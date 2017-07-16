07:49 16 июля
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Телетеррор

«Двенадцатилетний воркутинец найден мёртвым. Случайный любовник оказался вором. Город Суоярви остался без тепла и горячей воды. Болгария официально отказала РФ в воздушном коридоре для самолётов в Сирию. В Барнауле при высаживании из автобуса погибла пенсионерка. В Усть-Янском районе Якутии кончаются продукты и топливо. Дети едва не попали под машину на оживлённой дороге Петрозаводска. В Краснотуранске в подъезде дома нашли брошенного младенца. Пойман элитный домушник…».



Вы спросите, что это? Всего лишь некоторые утренние новости, которыми потчевали российские центральные и местные телеканалы своих зрителей в обычный понедельник этого года. В любой другой день, уверяю вас: разницу узрите несущественную. «Ящик» каждодневно и методично заливает экран кровью, душит криминалом, с ума сводит прочим беспределом.


Никто в стране – ни верхняя палата российского парламента, ни нижняя – не в силах, не говорю уже прекратить, хотя бы немного обуздать злостный телевизионный террор населения. Даже в борьбе с коррупцией у нас наметились хоть какие-то успехи – «ящик» же непобедим.

Почему? Генеральная миссия отечественного ТВ, так сказать, альфа и омега его деятельности – оболванивание народа рекламой. Это раньше телевизионщики занимались пропагандой «успехов социалистического строительства». А ныне человека с утра надо «обдолбать негативом», ввести в шоковое состояние – «поднять рейтинг телесмотрибельности» кровью, стрельбой, взрывами. Чтобы он, посмотрев ТВ, рысью побежал в магазин покупать что-то от головной, сердечной, мышечной, суставной и прочих болей, от вздутия живота, импотенции, натоптышей. 99% так называемых фармацевтических препаратов, рекламируемых на ТВ, вообще-то и лекарствами не являются. А всё равно надобно их приобретать. И только ради этого работает «ящик». Всё остальное – гарнир к основному блюду ТВ – её величеству Рекламе.

В обычный день утренние «Вести» прерываются через каждые 10 минут на 4-минутную рекламу. С учётом регулярных сообщений о передачах «60 минут», «Вечер с Соловьёвым», «Прямой эфир», о своих же дневных и вечерних новостях, о погоде, где, как правило, больше рекламы, чем погоды, собственно на информацию, как таковую, остаётся, дай Бог, половина отведённого времени.

3 апреля в метро Петербурга произошёл террористический акт. Ведущий утренних «Вестей» с надрывом и болью говорил о страшной трагедии. Живописал её в доступных ему траурных цветах и красках. Но – только до рекламного ролика. Дальше на зрителей полился всё тот же жизнерадостный «эспумизан с простамолом». После него – вновь демонстрация скорби. До следующего рекламного ролика. И так трижды.

К нам пришла великая беда, от которой весь мир вздрогнул. Однако телеруководители не сочли нужным остановить хотя бы по горячим следам горя бурный рекламный поток. Траур-то официально объявлен ещё не был. В Париже Эйфелеву башню обесточили в память о погибших. В других европейских городах тоже откликнулись на нашу беду. Президент Путин возложил цветы возле питерского метро. Обо всём этом и многом другом, связанном с трагическими последствиями теракта, российские «Вести» не прекращали сообщать. Но с чёткими перерывами на «эспумизан». И ведь такая картина повторяется всегда, при каждом горе, которое приходит в Россию.

Впрочем, что это я с наивностью чукотского мальчика ставлю морально-этические вопросы перед нашим телебизнесом. Они в гробу видели тех, кто смеет поднять руку на их священную корову. Никогда и никто не прогонит рекламу с экранов телевизора. Нет такой силы в нашем государстве. Да, пожалуй, и во всём мире. Хотя, с другой стороны, от самой затюканной домохозяйки и до президента всем вроде бы ясно: телереклама, служение рейтингу, а не народу, столь же разрушающе действует на души людские, как спиртное и курево. Но с этими бедами государство наше борется. К рекламе все боятся даже подступить.

А ведь для начала и сделать-то надо всего ничего. Запретить «эспумизаны» в трагические для страны дни, в дни государственных праздников, в выходные дни.

И полностью исключить её из информационных передач.

Сумеет ли наша Государственная Дума хотя бы в таких пределах окоротить телерекламу?
Автор: Михаил Захарчук
Первоисточник: http://www.stoletie.ru/vzglyad/teleterror_399.htm


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Комментарии 17

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  1. апро Сегодня, 06:30
    Ящик как домашний террорист,купленный за свои кровные.ушаты фекалий сыпятся на нас круглосуточно,по доброй воле уважаемых телепотребителей.
    Медиатеррор устроили для нас хозяева денег ,собственности и законов для поддержания собственного доминирования над населением.
    Даже выключив г.....ящик мы не сможим от него убежать,многие не всостоянии обходиться без ящика и уже словесно разносят эту западу.
    апро
  2. Смог Сегодня, 06:31
    Сумеет ли наша Государственная Дума хотя бы в таких пределах окоротить телерекламу?

