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Доклад РУМО представляет крайне агрессивный образ России
Еще недавно разведывательное управление Пентагона демонстрировало поразительную адекватность на фоне общеамериканской истерики. В частности, аналитики ведомства торпедировали тезис об агрессивной политике России в отношении НАТО. Но доклад «Русская военная мощь» имеет другие акценты. Среди них есть веселые, но хороших нет.
Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО, DIA) примерно за неделю до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге опубликовало 116-страничный доклад под заголовком «Русская военная мощь», в котором сосредоточилась на так называемых информационных и психологических войнах. И довольно убедительно для американской аудитории обрисовала образ коварного врага.
Доклад создан по образу и подобию аналогичных текстов рейгановской эпохи, которые назывались «Советская военная мощь», выпускались ежегодно, шли под грифом «секретно» и представляли собой объемные книжки, в которых одному только ядерному оружию уделялось страниц по 500.
С 90-х годов за неимением подобного противника РУМО более не утруждало себя подобными аналитическими экзерсисами. Так что это для них первый опыт в новых исторических условиях.
Отсюда, видимо, преувеличенно подробный экскурс в рост военных расходов РФ за последние десять лет и чрезмерное внимание новомодным информационным и психологическим войнам, а также киберпространству – куда ж теперь без него.
По непосредственно заявленной задаче – анализу «российской военной мощи» – не сказано практически ничего, кроме констатации факта качественного роста стратегического ядерного вооружения. Но и здесь эмоционально ударным моментом текста стало не само перевооружение российских СЯС, включая подводные лодки нового поколения, а наличие «около двух тысяч» потенциальных носителей ядерного оружия средней дальности, которые не регулируются соглашениями с США (из них американцы сами же и вышли, спровоцировав зеркальный ответный шаг).
Также озабоченность вызывает рост активности РФ в космосе, что оказалось для РУМО неожиданностью.
Отдельно подчеркивается, что доклад основан на открытых источниках и, тем самым, не раскрывает реальных разведывательных тайн. Этим, кстати, страдали старые доклады о «советской военной мощи», которые действительно представляли собой разведывательную информацию, по которой частично можно было идентифицировать источники. А из-за обилия получателей этого доклада (например, конгрессмены и сотрудники их аппаратов) эти записи уже через три дня оказывались в Москве со всеми вытекающими из этого последствиями.
Сейчас это аналитическая компиляция неких письменных материалов, порой довольно странных по степени достоверности. Например, очень много места уделяется ситуации в социальных сетях, где, согласно аналитикам РУМО, действуют тысячи русских «троллей и ботов». Также дежурной критике подверглись RT и Sputnik.
При этом в докладе военной разведки ни слова не сказано о событиях на президентских выборах США прошлого года, несмотря на особую популярность этой темы. Видимо, РУМО решило, что это их не касается, поскольку есть ЦРУ, ФБР и АНБ. Вот пусть они и разбираются с «русскими хакерами».
Пресс-спикер РУМО Джим Кудла при презентации доклада специально оговорился, что текст готовился долго и потому никак не привязан к текущим событиям. Сирия, например, упоминается лишь однажды. Оказывается, Россия «передислоцировала свои войска» в САР исключительно для того, чтобы продемонстрировать свою военную мощь и новые виды вооружений, а также «занять место супердержавы».
Вот что бывает, когда пользуешься исключительно открытыми источниками типа социальных сетей. Не говоря уже о том, что огромные доклады, никак не привязанные к текущему времени, – какой-то особый вид разведывательного творчества.
Общая логика примерно такова. Россия тотально отстает от США в обычных вооружениях (спорный тезис, кстати), а потому вынуждена изобретать асимметричные методы ведения боевых действий. То есть реальные виды вооружений и их применение не обсуждаем вообще, ядерное оружие выносим за скобки, а на выходе остаются исключительно компьютерные и информационные технологии как ответ на американское военное превосходство.
