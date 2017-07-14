На поцелуи Меркель в Гамбурге Макрон ответил претензией к Германии

В четверг немецкая медиагруппа Funke опубликовала в своих изданиях интервью с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Мировые СМИ обратили на него внимание, прежде всего, из-за критики Макроном позиции Германии, которая, по словам французского президента, «извлекает выгоду из-за дисбалансов в еврозоне». В нынешних условиях, объяснил свою мысль Макрон, конкурентоспособные государства еврозоны (прежде всего — Германия) только укрепляют свои позиции, а «страны, которые уже имеют высокий уровень госдолга, набирают ещё больше обязательств.., и эта вилка становится всё больше».Надо сказать, откровение Эммануэля Макрона не стало новым открытием для мировых экономистов и политиков. В последнее время о неблагополучии в экономике еврозоны не говорил и не писал только ленивый. Существующие дисбалансы заставили лидеров Европы ещё в марте на юбилейном саммите ЕС в Риме выдвинуть концепцию «многоскоростной Европы», как базовую и официальную для продолжения европейской интеграции.Накануне того саммита предшественник Макрона на посту президента Франции Франсуа Олланд пугал сомневающихся коллег: «Евросоюз, включающий в себя 27 стран, больше не может быть однородным. Продолжительное время идея дифференцированной Европы с различными скоростями и чёткими темпами для прогресса вызывала много сопротивления. Но сегодня такая идея необходима. Иначе Европа взорвётся».Так Олланд поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель с её идеей «Европы двух скоростей». Идея категорически не нравится младоевропейцам нового призыва. Они уже попривыкли к политической и финансовой поддержке Старой Европы. Основой этой поддержки и локомотивом Евросоюза все считали Германию.Со временем в среде политиков стало гулять мнение, будто Берлин подустал тянуть на себе соседей, и ему надо подкопить силёнок, включив «первую скорость», для обеспечения дальнейшей интеграции стран еврозоны. Никто не посмел обвинить Германию в извлечении выгоды из своего экономического и политического доминирования в Евросоюзе. Макрон это сделал первым.Правоту французского президента разделяют многие эксперты, которые пока не услышаны в Европе. Но голос их понемногу прорывается. В минувшую среду, например, мюнхенская газета Suddeutsche Zeitung порадовала своих читателей сообщением, что за время кризиса в Греции Германия заработала 1,34 млрд. евро на предоставлении Афинам кредитов и покупке греческих облигаций.В руки журналистов попал ответ министерства финансов ФРГ на соответствующий запрос фракции «зеленых» в Бундестаге. Минфин разъяснил вечно зелёным немецким парламентариям, что с 2015 года доля прибыли ФРГ от выкупа греческих облигаций в рамках специальной программы Европейского центрального банка составила 952 млн. евро. Ещё 393 млн. евро Берлин получил в качестве процентов по кредиту, выданному Греции немецким государственным банком Kreditanstalt für Wiederaufbau.Где брали Афины средства для расчёта с Германией? Вопрос этот ни для кого не является большим секретом — в европейском стабилизационном фонде (European Stability Mechanism). В начале июля совет директоров ESM в рамках действующей программы помощи выделил Афинам очередной транш кредитов в объёме 8,5 млрд. евро.Платёж на сумму 7,7 млрд. евро не заставил себя долго ждать. Вот как распределились эти средства. В прошедший понедельник 6,9 млрд. евро были направлены Грецией на обслуживание долга (то есть, кредиторам — в том числе, Германии). Ещё 800 млн. евро ушли в те же адреса для погашения просроченной задолженности. Таким образом, долг греков поднялся на 7,7 млрд. евро. На эту же сумму пополнился кошелёк кредиторов. Вилка, о которой говорил Макрон, стала ещё больше.Германские «зелёные», ознакомившись с ответом минфина на свой запрос, назвали поведение правительства ФРГ «аморальным». «То, что Германия зарабатывает на кризисе в Греции, возможно, легально. Но в моральном смысле солидарности это нелегитимно», — заявил Deutsche Welle эксперт «зеленых» по бюджетным вопросам Свен-Кристиан Киндлер.