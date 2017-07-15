09:54 15 июля

НАТО и фашисты – одно и то же?

НАТО и фашисты – одно и то же?


Все-таки, несмотря ни на что, в ведущих странах Западного мира до сих пор не принято было в открытую поддерживать нацизм. Как бы там ни относились к Советскому Союзу или к России – но сочувствовать Гитлеру и его союзникам считается моветоном. Однако теперь противоречия между Западом и Москвой приводят к тому, что в качестве информационного оружия используется история Второй мировой войны.

В ход уже вовсю идет оправдание тех, кто в открытую помогал фашистской Германии. Эдак недалеко и до прямой реабилитации Гитлера как «борца против влияния России».


Ни где-нибудь, а прямо на официальной странице НАТО в соцсети twitter, появился пропагандистский короткометражный фильм, посвященный латышским «лесным братьям». Тем самым, которые не только боролись с партизанами-антифашистами , стреляя им в спину, но и принимали непосредственное участие в карательных операциях против мирного населения. Которые помогали гитлеровцам уводить людей в германское рабство.

В том числе, «Лесные братья» участвовали в Холокосте – в уничтожении евреев. Именно об этом злодеянии фашизма больше всего говорят на том же Западе, подчас словно «забывая», что уничтожались и другие народы, особенно – славяне. «Лесные братья» также сгоняли евреев в гетто и концлагеря, служили охранниками в этих варварских объектах.

Выходит, что сегодня, с одной стороны, на Западе царит культ Холокоста, а с другой – идет оправдание тех, кто участвовал и в этом преступлении. И для чего все это? Лишь бы побольнее кольнуть Россию… Мелко, господа.

Ни для кого уже не секрет, что те же страны оказывают всяческую (прежде всего, политическую) поддержку необандеровскому режиму, установившемуся на Украине после так называемого «Евромайдана». Но тут они могли бы еще возразить: дескать, украинская власть и праворадикалы – это «не одно и то же» (хотя опыт и показывает другое, но о многом можно попросту умолчать).

Однако размещение видеоролика, восхваляющего «Лесных братьев» - прямых помощников гитлеризма – это падение еще ниже. На такое дно, что и представить уже сложно. Цель ясна – наказать Россию. Но оправдывает ли эта цель такие средства?

По поводу данного видео резко высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Военно-исторические общества, антифашистские организации, историки, общественные деятели, политологи, журналисты, поисковики! Не оставайтесь безразличными, это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера - герой, а Лесные братья - партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?»

К этим словам можно только присоединиться, а также добавить следующее.

Мы прекрасно знаем (достаточно посмотреть на историю последних двух десятилетий), что НАТОвцы используют и средства куда хуже. Что ради собственных шкурных интересов, ради мести непокорным, убивают не только историю, но и вполне живых людей, в том числе, и детей. Невероятные по своему цинизму бомбардировки мирных городов Югославии и Ливии (то, что делалось от имени всего Североатлантического альянса) – злодейства, вполне сопоставимые с тем самым нацизмом, с которым, казалось бы, покончили в 1945 году.

Однако эти бомбардировки прикрывались блестящей пропагандистской мишурой. Как раз, в том числе, и лозунгами о необходимости бороться с «новыми Гитлерами» (в которые, естественно, бесцеремонно и бездоказательно записали неугодных правителей неугодных народов).

То, что приняли в «европейскую дружную семью» прибалтийские режимы (очень похожие по своей сути на нынешнюю неонацисткую антиукраинскую хунту), - западные деятели тоже могут оправдать. Дескать, власти не имеют ничего общего с шествиями фашистских недобитков. (тут, правда, можно вспомнить, как все эти страны поддерживали насилие над мемориалом «Бронзовый солдат» в Эстонии и совершенно не демократическое подавление акции протеста).

Теперь, после открытой пропаганды таких сил, как «Лесные братья», видно, что все-таки блок НАТО – именно на стороне тех самых фашистов и их прямых помощников.