Этим вот технологиям, соответственно, и посвящено 80% текста. Причем единственным примером для разбора стала несчастная Украина, которая, если верить американским разведчикам, подверглась тотальному информационному и психологическому удару со стороны России. Видимо, РУМО готовило этот доклад не просто долго, а экстремально долго.
Вывод при этом делается довольно опасный: «Долговременная цель Москвы – построение армии, готовой расширить рамки конфликта от локальной войны через региональный конфликт к стратегическому конфликту, который приведет к обмену ядерными ударами».
То есть Россия сознательно провоцирует ядерную войну, используя в основном информационные технологии. В качестве аргумента утверждается, что «обновляются или строятся заново» «подземные бункеры для российского руководства», а это «свидетельствует о том, что в Москве считают атомную войну реальной». Такое впечатление, что писавшие эти 116 страниц аналитики либо восьмидесяти лет от роду и зависли где-то в 1970-х годах, либо их выращивали в специальном инкубаторе, где время остановилось.
Косвенное свидетельству тому – утверждение, что российская армия строится «по советским образцам» и якобы критично зависима от советских стратегий и организации управления, а методы информационной войны базируются «на советских возможностях, которые использовало КГБ во времена холодной войны». Получается, в РУМО слыхом не слыхивали про бригадную систему, про создание стратегических командований, включая новейшее Арктическое, и вообще про все административные, управленческие и технологические реформы последних лет в российской армии.
А вот информационная и психологическая война на украинском примере их действительно интересует. В докладе есть все, что можно, и все, чего туда вставлять не стоило. И про пресловутых хакеров (изобретено новое английское слово hacktivists – придумать такое мог только человек, воспринявший старый советский административный новояз близко к сердцу), и про психологическое давление на противника, и даже про «маленьких зеленых человечков». Последние, кстати, переведены дословно – little green men, от чего потерялась изначальная юмористическая отсылка к образу инопланетян. Это дополнительно свидетельствует о том, что авторы доклада лишены чувства современного русского языка и не знают российских реалий.
РУМО утверждает, что психологическая война ведется Россией во всех сферах жизни общества – на «дипломатической, экономической, политической, культурной, социальной и религиозной информационных аренах». Цель всего этого – «изменить веру и поведение людей в пользу задач российского правительства».
«Оружизация» (weaponization, «использование в качестве оружия») информации – это ключевой аспект стратегии России, и он используется во времена и мира, и кризиса, и войны, – гласит доклад. – На практике информационные битвы демонстрируют тактику информационного оружия и техники из Советской эпохи для оказания влияния на западное общество». В качестве примера, опять же, дан исключительно украинский аспект – подробно разобрана деятельность так называемого Киберберкута (видимо, это максимум профессиональной подготовки аналитиков РУМО).
То есть огромный многорукий монстр, в профиль похожий на медведя в ушанке, подавляет все стороны жизни противника с целью развязать ядерную войну, поскольку обычного вооружения для захвата планеты ему не хватает. Очень колоритный образ. Не для детей и не для американских сенаторов (если читать на ночь).
Американское военно-аналитическое сообщество восприняло доклад на «ура» и предложило администрации Трампа срочно принять комплекс мер по борьбе с российским влиянием. Скорее всего, это была единственная причина, почему столь бессмысленный и непрофессиональный текст вбросили в информационное поле перед встречей президентов в Гамбурге.
Однако это выглядит странной игрушкой для внутреннего потребления исключительно на первый взгляд. Это очень опасный текст, в котором практически нет полутонов или намеков на возможность компромисса или мирного сосуществования. Именно таким образом создается образ врага и оказывается психологическое давление на действующую политическую власть. И кто после этого говорил бы о технологиях информационной войны?
Руководитель РУМО генерал-лейтенант морской пехоты Винсент Стюарт некоторое время пытался дистанцироваться от внутриамериканского противостояния элит, но, похоже, сделал свой выбор.
А то, сколько восторженных почитателей таланта анонимных авторов доклада РУМО нашлось вдруг в Вашингтоне и окрестностях, лишний раз подтверждает, что образ врага из России в современных США можно лепить даже настолько примитивными текстами.
