы. Результат — отличный! На сегодняшний день мы уверены в том, что сможем защитить свои населенные пункты и ВС



"Искандеры" были впервые продемонстрированы 21 сентября прошлого года на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении. Однако, по некоторым данным, они поступили на вооружение армянских ВС еще раньше и были приведены в боеготовность во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле минувшего года.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Использованы фотографии: http://www.virtualkarabakh.az/index.php?lang=3
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Комментарии 64

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  1. Аспид 57 Сегодня, 16:13
    Врёт мужик. Искандеры летят по непредсказуемой траектории, а не по баллистической. Поэтому их перехват вообще невозможен. Кроме того, армянам достаточно одной ракеты вложений в плотину Мингечаурской ГЭС, чтобы половину Азербайджана просто смыло в Каспий.
    Аспид 57
    1. Арон Заави Сегодня, 16:31
      Цитата: Аспид 57
      Врёт мужик. Искандеры летят по непредсказуемой траектории, а не по баллистической. Поэтому их перехват вообще невозможен. Кроме того, армянам достаточно одной ракеты вложений в плотину Мингечаурской ГЭС, чтобы половину Азербайджана просто смыло в Каспий.

      Ну на конечном отрезке ракета все равно должна выходить на балистическую траекторию.
      Арон Заави
      1. Tusv Сегодня, 16:42
        Цитата: Арон Заави
        Ну на конечном отрезке ракета все равно должна выходить на балистическую траекторию

        Принцип воздушного шарика ни чего не говорит? Правда у Айзеров и Ар таки усеченная версия, дабы не замочили друг друга невзначай
        Tusv
        1. хрыч Сегодня, 17:15
          [quote=Tusv]Принцип воздушного шарика ни чего не говорит?[/quote]
          Скорей надутого контрацептива wassat
          [quote]Первое: какой это "Искандер", ведь их много видов. Второе: в каком состоянии этот "Искандер"? Третье: кто управляет этим "Искандером"? Четвертое: смогут ли они его применить?[/quote]
          Кто он такой, этот потерпевший (Искандер). Куда он пошел?
          [quote=Tusv]
          хрыч
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:45
        Аарон hi -это зависит и от цели, ее характера, защищенности, местоположения , то есть искандер может и как низколетящая крылатая ракета поразить цель.
        Изгоняющий либероидов
      3. хрыч Сегодня, 17:08
        Цитата: Арон Заави
        Ну на конечном отрезке ракета все равно должна выходить на балистическую траекторию.

        С чего бы это?
        хрыч
      4. ОТДЕЛ Сегодня, 17:17
        Цитата: Арон Заави
        Ну на конечном отрезке ракета все равно должна выходить на балистическую траекторию.

        Арон, Израиль наверно постарался ..? Вы ведь друзья с Азербайджаном...Сколько с них содрали, если не секрет?
        ОТДЕЛ
    2. Yalquzaq1 Сегодня, 16:32
      Цитата: Аспид 57
      Врёт мужик

      а что врать, возможно есть Arrow 2. сбить можно.
      Yalquzaq1
    3. opus Сегодня, 16:40
      Про " непредсказуемую" вообще бред.
      По баллистической они летят ( называют ещё квази, но тогда 300км)
      1. Неотделяемая бч( бб), моноступенчатая Юрий.
      Эта тушка размером с 1/2 миг-21.
      Достаточно легко диагностируется и сопровождается РЛС ЗРС.
      2. Ходоренок вообще договорился: маневрирующая бч, ложные цели, брэо.
      Мдяяя полковник, не поверил бы , но сам слыхал на вести фм.

      Зы. Израильскими комплексами хвастается министр обороны Азербайджана
      opus
    4. Yalquzaq1 Сегодня, 16:45
      Цитата: Аспид 57
      одной ракеты вложений в плотину Мингечаурской ГЭС, чтобы половину Азербайджана просто смыло в Каспий.

