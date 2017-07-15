Доклад РУМО представляет крайне агрессивный образ России

Еще недавно разведывательное управление Пентагона демонстрировало поразительную адекватность на фоне общеамериканской истерики. В частности, аналитики ведомства торпедировали тезис об агрессивной политике России в отношении НАТО. Но доклад «Русская военная мощь» имеет другие акценты. Среди них есть веселые, но хороших нет.Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО, DIA) примерно за неделю до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге опубликовало 116-страничный доклад под заголовком «Русская военная мощь», в котором сосредоточилась на так называемых информационных и психологических войнах. И довольно убедительно для американской аудитории обрисовала образ коварного врага.Доклад создан по образу и подобию аналогичных текстов рейгановской эпохи, которые назывались «Советская военная мощь», выпускались ежегодно, шли под грифом «секретно» и представляли собой объемные книжки, в которых одному только ядерному оружию уделялось страниц по 500.С 90-х годов за неимением подобного противника РУМО более не утруждало себя подобными аналитическими экзерсисами. Так что это для них первый опыт в новых исторических условиях.Отсюда, видимо, преувеличенно подробный экскурс в рост военных расходов РФ за последние десять лет и чрезмерное внимание новомодным информационным и психологическим войнам, а также киберпространству – куда ж теперь без него.По непосредственно заявленной задаче – анализу «российской военной мощи» – не сказано практически ничего, кроме констатации факта качественного роста стратегического ядерного вооружения. Но и здесь эмоционально ударным моментом текста стало не само перевооружение российских СЯС, включая подводные лодки нового поколения, а наличие «около двух тысяч» потенциальных носителей ядерного оружия средней дальности, которые не регулируются соглашениями с США (из них американцы сами же и вышли, спровоцировав зеркальный ответный шаг).Также озабоченность вызывает рост активности РФ в космосе, что оказалось для РУМО неожиданностью.Отдельно подчеркивается, что доклад основан на открытых источниках и, тем самым, не раскрывает реальных разведывательных тайн. Этим, кстати, страдали старые доклады о «советской военной мощи», которые действительно представляли собой разведывательную информацию, по которой частично можно было идентифицировать источники. А из-за обилия получателей этого доклада (например, конгрессмены и сотрудники их аппаратов) эти записи уже через три дня оказывались в Москве со всеми вытекающими из этого последствиями.Сейчас это аналитическая компиляция неких письменных материалов, порой довольно странных по степени достоверности. Например, очень много места уделяется ситуации в социальных сетях, где, согласно аналитикам РУМО, действуют тысячи русских «троллей и ботов». Также дежурной критике подверглись RT и Sputnik.При этом в докладе военной разведки ни слова не сказано о событиях на президентских выборах США прошлого года, несмотря на особую популярность этой темы. Видимо, РУМО решило, что это их не касается, поскольку есть ЦРУ, ФБР и АНБ. Вот пусть они и разбираются с «русскими хакерами».Пресс-спикер РУМО Джим Кудла при презентации доклада специально оговорился, что текст готовился долго и потому никак не привязан к текущим событиям. Сирия, например, упоминается лишь однажды. Оказывается, Россия «передислоцировала свои войска» в САР исключительно для того, чтобы продемонстрировать свою военную мощь и новые виды вооружений, а также «занять место супердержавы».Вот что бывает, когда пользуешься исключительно открытыми источниками типа социальных сетей. Не говоря уже о том, что огромные доклады, никак не привязанные к текущему времени, – какой-то особый вид разведывательного творчества.Общая логика примерно такова. Россия тотально отстает от США в обычных вооружениях (спорный тезис, кстати), а потому вынуждена изобретать асимметричные методы ведения боевых действий. То есть реальные виды вооружений и их применение не обсуждаем вообще, ядерное оружие выносим за скобки, а на выходе остаются исключительно компьютерные и информационные технологии как ответ на американское военное превосходство.Этим вот технологиям, соответственно, и посвящено 80% текста. Причем единственным примером для разбора стала несчастная Украина, которая, если верить американским разведчикам, подверглась тотальному информационному и психологическому удару со стороны России. Видимо, РУМО готовило этот доклад не просто долго, а экстремально долго.