Автор: Евгений Крутиков
Первоисточник: https://vz.ru/politics/2017/7/12/878287.html
Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО, DIA) примерно за неделю до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге опубликовало 116-страничный доклад под заголовком «Русская военная мощь», в котором сосредоточилась на так называемых информационных и психологических войнах. И довольно убедительно для американской аудитории обрисовала образ коварного врага.
Доклад создан по образу и подобию аналогичных текстов рейгановской эпохи, которые назывались «Советская военная мощь», выпускались ежегодно, шли под грифом «секретно» и представляли собой объемные книжки, в которых одному только ядерному оружию уделялось страниц по 500.
С 90-х годов за неимением подобного противника РУМО более не утруждало себя подобными аналитическими экзерсисами. Так что это для них первый опыт в новых исторических условиях.
Отсюда, видимо, преувеличенно подробный экскурс в рост военных расходов РФ за последние десять лет и чрезмерное внимание новомодным информационным и психологическим войнам, а также киберпространству – куда ж теперь без него.
По непосредственно заявленной задаче – анализу «российской военной мощи» – не сказано практически ничего, кроме констатации факта качественного роста стратегического ядерного вооружения. Но и здесь эмоционально ударным моментом текста стало не само перевооружение российских СЯС, включая подводные лодки нового поколения, а наличие «около двух тысяч» потенциальных носителей ядерного оружия средней дальности, которые не регулируются соглашениями с США (из них американцы сами же и вышли, спровоцировав зеркальный ответный шаг).
Также озабоченность вызывает рост активности РФ в космосе, что оказалось для РУМО неожиданностью.
Отдельно подчеркивается, что доклад основан на открытых источниках и, тем самым, не раскрывает реальных разведывательных тайн. Этим, кстати, страдали старые доклады о «советской военной мощи», которые действительно представляли собой разведывательную информацию, по которой частично можно было идентифицировать источники. А из-за обилия получателей этого доклада (например, конгрессмены и сотрудники их аппаратов) эти записи уже через три дня оказывались в Москве со всеми вытекающими из этого последствиями.
Сейчас это аналитическая компиляция неких письменных материалов, порой довольно странных по степени достоверности. Например, очень много места уделяется ситуации в социальных сетях, где, согласно аналитикам РУМО, действуют тысячи русских «троллей и ботов». Также дежурной критике подверглись RT и Sputnik.
При этом в докладе военной разведки ни слова не сказано о событиях на президентских выборах США прошлого года, несмотря на особую популярность этой темы. Видимо, РУМО решило, что это их не касается, поскольку есть ЦРУ, ФБР и АНБ. Вот пусть они и разбираются с «русскими хакерами».
Пресс-спикер РУМО Джим Кудла при презентации доклада специально оговорился, что текст готовился долго и потому никак не привязан к текущим событиям. Сирия, например, упоминается лишь однажды. Оказывается, Россия «передислоцировала свои войска» в САР исключительно для того, чтобы продемонстрировать свою военную мощь и новые виды вооружений, а также «занять место супердержавы».
Вот что бывает, когда пользуешься исключительно открытыми источниками типа социальных сетей. Не говоря уже о том, что огромные доклады, никак не привязанные к текущему времени, – какой-то особый вид разведывательного творчества.
Общая логика примерно такова. Россия тотально отстает от США в обычных вооружениях (спорный тезис, кстати), а потому вынуждена изобретать асимметричные методы ведения боевых действий. То есть реальные виды вооружений и их применение не обсуждаем вообще, ядерное оружие выносим за скобки, а на выходе остаются исключительно компьютерные и информационные технологии как ответ на американское военное превосходство.
Этим вот технологиям, соответственно, и посвящено 80% текста. Причем единственным примером для разбора стала несчастная Украина, которая, если верить американским разведчикам, подверглась тотальному информационному и психологическому удару со стороны России. Видимо, РУМО готовило этот доклад не просто долго, а экстремально долго.
