20:37 13 июля

Французский флот получил новый патрульный ледокол "Астролябия"

В порту Конкарно ВМС Франции официально приняли в состав флота новый ледокол "Астролябия" (L'Astrolabe), предназначенный для патрулирования полярных вод, сообщает Флотпром со ссылкой на Naval Today . Судно построено на верфи компании Piriou по контракту, заключенному в 2015 году. В сентябре этого года ледокол должен прибыть к французскому острову Реюньон, расположенному в Индийском океане, в 700 км к востоку от Мадагаскара.



"Астролябия" сможет выполнять сразу две роли: ледокол заменит одноименное судно обеспечение, которое с 1984 года доставляет грузы на французскую антарктическую базу на земле Адели, и патрульный корабль "Альбатрос", до 2015 года выполнявший миссии по патрулированию в южных районах Мирового океана.


Предполагается, что в летнее время (120 дней в году) "Астролябия" обеспечит материально-техническую поддержку научных баз в Антарктиде, а остальное время посвятит выполнению миссий по охране суверенитета Франции.

Проект 72-метрового ледокола разработан французской компанией Marine Assistance и финской Aker Arctic. Судно преодолевает льды толщиной до 60-80 см. Вмещает до 60 человек на борту и перевозит до 1400 тонн грузов.

Использованы фотографии: http://navaltoday.com/
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 42

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:53
    Франция тоже на Арктику претендует ..? Интересно..
    остальное время посвятит выполнению миссий по охране суверенитета Франции.
    ОТДЕЛ
    1. Partyzan Сегодня, 17:56
      "Астролябия" обеспечит материально-техническую поддержку научных баз в Антарктиде, а остальное время посвятит выполнению миссий по охране суверенитета Франции.
      написано же Антарктида hi
      Partyzan
      1. Например Сегодня, 18:08
        На вид у.род. . Хотя у французов все какое-то уродское, что машины, что пароходы.
        Кто нибудь знает почему слово у.род. на этом сайте нельзя писать? Почему оно автоматически убирается из письма?
        Например
        1. avt Сегодня, 18:19
          Цитата: Например
          На вид у.род.

          На вид вполне себе стандартный арктический снабженец . Наши давеча с Выборга на достройку получили ,,Вилькитского" на 8700 тонн и от финников - ,,Ушакова" без малого 13000 тонн, от них на подходе ,,Лазарев - четвёртый в серии.Так что упаковываемся ледовым классом темпами вполне резвыми .
          avt
          1. Paranoid50 Сегодня, 19:21
            Цитата: avt
            , от них на подходе ,,Лазарев - четвёртый в серии.Так что упаковываемся ледовым классом темпами вполне резвыми .

            Ох,от души. good Чёрт побери,даже не знаю ... Получается,ЕСЛИ ЧТО, у нас будет два "Лазарева"?
            Paranoid50
            1. avt Сегодня, 19:27
              Цитата: Paranoid50
              Получается,ЕСЛИ ЧТО, у нас будет два "Лазарева"?

              У смысле ,,Адмиралу Лазареву" ,надеюсь отремонтируют как ,,Нахимов" ,,Михаил Лазарев" в любой сезон подтащит всё что нужно ? Ну как то -да . bully Кстати - ,,Макаровых" уже два (,,Степан" второй в серии после ,,Невельского" и уже передан)
              avt
              1. Paranoid50 Сегодня, 19:54
                Цитата: avt
                У смысле ,,Адмиралу Лазареву" ,надеюсь отремонтируют

                Да,надежда вновь выступила, касательно движухи на Дальнем. Ну, учитывая подход к наименованию кораблей, до комплекта им - супертанкер ,к примеру, "Полярник Лазарев". Или,всё же, есть какие-то ограничения ? request
                Paranoid50
      2. Монос Сегодня, 18:25
        Bob, приветствую hi
        Судно преодолевает льды толщиной до 60-80 см. Вмещает до 60 человек на борту и перевозит до 1400 тонн грузов.

        Про вооружение ничего не написано. Как они собираются патрулировать? Пиратов сомалийских на них нет.
        Монос
        1. Partyzan Сегодня, 18:28
          Привет Виктор laughing
          Как они собираются патрулировать?
          так он же ледокол, тут скотовозы и контейнеровозы патрулируют, а ему то laughing
          Partyzan
      3. ОТДЕЛ Сегодня, 18:34
        Цитата: Partyzan
        "Астролябия" обеспечит материально-техническую поддержку научных баз в Антарктиде, а остальное время посвятит выполнению миссий по охране суверенитета Франции.
        написано же Антарктида hi

        Я читал,но думаю они сунутся в Арктику обязательно...Ледоколы обычно в Арктике используют!
        ОТДЕЛ
        1. Partyzan Сегодня, 18:41
          сунутся в Арктику обязательно.
          если кто нибудь зафрахтует на 120 дней, то сунутся, но российские дешевше будуть hi
          Partyzan
        2. Tusv Сегодня, 19:01
          Цитата: ОТДЕЛ
          Ледоколы обычно в Арктике используют!