Целясь в Россию, современная Европа попадает прямой наводкой по своим же собственным ценностям. По своей же собственной истории (так или иначе, ведущие страны НАТО – США и Британия – все-таки тоже внесли свой вклад в разгром гитлеровцев). По собственным же ветеранам, которые принимали участие во Второй мировой войне.

Размещая подобные материалы, НАТОвцы демонстрируют, что они – духовные и идейные братья тех самых нацистов, чьи преступления были осуждены в Нюрнберге. В своей оголтелой русофобии Североатлантический альянс докатился до того ,что сам ставит себя на одну доску с фашистами.
Автор: Елена Громова


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Комментарии 21

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  1. Николай С. Сегодня, 05:59
    Гитлер - такая же плоть от плоти Европа, как концлагеря, лагеря смерти, геноцид, инквизиция, этнические и религиозные чистки, рабство (ещё со времён древнего Рима) и работорговля, сегрегация в США вообще отменена формально только несколько десятилетий назад и т.п.
    Николай С.
    1. Татьяна Сегодня, 07:28
      Поскольку Пентагон возглавляет НАТО. то и США - это тоже фашистское государство!

      Татьяна
      1. Татьяна Сегодня, 07:33
        У европейского фашизма и американского фашизма одна историческая пуповина!

        Татьяна
    2. venaya Сегодня, 08:50
      Цитата: Николай С.
      Гитлер - такая же плоть от плоти Европа, ..
      Цель Европы - грабить! (Олесь Бузина)

      Причём грабить всё, абсолютно всё, под чистую: территории. природные ресурсы, людей, дошли то того что даже грабят прошлое! Отсюда следует не лицеприятный но вполне обоснованный вывод, что: европеец - по своей сути не что иное как грабитель! Извините, но всё прошлое именно об этом и говорит.
      venaya
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:17
    Если сегодня Бандера - герой, а Лесные братья - партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?»

    ... а завтра, Мария, будет ещё хуже... и Вы, однако, не хуже меня знаете...
    a.s.zzz888
  3. Александр С. Сегодня, 06:19
    Вообще-то европейские ценности-это покорение низших рас...и истребление непокорных...пропаганда своей исключительности...превосходства своей культуры и идеологии над другими...религии...ну и опять же...порабощение или истребление несогласных с этим. Так что они действуют в русле своего мировоззрения.
    Александр С.
  4. Masya Masya Сегодня, 06:19
    открыли ящик пандоры, не подумав как эту нечисть назад загонять будут... всем аукнется...
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:38
      Привет , Марина ! hi love Аукнется в первую очередь тем , кто этот ящик и открыл . Но в своей слепой ненависти к России они не останавливаются ни перед чем , даже перед собственными потерями . Не учат они Историю и не хотят учить . Поплатятся за невежество .
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 09:44
        Паша, приветик! love
        и я о том же, куют против нас... огребутся сами... wink
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:51
          Как тут не вспомнить :
          "Кто к нам с мечом придёт - тот в орало и получит !"
          soldier
          bouncyhunter
  5. василий50 Сегодня, 06:24
    Именно в Европе зародились расовые идеи, для оправдания грабежа и работорговли, и никого это не удивляет. Это вроде как неотъемлемая традиция европейцев грабить и при этом обвинять тех кого грабят.
    В прошлом веке модно было рассуждать о расовой теории, как обоснование грабежа, сегодня в моде бороться за *демократию*. Много про это говорится. Но вот отказаться от грабежа и работорговли они не могут, поэтому и идёт тихая работа по оправданию фашизма-нацизма. Тем более практически все европейцы были замазаны в сотрудничестве с нацистами что называется - *поуши*. Сегодня, постепенно, НАТО перестаёт стесняться своего нацистского прошлого, и пока полунамёками выражает солидарность с откровенными бандитами, которых почти в тайне сами и вооружали и содержали.
    василий50
    1. Boris55 Сегодня, 08:09
      Цитата: василий50
      Именно в Европе зародились расовые идеи, для оправдания грабежа и работорговли,