      Нам хватит двух ракет по армянской АЭС и на 50 лет гарантированна зона отчуждения.
      Yalquzaq1
      1. tanit Сегодня, 16:51
        Цитата: Yalquzaq1
        Нам хватит двух ракет по армянской АЭС и на 50 лет гарантированна зона отчуждения.

        А армянам много ракет надо по Вашим нефтепромыслам и трубопроводам? Что ж, соглашусь, что больше, чем две. hi
        tanit
        1. Yalquzaq1 Сегодня, 17:17
          Цитата: tanit
          армянам много ракет надо по Вашим нефтепромыслам и трубопроводам

          это не только наши) США, Великобритания, Франция, Иран и др..) hi
          Yalquzaq1
          1. tanit Сегодня, 17:24
            Цитата: Yalquzaq1
            это не только наши) США, Великобритания, Франция, Иран и др..)

            Про Иран - улыбнуло. А атомная станция -это только Армения, выходит? hi
            tanit
            1. Yalquzaq1 Сегодня, 17:29
              Цитата: tanit
              Про Иран - улыбнуло

              если не ошибаюсь есть и Ирана доля акций - небольшая, но есть.
              Цитата: tanit
              А атомная станция -это только Армения, выходит?

              я не знаю) но если будет пьянка такая, ответку по станции получат гарантированно) hi
              Yalquzaq1
              1. tanit Сегодня, 17:38
                Да не будет пьянки. Будут "нейтральные" разборки на "нейтральной" территории. Ведь собственные границы вы друг другу не "кошмарите". Да и на территорию собственно Армении Азербаджан вроде не претендует(хотя, если почитать некоторые сайты.... wassat , то what ) hi
                tanit
                1. Yalquzaq1 Сегодня, 17:45
                  Цитата: tanit
                  Да не будет пьянки. Будут "нейтральные" разборки на "нейтральной" территории.

                  Ну на этом тогда и порешили, по рукам ок)))? будет только ограниченная пьянка wassat
                  hi
                  Yalquzaq1
      2. Sergej1972 Сегодня, 17:18
        И статус проклинаемого всеми соседями изгоя и террориста в таком случае тоже не меньше чем на 50 лет.
        Sergej1972
        1. Yalquzaq1 Сегодня, 17:31
          ну будет только ответка..статус и репутация в этом мире уже никого не интересует.
          Yalquzaq1
          1. tanit Сегодня, 17:43
            Цитата: Yalquzaq1
            ну будет только ответка..статус и репутация в этом мире уже никого не интересует.

            Да не будет повода для ответки. smile
            tanit
    5. Spartanez300 Сегодня, 17:02
      Тактический ракетный комплекс «Искандер» использует твердотопливную ракету с одной ступенью, у которой головная часть в полете не отделяется. Несмотря на энергичное маневрирование в полете, снаряд на всем протяжении своего пути может управляться оператором из командного пункта. Особенной маневренностью изделие отличается на старте и при приближении к цели, когда ракета идет под перегрузками в 30G. Так как системы ПРО должны подлетать к ней со скоростью в два раза выше, в настоящее время эффективных средств противодействия «Искандеру» попросту нет.
      Стартовая масса ракеты: 3 800 кг
      Масса боевой части: 480 кг
      Длина 7,2 м
      Диаметр 920 мм
      Скорость ракеты после начального участка траектории: 2 100 м/c Максимальные перегрузки в процессе полета — 20-30G (ракета маневрирует в полете как по высоте так и по направлению полета). Максимальная высота траектории — более 100 км
      Минимальная дальность поражения цели: 50
      Максимальная дальность поражения цели: 500 км «Искандер-К» (500 км с крылатой ракетой Р-500, по некоторым источникам до 2500км)
      Наведение: ИНС, ГЛОНАСС, Оптическая ГСН
      Время до пуска первой ракеты: 4—16 минут
      Интервал между запусками: 1 минута (для пусковой установки 9П78 с двумя ракетами)
      Температурный диапазон эксплуатации: от −50 °C до 50 °C
      Spartanez300
    6. none Сегодня, 17:22
      1-е Мингечаурская ГЭС это платина представляющая из себя каммено земляную насыпь ... 480кг БЧ впринципе уничтожить ее не реально ...

