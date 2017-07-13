20:37 13 июля

Лавров: Россия не откажется от учений "Запад-2017"

Россия не намерена в угоду западным странам отказываться от проведения совместных с Белоруссией учений "Запад-2017", которые запланированы на осень. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на площадке германского Фонда имени К. Кербера, передает ТАСС .

Будем проводить учения
- сказал министр, отвечая вопрос о том, не хочет ли Россия отказаться от учений для "укрепления доверия" с западными странами -
Для того чтобы договариваться о масштабах учений, чтобы прорабатывать меры, которые позволят укреплять доверие, которые позволят снижать подозрения, нужно сотрудничать


Лавров: Россия не откажется от учений "Запад-2017"



Совместные стратегические учения Вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Как отмечалось, российские и белорусские военные при разработке сценария учений учтут ситуацию, связанную с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства. В учениях будут задействованы по три тысячи военнослужащих от каждой из сторон, Россия также представит около 280 единиц техники, в том числе до 25 летательных аппаратов.

В тоже время, если Европу так пугают учения 6 тыс. военнослужащих России и Белоруссии, то как же быть с учениями НАТО "Trident Juncture-2018"? Сегодня генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что более 35 тысяч военнослужащих примут участие в учениях НАТО "Trident Juncture-2018".

Мы говорим о больших объемах, около 35 тысяч солдат, но окончательная численность еще будет решена, потому что мы узнаем больше о том, сколько стран направит военнослужащих
— сказал Столтенберг журналистам.

Эти учения пройдут осенью 2018 года в Норвегии. Впервые Trident Juncture состоялись в октябре-ноябре 2015 года в Португалии, Испании и Италии, тогда в них приняли участие около 36 тысяч человек из более чем 30 стран.

Использованы фотографии: http://mirtesen.ru/
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Mavrikiy Сегодня, 18:59
    Ну проводить-непроводить это дело Верховного и МО.
    А просителей ВСЕХ в сад.
    Mavrikiy
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:06
      Они этого боятся ! Помнят еще...Ну сейчас будет скромнее и все же мы к этому стремимся вместе с Белоруссией !

      Сейчас все более высокотехнологично...А танковый кулак на западе все же необходим!
      ОТДЕЛ
    2. Partyzan Сегодня, 19:07
      не хочет ли Россия отказаться от учений для "укрепления доверия" с западными странами
      укрепят - доверительно оттолерастят am
      Partyzan
      1. 210окв Сегодня, 19:12
        Укреплять доверие!?С кем?С русофобами на генном уровне?Не смешите мои тапки..
        Цитата: Partyzan
        не хочет ли Россия отказаться от учений для "укрепления доверия" с западными странами
        укрепят - доверительно оттолерастят am
        210окв
        1. Partyzan Сегодня, 19:27
          Укреплять доверие!?С кем?

          Partyzan
          1. Venceremos Сегодня, 20:30
            Цитата: Partyzan
            Укреплять доверие!?С кем?



            Примечательная картинка. Наводит на раздумья, откуда же супостат может выйти на сухопутные границы России ?
            Все "старые" направления известны (включая "младоНАТОвцев-прибалтов" и "нейтралов"), но "вырисовывается" и другой плацдарм - нацистская Украина...
            Venceremos
    3. vovanpain Сегодня, 19:18
      Будем проводить учения
      - сказал министр, отвечая вопрос о том, не хочет ли Россия отказаться от учений для "укрепления доверия" с западными странами -

      Все 90-е только и делали что отказывались то от одного,то от другого в угоду "укрепления доверия" додоверялись хватит. yes
      vovanpain
      1. AUL Сегодня, 19:34
        А они не хотели бы отменить учения в Прибалтике? На Украине? Для повышения доверия к ним.
        ДБ! (по Лаврову)
        AUL
    4. сибиралт Сегодня, 19:53
      Ну, Запад очередной раз пообещает женится и что? Сколько можно ему доверять? laughing
      сибиралт
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:03
    А я бы "Бастион" дивизион в Беларусь на учения ввёл bully И пусть на гуано изойдутся все кому не лень ,зачем !?Троллить их так троллить laughing
    Наблюдатель2014
    1. Владимирец Сегодня, 19:04
      Цитата: Наблюдатель2014
      А я бы "Бастион" дивизион в Белорусь на учения ввёл

      Калининград снимает все вопросы. wink
      Владимирец
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:13
        Владимирец
        Калининград снимает все вопросы
        Коллега hi "Бастион" в Белоруссии может иметь целую кучу причин.От чем его зарядили.До, через прибалтусов по кораблям стрелять собрались? И тд bully Пусть переживают и гадают laughing
        Наблюдатель2014
        1. Владимирец Сегодня, 19:17
          Цитата: Наблюдатель2014
          "Бастион" в Белоруссии может иметь целую кучу причин.От чем его зарядили.До, через прибалтусов по кораблям стрелять собрались. И тд Пусть переживают и гадают

