Было дело в Дюнекилне

8 июля 1716 года, через семь лет после разгрома под Полтавой, шведы потерпели еще одно поражение, но не на суше, а на море, и не от русских, а от датчан, которые тогда воевали на стороне России в составе антишведской коалиции. Датская эскадра под командованием 25-летнего командора Педера Торденскьольда разгромила и уничтожила в Дюнекилн-фьорде шведскую флотилию Улофа Стрёмскьорна.Эскадра Торденскьольда состояла из 47-пушечного прама (шхерного парусно-гребного фрегата) "Хьялпер", двух фрегатов, вооруженных тридцатью и шестнадцатью пушками, а также - трех семипушечных галер. У шведов был 24-пушечный прам "Штейнбок", четыре галеры, четыре полугалеры, два шлюпа и галеон. Численное превосходство было на стороне Стрёмскьорна, но общее количество пушек на датских кораблях составляло 114 единиц, а на шведских - 109. К тому же, у датчан имелось вдвое больше тяжелых 24-фунтовых и 32-фунтовых орудий.Шведская флотилияя эскортировала транспорты с боеприпасами и продовольствием для армии короля Карла-XII, вторгшейся в Норвегию, принадлежавшую в те годы Датской короне. Захват или уничтожение этих транспортов были главной задачей Торденскьольда, которую он успешно решил. В результате перестрелки на близких дистанциях две шведских галеры и галеон затонули, флагманский прам получил тяжелые повреждения и спустил флаг, а остальные корабли выбросились на прибрежные отмели и были оставлены командами.Помимо шхерного фрегата, пяти галер и двух шлюпов, трофеями датчан стали восемь транспортов с различными припасами, которые тоже выбросились на берег. Однако большинством призов они не смогли воспользоваться, поскольку снять их с грунта оказалось нелегко и на это потребовалось много времени, а за это время к фьорду подошла привлеченнная звуками пальбы шведская армия. Чтобы не попасть под огонь береговой артиллерии, датчанам пришлось удовлетвориться только несколькими военными судами, которые они успели вывести на буксирах, а остальные галеры и транспорты - сжечь.Оставшись без огневых припасов и провизии, Карл-XII был вынужден скомандовать отход. Попытка захватить Норвегию провалилась. Датчанам это успех стоил всего 19 убитых и 57 раненых моряков, потери шведов в личном составе остались неизвестными.На заставке - экипаж прама "Хьялпер" приветствует команду другого датского корабля после победы в Дюнекилн-фьорде. Внизу - один из финальных моментов сражения. Справа на переднем плане шведские моряки покидают выбросившийся на берег шлюп, слева горит шведский галеон, команда которого спасается на лодках. На заднем плане в дыму продолжается артиллерийская дуэль.