Он призвал правительство Германии вернуть Греции заработанные на ней деньги. Призыв насколько популистский, настолько и бессмысленный. Должников в еврозоне много больше, чем стран-кредиторов. Все они отрабатывают свои долги, приумножая новые, по той же схеме работы с ESM, что и Афины.Франция, в общем-то, находится среди выгодо приобретателей кредитной политики в еврозоне. Более того, неделю назад в Гамбурге на G-20 Эммануэль Макрон вполне искреннее лобзался c хозяйкой саммита Ангелой Меркель. Француз открыто демонстрировал единство европейских лидеров перед новыми вызовами и стратегическими целями. После всего этого Макрон вдруг исполнил столь неожиданный политический пируэт.Внимательные наблюдатели объясняют случившуюся во французском президенте перемену его гамбургскими же контактами с президентом США Дональдом Трампом. Перед гостем из-за океана Макрон демонстрировал не только почтительность верного союзника, но и подобострастие зависимого партнёра, готового услужить и помочь без всяких условий.Это проявилось, например, во время общего фотографирования, когда Ангела Меркель отодвинула Дональда Трампа на периферию саммита. Находчивый Макрон, что называется, прикрыл американца собой — занял крайнее за ним место в ряду, дезавуировав изоляцию Трампа европейскими политиками.За неполные два месяца пребывания на должности президента Франции Эммануэль Макрон успел уже несколько раз встретиться и поговорить по телефону с Дональдом Трампом. Пресс-релизы этих встреч отмечают совпадение позиций обоих политиков практически по всем обсуждаемым вопросам и готовность к плодотворному сотрудничеству, в том числе, по европейской повестке американцев.Она при Трампе резко изменилась и даже привела к заметному охлаждению отношений между Соединёнными Штатами и Германией. Причин тому несколько — противоречия в промышленной и финансовой политике, во взглядах на глобальную торговлю. Однако главный акцент в планах Вашингтона — сдержать германизацию Европы.Об этом уже практически открыто говорят представители новой американской администрации. И не только они. Недавний визит Трампа в Варшаву возбудил региональные амбиции польских политиков. Поляки почувствовали в себе потенцию центра силы, способного поддавить Германию с Востока. Побеспокоить Берлин с Запада решил Эммануэль Макрон.Похоже, у него несколько целей. Во-первых, подыграть Дональду Трампу в его давлении на Германию, а, во-вторых, с помощью американцев укрепиться в Европе. Здесь у Макрона большие планы. Критикуя Германию, президент Франции изложил своё видение еврозоны. Оно разительно отличается от сегодняшних реалий.«Нам нужна еврозона с общим бюджетом, правительством, которое распределяет бюджетные средства, и демократические контрольные механизмы, которых сегодня нет», — отметил Макрон в интервью немецкой медиагруппе. Большой новизны в этом предложении француза тоже нет. «Соединёнными Штатами Европы» время от времени грезят многие политики континента, но мало кто из них готов возглавить этот процесс.Здесь нужна поддержка влиятельных мировых сил. У Макрона, как показали выборы во Франции, она есть. И это, безусловно, разогревает амбиции французского президента, делает в его восприятии реальным оседлать ту «горку в Европе» с правительством, бюджетом и прочими атрибутами власти, которую сейчас так старательно публично прорисовывает сам Эммануэль Макрон.В его планах сомневаются. Потому что столь радикальные идеи не поддерживает правительство Ангелы Меркель. В прошлом году Германия добилась рекордного профицита своего торгового баланса в €250 миллиардов. У Франции по этой позиции, наоборот, глубокий минус — примерно €50 миллиардов торгового дефицита. Так что меряться реальными возможностями, а не масштабами заявленных идей у Макрона никак не получится.Вот почему клонится французский президент к мощному плечу американского коллеги, рассчитывая на его помощь и поддержку. Только вот сигналы из Вашингтона показывают, что у администрации Трампа нет интереса в сильной и единой Европе. Зато в качестве противовеса Ангеле Меркель Макрон американцев вполне устроит. Согласится ли с отведённой ему ролью президент Франции, будет видно в ближней перспективе.