      Вы не правы. Эта зараза зародилось на берегах Нила и распространилась по всему миру. Идеологическим обоснованием расового превосходства, оправдание грабежей и работорговли служит Ветхий Завет, так почитаемый многими во всём мире и именно по этому все эти уродства взаимоотношений между людьми не находят явного осуждения.
      Некоторые цитаты из ВЗ:
      «О прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они ничто, но подобны слюне… эти народы, за ничто Тобою признанные…» (3 Ездры, 6:56-57).
      «Вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас; всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше; никто не устоит против вас» (Второзаконие 11:23-25).
      "И предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых" (Второзаконие 2:34).
      «…не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам на съедение» (Числа 14:9).
      Boris55
  6. мичман Сегодня, 07:23
    Уважаемая Елена, я опубликовал в "ВО" статью "Поставлена задача повысить точность ракетно-бомбовых ударов". Статья о подготовке наших летчиков на полигоне в Литве этому делу. Мне пришлось руководить этим процессом. Провел определенное время в Литве и Латвии и мог видеть результаты как наши бойцы в 1946-1947 гг могли ликвидировать этих "лесных братьев". Работа тогда была поставлена грамотно, в статье я немного написал об этом. И США с Англией тогда ничего не могли противопоставить работе наших ВС СССР в решении этой проблемы. В республиках Прибалтики уже к 1948 году было безопасно. Честь имею.
    мичман
  7. Тартарий Сегодня, 07:49
    Почему молчит Израиль?! Или в самом деле Холокост для евреев лишь средство доить немцев уже несколько десятков лет?
    Тартарий
  8. Ольгович Сегодня, 07:50
    В том числе, «Лесные братья» участвовали в Холокосте – в уничтожении евреев

    В Литве было уничтожено 200 000 евреев, причем , в основном, самими литовцами. Даже немцы были шокированы: нет, не самим фактом, а тем, КАК это делалось.
    И если в Польше была АК, которая дралась и с гитлеровцами и с СССР, то в Прибалтике таких не было. Были только вместе с Гитлером против СССР.
    Они и были в лесу после 1945
    Ольгович
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:50
    Елена! Это было понятно еще когда мы "партнерствовали "с нато -столько нам всяких гадостей от них пришлось выслушать! А сейчас, маски сброшены, они прямо говорят что мы их цель номер один!
    Изгоняющий либероидов
  10. parusnik Сегодня, 08:10
    НАТО наконец -то сняло маску...
    parusnik
    1. Boris55 Сегодня, 08:45
      Цитата: parusnik
      НАТО наконец -то сняло маску...

      Не они маску сняли, а у наших либиройдов лапша кончилась.
      Boris55
  11. Гардамир Сегодня, 08:51
    Какая-то антипрезидентская статья. Ведь нынешний президент сторонник идеологии партнеризма. Пусть будет хуже России, лишь бы партнёрам было хорошо.
    Гардамир
  12. von schlosser Сегодня, 09:19
    Категорично не согласен с термином фашизм-употребляемым в данном контексте.Фашисткое государство было одно-Италия Муссолини, Германия-это нацизм,большие различия в идеологии и практике; На лицо просто возрождения крайне правой идеологии коллаборационистов 2 мировой в государствах-лимитрофах
    von schlosser
  13. Толик_74 Сегодня, 09:36
    Цитата: Ольгович
    В том числе, «Лесные братья» участвовали в Холокосте – в уничтожении евреев

    В Литве было уничтожено 200 000 евреев, причем , в основном, самими литовцами. Даже немцы были шокированы: нет, не самим фактом, а тем, КАК это делалось.
    И если в Польше была АК, которая дралась и с гитлеровцами и с СССР, то в Прибалтике таких не было. Были только вместе с Гитлером против СССР.
    Они и были в лесу после 1945

    А сколько белоруских деревень сожгли заживо бандеровцы, Хатынь та из немногих, где это увековечили в бетоне
    Толик_74
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