      зная про байки армянские для внутреннего потребления сейчас начнутся байки про нефтяную инфраструктуру в которой долями владет США Франция и даже Россия (Лукойл и Роснефть) ...

      верить в эти байки дело самого ...

      2-е как бы надо понимать что Искандер-ы бывают разные
      Искандер-К с Р-500 даже с учетом рельефа например имеет самые минимальные шансы преодаления ПРО только за счет плотности ПВО ... и своих дозвуковых характеристик
      Сами ракеты тоже бывают разные и надо понимать что ОФ БЧ принцип ее доставки и скажем касетной разный так как на конечном участке разные ...

      про "непредсказуемость" траектории мягко говоря это забавный мем российского ТВ ...

      Arrow-2 на встречных курсах имеет неплохие шансы для уничтожения Искандер-а за счет ГСН с комбинированны РЛС и ИК наведением на цель ... так что ГСН обмануть как то сложно даже с применением РЭБ ...

      ну и наконец просто на вскидку если пройтись по наменклатуре вооружения конвенционального ВС Азербайдажна то ответка будет непремлема так как попытатся доставить в Азербайджан 10тонн ВВ высокоточно и получить в ответ несколько 100 тонн это неприемлемо ... да и большой вопрос чьи это Искандеры так как Ростех так и не получил разришаюших документов на экспорт ... так что высока вертояность что они на балансе МО РФ и деслацируются на 102-ой базе ... благо военнослужащие РФ со 102-ой запалились на параде в армянской форме
      none
      1. tanit Сегодня, 17:41
        А Вы просчитайте вариант удара с территлрии Армении не Искандерами, а простыми РСЗО и артиллерийскими системами. По Азербаджану. Возьмите карту, циркуль...Ну, попробуйте. lol
        Ужаснетесь, вероятно...Но Искандеры -они не для Азербаджана. hi
        tanit
        1. none Сегодня, 17:44
          ну по этому и купили Железный купол - который нейтрализует угрозу от Смерча и WM-80 .. да и не много у них РСЗО с дальностью свыше 40км ...

          да вы бы сами посмотрели вопрос о деградации ВВ и тогда все поняли почему именно сейчас обострение ...
          none
      2. Rusj Сегодня, 17:44
        Ух ты Амерз появился ! Ну ты или вы круче тучи. А ты всё же всё знаешь . Мы ещё на вас всё испытаем время придёт .А оно придёт не сегодня и даже не завтра но послезавтра точно когда ваши США разваливаться будут агония такого бандитского государства будет чудовищной .
        Rusj
  2. винипух Сегодня, 16:14
    ракеты, о которых я вам сказал, приобрели не в РФ, но качеством они не хуже


    А где ещё делают Искандеры? Откуда они у Армении.
    Или купили через третью сторону, Иран, к примеру?
    винипух
    1. vovanpain Сегодня, 16:19
      Цитата: винипух
      Откуда они у Армении.

      Откуда,откуда laughing С неба упали естественно. wink
      vovanpain
      1. Арон Заави Сегодня, 16:23
        Цитата: vovanpain
        Цитата: винипух
        Откуда они у Армении.

        Откуда,откуда laughing С неба упали естественно. wink

        Рабинович, ставит своими вопросами в тупик. laughing
        Арон Заави
        1. Tusv Сегодня, 16:35
          Цитата: Арон Заави
          Рабинович, ставит своими вопросами в тупик

          Разведчик, не иначе. Шпиёны они такие
          Tusv
        2. vovanpain Сегодня, 16:59
          Цитата: Арон Заави
          Рабинович, ставит своими вопросами в тупик.

