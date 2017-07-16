Век каменный и век железный...

7 июля 1520 года состоялась битва при Отумбе - решающее сражение в ходе завоевания империи ацтеков конкистадорами Эрнана Кортеса. Эта битва интересна тем, что в ней конкистадоры были лишены своего главного козыря - пушек и аркебуз, потому что привезенные из Европы запасы пороха исчерпались в предыдущих боях. Пришлось полагаться только на холодное оружие и небольшое число арбалетов.К тому же, у Кортеса было всего около 500 испанцев и примерно столько же союзных индейцев-тласкальтеков. Солдаты были ослаблены долгим переходом, вдобавок, многие из них имели не до конца залеченные раны или страдали от тропических болезней. Почти всё войско передвигалось пешком, у конкистадоров оставались всего 23 относительно здоровые лошади, пригодные для кавалерийского боя.Однако именно эти лошади во многом решили исход битвы с ацтекским войском, численнность которого сам Кортес оценил в 100 тысяч воинов. Большинство современных историков, исходя из демографических расчетов, считают эту цифру сильно завышенной и полагают, что в армии ацтекского тлатоани (верховного правителя) Куитлауака было от 20 до 40 тысяч бойцов. Но все равно, даже по самым скромным прикидкам, индейцы превосходили конкистадоров и их местных союзников, как минимум, в 20 раз.Видя, сколь малочисленны враги, тлатоани отдал перед боем приказ - стараться не убивать вражеских воинов, а захватывать их живьем, чтобы потом, по старой-доброй традиции, торжественно принести их в жертву человеколюбивым ацтекским богам. Возможно, если бы не этот чересчур самоуверенный и оптимистичный приказ, исход битвы был бы иным, несмотря на применение испанцами стального оружия и доспехов, против которых было бессильно оружие ацтеков, сделанное из дерева, камня и обсидиана.В начале сражения небольшой конный отряд испанцев с разгона врезался в огромную толпу ацтеков, убив несколько десятков человек, а потом, быстро развернув коней, без потерь ускакал обратно. Такие удары повторялись многократно, с разных направлений, нанося индейцам серьезный урон. Ацтекам удалось тяжело ранить и повалить лишь нескольких лошадей, а затем расправиться с их седоками.Тем временем пешие испанцы, построившись в плотную фалангу и закрываясь от стрел и камней щитами, атаковали ацтекское войско с копьями и алебардами наперевес. Они прошли сквозь многочисленные ряды индейцев как железный таран и вскоре добрались до ставки Куитлауака и его главнокомандующего Сиуаки. Разметав охрану, конкистадоры убили Сиуаку (согласно легенде, это сделал сам Кортес), а тлатоани, его жрецы и свита в панике бежали. Увидев это, обратилось в бегство всё индейское войско.Испанцы были слишком утомлены, чтобы организовать преследование, поэтому большинству ацтеков удалось спастись, тем не менее, их потери были огромны. Пленных конкистадоры не брали, а раненых и искалеченных в давке - добивали или оставляли умирать без помощи. Согласно запискам Кортеса, погибло до 20 тысяч индейцев. Даже если это число завышено в несколько раз, итог сражения выглядит весьма впечатляюще, тем более, что сами испанцы потеряли убитыми и умершими от ран всего 73 человека.Вскоре среди ацтеков разразилась эпидемия завезенной конкистадорами черной оспы. От нее умер и сам верховный правитель Куитлауак, и большинство его вельмож, чиновников и жрецов. Это окончательно дезорганизовало и добило великую ацтекскую империю.Оружие конкистадоров и ацтеков. Ацтеки обладали зачатками металлургии, умели плавить медь и золото, делая простые отливки, но не знали бронзы и ковки, а почти всё их оружие было деревянным (дубины), каменным (топоры и булавы) или - с лезвиями из вулканического стекла - обсидиана. Справа - самое характерное оружие ацтекских воинов - деревянные палицы с обсидиановыми режущими вставками, а в центре - копье, сделанное по той же технологии.Конкистадоры в походе с индейцем-проводником.Кавалерия конкистадоров.Ацтекские воины. На левого копейщика художник надел медный нагрудник, но это фантазия, таких вещей мексиканские индейцы делать еще не умели.Схватки индейцев с конными конкистадорами.Еще одна картина на ту же тему современного испанского баталиста Аугусто Феррера-Дальмау.Парадное полотно XVII века, изображающее триумф Кортеса в битве при Отумбе.