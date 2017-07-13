Начальник Яворовского полигона оказался агентом ГРУ

Во время дачи объяснений сотрудникам СБ Украины о его конфиденциальном сотрудничестве с ГРУ ГШ ВС РФ, он добровольно передал сотрудникам СБУ обрывок бумаги с надписью, ноутбук, диски и пароли к программе, а также флэш-накопитель, с помощью которых он осуществлял связь с представителями ГРУ ГШ ВС РФ

Служба безопасности Украины подозревает начальника Яворовского полигона в работе на Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России, сообщает блог Дианы Михайловой Об этом свидетельствует определение Шевченковского райсуда Киева от 21 июня, которым по ходатайству следователя наложен арест на ноутбук, мобильный телефон, три DVD-диска, флэшку и отрывок листа бумаги с надписью “quarto xmail.net”, на обратной стороне которого напечатана фраза “приказом командира воинской части А4150 от 30.12.2015 года № 755”. Эти вещи принадлежат подозреваемому.В документе говорится, что подозреваемый на протяжении 2015-2016 годов, занимая должность начальника общевойскового полигона Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ), воинская часть А4150, во исполнение заданий сотрудников ГРУ РФ совершал сбор и передачу сведений военного характера о деятельности центра.— сказано в решении суда.Дело расследуется по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена)Начальником Яворовского полигона с 2011 года по нынешнее время является полковник Игорь Слисарчук, свидетельствуют данные на сайте Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.Яворовский военный полигон — полигон Вооружённых сил Украины, расположенный в 30 км к северо-западу от Львова, на территории Яворовского района Львовской области. Официальное название — Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. Начиная с 2015 года США на регулярной основе направляют на Яворовский полигон своих инструкторов для обучения украинских военнослужащих.