Вывод при этом делается довольно опасный: «Долговременная цель Москвы – построение армии, готовой расширить рамки конфликта от локальной войны через региональный конфликт к стратегическому конфликту, который приведет к обмену ядерными ударами».То есть Россия сознательно провоцирует ядерную войну, используя в основном информационные технологии. В качестве аргумента утверждается, что «обновляются или строятся заново» «подземные бункеры для российского руководства», а это «свидетельствует о том, что в Москве считают атомную войну реальной». Такое впечатление, что писавшие эти 116 страниц аналитики либо восьмидесяти лет от роду и зависли где-то в 1970-х годах, либо их выращивали в специальном инкубаторе, где время остановилось.Косвенное свидетельству тому – утверждение, что российская армия строится «по советским образцам» и якобы критично зависима от советских стратегий и организации управления, а методы информационной войны базируются «на советских возможностях, которые использовало КГБ во времена холодной войны». Получается, в РУМО слыхом не слыхивали про бригадную систему, про создание стратегических командований, включая новейшее Арктическое, и вообще про все административные, управленческие и технологические реформы последних лет в российской армии.А вот информационная и психологическая война на украинском примере их действительно интересует. В докладе есть все, что можно, и все, чего туда вставлять не стоило. И про пресловутых хакеров (изобретено новое английское слово hacktivists – придумать такое мог только человек, воспринявший старый советский административный новояз близко к сердцу), и про психологическое давление на противника, и даже про «маленьких зеленых человечков». Последние, кстати, переведены дословно – little green men, от чего потерялась изначальная юмористическая отсылка к образу инопланетян. Это дополнительно свидетельствует о том, что авторы доклада лишены чувства современного русского языка и не знают российских реалий.РУМО утверждает, что психологическая война ведется Россией во всех сферах жизни общества – на «дипломатической, экономической, политической, культурной, социальной и религиозной информационных аренах». Цель всего этого – «изменить веру и поведение людей в пользу задач российского правительства».«Оружизация» (weaponization, «использование в качестве оружия») информации – это ключевой аспект стратегии России, и он используется во времена и мира, и кризиса, и войны, – гласит доклад. – На практике информационные битвы демонстрируют тактику информационного оружия и техники из Советской эпохи для оказания влияния на западное общество». В качестве примера, опять же, дан исключительно украинский аспект – подробно разобрана деятельность так называемого Киберберкута (видимо, это максимум профессиональной подготовки аналитиков РУМО).То есть огромный многорукий монстр, в профиль похожий на медведя в ушанке, подавляет все стороны жизни противника с целью развязать ядерную войну, поскольку обычного вооружения для захвата планеты ему не хватает. Очень колоритный образ. Не для детей и не для американских сенаторов (если читать на ночь).Американское военно-аналитическое сообщество восприняло доклад на «ура» и предложило администрации Трампа срочно принять комплекс мер по борьбе с российским влиянием. Скорее всего, это была единственная причина, почему столь бессмысленный и непрофессиональный текст вбросили в информационное поле перед встречей президентов в Гамбурге.Однако это выглядит странной игрушкой для внутреннего потребления исключительно на первый взгляд. Это очень опасный текст, в котором практически нет полутонов или намеков на возможность компромисса или мирного сосуществования. Именно таким образом создается образ врага и оказывается психологическое давление на действующую политическую власть. И кто после этого говорил бы о технологиях информационной войны?Руководитель РУМО генерал-лейтенант морской пехоты Винсент Стюарт некоторое время пытался дистанцироваться от внутриамериканского противостояния элит, но, похоже, сделал свой выбор.А то, сколько восторженных почитателей таланта анонимных авторов доклада РУМО нашлось вдруг в Вашингтоне и окрестностях, лишний раз подтверждает, что образ врага из России в современных США можно лепить даже настолько примитивными текстами.