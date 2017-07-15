09:54 15 июля

Вторженец



Ровно 75 лет назад, 10 июля 1942 года впервые поднялся в воздух первый прототип ударного боевого самолета Douglas A-26 Invader, пожалуй, лучшего фронтового бомбардировщика и тяжелого штурмовика Второй мировой войны. По сочетанию максимальной скорости (572 км/ч), вооружения (18 крупнокалиберных пулеметов в штурмовом варианте плюс 3600 кг. бомб) и дальности полета (2300 км) он не имел себе равных среди самолетов своего класса. Кроме того, "Инвэйдер" обладал хорошей маневренностью, устойчивостью, был легок и прост в управлении.

Всего было построено 2452 таких машины. До конца войны они совершили на Европейском ТВД 11567 боевых вылетов, сбросив более 18 тысяч тонн бомб. Боевые потери составляли 67 самолетов, то есть, одна потеря приходилась на 173 боевых вылета - неплохой результат, особенно - с учетом сильной германской ПВО. В дальнейшем "Инвэйдеры" поставлялись во многие страны, активно воевали в Корее, Индокитае и в многочисленных африканских конфликтах. Дольше всего они состояли на вооружении колумбийских ВВС, где последние А-26 были списаны в 1980 году.




Прототип "Инвэйдера" ХА-26 в штурмовом варианте. Вооружение еще не установлено.



Другой прототип в бомбардировочном варианте, с застекленной носовой кабиной штурмана-бомбардира.



Один из предсерийных экземпляров на испытательном полигоне NACA. На крыле видна съемная штанга с датчиком воздушного давления.



Серийный "Инвэйдер" А-26В в полете.



"Инвэйдеры" на военном аэродроме.



А-26В в момент бомбометания.



Один из "Инвэйдеров", сохранившихся в летном состоянии до наших дней. На снимке хорошо видны внушительные размеры бомболюка, в котором умещалось до 2700 кг боевой нагрузки.



Послевоенная пассажирская конверсия, получившая название "Марксмен". В 1962-64 годах восемь штурмовиков А-26В были переделаны в такие десятиместные мини-лайнеры. По состоянию на 2013 год пять из них еще находились в эксплуатации.

Вторженец


Схема бронирования "Инвэйдера". Красным показаны стальные плиты, синим - утолщенная дюралевая обшивка, дававшая частичную защиту от осколков и пуль на излете. Красным со звездочкой - броневые плиты, которые устанавливались не на всех экземплярах машины.
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: http://vikond65.livejournal.com/646098.html#cutid1


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Комментарии 23

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:53
    18 пулеметов... what этож сколько стрелков берется на борт?
    Тот же ЛЕХА
    1. lexx2038 Сегодня, 06:28
      А зачем стрелки, он как ежик наверное - залп с центральной кнопки, и все утки вокруг попадали. А вообще, на мой взгляд, эргономичная машина, потому и долго летает.
      lexx2038
    2. tchoni Сегодня, 06:37
      Дык, один то стрелок то) Прада на две турели с дистанционным управлением. И по штату у него всего четыре пулемета(,обделили пасана) А, остальное , В неподвижном варианте у жадюги-пилота))). Любили американйы подобные батареи)
      tchoni
    3. von schlosser Сегодня, 09:34
      Экипаж 1 человек
      von schlosser
    4. avt Сегодня, 09:47
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      18 пулеметов... этож сколько стрелков берется на борт?

      Там контейнеры в каждом по паре штук вешали под крыло - целая гребёнка получается в довесок к турелям и четырёх в носовой части.Только почему 18? what Там где то так вроде было - 4 турельных , в носовой 6-8 в зависимости от модификации и под крыло в контейнерах 8 . По максимуму 20 получается.А вообще красивый аэроплан! good Был у меня в 48 масштабе от Аэрфикса. Эффективнее А-20 и классики -В-25 .
      avt
  2. тасха Сегодня, 06:29
    Статье не хватает фотографии носовой батареи пулеметов
    тасха
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:29
      belay belay belay ...мама не горюй.
      Тот же ЛЕХА
  3. tchoni Сегодня, 06:30
    Хорошо написано, но мявя!)))
    tchoni
    1. Bongo Сегодня, 08:14
      Цитата: tchoni
      Хорошо написано, но мявя!)))

      Ловите: Долгожитель А-26 «Инвейдэр» (кликабельно) hi
      Bongo
  4. тасха Сегодня, 06:31


    фото с pinterest.com
    тасха
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:34
      Это чтож за дикобраз такой... smile
      Тот же ЛЕХА
      1. lexx2038 Сегодня, 06:47
        Ничё-ссе! Если залп с носовых даст, то наверное остановится, или назад полетит.
        lexx2038
    2. п-к Опарышев Сегодня, 09:17
      Такой и воробья в поле загоняет. laughing
      п-к Опарышев
  5. Nehist Сегодня, 06:53
    А вот и с 75мм пушкой
    Nehist
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:59
    Слишком короткая статья, так ,в общих чертах для ознакомления! Маловато будет! am
    Изгоняющий либероидов
  7. Monster_Fat Сегодня, 08:08
    Великолепный самолет, один из шедевров военного поршневого авиастроения, характерный образец американской авиационной школы авиастроения.
    Monster_Fat
    1. dumkopff Сегодня, 09:16
      В подвале клуба любителей тавтологии обнаружен смертельно убитый труп погибшего мертвеца.
      dumkopff
  8. marder7 Сегодня, 08:08
    брони практически нет. самолёт для одной атаки - спикировал-пальнул и дёру пока ПВО не очухалось. Задержался - сбили.
    marder7
  9. злой партизан Сегодня, 08:28
    К нам поставлялся и с бортовой РЛС. У Драбкина есть воспоминания оператора РЛС Б-25, как они в море корабли противника разыскивали, а в итоге разыскали вмёрзший в лёд катер. Наш...
    злой партизан
    1. тасха Сегодня, 08:43
      Что-то мне не попадались данные о поставках А-26 в СССР. Вы, наверное, про B-25 Mitchell пишете?
      тасха
      1. von schlosser Сегодня, 09:37
        Наверное с B-26 Maroder
        von schlosser
        1. avt Сегодня, 09:53
          Цитата: von schlosser
          Наверное с B-26 Maroder

          От Мародёра наши вообще отказались, как от сложного в пилотировании и запросили только В-25 .
          avt
    2. avt Сегодня, 09:50
      Цитата: злой партизан
      К нам поставлялся и с бортовой РЛС. У Драбкина

      wassat Нашальнике , мана ! цифра попуталь
      Цитата: злой партизан
      воспоминания оператора РЛС Б-25,

      В -25 Митчель аданака , мана.Сапсем другая аэрапляна bully
      Цитата: тасха
      Вы, наверное, про B-25 Mitchell пишете?

      Пишет , пишет.
      avt
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