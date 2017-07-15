В круиз с авиагруппой

Авианосец «Куин Элизабет» вышел в море, как и предполагалось, в 2017 году, без задержки. Это новейший корабль, крупнейший среди всех боевых, когда-либо строившихся в Великобритании. Он активно обсуждается в СМИ и экспертном сообществе. Оценки разные: от восхищенных – какой мощный корабль, в сравнении с ним наш тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» выглядит бледно, до уничижительных – построили хорошую мишень для наших ракет. Что в нем особенного? Какую угрозу он может представлять для ВМФ России?Полное водоизмещение – 70 600 тонн. Две газотурбинные установки обеспечивают максимальную скорость хода 25 узлов. Для многоцелевого авианосца НАТО, действующего против нашего Северного флота, явно недостаточно. Запасы топлива позволяют пройти 10 тысяч морских миль на скорости 15 узлов. Автономность – более 200 суток. Для войны против России очевидно избыточно, поскольку первые операции вряд ли займут более двух недель. А запасы авиационного оружия и горючего рассчитаны лишь на пять – семь суток активных боев.Штатным самолетом «Куин Элизабет» избран истребитель F-35C. Судя по данным СМИ, возможны два варианта комплектации авиагруппы: ударный, включающий 34–36 F-35C и четыре-пять вертолетов ДРЛО Sea King ASaC Mk7, и многоцелевой, предполагающий состав из 24 F-35C, девяти вертолетов EH101 Merlin и пяти Sea King ASaC Mk7. Для обеспечения взлета истребителей оборудован носовой трамплин. Что интересно, на крупном корабле предусмотрена только одна стартовая позиция. Это задает большую продолжительность взлета авиагруппы – до 24 самолетов за 15 минут. Логично предположить, что для подготовки ЛА к полету имеется 24 позиции. Таким будет и максимальный состав ударных и иных групп для выполнения боевых задач. «Королева» рассчитана всего на 420 самолетовылетов в течение пяти дней (и ночей). Максимальная суточная интенсивность – 110 стартов. Это уровень американских неатомных авианосцев 60–70-х годов. Отсутствие катапульты исключило использование палубных самолетов ДРЛО типа Е-2С «Хокай» (других ЛА ДРЛО в НАТО не имеется и пока не разрабатывается).Оценивая состав и возможности авиагруппы, констатируем ее явную малочисленность в сопоставлении с водоизмещением «Королевы». С одной стороны, это можно счесть британской традицией. Основные английские авианосцы Второй мировой типа «Илластриес» первой серии несли всего 35 ЛА при водоизмещении около 27 тысяч тонн, тогда как американские «Йорктауны» – до 90 машин, японские «Секаку» – до 70. В 60-е годы на британских «Арк Ройял» и «Игл» при водоизмещении 53 тысячи тонн размещали только 50 летательных аппаратов, тогда как американские «Орискани» (43 тысячи тонн) имели по 70 машин. А с другой стороны, это свидетельствует о предназначении корабля, ориентированного на участие преимущественно в экспедиционных действиях против слабого противника, не имеющего флота, ВВС и ПВО, способных оказать эффективное противодействие. Только этим можно объяснить то, что численность авиагруппы явно принесена в жертву автономности и дальности хода. Действительно, предполагая низкие потери, необязательно иметь большой состав ЛА. Требуемую результативность обеспечат за счет большего числа вылетов. А необходимая интенсивность работы в экспедиционных боевых действиях значительно ниже, нежели в масштабных войнах.Этим же, вероятно, объясняется и почти полное отсутствие вооружения. Две 20-мм шестиствольные американские АУ «Вулкан-Фаланкс» слишком слабая защита от серьезного воздушного противника. Каждая может уничтожить лишь одну ПКР за 30–40 секунд и с весьма низкой вероятностью – 0,2–0,3. То есть удар даже одиночных СВН «Королева» своими огневыми средствами ПВО не отразит. Стоит напомнить, что такое же вооружение имел и приснопамятный «Мистраль», от которого наш флот благополучно избавился (его вооружили двумя 25-мм АУ с еще меньшими возможностями). Известно, что на корабле зарезервировано место под две 16-контейнерные УВП зенитных ракет «Астер». Однако данных об установке этого комплекса на «Куин Элизабет» пока нет.