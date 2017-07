The National Interest: российский суперавианосец – несбыточная мечта

Статья «Russia's Supercarrier Is a Pipe Dream»:

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/russias-supercarrier-pipe-dream-21468

Уже много лет продолжаются обсуждения возможности строительства нового российского авианосца. Разговоры на эту тему ведутся на самых разных уровнях, но пока сдача такого корабля остается делом весьма отдаленного будущего. По понятным причинам, высказываются не только положительные оценки будущего проекта, но и сомнения в возможности реализации подобных планов. Причем негативные прогнозы имеют место как в отечественных, так и в зарубежных публикациях.8 июля американское издание The National Interest опубликовало новую статью, посвященную развитию российского авианосного флота. В публикации «Russia's Supercarrier Is a Pipe Dream» («Российский суперавианосец – несбыточная мечта»), отнесенной к рубрике The Buzz, была предпринята попытка рассмотреть текущие российские планы и оценить их реалистичность. Как следует из заголовка, автор статьи Закари Кек сильно сомневается в вероятности появления нового российского авианосца.Свою статью американский автор начинает с напоминания о последних сведениях, поступивших от российского командования. Не так давно Россия подтвердила свои планы по строительству перспективного авианосца. Новый корабль этого класса будет создаваться даже в условиях сокращения оборонного бюджета.Как сообщали в прошлом месяце российские средства массовой информации, важное заявление на этот счет сделал заместитель главкома ВМФ вице-адмирал Виктор Бурсук. По его словам, военно-морской флот действительно намерен строить новый авианосец. На данный момент различные российские конструкторские бюро предлагают свои варианты облика подобного корабля.З. Кек предполагает, что, говоря о перспективном российском авианосце, вице-адмирал Бурсук имел в виду новый проект 23000Э, также известный под названием «Шторм». Этот проект, по известным данным, предлагает строительство крупного корабля водоизмещением около 100 тыс. т, оснащенного двумя ядерными реакторами РИТМ-200. По своему водоизмещению новый «Шторм» будет почти вдвое превосходить существующий корабль «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», которому в скором будущем предстоит пройти ремонт и модернизацию. Сообщается, что перспективный авианосец сможет брать на борт до 90 летательных аппаратов различного назначения, тогда как авиагруппа «Адмирала Кузнецова» состоит чуть более чем из трех десятков самолетов и вертолетов.Водоизмещение на уровне 100 тыс. т будет связано с большими размерами корабля. «Шторм» должен иметь длину около 330 м и максимальную ширину 40 м. Управлять кораблем будет экипаж из четырех тысяч человек. В авиационную группу будут включены палубные истребители МиГ-29К и специальная «военно-морская» версия перспективного Т-50 / ПАК ФА. Кроме того, корабль станет носителем вертолетов разных классов и типов. По данным ресурса Global Security, проект 23000Э предусматривает наличие двух стартовых позиций с трамплином и двух электромагнитных катапульт, необходимых для запуска самолетов. Для защиты от атак с воздуха авианосец оснастят средствами противовоздушной и противоракетной обороны.Автор The National Interest упоминает любопытную особенность официальных сообщений о ходе развития авианосного флота России. Официальные лица утверждают, что подобные вопросы прорабатываются с 2007 года. Тем не менее, проект 23000Э «Шторм», разработанный Крыловским государственным научным центром был впервые продемонстрирован только в 2015-м. Кроме того, ранее публиковавшиеся сведения впоследствии дополнялись. Так, изначально утверждалось, что «Шторм» получит «традиционную» главную энергетическую установку, а сведения о ядерных реакторах появились позже.Стоимость корабля нового типа изначально оценивалась, как минимум, в 9 млрд долларов США в рублевом эквиваленте. Позже заместитель министра обороны России Юрий Борисов рассказал, что контракт на строительство головного корабля нового проекта будет подписан в середине следующего десятилетия. Завершить строительство этого авианосца можно было бы к началу тридцатых годов.