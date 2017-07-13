17:47 13 июля

В РФ создали вертолет для борьбы с террористами, основываясь на сирийском опыте

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) на авиасалоне МАКС-2017 впервые представит модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш-ВН, предназначенный для обеспечения действий сил специального назначения при выполнении задач по борьбе с терроризмом, передает ТАСС сообщение пресс-службы холдинга

Ми-171Ш-ВН представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17. Обновленная машина готова к поставке потенциальным заказчикам, ее производство развернуто на Улан-Удэнском авиационном заводе
- сказали в компании.

Технический облик вертолета Ми-171Ш-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирии.


В РФ создали вертолет для борьбы с террористами, основываясь на сирийском опыте

архивное фото: Ми-171Ш


Вертолет Ми-171Ш-ВН оснащается мощными двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. На машине установлены композитные лопасти несущего винта с новым профилем и Х-образный рулевой винт. Благодаря этим нововведениям крейсерская и максимальная скорость вертолета увеличены до 260 и 280 км/ч соответственно, а его максимальный взлетный вес - до 13 500 кг.

Вертолет оснащен новым составом пилотажно-навигационного оборудования. При этом для повышения боевой живучести применен принцип комбинации "стеклянной кабины" и надежных аналоговых приборов. Кроме того, машина оснащается комплексом обороны "Президент-С", который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету и осуществляет постановку помех головкам их наведения и выброс ложных тепловых целей.

Для защиты личного состава пол кабины экипажа и грузовой кабины полностью закрыт съемной облегченной кевларовой броней. Также кевларовая броня установлена вдоль левого и правого борта до уровня иллюминаторов. Для повышения выживаемости личного состава в случае "жесткой посадки" вертолета предусмотрена установка энергопоглощающих десантных сидений.

На вертолете Ми-171Ш-ВН установлен новый состав вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра он оснащается комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой. В проемах левой и правой двери установлено два пулемета калибра 12,7 мм. На фермах спецподвески устанавливается два курсовых пулемета аналогичного калибра.

Использованы фотографии: пресс-службы У-УАЗ
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Комментарии 26

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  1. МПК105 Сегодня, 16:45
    Воооот.....Уже не зря там находимся....Хоть что-то полезное наработали там.
    МПК105
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:04
      Проверить бы надо в боевой обстановке , а потом уж Ура крикнуть!
      А что у него сверху? Кондиционер..хе хе
      ОТДЕЛ
      1. МПК105 Сегодня, 17:05
        Тебе не угодишь-ною,плохо,ура кричу,опять не слава Богу... laughing laughing hi
        МПК105
        1. с-т Petrov Сегодня, 17:15
          Тебе не угодишь-ною,плохо,ура кричу,опять не слава Богу... laughing laughing hi


          wassat
          с-т Petrov
    2. Злой543 Сегодня, 17:08
      Двух чеченских не хватило чтобы понять что нужно?
      Злой543
      1. Alex_Rarog Сегодня, 17:22
        Чехов с земли били. А бармалеев с воздуха. Когцепции разные. Выаоды тоде.
        Alex_Rarog
        1. Злой543 Сегодня, 17:27
          Что вертушки не использовали? А кабины восьмерок экипажи для красоты брониками закладывали?
          Пысы. После полетов в горах на вертушках американские горки не торкают laughing
          Злой543
    3. сибиралт Сегодня, 17:37
      Вот и выходит по пословице - нет худа без добра. Это уже велтолет - "спецназ".
      сибиралт
    4. Partyzan Сегодня, 17:45
      Уже не зря там находимся..
      значит не зря ребята погибли hi
      Partyzan
  2. vch Сегодня, 16:45
    И после этого еще находятся те, кто вопит - зачем мы полезли в Сирию!! Сколько уже наработок новых отработано или внесено изменений в ходе этой компании!!
    vch
    1. Muvka Сегодня, 17:11
      Тогда денег не было.
      Muvka
  3. Monster_Fat Сегодня, 16:47
    Выглядит (имеется в виду описание) внушительно....."а, машина то- где?"("Берегись автомобиля").... wink
    Monster_Fat
    1. АВП 518 Сегодня, 17:30
      Цитата: Monster_Fat
      Выглядит (имеется в виду описание) внушительно....."а, машина то- где?"("Берегись автомобиля")...

      Ну внешне будет выглядеть вот так.Хотя чехи и афганцы пришли к этому в 2012 году.
      Лично я против установки вооружения в двух проемах.
      АВП 518
      1. Монархист Сегодня, 17:39
        АВП 518, я лично не вижу ничего зазорного в 4 "кордах". Мой двоюродный брат рассказывал: они радовались,когда "вертушка" висела над ними,а "духам" было ой как не уютно. Так,что пускай ставят в 2 проёмах, если надо их всегда можно снять
        Монархист
      2. Злой543 Сегодня, 17:42
        Для пустыни может и подойдет, а как в Чечне нет, в деревьях на скорости не разглядишь. Но в случае чего потратишь время на освобождение выхода
        Злой543
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:48
    Ну, создали подрозумевает новую модель, а тут очень глубокая модернизация!
    Изгоняющий либероидов
  5. мармеладный Сегодня, 16:48
    Новость хорошая....но все равно это лучше и полезней было отрабатывать на скакуасах на Донбассе
    мармеладный
  6. винипух Сегодня, 16:51
    Что-то быстро, скорее всего вертолёт был разработан далеко до Сирии.
    винипух
    1. Tusv Сегодня, 17:07
      Цитата: винипух
      Что-то быстро, скорее всего вертолёт был разработан далеко до Сирии.

      Концепция Ми - 8 разработана еще при царе горохе. Тут радар повесили, комплекс вооружений обновили, обводы поэлегантней стали
      Tusv
      1. винипух Сегодня, 17:09
        Понятно, я думал с нуля сделали.
        винипух
      2. Zaurbek Сегодня, 17:10
        Вы думаете, только у вас пробирки с ОМП ко времени находят?
        Zaurbek
    2. ProkletyiPirat Сегодня, 17:09
      это и ежу понятно, скорее всего просто по другому скомпоновали элементы или подправили существующий аналог..
      ProkletyiPirat
  7. Zaurbek Сегодня, 17:09
    В идеале, нужен транспортник по примеру "Ястреба". На основе Ми-28. С разнесенными двигателями, низко расположенной балкой и всеми "специальными" мероприятиями по дублированию важных систем. Не с таким сильным бронированием как у 28го...
    Zaurbek
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 17:21
      Ну, что в идеале нужно - спецы-практики для этого есть. Проблема в оперативности внесения изменений по "обвесу" вертолёта. Да и не только вертолёта. Взять хотя бы Т-72Б3. Посмотришь - сплошное недоумение по ДЗ, особенно на башне. Щели такие, что собака пролезет, не говоря про снаряд.
      Чёрный Полковник
  8. faiver Сегодня, 17:26
    ети его налево, теперь понятно почему с террористами никак справиться не могли - вертолета такого не было...., а теперь то мы ухх...
    заголовок не соответствует написанному, у нас этих модификаций ми-8 за 50 с лишним лет наштамповано вагон и маленькая тележка....
    faiver
    1. Злой543 Сегодня, 17:46
      Просто по прошествии стольких лет озаботились немного о защите экипажа и десанта. А раньше как говориться" спасение утопающих было делом самих утопающих "
      Злой543
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