    А оно ЕЙ, думе,это надо? Особливо если некоторые из народа назначенные туда, ой, избранные, малую толику от этого имеют? Они ЗАКОН о пчеловодстве лучше обсудят в очередной раз.
    Смог
  3. 210окв Сегодня, 06:35
    Да дело не только в рекламе.Посмотрите какие передачи показывают по РЕН ТВ,ТНТ итп...Плевать в ящик хочется..Впрочем уже год я его не смотрю.А когда смотрел,то практически только "Звезду" и "Вести 24".Обращаться к руководству я считаю бессмысленно-у нас сейчас другие приоритеты и общественно-политический строй..К великому сожалению.
    210окв
  4. Маки Авелльевич Сегодня, 06:40
    уже лет 8 как отказался от телевидения. телик есть, фильмы сериалы качаю но семья перестала смотреть
    этот... поток тупости как новости реалити и всё остальное.
    когда в гостях вижу выпуск новостей или передачу удижляюсь, как я мог постоянно это употреблять.
    Маки Авелльевич
  5. Б.Т.В. Сегодня, 06:53
    Самое интересное, что в интернете всё тоже самое, единственная " радость"- можно рекламу заблокировать, но она есть на всех новостных и не только, сайтах, но от компа, почему- то никто не отказывается. Может сделать проще: забросить всё это и уехать, " подалее от этих хватов, в деревню к тётке, в глушь, Саратов..."?!
    Б.Т.В.
  6. Ольгович Сегодня, 06:54
    В Усть-Янском районе Якутии кончаются продукты и топливо. Дети едва не попали под машину на оживлённой дороге Петрозаводска. В Краснотуранске в подъезде дома нашли брошенного младенца. Пойман элитный домушник…».
    «Ящик» каждодневно и методично заливает экран кровью, душит криминалом
    ,

    Ага. А если бы не сообщали об этом, то автор бы шумел о скрытии от общественности вопиющих фактов. yes
    Надо запретить «эспумизаны» в трагические для страны дни.

    надо не допускать трагических дней....
    Ольгович
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 06:55
    Всего лишь некоторые утренние новости, Поэтому и несмотрю телик.На работе радио хватает.
    ВЕРЕСК
  8. Ниточкин Сегодня, 06:56
    "Желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить. Мозг же глотает любую дрянь." Чингиз Айтматов
    Ниточкин
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 07:08
    Никогда и никто не прогонит рекламу с экранов телевизора. Нет такой силы в нашем государстве. Да, пожалуй, и во всём мире.

    ... а что же тогда, извиняюсь, распинаться в статье?
    a.s.zzz888
  10. мичман Сегодня, 07:11
    Телевидение превратилось в безумие. Одни рекламы или ШОУ певцов. Неужели Минкульт и Парламент не понимают, что они продолжают развал страны, который успешно выполнил меченый и Алкаш. В 80-х годах часто приходилось по служебным делам быть в США, Англии, Франции, Германии Чехословакии, Венгрии там никогда не было рекламы по ТВ и таких пустых ШОУ передач. Всегда были музкомедии, творческие фильмы на высоком уровне, передачи про животных и новости из регионов страны. Ведь жители Москвы, СПб не знают как живут их соотечественники на Востоке, Севере, Юге. Честь имею.
    мичман
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:16
      Выкиньте телевизор.Купите комп.Для каждого из семьи.Подключитесь к сети.И-смотрите то-что захочете.Это альтернатива.Если нет-Дом-2 вам в придачу к вышесказанным программам.
      ВЕРЕСК
    2. Б.Т.В. Сегодня, 07:25
      Уважаемый Юрий Григорьевич! Подскажите, пожалуйста: с какого года на нашем ТВ началась эта рекламная и ШОУ- вакханалия и откуда она просочилась, если до середины 80- х на нашем ТВ этого не было?!
      Б.Т.В.
  11. AllaKim Сегодня, 07:13


    3аpaботоk 12 ООО pублeй в дeнь http://ll.22web.org


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    AllaKim
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:17
      Уйди,зараза.
      ВЕРЕСК
      1. Б.Т.В. Сегодня, 07:18
        А это- наглядное пособие к статье.
        Б.Т.В.
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:31
          Это "наглядное пособие"-сейчас на каждой статье.Просьба к АДминам-уберите.
          ВЕРЕСК
  12. Mixweb Сегодня, 07:22
    Никто в стране – ни верхняя палата российского парламента, ни нижняя – не в силах, не говорю уже прекратить, хотя бы немного обуздать злостный телевизионный террор населения. Даже в борьбе с коррупцией у нас наметились хоть какие-то успехи – «ящик» же непобедим.

    Дважды с Вами не соглашусь.
    Во-первых, чиновники имеют откаты со всего, в том числе и с рекламных контрактов. И говорить о том, что они не в силах "хотя бы немного обуздать злостный телевизионный террор населения" как минимум глупо. Кто же добровольно будет лишать себя кормушки.
    Во-вторых, об успехах в борьбе с коррупцией... Вы вообще в какой стране живете? Вы верите, что ситуация меняется к лучшему? Как наказывали, так и наказывают только тех, кто "не поделился", либо пешек, на которых все валят. Вспомните про Полонского.
    Mixweb
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