          Приветствую Арон hi Рабинович он такой. laughing hi
          vovanpain
        3. Paranoid50 Сегодня, 17:24
          Цитата: Арон Заави
          Рабинович, ставит своими вопросами в тупик. laughing

          Что характерно, временами - даже себя..... laughing
          Paranoid50
    2. Partyzan Сегодня, 16:22
      так это азербайджанецы купили не российские ракеты, а у армян как раз то российские hi , читайте внимательней laughing
      Partyzan
    3. Комментарий был удален.
    4. Tusv Сегодня, 16:32
      Цитата: винипух
      А где ещё делают Искандеры? Откуда они у Армении.
      Или купили через третью сторону, Иран, к примеру?

      А змысл, через Иран? Искандеры есть и у Айзеров, они хоть и не члены ОДКБ, но вполне благоразумные соседи
      Tusv
      1. Sergej1972 Сегодня, 17:19
        У Азербайджана вроде бы нет таких ракетных комплексов.
        Sergej1972
        1. none Сегодня, 17:26
          как и не было баражирующего боеприпаса Harop до его преминения ... как и "нету" много чего еще ...
          none
        2. Yalquzaq1 Сегодня, 17:36
          ну не обязательно Искандер, почитайте что есть у Пакистана.
          начиная от крылатых ракет и т.д.
          Yalquzaq1
    5. opus Сегодня, 16:41
      Просто разные искандеры есть и боекомплект к ним тоже разный есть
      opus
  3. Ушлый_башкорт Сегодня, 16:14
    У нас есть мегаракеты, но вам мы их не покажем!
    Ушлый_башкорт
  4. Толстоевский Сегодня, 16:14
    А что, Армения обстреливает азербайджан "Искандерами"?
    Толстоевский
    1. Partyzan Сегодня, 16:23
      они готовятся к худшему варианту laughing
      Partyzan
  5. Молот 75 Сегодня, 16:33
    Господа евреи, подскажите Азербайджан у Вас систему железный купол приобрел?
    Молот 75
    1. Tusv Сегодня, 16:55
      Цитата: Молот 75
      Господа евреи, подскажите Азербайджан у Вас систему железный купол приобрел?

      В мире ПВО системными технологиями обладают только Россия, США и Израиль. У США мегадорого и абы кому не продают, Мы не продовали, остается Израиль hi
      Tusv
      1. Молот 75 Сегодня, 17:21
        Это был провокационной вопрос, вторым вопросом, я хотел спросить а какие гарантии что они смогут перехватить "Искандер", и чего тогда в Польше, Румынии не поставить железный купол! А протурки походу повелись на обещанья! Арон Зави развейте мои сомнения.
        Молот 75
      2. none Сегодня, 17:32
        ЕС, Aster block-2 MBDA ...
        none
  6. Серый брат Сегодня, 16:38
    Я несу полную ответственность за сказанные слова.

    Третье: кто управляет этим "Искандером"?

    Космонавты. И ещё там внутри два кочегара есть - уголь в топку закидывают.

    На самом деле дело вот в чём:
    Это он после получения последней партии вооружений так раздухарился. Российские поставки кстати.

    Потом армянам ещё что-нибудь на халяву подгонят - опять придётся мошной трясти чтобы "в 50 раз превзойти".
    Если подумать, то таким образом Азербайджан за свой счёт потихоньку вооружает Армению)))
    Серый брат
    1. Yalquzaq1 Сегодня, 16:50
      Цитата: Серый брат
      Если подумать, то таким образом Азербайджан за свой счёт потихоньку вооружает Армению)))

