20:37 13 июля

В "освобождённом" Мосуле вновь вспыхнули ожесточённые бои

После неоднократных сообщений властей Ирака о том, что Мосул полностью освобождён от ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ), в городе вновь вспыхнули ожесточённые бои. РИА Новости , ссылаясь на источники в иракском военном командовании, сообщает, что боестолкновения идут сразу в двух районах Мосула – Аль-Мадане и Аль-Шахване. Несколько иракских военнослужащих получили ранения.

Чтобы подавить очаги активного сопротивления со стороны боевиков, с окраин Мосула осуществляется переброска вооружённых формирований из состава ополчения. По каким причинам именно ополченцев бросают в бой, не сообщается.

В "освобождённом" Мосуле вновь вспыхнули ожесточённые бои



В то же время стало известно, что в воздух подняты вертолёты, с которых ведётся обстрел территории упомянутых районов города. По сути, ведётся беспорядочный огонь, так как до сих пор не установлено точное положение позиций игиловцев. Это приводит к новым жертвам среди мирного населения.

Особое внимание обращает на себя тот факт, что западные средства массовой информации как воды в рот набрали по поводу тысяч смертей мирных жителей в ходе Мосульской операции коалиции. При этом операция в сирийском Алеппо по освобождению города от террористов освещалась такими СМИ исключительно с позиций «страданий мирного населения, против которого выступает тиран Асад». Почему же премьера Ирака Хайдера аль-Абади CNN или Deutsche Welle не именуют «кровавым тираном» вместе с американским военным командованием, ведь при операции в Мосуле погибло на порядок больше мирных граждан, нежели при операции по освобождению Алеппо...


Использованы фотографии: https://www.theguardian.com/
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Комментарии 19

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  1. МПК105 Сегодня, 18:54
    И почему я не удивлён...Как и многие,думаю... smile
    МПК105
    1. Partyzan Сегодня, 19:05
      с окраин Мосула осуществляется переброска вооружённых формирований из состава ополчения.
      свежее пушечное мясо laughing
      Partyzan
      1. Стирбьорн Сегодня, 19:42
        Цитата: Partyzan
        с окраин Мосула осуществляется переброска вооружённых формирований из состава ополчения.
        свежее пушечное мясо laughing

        военных еще зимой наверное выбили
        Стирбьорн
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:27
      Цитата: МПК105
      И почему я не удивлён...Как и многие,думаю... smile

      Совершенно точно..! Там уже и от города то ничего не осталось .Нам бы Сирию отстоять!
      ОТДЕЛ
      1. vovanpain Сегодня, 19:39
        Цитата: ОТДЕЛ
        Нам бы Сирию отстоять!

        Виталик,Мосул это не Сирия,это Ирак laughing просто напомню на всякий случай. wink
        vovanpain
        1. Partyzan Сегодня, 19:48
          напомню на всякий случай
          запутали его проклятые laughing
          Partyzan
          1. Venceremos Сегодня, 20:11
            Цитата: Partyzan
            запутали его проклятые

            Михан и сам здорово путается,без внешнего вмешательства yes
            Venceremos
        2. Venceremos Сегодня, 19:52
          Цитата: vovanpain
          Виталик,Мосул это не Сирия,это Ирак


          В принципе,ошибки что иракских сил ,что армии Сирии схожи.
          В Сирии армия в ряде не могла удержать ранее освобождённые территории и отходила под ударами ИГИЛ,в Ираке "недозачистили" город и также вполне могут быть из него выбиты...
          Venceremos
          1. Paranoid50 Сегодня, 20:10
            Цитата: Venceremos
            в Ираке "недозачистили" город и также вполне могут быть из него выбиты...

            Да,что-то схожее есть. В Дамаске тоже до сих пор бодаются.
            Paranoid50
            1. Venceremos Сегодня, 20:14
              Цитата: Paranoid50
              Да,что-то схожее есть. В Дамаске тоже до сих пор бодаются.

              Дамаск,точнее его пригороды, это несколько иной случай. Я же писал о территориях уже освобождённых и утерянных или угрожаемые потерей.
              Venceremos
              1. Paranoid50 Сегодня, 20:22
                Цитата: Venceremos
                о территориях уже освобождённых и утерянных или угрожаемые потерей.

                Так-то да, пока они с Мосулом ковырялись(и до сих пор,как оказывается) , в Сирии успели дважды взять Пальмиру.
                Paranoid50
  2. Mavrikiy Сегодня, 19:02
    Сочувствуем Ираку. Не под тот зонтик встал. Так и будет теперь, то склизко, то опять морда бита.
    Mavrikiy
    1. Venceremos Сегодня, 20:08
      Цитата: Mavrikiy
      Сочувствуем Ираку. Не под тот зонтик встал. Так и будет теперь, то склизко, то опять морда бита.

      А разве был выбор у страны оккупированной США ?
      Venceremos
  3. Александр 3 Сегодня, 19:03
    (Почему же премьера Ирака Хайдера аль-Абади CNN или Deutsche Welle не именуют «кровавым тираном» вместе с американским военным командованием, ведь при операции в Мосуле погибло на порядок больше мирных граждан, нежели при операции по освобождению Алеппо...)
    Разве матрасники когда ни будь считались с тем сколько мирных людей может погибнуть.Начиная с ядерной бомбандировки Японии ,Югославия и так далее.
    Александр 3
  4. APASUS Сегодня, 19:08
    Американцам нужны срочно хорошие новости,победы,успехи,вот так все просто обосновано молчание западных СМИ о жертвах и разрушении города.Вот если бы это были русские..........
    APASUS
    1. Злой543 Сегодня, 19:14
      При всем уважении, но я помню август 1996 в г Грозном.
      Злой543
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:21
    Ну, так это "демократическая "бойня, там сшаашные шавки унечтожают мирное население, попутно иногда убивая рядовых игиловцев, не успевших сбежать из города.
    Изгоняющий либероидов
  6. Masya Masya Сегодня, 19:36
    Не перепрыгнули, а гоп на весь мир заявили... очевидно, фильтр не сработал...
    Masya Masya
  7. нивасандер Сегодня, 20:32
    Ракка и Мосул золотые пряжки суннитского пояса--жутко враждебное многочисленное население которое массово поддерживает ИГИЛ
    нивасандер
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