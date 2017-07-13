Лавров: Россия не откажется от учений "Запад-2017"

Будем проводить учения

Для того чтобы договариваться о масштабах учений, чтобы прорабатывать меры, которые позволят укреплять доверие, которые позволят снижать подозрения, нужно сотрудничать

Мы говорим о больших объемах, около 35 тысяч солдат, но окончательная численность еще будет решена, потому что мы узнаем больше о том, сколько стран направит военнослужащих