      т.е прибыль полученная от продажи оружия Азербайджану идут под невозвратный кредит Армении, а не в бюджет России??)) супер)
      Yalquzaq1
      1. tanit Сегодня, 17:03
        Цитата: Yalquzaq1
        Цитата: Серый брат
        Если подумать, то таким образом Азербайджан за свой счёт потихоньку вооружает Армению)))

        т.е прибыль полученная от продажи оружия Азербайджану идут под невозвратный кредит Армении, а не в бюджет России??)) супер)

        А, что, в Азербаджане есть базы МО РФ? Была когда-то, но кто-то за нее цену непомерную запросил, не так ли? wink А Армения -не столь жадная оказалась. Кредит -это такая штука, когда вроде и взаймы дали, а вроде и базу из Армении не выгоняют, да и скромненько так по деньгам выходит. hi
        tanit
        1. Yalquzaq1 Сегодня, 17:08
          ну мне в принципе без разницы куда Россия деньги тратит)
          Армения стратегический союзник России.
          Но: на память скажу - с 2005 года Армения - индивидуальный партнер НАТО
          с 2007 года на Кавказе открыт информационный Центр НАТО - где? В Армении))
          Уже в ноябре этого года - планируется подписание об ассоциации Армении с Евросоюзом. Желаю всем побольше таких союзников)
          hi drinks
          Yalquzaq1
          1. tanit Сегодня, 17:14
            Цитата: Yalquzaq1
            ну мне в принципе без разницы куда Россия деньги тратит)

            Тем более smile Чего рассуждать про ракетные обмены. В последней схватке в Карабаге - захваченные высоты остались за Азербаджаном, чего бы там не провозглашали в Армении. Но - тогда до обмена ракетными ударами не дошло между странами Армения и Азербаджан, в обозримом будущем - то же не дойдет. Тем более -Нагорный Карабах -"независимое государство". hi
            tanit
          2. Серый брат Сегодня, 17:20
            Цитата: Yalquzaq1
            Но: на память скажу - с 2005 года Армения - индивидуальный партнер НАТО

            Вы тоже))) Ну и как партнёрские отношения? laughing
            Серый брат
          3. garnik Сегодня, 17:40
            Это никак не противоречит дружбе и сотрудничеству с Россией. Армения была и будет стратегическим союзником России.
            На самом деле война в Сирии показала кто есть кто.
            garnik
        2. none Сегодня, 17:40
          Цитата: tanit
          Была когда-то, но кто-то за нее цену непомерную запросил, не так ли?

          ну дык вы же сами отказались от переговоров ... могли бы предложить 300млн-ов отдать скидкой на теже ЗРК С-300 (стоимость одного дивизиона) так или иначе надо же прикрывать объект СПРН ... но ваши деятили отказались от переговоров и в медиа начили рассказывать сами о том что такой обьект вам не нужен ...
          none
          1. tanit Сегодня, 17:44
            Цитата: none
            ну дык вы же сами отказались от переговоров ... могли бы предложить 300млн-ов отдать скидкой на теже ЗРК С-300 (стоимость одного дивизиона) так или иначе надо же прикрывать объект СПРН ... но ваши деятили отказались от переговоров и в медиа начили рассказывать сами о том что такой обьект вам не нужен ...

            Наши деятели развернули "Воронеж" hi
            tanit
      2. Серый брат Сегодня, 17:07
        Цитата: Yalquzaq1
        т.е прибыль полученная от продажи оружия Азербайджану идут под невозвратный кредит Армении, а не в бюджет России??)) супер)

        Грубо, но примерно так и получается. Приходится армянам штаны поддерживать - у них бедная страна, с Азербайджаном тягаться не может. Так почему бы, хотя бы частично, не делать это за счёт самого Азербайджана?
        Нужно же как-то вас от большой войны удерживать, а то если одна из сторон (не буду говорить какая) разожрётся до критических показателей и решит что раз она сильнее,то значит ей всё можно.
        Серый брат
    2. none Сегодня, 17:35
      Цитата: Серый брат

