Ровно 75 лет назад, 10 июля 1942 года впервые поднялся в воздух первый прототип ударного боевого самолета Douglas A-26 Invader, пожалуй, лучшего фронтового бомбардировщика и тяжелого штурмовика Второй мировой войны. По сочетанию максимальной скорости (572 км/ч), вооружения (18 крупнокалиберных пулеметов в штурмовом варианте плюс 3600 кг. бомб) и дальности полета (2300 км) он не имел себе равных среди самолетов своего класса. Кроме того, "Инвэйдер" обладал хорошей маневренностью, устойчивостью, был легок и прост в управлении.Всего было построено 2452 таких машины. До конца войны они совершили на Европейском ТВД 11567 боевых вылетов, сбросив более 18 тысяч тонн бомб. Боевые потери составляли 67 самолетов, то есть, одна потеря приходилась на 173 боевых вылета - неплохой результат, особенно - с учетом сильной германской ПВО. В дальнейшем "Инвэйдеры" поставлялись во многие страны, активно воевали в Корее, Индокитае и в многочисленных африканских конфликтах. Дольше всего они состояли на вооружении колумбийских ВВС, где последние А-26 были списаны в 1980 году.Прототип "Инвэйдера" ХА-26 в штурмовом варианте. Вооружение еще не установлено.Другой прототип в бомбардировочном варианте, с застекленной носовой кабиной штурмана-бомбардира.Один из предсерийных экземпляров на испытательном полигоне NACA. На крыле видна съемная штанга с датчиком воздушного давления.Серийный "Инвэйдер" А-26В в полете."Инвэйдеры" на военном аэродроме.А-26В в момент бомбометания.Один из "Инвэйдеров", сохранившихся в летном состоянии до наших дней. На снимке хорошо видны внушительные размеры бомболюка, в котором умещалось до 2700 кг боевой нагрузки.Послевоенная пассажирская конверсия, получившая название "Марксмен". В 1962-64 годах восемь штурмовиков А-26В были переделаны в такие десятиместные мини-лайнеры. По состоянию на 2013 год пять из них еще находились в эксплуатации.Схема бронирования "Инвэйдера". Красным показаны стальные плиты, синим - утолщенная дюралевая обшивка, дававшая частичную защиту от осколков и пуль на излете. Красным со звездочкой - броневые плиты, которые устанавливались не на всех экземплярах машины.