          Камрад, "Искандер" в Калининграде, особенно с ЯБЧ, снимает абсолютно все вопросы. yes
          Владимирец
    2. 210окв Сегодня, 19:23
      А это для них нормальное явление..Море в Белоруссии..Мечта идиота-причалить амерзский флот в Минске.. wassat fool
      210окв
    3. vovanpain Сегодня, 19:27
      Цитата: Наблюдатель2014
      А я бы "Бастион" дивизион в Беларусь на учения ввёл И пусть на гуано изойдутся все кому не лень ,зачем !?Троллить их так троллить

      Сергей hi "Бастион"это противокорабельный береговой комплекс,Как только Псака направит 6-ой флот к берегам Белорусского моря,сразу "Бастион" введем laughing А потроллить можно и "Искандером",а если троллить по крупному то и "Тополь-М"ввести можно feel Визг,вонь,вой,стон и понос будет обеспечен. laughing hi
      vovanpain
      1. Подрезчик Сегодня, 19:42
        Ух, Владимир hi , представил себе Искандеры в Белоруссии и визг с вонью со стороны западной границы! Значит в Брестской и Гродненской областях можно сразу проводить дегазацию и дезактивацию! laughing А отказываться ни за что нельзя, пошли они со своей доброй волей... am
        Подрезчик
        1. vovanpain Сегодня, 19:57
          Цитата: Подрезчик
          Значит в Брестской и Гродненской областях можно сразу проводить дегазацию и дезактивацию!

          Ой е Александр hi С "Тополь-М" кажется я погорячился what Тогда дегазацию и дезактивацию придется проводить по всей Белоруси и России достанется не хило. laughing hi
          vovanpain
      2. Partyzan Сегодня, 19:44
        Как только Псака направит 6-ой флот к берегам Белорусского моря,
        они и сами могут laughing
        Partyzan
  3. МПК105 Сегодня, 19:04
    36 тыс супротив наших 6 тыс..?И хто тута ахрессор ахрессивный?
    МПК105
    1. Подрезчик Сегодня, 19:46
      Во во, Алексей! И они еще смеют предлагать добровольно отказаться! am
      Подрезчик
      1. Partyzan Сегодня, 19:55
        И они еще смеют предлагать добровольно отказаться!
        а как же
        Partyzan
  4. Балу Сегодня, 19:11
    Будем проводить учения
    - сказал министр, отвечая вопрос о том, не хочет ли Россия отказаться от учений для "укрепления доверия" с западными странами -

    России по боку "доверие" или "недоверие" заклятых западных, ближневосточных и южных соседей, а уж тем более гегемонов зла за океанской лужей, после введения санкций, глупых угроз и тлеющей соломы под нашим забором.

    Другой вопрос -учения в Норвегии, в которых они собираются задействовать 30 тыс. военнослужащих. Где гарантия, что их через Польшу не перебросят на юговосток Украины в помощь нескольким тысячам наемников ЧВК со всей гейроппы и с ближнего востока.
    Поддерживаю жесткую позицию России в отношении ужимок и угроз с запада. Очччень мненравится стиль Стивена Сигала в боевиках. Добро победит зло. drinks
    Балу
    1. Tusv Сегодня, 20:02
      Цитата: Балу
      Очччень мненравится стиль Стивена Сигала в боевиках.

      А в последних рекламах, он выглядит заметно круче laughing
      Tusv
  5. Tusv Сегодня, 19:21
    Итак. Захватывать никого не собираеися. Учебные стрельбы в Балтике проводить не хотим. Запад в шоке от такой наглости wassat
    Tusv
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:24
    Ну, тогда нам жизнь требует провести учения где военных и резервистов будет реально 700 тысяч человек, не меньше -пускай нато на луну повоет коллективно.
    Изгоняющий либероидов
  7. Masya Masya Сегодня, 19:26
    Будем проводить учения

    Прячься кто может!!! lol
    Masya Masya
  8. kefan Сегодня, 20:18
    Да если бы отказались, это значит себя вообще не уважать и дать вытирать об себя ноги, пора перестать с "партнерами" "сопли жевать".
    kefan
  9. Proton Сегодня, 20:32
    Как говорил Гаврила Жаку в “Гардемаринах“..«Валерьянку надо пить, рваная…» laughing
    Нервную систему укреплять ,а не доверие.
    Proton
Картина дня