      Если подумать, то таким образом Азербайджан за свой счёт потихоньку вооружает Армению)))

      степень локализации пром производства в ВПК РФ и уровень коррупции ... говорит о том что Азербайджан вооружает Чемезова и далее по списку новыми раскошными яхтами и бизнесджетами
      none
      1. tanit Сегодня, 17:47
        Цитата: none
        Цитата: Серый брат

        Если подумать, то таким образом Азербайджан за свой счёт потихоньку вооружает Армению)))

        степень локализации пром производства в ВПК РФ и уровень коррупции ... говорит о том что Азербайджан вооружает Чемезова и далее по списку новыми раскошными яхтами и бизнесджетами

        О как... laughing Разочаровали. А особенно "рАскошными яхтами". А теперь расскажите, где и в каком месте есть танковый завод, собирающий новые Абрамсы? laughing
        tanit
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:42
    То есть как минимум одной горячей голове не терпится проверить в деле, смогут ли они сбить наш комплекс? Лично я не советую -одним применять "искандер ",а другим наивно думать что ракеты этого комплекса сбиваются на "урррра "!
    Изгоняющий либероидов
    1. tanit Сегодня, 17:06
      Да там, к счастью, и обычными РСЗО и арт системами накрыть друг друга могут. Почему пишу "к счастью"? Ну, пока и в Армении и в Северном Азербаджане правители это понимают. Поэтому и бодаются исключительно в Карабаге.
      tanit
  8. Yeraz Сегодня, 17:04
    да все это бла бла.Никто не будет по такого уровня объектам бить.Территории стран маленькие,половины населения сидят в столицах.Все будет в Карабахе и рядышком.
    Yeraz
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:11
      Вот абсолютно трезвый и верный комментарий hi +
      Изгоняющий либероидов
    2. tanit Сегодня, 17:15
      Цитата: Yeraz
      да все это бла бла.Никто не будет по такого уровня объектам бить.Территории стран маленькие,половины населения сидят в столицах.Все будет в Карабахе и рядышком.

      +++++++
      tanit
  9. Yeraz Сегодня, 17:08
    Интересно другое.Израильские контракты всегда засекречены.Ясно одно продали системы ПВО.Только какие?
    И когда эти системы прибудут в Азербайджан.
    Yeraz
    1. tanit Сегодня, 17:17
      Цитата: Yeraz
      Интересно другое.Израильские контракты всегда засекречены.Ясно одно продали системы ПВО.Только какие?И когда эти системы прибудут в Азербайджан.

      А мне другое интересно - а сколько их будет? Как с ПТУРами, которых не хватило? Или все же с запасом? hi
      tanit
  10. Вздринчер Сегодня, 17:20
    Цитата: Yalquzaq1
    Цитата: Аспид 57
    одной ракеты вложений в плотину Мингечаурской ГЭС, чтобы половину Азербайджана просто смыло в Каспий.

    Нам хватит двух ракет по армянской АЭС и на 50 лет гарантированна зона отчуждения.


    Продолжайте торговать укропм и петрушкой вояки азербайджанские АЭС армянская думаю Да нет уверен прикрыта давным давно И вам не по зубам Не войны вы .....не войны Торгаши Это да! но не войны
    Вздринчер
    1. tanit Сегодня, 17:27
      Цитата: Вздринчер
      Цитата: Yalquzaq1
      Цитата: Аспид 57
      одной ракеты вложений в плотину Мингечаурской ГЭС, чтобы половину Азербайджана просто смыло в Каспий.

      Нам хватит двух ракет по армянской АЭС и на 50 лет гарантированна зона отчуждения.

      Продолжайте торговать укропм и петрушкой вояки азербайджанские АЭС армянская думаю Да нет уверен прикрыта давным давно И вам не по зубам Не войны вы .....не войны Торгаши Это да! но не войны

      Э...А закусывать не пробовали? belay
      tanit
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