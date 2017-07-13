4-я танковая дивизия САА: история создания, вооружение, борьба с джихадистами

4-я танковая Дивизия была сформирована в 1984 году из остатков Бригад обороны (Сарайя Аль-Дифаа), которые были распущены в результате неудачной попытки Рифаата Аль-Асада совершить переворот против своего брата – президента Хафеза Аль-Асада. В настоящий момент 4ю Танковую Дивизию формально возглавляет генерал-майор Мохаммад Аль Дирхам, но фактически ею командует брат президента Сирии – Махер Аль-Ассад. Есть мнение о том, что большую часть приказов отдает именно Махер Аль-Ассад, но в действительности Дивизия управляется по всем принципам командной иерархии, присущей всем видам частей САА.Основу Дивизии составляют добровольцы из провинции Хомс и прибрежной части Сирии, но призыв осуществляется изо всех провинций Сирии. Практически все военнослужащие Дивизии – контрактники, в отличие от большинства подразделений САА, где служат призывники. С момента своего создания 4я танковая Дивизий получала огромную финансовую и материальную поддержку по сравнению с другими формированиями САА, а также имела доступ к одним из наиболее современных типов вооружений. Дивизия служила первым и важнейшим формированием, предназначенным для защиты правительства, и ориенировалась на отражение как внешних, так и внутренних угроз.