          А пингвины обычно в Антарктиде плавают lol Где есть льды, там и работают ледоколы. на Москва реке ледоколы часто шастают, но не фига не Арктика hi
          Tusv
          1. samoletil18 Сегодня, 19:35
            Но у границы арктических владений, чуть не написал СССР, России на всякий случай морскую мину пропасти надо. Мало ли, пингвинов каких-нибудь к нам заселить задумают.
            samoletil18
      4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 18:54
        Земля́ Адели́ (фр. Terre Adélie) — сектор Антарктики, на который претендует Франция, является административным округом её Южных и Антарктических территорий.
        ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      5. opus Сегодня, 20:33
        Цитата: Partyzan
        написано же Антарктида

        думаете "Отдел" разницу ощущает?
        laughing
        Антарктида чья?
        Континент открыли русские, а пользуются все


        165 лет назад, 25 января 1852 года скончался Фаддей Беллинсгаузен, русский мореплаватель немецкого происхождения, открывший в 1820 году Антарктиду. Целый континент, расположенный в суровых полярных широтах, с тех пор так и ни стал ничьим владением.
        opus
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:00
      Виталий, они будут выводить марозоустойчевых лягушек wassat покрытых длинной шерстью! wassat
      Изгоняющий либероидов
    3. баклан Сегодня, 18:18
      В статье написано про Антарктику...Это противоположный Арктике полюс...
      баклан
      1. Walanin Сегодня, 18:41
        Ура-патриотам необязательно знать географию. Арктика, Антарктика, какая в опу разница? wassat
        Walanin
        1. с-т Petrov Сегодня, 18:44
          Ура-патриотам


          а ты кто? плак-плак патриот? или как у вас там?

          P.S. корабль шикарен так то на вид. У лягушатников с кораблестроением вообще проблем нет

          с-т Petrov
          1. Walanin Сегодня, 18:46
            Цитата: с-т Petrov
            а ты кто? плак-плак патриот?

            А тебя это сильно волнует?
            Walanin
            1. с-т Petrov Сегодня, 18:49
              А тебя это сильно волнует?


              мне смешно читать персонажей впихивающих в каждое предложение словосочетание "ура-патриот"

              может комплексы? может ты рыдаешь когда тебя одолевает любовь к Родине?

              Или это для утяжеления погона? Ну типа модно все дела?) Избранные плюсанут) Еще и шуточку отмочат про нерадивых русских, болеющих угаром патриотизма?)


              с-т Petrov
              1. Walanin Сегодня, 18:52
                Не сомневаюсь в твоих комплексах. Именно поэтому ты и обратил внимание на большой красный корабль. Вообще мужики с комплексами очень любят большие красные предметы. Машины, корабли. Недостаток длины сказывается.
                До географии кому какое дело, а вот когда маленький это наверное грустно.
                Walanin
                1. с-т Petrov Сегодня, 18:53
                  ну раз потолок твоего сознания выражается в обсуждении длины моего члена - на фоне моего вопроса про ура-патриотизм - то наверное дело во мне да) и моих комплексах)

                  забавный ты персонаж)
                  с-т Petrov
                  1. Walanin Сегодня, 18:54
                    Ага, иди отращивай. И скобок побольше лепи, они тоже создают иллюзию длинного.
                    Walanin
              2. андрей юрьевич Сегодня, 18:53
                Судно преодолевает льды толщиной до 60-80 см.
                ...наши ,почти 2м "колют"...
                андрей юрьевич
        2. Tusv Сегодня, 19:45
          Цитата: Walanin
          Ура-патриотам необязательно знать географию. Арктика, Антарктика, какая в опу разница?

          Главное там должно находится мировое правительство
          Tusv
    4. 210окв Сегодня, 19:09
      Виталий,не надо путать юг с севером.Хотя когда открыл сайт и увидев эту статью подумал что французикам недостаточна была зима 1812г.. wassat hi
      Цитата: ОТДЕЛ
      Франция тоже на Арктику претендует ..? Интересно..
      остальное время посвятит выполнению миссий по охране суверенитета Франции.
      210окв
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:23
        Цитата: 210окв
        Виталий,не надо путать юг с севером

        Еще раз повторяюсь я читал про Антарктиду..Что для этого построили! Но все же думаю , что это отмазка ..В Арктику лягушатники залезать собразись! Северный морской путь и т.д. Я чую генами... hi
        ОТДЕЛ
        1. 210окв Сегодня, 19:27
          Ну,я всё же думаю что Арктику а тем более Севморпуть они не "освоят"..Кишка тонка..Ну если только экипаж с колониальных островов не наберут...Что бы уж был еще один "Летучий голлан..(то биш француз)
          Цитата: ОТДЕЛ
          Цитата: 210окв
          Виталий,не надо путать юг с севером

          Еще раз повторяюсь я читал про Антарктиду..Что для этого построили! Но все же думаю , что это отмазка ..В Арктику лягушатники залезать собразись! Северный морской путь и т.д. Я чую генами... hi
          210окв
    5. Удав КАА Сегодня, 20:22
      Цитата: ОТДЕЛ
      Франция тоже на Арктику претендует ..? Интересно..