Рассмотрев известную информацию о новом российском проекте, Закари Кек высказывает свои предположения, касающиеся его реальных перспектив. По его мнению, есть серьезные основания для сомнений в том, что Россия действительно сможет построить в обозримом будущем новый атомный авианосец. Первой причиной для подобных сомнений автор считает не до конца понятный потенциал российского кораблестроения. Пока нельзя с уверенностью говорить, сможет ли отрасль решить весьма сложные задачи, возникающие в контексте подобных проектов.Еще в 2015 году, вскоре после первой публикации материалов по проекту 23000Э, авторитетное издание IHS Jane’s отмечало, что проект «Шторм» и построенные по нему корабли «станут квантовым скачком» как в контексте размеров, так и с точки зрения потенциала. Они будут крупнее и мощнее единственного на данный момент российского авианосца.Дополнительной проблемой для Москвы является тот факт, что все советские авианесущие корабли строились на предприятиях Украинской ССР. Более того, в свое время распад Советского Союза нанес болезненный удар по программе строительства авианосцев. Из-за отделения Украины были прекращены работы на строившемся авианосце «Ульяновск». По проекту, этот корабль имел водоизмещение 85 тыс. т и должен был стать крупнейшим советским авианосцем. Также на стапелях остался еще один корабль, позже проданный Китаю, достроенный, оборудованный и принятый в состав ВМС НОАК под именем «Ляонин».Перспективный авианосец также должен иметь некоторые характерные особенности, которые не использовались даже во времена Советского Союза с его развитым промышленным потенциалом. Так, СССР не успел построить ни одного авианосца с ядерной энергетической установкой. Российская промышленность понимает эту проблему и уже ищет пути ее решения. Ранее неназванные источники в судостроении указывали, что опыт, необходимый для создания ядерного реактора для авианосца, планируется получить при создании перспективного эсминца с аналогичной энергетической установкой.Еще в 2015 году утверждалось, что энергоустановка, рассматриваемая в контексте проекта авианосца, изначально будет создаваться для эсминца проекта «Лидер». Тем не менее, в дальнейшем программа «Лидер» столкнулась с определенными проблемами, и сроки ее реализации сдвинулись. Изначально утверждалось, что головной эсминец будет построен к концу текущего десятилетия, но теперь это событие относят к середине двадцатых годов, поскольку строительство стартует не ранее 2019 года.Серьезной конструкторской задачей станут и запланированные для использования электромагнитные катапульты. Все предыдущие советские / российские авианосцы оснащались только носовым трамплином.Проект строительства перспективного суперавианосца также сталкивается с еще одной серьезной проблемой, на этот раз экономического характера. В настоящее время официальная Москва планирует сокращение оборонного бюджета. В этом году российские расходы на оборону были уменьшены примерно на четверть. Ранее издание IHS Jane’s писало, что это было самым крупным сокращением военных расходов с начала девяностых годов, когда уменьшение подобных затрат было связано с многочисленными проблемами страны.З. Кек напоминает, что некоторые специалисты ранее оспаривали возможность сокращения оборонного бюджета, но утверждает, что такое развитие событий ожидаемо и закономерно. Реальность такова, что Россия, столкнувшись с проблемой в виде низких цен на энергоносители, уже не может поддерживать военный бюджет на «расточительном» уровне.В условиях, когда командованию необходимо выбирать, какие военные программы должны попасть под сокращение, перспективный авианосец имеет все шансы оказаться в верхней части такого списка. Аргументом в пользу такого решения может быть тот факт, что Россия традиционно является сухопутной державой, и потому не нуждается в развитом авианосном флоте. Крупные затраты на подобную программу способны усилить этот довод.Автор указывает, что еще в 2015 году, т.е. задолго до объявления о сокращениях оборонного бюджета, специалисты в области безопасности предупреждали о некоторых имеющихся проблемах в контексте строительства крупных кораблей. Так, любая попытка строительства авианосца с заявленными характеристиками требует крайне сложной и дорогостоящей модернизации судостроительных предприятий. Все это, в первую очередь, приводит к повышенным расходам в рамках программ перевооружения.