Как на этом фоне выглядит наш ТАВКР «Адмирал Кузнецов», который более чем на четверть века старше «Королевы»? Прежде всего обратим внимание на его автономность: 45 суток, корабль ориентирован на высокоинтенсивные и скоротечные боевые действия. Его авиагруппа при водоизмещении несколько меньшем, чем у «англичанки», больше – свыше 50 ЛА. В их числе 12 Су-33, 14 многоцелевых МиГ-29К/КУБ, около 20 противолодочных Ка-27, 3 вертолета ДРЛО Ка-31 и 4 Ка-27 в поисково-спасательном варианте. То есть почти при равном числе истребителей (26 наших против 24 «королевских» в многоцелевом варианте) «Кузнецов» несет вдвое больше противолодочных вертолетов. Если рассматривать чисто ударный вариант, в нем могло бы быть 18 Су-33 (в наличии) и до 30 МиГ-29К (с перспективой постройки недостающих в соответствии с уже заключенным заказом) с тремя-четырьмя вертолетами ДРЛО Ка-31, то есть 48 истребителей против 34 на «Куин Элизабет».Позиций для подготовки самолетов на «Адмирале Кузнецове» меньше – 16, то есть он может одновременно вводить в бой не более 16 машин, уступая в этом «англичанке». Как показывают расчеты на основе открытых данных, российский корабль способен с полным напряжением оперировать своей авиагруппой в течение пяти-шести суток, выполняя за это время до 350 вылетов, в том числе до 150 истребителями Су-33 и МиГ-29К/КУБ. Это несколько меньше возможностей «Куин Элизабет».Зато «Кузнецов» имеет несопоставимо более мощное вооружение. Прежде всего следует отметить 12 ПУ для ПКР «Гранит» с дальностью стрельбы около 500 километров. Для «англичанки» (без охранения или если оно будет слабым) удар этими ракетами окажется смертельным. Под стать ударному комплексу и средства самообороны, прежде всего ПВО. Это четыре ЗРК малой дальности «Кинжал» с 192 ЗУР, восемь ЗРПК «Кортик» и три батареи по две шестиствольных 30-мм АУ АК-630. По 12 (!) целевых каналов на оба борта. При вероятности поражения каждым противокорабельной ракеты от 0,2–0,3 (для пушечных каналов) до 0,4–0,7 (для ракетных) потенциал средств ПВО «Адмирала Кузнецова» составляет от 5–6 до 8–9 в зависимости от типа цели и интенсивности помех прикрытия залпа противником. То есть наш корабль способен успешно отражать групповые удары СВН. У ТАВКР еще и мощные средства защиты от подводного нападения. При наличии ГАК «Полином» и системы противоторпедной защиты «Удав» он способен своевременно обнаруживать субмарины, уклоняться от них и уничтожать противника вертолетами авиагруппы, а в случае выхода подлодки для атаки отражать торпеды. Таким образом, «Кузнецов» обладает большими возможностями ведения боя против высокотехнологичного противника, чем «Королева».Теперь посмотрим, как может быть использована «англичанка». В локальных конфликтах она будет действовать везде, где есть интересы транснационального капитала, то есть глобально. Участие в конфликтах типа югославского (1999 год) и нынешнего сирийского предопределено.Первой важнейшей задачей для «Куин Элизабет» станет борьба с воздушным противником – вспомним битву за Фолкленды. Состав авиагруппы корабля позволит постоянно иметь в воздухе только один вертолет ДРЛО, выдвинутый на угрожаемое направление, там он может создать радиолокационное поле глубиной до 350–450 километров от ордера. Значит, в бой против обнаруженных СВН будет вводиться только пара дежурящих в воздухе истребителей и при благоприятных условиях еще два находящихся в готовности № 1 на палубе. Располагаемый ресурс позволит обеспечить перехват парами истребителей за пять суток до 10–12 целей. В воздушном бою вероятность уничтожения атакованной цели, типовой для локального конфликта, или принуждения ее к отказу от выполнения задачи может быть оценена для F-35C/B в 0,5–0,7. То есть «Куин