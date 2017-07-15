09:54 15 июля

Было дело в Дюнекилне



8 июля 1716 года, через семь лет после разгрома под Полтавой, шведы потерпели еще одно поражение, но не на суше, а на море, и не от русских, а от датчан, которые тогда воевали на стороне России в составе антишведской коалиции. Датская эскадра под командованием 25-летнего командора Педера Торденскьольда разгромила и уничтожила в Дюнекилн-фьорде шведскую флотилию Улофа Стрёмскьорна.

Эскадра Торденскьольда состояла из 47-пушечного прама (шхерного парусно-гребного фрегата) "Хьялпер", двух фрегатов, вооруженных тридцатью и шестнадцатью пушками, а также - трех семипушечных галер. У шведов был 24-пушечный прам "Штейнбок", четыре галеры, четыре полугалеры, два шлюпа и галеон. Численное превосходство было на стороне Стрёмскьорна, но общее количество пушек на датских кораблях составляло 114 единиц, а на шведских - 109. К тому же, у датчан имелось вдвое больше тяжелых 24-фунтовых и 32-фунтовых орудий.


Шведская флотилияя эскортировала транспорты с боеприпасами и продовольствием для армии короля Карла-XII, вторгшейся в Норвегию, принадлежавшую в те годы Датской короне. Захват или уничтожение этих транспортов были главной задачей Торденскьольда, которую он успешно решил. В результате перестрелки на близких дистанциях две шведских галеры и галеон затонули, флагманский прам получил тяжелые повреждения и спустил флаг, а остальные корабли выбросились на прибрежные отмели и были оставлены командами.

Помимо шхерного фрегата, пяти галер и двух шлюпов, трофеями датчан стали восемь транспортов с различными припасами, которые тоже выбросились на берег. Однако большинством призов они не смогли воспользоваться, поскольку снять их с грунта оказалось нелегко и на это потребовалось много времени, а за это время к фьорду подошла привлеченнная звуками пальбы шведская армия. Чтобы не попасть под огонь береговой артиллерии, датчанам пришлось удовлетвориться только несколькими военными судами, которые они успели вывести на буксирах, а остальные галеры и транспорты - сжечь.

Оставшись без огневых припасов и провизии, Карл-XII был вынужден скомандовать отход. Попытка захватить Норвегию провалилась. Датчанам это успех стоил всего 19 убитых и 57 раненых моряков, потери шведов в личном составе остались неизвестными.
На заставке - экипаж прама "Хьялпер" приветствует команду другого датского корабля после победы в Дюнекилн-фьорде. Внизу - один из финальных моментов сражения. Справа на переднем плане шведские моряки покидают выбросившийся на берег шлюп, слева горит шведский галеон, команда которого спасается на лодках. На заднем плане в дыму продолжается артиллерийская дуэль.

Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: http://vikond65.livejournal.com/644735.html


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Комментарии 5

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  1. Cartalon Сегодня, 06:55
    На море Даны били Свеев почти всегда.
    Cartalon
  2. Котище Сегодня, 07:05
    Если честно, то можно было и поподробнее, но в целом статья удалась.
    Хотя немного улыбнулв фраза, что Дания воевала на стороне России. Если быть честным перед собой, то именно Северная война может дать оценку современному исследователю о взаимоотношениях Европы и России. Первые воевали когда им выгодно, заключали сепоратный сепоратный мир или союзы, ради своих сугубо личных интересов и выгод. Некоторые успели побывать союзником как Шведции так и России. А коекто в течении войны успел не поразу капитулировать.
    Котище
    1. Cartalon Сегодня, 08:40
      Дания капитулировала под угрозой захвата столицы, Саксония была вообще окупирована целиком, что им было делать, это в Россия могла стратегию выжженной земли вести.
      Cartalon
    2. Curious Сегодня, 09:25
      О самой битве автор написал практически все, что есть в литературе. В книге Андерсона Naval Wars in the Baltic 1553—1850 этой битве посвящена одна страница.
      Из существенных моментов упущено разве то , что флот был датско-норвежским и большая часть личного состава эскадры Торденшельда, как и сам Торденшельд - норвежцы.
      До 1716 года Торденшельд известен как Петер Янсен Вессель. Вот уж действительно интересная фигура. Жизнь - как полет метеорита.
      Десятый ребенок в семье, где было восемнадцать детей. С детства был, как это сейчас называют, трудновоспитуемым ребенком. Конце концов в 14 лет сбежал из дома на корабле. а в 22 года он уже моской офицер, известный храбростью и умелым управлением кораблем в бою.
      За подвиги в Северной войне получил от датского короля в 1716 году дворянство и стал известен как Торденскёльд.
      В 29 лет уже вице-адмирал, а в 30 погиб на дуэли из-за обвинения в шулерстве во время карточной игры.
      У норвежцев и датчан очень популярный исторический персонаж. Он упоминается по имени как в датском королевском гимне « Kong Christian stod ved højen mast », так и в норвежском неофициальном, но используется как национальный гимн « Ja, vi elsker dette landet ».
      Даже самый популярный бренд спичек в Дании называется Tordenskjold.
      Curious
  3. parusnik Сегодня, 08:05
    Родной брат П.Торденшёльда – Гендрих Вессель почти два десятка лет отдал русскому флоту. С 1707 по конец 20-х годов, с перерывом в один год, он верой и правдой служил царю и, естественно, его судьба была связана с Санкт-Петербургом. Командуя различными боевыми кораблями, в том числе фрегатом "Штандарт", Вессель принимал участие в операциях по защите отвоеванного у шведов побережья Финского залива и возникшего в устье Невы города. Он даже женился в России в 1710 г. Свадьба состоялась в Москве. И маршалом на свадьбе был сам Петр I. Ну а П.Торденшёльд заключение мира со шведами в июле 1720-го встретил в зените славы. Однако всего через четыре месяца его блестящая карьера и удивительно удачливая до того момента жизнь внезапно оборвались. Во время поездки по Северной Европе, находясь в Гляйденгине ,Ганновер , он поссорился со шведским полковником Якобом Акселем Стэном. Последовала дуэль, в которой недавний противник, а теперь просто случайный обидчик, оказался счастливее.
    parusnik
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