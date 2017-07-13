Французский флот получил новый патрульный ледокол "Астролябия"
В порту Конкарно ВМС Франции официально приняли в состав флота новый ледокол "Астролябия" (L'Astrolabe), предназначенный для патрулирования полярных вод, сообщает Флотпром со ссылкой на Naval Today . Судно построено на верфи компании Piriou по контракту, заключенному в 2015 году. В сентябре этого года ледокол должен прибыть к французскому острову Реюньон, расположенному в Индийском океане, в 700 км к востоку от Мадагаскара.
"Астролябия" сможет выполнять сразу две роли: ледокол заменит одноименное судно обеспечение, которое с 1984 года доставляет грузы на французскую антарктическую базу на земле Адели, и патрульный корабль "Альбатрос", до 2015 года выполнявший миссии по патрулированию в южных районах Мирового океана.
Предполагается, что в летнее время (120 дней в году) "Астролябия" обеспечит материально-техническую поддержку научных баз в Антарктиде, а остальное время посвятит выполнению миссий по охране суверенитета Франции.
Проект 72-метрового ледокола разработан французской компанией Marine Assistance и финской Aker Arctic. Судно преодолевает льды толщиной до 60-80 см. Вмещает до 60 человек на борту и перевозит до 1400 тонн грузов.
"Астролябия" сможет выполнять сразу две роли: ледокол заменит одноименное судно обеспечение, которое с 1984 года доставляет грузы на французскую антарктическую базу на земле Адели, и патрульный корабль "Альбатрос", до 2015 года выполнявший миссии по патрулированию в южных районах Мирового океана.
Предполагается, что в летнее время (120 дней в году) "Астролябия" обеспечит материально-техническую поддержку научных баз в Антарктиде, а остальное время посвятит выполнению миссий по охране суверенитета Франции.
Проект 72-метрового ледокола разработан французской компанией Marine Assistance и финской Aker Arctic. Судно преодолевает льды толщиной до 60-80 см. Вмещает до 60 человек на борту и перевозит до 1400 тонн грузов.
Использованы фотографии: http://navaltoday.com/
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