Элизабет» способен эффективно отразить удары пяти – восьми групп самолетов противника. Между тем опыт прошедших локальных конфликтов («Буря в пустыне», Фолклендский) показывает, что в зоне ответственности ПВО таких авианосцев может появиться в течение пяти суток от 10–12 до 15–20 и более (например в гипотетическом конфликте с КНДР) таких воздушных целей. Возможностей авиагруппы «Королевы» может оказаться недостаточно даже в локальном конфликте против страны с достаточно мощной авиацией. Остается рассчитывать на огневые средства ПВО кораблей охранения и полагаться на защиту американского союзника.Другой важной задачей может стать противодействие двух – пяти КУГ по два-три ракетных катера. Для разгрома любой из них будет достаточным выделение двух-трех пар ударных самолетов или вертолетов с ПКР и НУРС. При этом вероятность уничтожения катеров в группе будет близка к гарантированной – 0,9 и более. Всего для решения задачи потребуется до 30 вылетов самолетов и/или вертолетов. Для команды «Куин Элизабет» это вполне достижимо в течение пяти-шести суток. Экипаж справится с задачей, используя всего пять – десять процентов ресурса авиации.Что касается поражения наземных целей, британский авианосец может с учетом возможного выделяемого ресурса уничтожить восемь – десять точечных объектов на глубину до 600 километров от побережья. Совсем немного, если сравнить с несколькими сотнями подобных целей (пример в Югославии, Ливии, Сирии).В локальных конфликтах «Королева» должна быть эффективна и против устаревших неатомных субмарин потенциальных противников. Действуя в составе авианосной поисково-ударной группы (АПУГ), куда также войдут четыре фрегата или эсминца, она за три – пять суток уничтожит подлодки в расчетном районе с вероятностью 0,5–0,8 и более в зависимости от гидрологии и типа субмарины. В многоцелевом варианте авиагруппы «англичанка» обеспечит непрерывное патрулирование только двух вертолетов в боевом порядке АПУГ, так что основной вклад в борьбу с подводными силами внесут все-таки противолодочные корабли.Подводя итог, констатируем: даже для локальных конфликтов возможности «Куин Элизабет» нельзя назвать выдающимися. По сути «Королева» не представляет серьезной угрозы даже для слаборазвитых стран. Самостоятельно она может успешно решать оперативные задачи только против малочисленных формирований партизанского типа или государств с армиями в пределах нескольких тысяч человек с соответствующим вооружением. В остальных случаях возможности «Куин Элизабет» позволят эффективно действовать лишь в составе крупных коалиционных корабельных соединений с авианосцами США, как правило, на отдельных операционных направлениях. На это, очевидно, и рассчитывали создатели.Для оценки того, какую угрозу «Куин Элизабет» может представлять для российского флота, необходимо обратиться к роли и месту этого корабля в ОВМС НАТО. Вероятным районом действий будет северная акватория Норвежского моря. В ней «Королеве» предстоит решать в качестве основной задачу обороны от СФ РФ главных сил ударного флота НАТО – американского соединения в составе двух-трех авианосцев. Главным для британского экипажа при наличии многоцелевой авиагруппы будет борьба с российскими субмаринами и отражение воздушных ударов. Часть сил нацелят на надводные корабли ВМФ РФ.Борьба с подлодками будет вестись в типовом районе, назначаемом для действий АПУГ НАТО в Норвежском море. Продолжительность не более суток, что характерно для действий в системе зональной ПЛО. Здесь вероятность уничтожения субмарины, оказавшейся в районе досягаемости «Куин Элизабет», может составить до 0,5 в зависимости от гидрологических условий. Достаточно серьезная угроза, но лишь на одном из направлений.Что касается ПВО, то из 25–30 групп и одиночных самолетов российского флота и ВКС, действующих в северной части Норвежского и западной части Баренцева морей вне досягаемости береговой авиации ПВО, авиагруппа сможет перехватить парами истребителей за пять суток до 12–15 воздушных целей, уничтожив или принудив отказаться от боя пять – девять ЛА. Уровень решения задачи – 0,2–0,3 соответствует затруднению действий российской авиации.В зоне ответственности СФ РФ будет 15 и более корабельных групп нашего флота, в том числе до двух КУГ из крейсеров, эсминцев, фрегатов и корветов УРО, три-четыре КОН, четыре-пять КПУГ малых кораблей и три-четыре КУГ ракетных катеров и МРК. Для разгрома любой из них экипаж «Куин Элизабет» сможет выделить 16 F-35C, на каждом по две ПКР JSM (на двух других узлах внутренней подвески разместят ракеты «воздух-воздух», а внешняя использоваться не будет в связи с необходимостью обеспечить максимальную скрытность в зоне ПВО противника). Итого – 32 ПКР. Такая группа способна с вероятностью 0,4–0,5 разгромить КУГ, 0,6–0,7 – КПУГ, 0,8–0,9 – КУГ ракетных катеров и МРК или уничтожить до 60 процентов кораблей и судов из состава среднего конвоя (4–6 судов и 3–4 корабля охранения). С учетом возможного ресурса, выделяемого для решения этой задачи и противодействия нашей авиации, результативным ударам палубной авиации «Куин Элизабет» могут быть подвергнуты одна-две корабельные группы. Такой вклад в разгром наших надводных сил нельзя назвать существенным.Посмотрим, что «Куин Элизабет» в силах сделать с ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Английский авианосец может задействовать только F-35C. Их боевой радиус позволяет ударить по российской авианесущей группе, не входя в ее зону досягаемости КР большой дальности. За сутки может быть выполнено до 40 самолетовылетов. Из них не менее 16 обеспечивают ПВО соединения. За вычетом как минимум четырех позиций для использования вертолетов и истребителей ПВО в системе обороны соединения одновременно в ударе может быть задействовано максимум 20 машин. Из них хотя бы четыре должны заняться расчисткой воздушного пространства. Остается 16 F-35C с 32 ПКР. Наш авианосец окажет противодействие этому удару силами двух – четырех дежурящих в воздухе машин и еще четверкой ЛА, находящихся на палубе (действия ТАВКР поддержит самолет ДРЛО А-50 или перспективный А-100 в общей системе ПВО). Из них три-четыре будут связаны боем с истребителями расчистки воздушного пространства. Соответственно две – четыре нападут на ударную группу и могут уничтожить один-два самолета. Оставшиеся F-35, маневрируя и уклоняясь от атак, будут подходить к рубежу удара в составе пары-звена с залпом по четыре – восемь ПКР JSM. В этом случае вероятность вывода «Адмирала Кузнецова» из строя при первом ударе оценивается в 0,07–0,1. На второй удар нацелят уже одно звено. Вероятность, что оно поразит ТАВКР, с учетом противодействия истребительной авиации РФ составит 0,01–0,02. Всего за сутки – до 0,08–0,11. То есть «Куин Элизабет» не сможет вывести из строя и тем более уничтожить «Адмирала Кузнецова».А наш флот сможет потопить «Куин Элизабет»? Некоторые эксперты считают, что сделать это очень легко. Да, если «Королева» окажется одиночкой. Но ее всегда будут охранять минимум три-четыре корабля, из которых не менее двух – эсминцы «Дэринг» («Жертвы «Калибра», «ВПК», № 22, 2017). Пробить их оборону довольно сложно – только залпом 35–50 ПКР. Поэтому для уничтожения «Куин Элизабет» придется создавать специальное ударное соединение из одной-двух многоцелевых субмарин, одной-двух ракетных ПЛАРК проекта 949А и до полкового вылета морской ракетоносной (дальней) авиации Ту-22М3 с ПКР Х-22, прикрытых эскадрильей Су-27 или Су-35. Последовательные удары такой группировки гарантированно потопят или выведут из строя «Куин Элизабет».Новейший британский авианосец может существенно ослабить усилия российского флота в борьбе с ударным натовским флотом в Норвежском море, и чтобы нейтрализовать «Королеву», потребуются весьма значительные силы. Вместе с тем серьезной угрозы крупным корабельным соединениям, включающим ТАВКР «Адмирал Кузнецов», «Куин Элизабет» не представляет.