Автор издания The National Interest напоминает, что развитие авианосного флота заключается не только в строительстве кораблей с авиационной группой. Для защиты и снабжения авианосца во время боевой службы требуется значительное количество других кораблей и судов различного назначения. Необходимость создания подобных корабельных групп вполне способно «истощить» военно-морской флот России. В этом контексте З. Кек цитирует недавнюю публикацию издания The Diplomat. В ней утверждалось, что у российского ВМФ не хватает кораблей сопровождения и судов снабжения для формирования авианосных ударных групп. Также отсутствуют палубные ударные самолеты с большим боевым радиусом и специализированные машины радиоэлектронной борьбы.Статья «Russia's Supercarrier Is a Pipe Dream» завершается упоминанием еще одной проблемы перспективного проекта. По мнению З. Кека, не вполне понятно, какие задачи Россия планирует решать при помощи нового суперавианосца. В отличие от Вашингтона, Москва имеет весьма ограниченную потребность в подобных кораблях. Как следствие, ограниченные финансовые возможности лучше использовать для строительства новых самолетов и ракет, поскольку такое вооружение и техника больше соответствуют текущим интересам России.В итоге автор The National Interest признает новый российский проект не самым нужным. С учетом имеющихся проблем строительство перспективного авианосца оказывается пустой и несбыточной мечтой.***Недавняя публикация издания The National Interest, посвященная российской программе разработки и строительства нового авианосца, представляет определенный интерес и стоит ознакомления с ней. В то же время, в статье «Russia's Supercarrier Is a Pipe Dream» отсутствуют какие-либо новые сведения, не оглашавшиеся ранее. Это касается и информации о проекте 23000Э «Шторм», и предполагаемых затруднений при выполнении имеющихся планов.Напомним, проект авианосца «Шторм» впервые был представлен два года назад, и с тех пор макет перспективного корабля неоднократно становился экспонатом различных выставок. Кроме того, этот проект успел стать темой массы аналитических публикаций в отечественной и зарубежной прессе. Все ранее опубликованные статьи рассматривали представленный российской промышленностью проект, а также пытались предугадать его сильные и слабые стороны.Нельзя не отметить, что все отмеченные Закари Кеком проблемы проекта «Шторм» уже неоднократно поднимались в отечественных и зарубежных публикациях, а также регулярно упоминаются в различных обсуждениях. Действительно, строительство авианосца, в том числе оснащенного ядерной энергетической установкой, является весьма сложной задачей, требующей особых трат сил, денег и времени. Именно по этой причине на протяжении долгих лет вопрос строительства новых авианосцев обсуждается на разных уровнях, но головной корабль пока не закладывался.По объективным причинам, для строительства нового авианосца или нескольких подобных кораблей необходима серьезная и достаточно дорогая подготовка промышленности. Кроме того, при планировании строительства авианосцев необходимо учитывать другие намерения и желания в области развития надводного флота, поскольку далеко не все отечественные предприятия располагают цехами и наливными бассейнами достаточных размеров, а также уже загружены заказами.Сравнительно недавно в контексте развития флота, в том числе строительства новых авианосцев, появилась новая проблема в виде возможного сокращения оборонного бюджета. Недостаток денег, технические и технологические проблемы имелись и ранее, но и теперь их влияние слишком велико, чтобы закладывать новый авианосец прямо сейчас.В целом, в отечественной программе строительства перспективных авианосцев в последние годы наметился определенный прогресс, но полученные результаты все еще не дают повода для оптимистичных прогнозов. В то же время, на данный момент – при всех существующих затруднениях и проблемах – отсутствуют серьезные поводы считать новый проект «несбыточной мечтой», как это указывает американский автор.