      Виталя! Не нужно путать Божий дар с яичницей!
      Внимательно читай текст:
      "Астролябия" обеспечит материально-техническую поддержку научных баз в Антарктиде, "Астролябия" сможет выполнять сразу две роли: ледокол заменит одноименное судно обеспечение, которое с 1984 года доставляет грузы на французскую антарктическую базу на земле Адели, и патрульный корабль "Альбатрос", до 2015 года выполнявший миссии по патрулированию в южных районах Мирового океана.
      Как говорится, ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ!!! laughing
      Удав КАА
  2. Masya Masya Сегодня, 18:07
    Судя по названию, думала звёзды наблюдать будет... wink патрулировать... lol
    Masya Masya
  3. Толстоевский Сегодня, 18:09
    "Как корабль вы назовёте, так оно и поплывёт"
    Толстоевский
    1. Partyzan Сегодня, 18:42
      Астролябия (греч. ἁστρολάβον, астролабон, «берущий звезды») — прибор для определения широты
      будет широко плавать laughing
      Partyzan
      1. Толстоевский Сегодня, 18:56
        Ильф и Петров "Двенадцать стульев" - "...В руке молодой человек держал астролябию. «О баядерка, ти-ри-рим, ти-ри-ра!» — запел он, подходя к привозному рынку.
        Тут для него нашлось много дела. Он втиснулся в шеренгу продавцов, торговавших ка развале, выставил вперед астролябию и серьезным голосом стал кричать:
        — Кому астролябию? Дешево продается астролябия! Для делегаций и женотделов скидка.
        Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. Делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток. Мимо продавца астролябии уже два раза прошел агент Старгуброзыска. Но так как астролябия ни в какой мере не походила на украденную вчера из канцелярии Маслоцентра пишущую машинку, агент перестал магнетизировать молодого человека глазами и ушел.
        К обеду астролябия была продана слесарю за три рубля.
        — Сама меряет,— сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю,— было бы что мерять.
        Толстоевский
  4. Tusv Сегодня, 18:12
    Одна Астролябия заменяет весь Омериканский ледокольный флот. Конкурент аднака. Надо срочно договоравиться о цене проводки янковских судов
    Tusv
  5. VOENOBOZ Сегодня, 18:23
    Маловато будет , застрянет во льдах .
    VOENOBOZ
    1. Tusv Сегодня, 18:37
      Цитата: VOENOBOZ
      Маловато будет , застрянет во льдах

      Финны Минимум 1/5 корпусов нашего ледокольного флота по нашим черчежам построили. Фишку про льды рубят. Сейчас тупа передали технологии хранцузам, потому как завалены нашими заказами hi
      Tusv
  6. APASUS Сегодня, 18:27
    У французов очень странный дизайн во многих сферах жизнедеятельности,вот дождались уже эталона французского названия судов,боюсь представить как они например могут назвать экраноплан
    APASUS
    1. с-т Petrov Сегодня, 19:10
      У французов очень странный дизайн во многих сферах жизнедеятельности


      у нас вообще с ним беда) с промышленным

      да и иногда графический посмотришь... 90% рынка - просто ад. 10% - ценник ад, но достойно.

      поэтому и дизайнеры у нас с Вольво в Автоваз переходят

      Нарисовать красиво может и могут - а совместить это с реальностью... Подсчитать стоимость каждой хромовой детали, лампочки, прокладки и вложиться в смету - это вообще грань фантастики

      Вот у кого дизайн ад - так это корейцы да китайцы)

      с-т Petrov
  7. злой партизан Сегодня, 19:07
    перевозит до 1400 тонн грузов
    Слабак! negative
    злой партизан
  8. san4es Сегодня, 19:11

    "Астролябия"
    Строитель: Польша, Франция
    Дизельный ледокол
    Стоимость 50 млн.евро
    Скорость 14 узлов; Длина 72 м; Ширина 16 м; Экипаж 10; Пассажиров 50; Грузоподъёмность 1200 тонн
    san4es
  9. Бензорез Сегодня, 20:36
    Сейчас по идее все должны написать: ...ледокол, как ледокол?!! belay На кой черт вам ледокол?!! Нет, чтоб пару-тройку атомных крейсеров построить! А они- ледокол fool Они б ещё буксир соорудили бы!..
    Бензорез
Картина дня