Лавров: Россия не откажется от учений "Запад-2017"
Россия не намерена в угоду западным странам отказываться от проведения совместных с Белоруссией учений "Запад-2017", которые запланированы на осень. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на площадке германского Фонда имени К. Кербера, передает ТАСС .
Совместные стратегические учения Вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Как отмечалось, российские и белорусские военные при разработке сценария учений учтут ситуацию, связанную с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства. В учениях будут задействованы по три тысячи военнослужащих от каждой из сторон, Россия также представит около 280 единиц техники, в том числе до 25 летательных аппаратов.
В тоже время, если Европу так пугают учения 6 тыс. военнослужащих России и Белоруссии, то как же быть с учениями НАТО "Trident Juncture-2018"? Сегодня генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что более 35 тысяч военнослужащих примут участие в учениях НАТО "Trident Juncture-2018".
Эти учения пройдут осенью 2018 года в Норвегии. Впервые Trident Juncture состоялись в октябре-ноябре 2015 года в Португалии, Испании и Италии, тогда в них приняли участие около 36 тысяч человек из более чем 30 стран.
Будем проводить учения- сказал министр, отвечая вопрос о том, не хочет ли Россия отказаться от учений для "укрепления доверия" с западными странами -
Для того чтобы договариваться о масштабах учений, чтобы прорабатывать меры, которые позволят укреплять доверие, которые позволят снижать подозрения, нужно сотрудничать
Совместные стратегические учения Вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Как отмечалось, российские и белорусские военные при разработке сценария учений учтут ситуацию, связанную с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства. В учениях будут задействованы по три тысячи военнослужащих от каждой из сторон, Россия также представит около 280 единиц техники, в том числе до 25 летательных аппаратов.
В тоже время, если Европу так пугают учения 6 тыс. военнослужащих России и Белоруссии, то как же быть с учениями НАТО "Trident Juncture-2018"? Сегодня генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что более 35 тысяч военнослужащих примут участие в учениях НАТО "Trident Juncture-2018".
Мы говорим о больших объемах, около 35 тысяч солдат, но окончательная численность еще будет решена, потому что мы узнаем больше о том, сколько стран направит военнослужащих— сказал Столтенберг журналистам.
Эти учения пройдут осенью 2018 года в Норвегии. Впервые Trident Juncture состоялись в октябре-ноябре 2015 года в Португалии, Испании и Италии, тогда в них приняли участие около 36 тысяч человек из более чем 30 стран.
Использованы фотографии: http://mirtesen.ru/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти