Судьба генерала

По материалам из открытых источников

Ровно 120 лет назад, 15 июля 1897 года (по новому стилю), в Бутурлиновке (сегодня — город на территории Воронежской области) родился будущий советский военачальник, участник Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войн, гвардии генерал-лейтенант, Герой Советского Союза (1945 год) Владимир Викторович Крюков. Крюков был одним из ближайших сподвижников знаменитого советского маршала Георгия Константиновича Жукова, а женой Владимира Крюкова была заслуженная артистка РСФРС Лидия Русланова, с которой он познакомился на фронте в 1942 году. В конце Великой Отечественной войны Владимир Крюкова командовал 2-м гвардейским Померанским Краснознаменным ордена Суворова 2-й степени кавалерийским корпусом.Владимир Викторович Крюков родился 15 июля 1897 года в слободе Бутурлиновка Бобровского уезда Воронежской губернии (с 1917 года Бутурлиновка имеет статус города) в семье служащего, по национальности русский. Его отец Виктор Андреевич был выходцем из простой крестьянской семьи села Клеповка. В Бутурлиновке, куда он переселился на постоянное место жительства, он первоначально работал обычным почтальоном, затем телеграфистом, был мелким почтовым чиновником VI разряда. Маленькому Владимиру нравилась форменная одежда отца с блестящими пуговицами. Когда подрастет, он мечтал носить такую же, однако судьба распорядилась так, что он действительно стал носить форму, но уже военную.В 1914 году будущий генерал успешно окончил реальное училище в Рязани. В том же году началась Первая мировая война. Очень скоро стране потребовалось большое количество младших офицеров, так Владимир Крюков оказался в Москве, где поступил в школу прапорщиков. Он закончил ее во второй половине 1915 года, после чего отправился на Западный фронт, где воевал с сентября 1915 года. Здесь он был сначала командиром взвода 26-го Сибирского стрелкового полка, а затем начальником конной разведки 57-го Сибирского стрелкового полка. На фронте проявились его лучшие качества: мужество, смелость, находчивость и грамотность. Он сумел дослужиться до звания поручика, а за боевые отличия был награжден Георгиевским крестом.В декабре 1917 года Владимир Крюков был демобилизован из армии. Из армии он вернулся в Рязань, где вскоре вступил в отряд Красной Гвардии, с июня 1918 года он был заместителем данного отряда, а позднее командовал в нем сотней. В составе данного отряда он принимал участие в боях на Дону и на Южном фронте. С октября 1918 года в составе Красной Армии. Служил адъютантом штаба красногвардейского отряда в Баку, с декабря того же года — командир взвода отдельного кавалерийского дивизиона 2-й стрелковой дивизии. С сентября 1919 года — командир эскадрона, начальник хозяйственной команды, помощник начальника штаба Отдельной кавалерийской бригады в 38-й стрелковой дивизии. Это лишь небольшие этапы его пути в годы гражданской войны в России.Во время гражданской войны он воевал на Южном и Восточном фронтах, ему довелось в разные годы командовать взводом, эскадроном и полком. В ходе боев с белогвардейцами он несколько раз был ранен, но всегда возвращался назад на фронт к своим боевым товарищам. С августа 1921 по 1922 год он был помощником командира 82-го кавалерийского полка 14-й кавалерийской дивизии. В 1922 году он вернулся к мирной жизни и продолжил получение военного образования, так как он уже не мог расстаться с военной службой и рассчитывал посвятить ей всю свою жизнь.В 1924 году он успешно окончил обучение в отделении старшего комсостава при Высшей кавалерийской школе РККА в Ленинграде. После завершения обучения его служба была связана с различными кавалерийскими соединениями Красной Армии. В 1932 году он закончил 1-й курс Военной академии имени М. В. Фрунзе. С июня 1933 года был командиром 20-го Сальского Краснознаменного кавалерийского полка 4-й кавалерийской дивизии. Этой дивизией с 26 марта 1933 года по июль 1937 года командовал Георгий Жуков. Начиная с октября 1937 года, Владимир Крюков в Новочеркасске преподавал тактику на Краснознаменных кавалерийских курсах усовершенствования командного состава РККА.Владимир Крюков успел принять участие и в советско-финской войне, он воевал с февраля 1940 года, будучи командиром 306-го стрелкового полка 62-й стрелковой дивизии. После завершения войны с мая 1940 года командовал 8-й стрелковой бригадой Ленинградского военного округа, расположенной на полуострове Ханко. Постановлением СНК СССР от 4 июня 1940 года Владимиру Викторовичу было присвоено звание генерал-майор, именно в этом звании он и встретит Великую Отечественную войну.11 марта 1941 года Крюков возглавил только что сформированную 198-ю моторизованную дивизию, которая была создана в Стрельне на базе 7-й мотострелковой бригады и входила в состав 10-го механизированного корпуса. В составе действующей армии данная дивизия находилась вплоть до 17 сентября 1941 года, в этот день соединение было переформировано в 198-ю стрелковую дивизию. Дивизия воевала с финнами на Карельском перешейке северо-восточнее Выборга. Владимир Крюков возглавлял данное подразделение до момента его переформирования, после чего он принял командование уже над 198-й стрелковой дивизией. С сентября 1941 года его дивизия в составе 54-й армии принимала участие в самых первых попытках снятия блокады Ленинграда на колпинском направлении, а затем принимала участие в Тихвинской оборонительной и в Тихвинской наступательной операциях. Он командовал данным соединением до 25 декабря 1941 года.В том же 1941 году Владимир Викторович вступил в ВКП(б). Стоит отметить, что в партию он вступил достаточно поздно, учитывая тот факт, что воевал в частях Красной Армии еще с 1918 года. При этом отсутствие партбилета не мешало ему все эти годы строить успешную военную карьеру.С 12 января по 3 февраля 1942 года Владимир Крюков командовал 10-м кавалерийским корпусом на Западном фронте. С 6 марта того же года принял командование над 2-м гвардейским кавалерийским корпусом, которым ранее до своей гибели командовал легендарный советский генерал Лев Михайлович Доватор. В апреле 1942 года в Спас-Нуделе под Волоколамском он познакомился с известной уже тогда певицей Лидией Руслановой, которая выступала с концертами во 2-м гвардейском кавалерийском корпусе, вскоре после этого они поженились. К тому моменту Крюков уже был один раз женат, его жена умерла еще в 1940 году, оставив ему пятилетнюю дочь. Во втором браке у них с Лидией Руслановой родилась еще одна дочь — Маргарита Крюкова.В ноябре 1942 года его корпус принимал участие в операции «Марс» в составе войск Западного фронта, однако, даже не успев вступить в соприкосновение с противником, понес тяжелые потери от артиллерийского огня и налетов немецкой авиации. С февраля по март 1943 года корпус Крюкова составлял основу «конно-лыжно-стрелковой группы», которая, прорвав линию фронта, достаточно глубоко вклинилась в немецкую оборону в ходе Севской операции. Однако вскоре корпус был окружен и с большими потерями отступил к Севску, который оборонял на протяжении 6 суток, потеряв почти весь личный состав. В ходе тяжелейших боев и обороны города погибли более 15 тысяч кавалеристов и лыжников из состава трех сибирских лыжных бригад, которые были приданы корпусу в качестве усиления. После этих боев в марте 1943 года 2-й гвардейский корпус был выведен с фронта на переформирование.20 июля 1944 года приказом командующего 1-м Белорусским фронтом Владимиру Викторовичу надлежало возглавить конно-механизированную группу фронта (11-й танковый и 2-й гвардейский кавалерийский корпуса), которые получили приказ форсировать реку Западный Буг и перейти советско-польскую государственную границу. В дальнейшем уже генерал-лейтенант Крюков руководил 2-м гвардейским корпусом во время проведения Висло-Одерской и Восточно-Померанской операций советских войск. В ходе Висло-Одерской операции его корпус форсировал реку Пилица, сыграв решающую роль в освобождении Варшавы и других польских городов от немецко-фашистских войск. В Восточно-Померанской операции корпус Крюкова во взаимодействии с танковыми частями 5 марта 1945 года сумел овладеть польским городом Польцин. В период, пока Крюков командовал 2-м гвардейским кавалерийским корпусом, корпус был награжден орденом Красного Знамени, орденом Суворова II степени, а также удостоен почетного наименования «Померанский».6 апреля 1945 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР за умелое руководство частями корпуса и проявленные при этом мужество и отвагу генерал-лейтенанту Владимиру Крюкову было присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. После завершения Великой Отечественной войны Владимир Викторович продолжил нести военную службу, с декабря 1945 года он находился в распоряжении командующего Сухопутными войсками. С мая 1946 года — был начальником Высшей офицерской кавалерийской школы имени С. М. Буденного, с октября 1947 года — заместителем командира 36-го стрелкового корпуса.По воспоминаниям дочери Крюкова, отец с матерью были достаточно яркой парой. Мама умела правильно себя подать, она производила на всех впечатление статной, высокой, царственной женщины. При этом в отце всегда присутствовало настоящее мужское начало. Дом Крюковых был всегда полон гостей. Мама часто придумывала шарады, была прекрасной рассказчицей, организовывала розыгрыши, да и пироги пекла отменные.Эта идиллия послевоенной семейной жизни разрушилась 18 сентября 1948 года, когда Владимир Викторович был арестован в Москве по так называемому «Трофейному делу». Еще через 10 дней в Казани была арестована и его жена Лидия Русланова. Официально Владимиру Крюкову было предъявлено обвинение в грабеже и присвоении трофейного имущества в больших масштабах, а именно то, что в конце войны он перевез к себе в Москву картины, мебель и драгоценные украшения.2 ноября 1951 года Владимир Крюков был осужден Военной коллегией Верховного суда СССР, ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 25 лет в исправительно-трудовом лагере, с поражением в правах на 5 лет, а также конфискацией всего имущества и лишением правительственных наград. Крюков отбывал свое наказание в Краслаге, откуда был освобожден уже в июле 1953 года на основании реабилитации Военной коллегией Верховного суда СССР. В том же году в августе он был восстановлен в воинском звании генерал-лейтенант, во всех правах и государственных наградах. Стоит отметить, что Владимиру Викторовичу еще повезло, так как в августе 1950 года по «Трофейному» или как его еще называли «генеральскому делу» были расстреляны генерал-полковник Василий Гордов, генерал-лейтенант Григорий Кулик и генерал-майор Филипп Рыбальченко.После освобождения из лагеря Крюков некоторое время находился на лечении, после чего в ноябре 1953 года был направлен на учебу. В 1954 году он окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова (сегодня Военная академия Генерального штаба). С марта 1955 года занимал пост заместителя начальника Военно-юридической академии по тактической и строевой подготовке. С декабря 1956 года находился в распоряжении Главного управления кадров Минобороны Советского Союза. С апреля 1957 года — генерал-лейтенант Владимир Викторович Крюков находился в отставке. Последние годы жизни он провел в Москве. Умер генерал 16 августа 1959 года в возрасте всего 62 лет. Был похоронен в столице на Новодевичьем кладбище.