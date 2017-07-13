В "освобождённом" Мосуле вновь вспыхнули ожесточённые бои
После неоднократных сообщений властей Ирака о том, что Мосул полностью освобождён от ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ), в городе вновь вспыхнули ожесточённые бои. РИА Новости , ссылаясь на источники в иракском военном командовании, сообщает, что боестолкновения идут сразу в двух районах Мосула – Аль-Мадане и Аль-Шахване. Несколько иракских военнослужащих получили ранения.
Чтобы подавить очаги активного сопротивления со стороны боевиков, с окраин Мосула осуществляется переброска вооружённых формирований из состава ополчения. По каким причинам именно ополченцев бросают в бой, не сообщается.
В то же время стало известно, что в воздух подняты вертолёты, с которых ведётся обстрел территории упомянутых районов города. По сути, ведётся беспорядочный огонь, так как до сих пор не установлено точное положение позиций игиловцев. Это приводит к новым жертвам среди мирного населения.
Особое внимание обращает на себя тот факт, что западные средства массовой информации как воды в рот набрали по поводу тысяч смертей мирных жителей в ходе Мосульской операции коалиции. При этом операция в сирийском Алеппо по освобождению города от террористов освещалась такими СМИ исключительно с позиций «страданий мирного населения, против которого выступает тиран Асад». Почему же премьера Ирака Хайдера аль-Абади CNN или Deutsche Welle не именуют «кровавым тираном» вместе с американским военным командованием, ведь при операции в Мосуле погибло на порядок больше мирных граждан, нежели при операции по освобождению Алеппо...
Чтобы подавить очаги активного сопротивления со стороны боевиков, с окраин Мосула осуществляется переброска вооружённых формирований из состава ополчения. По каким причинам именно ополченцев бросают в бой, не сообщается.
В то же время стало известно, что в воздух подняты вертолёты, с которых ведётся обстрел территории упомянутых районов города. По сути, ведётся беспорядочный огонь, так как до сих пор не установлено точное положение позиций игиловцев. Это приводит к новым жертвам среди мирного населения.
Особое внимание обращает на себя тот факт, что западные средства массовой информации как воды в рот набрали по поводу тысяч смертей мирных жителей в ходе Мосульской операции коалиции. При этом операция в сирийском Алеппо по освобождению города от террористов освещалась такими СМИ исключительно с позиций «страданий мирного населения, против которого выступает тиран Асад». Почему же премьера Ирака Хайдера аль-Абади CNN или Deutsche Welle не именуют «кровавым тираном» вместе с американским военным командованием, ведь при операции в Мосуле погибло на порядок больше мирных граждан, нежели при операции по освобождению Алеппо...
Использованы фотографии: https://www.theguardian.com/
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