Вывод при этом делается довольно опасный: «Долговременная цель Москвы – построение армии, готовой расширить рамки конфликта от локальной войны через региональный конфликт к стратегическому конфликту, который приведет к обмену ядерными ударами».
То есть Россия сознательно провоцирует ядерную войну, используя в основном информационные технологии. В качестве аргумента утверждается, что «обновляются или строятся заново» «подземные бункеры для российского руководства», а это «свидетельствует о том, что в Москве считают атомную войну реальной». Такое впечатление, что писавшие эти 116 страниц аналитики либо восьмидесяти лет от роду и зависли где-то в 1970-х годах, либо их выращивали в специальном инкубаторе, где время остановилось.
Косвенное свидетельству тому – утверждение, что российская армия строится «по советским образцам» и якобы критично зависима от советских стратегий и организации управления, а методы информационной войны базируются «на советских возможностях, которые использовало КГБ во времена холодной войны». Получается, в РУМО слыхом не слыхивали про бригадную систему, про создание стратегических командований, включая новейшее Арктическое, и вообще про все административные, управленческие и технологические реформы последних лет в российской армии.
А вот информационная и психологическая война на украинском примере их действительно интересует. В докладе есть все, что можно, и все, чего туда вставлять не стоило. И про пресловутых хакеров (изобретено новое английское слово hacktivists – придумать такое мог только человек, воспринявший старый советский административный новояз близко к сердцу), и про психологическое давление на противника, и даже про «маленьких зеленых человечков». Последние, кстати, переведены дословно – little green men, от чего потерялась изначальная юмористическая отсылка к образу инопланетян. Это дополнительно свидетельствует о том, что авторы доклада лишены чувства современного русского языка и не знают российских реалий.
РУМО утверждает, что психологическая война ведется Россией во всех сферах жизни общества – на «дипломатической, экономической, политической, культурной, социальной и религиозной информационных аренах». Цель всего этого – «изменить веру и поведение людей в пользу задач российского правительства».
«Оружизация» (weaponization, «использование в качестве оружия») информации – это ключевой аспект стратегии России, и он используется во времена и мира, и кризиса, и войны, – гласит доклад. – На практике информационные битвы демонстрируют тактику информационного оружия и техники из Советской эпохи для оказания влияния на западное общество». В качестве примера, опять же, дан исключительно украинский аспект – подробно разобрана деятельность так называемого Киберберкута (видимо, это максимум профессиональной подготовки аналитиков РУМО).
То есть огромный многорукий монстр, в профиль похожий на медведя в ушанке, подавляет все стороны жизни противника с целью развязать ядерную войну, поскольку обычного вооружения для захвата планеты ему не хватает. Очень колоритный образ. Не для детей и не для американских сенаторов (если читать на ночь).
Американское военно-аналитическое сообщество восприняло доклад на «ура» и предложило администрации Трампа срочно принять комплекс мер по борьбе с российским влиянием. Скорее всего, это была единственная причина, почему столь бессмысленный и непрофессиональный текст вбросили в информационное поле перед встречей президентов в Гамбурге.
Однако это выглядит странной игрушкой для внутреннего потребления исключительно на первый взгляд. Это очень опасный текст, в котором практически нет полутонов или намеков на возможность компромисса или мирного сосуществования. Именно таким образом создается образ врага и оказывается психологическое давление на действующую политическую власть. И кто после этого говорил бы о технологиях информационной войны?
Руководитель РУМО генерал-лейтенант морской пехоты Винсент Стюарт некоторое время пытался дистанцироваться от внутриамериканского противостояния элит, но, похоже, сделал свой выбор.
А то, сколько восторженных почитателей таланта анонимных авторов доклада РУМО нашлось вдруг в Вашингтоне и окрестностях, лишний раз подтверждает, что образ врага из России в современных США можно лепить даже настолько примитивными текстами.
Автор: Евгений КрутиковПервоисточник: https://vz.ru/politics/2017/7/12/878287.html
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