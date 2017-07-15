НАТО и фашисты – одно и то же?

Все-таки, несмотря ни на что, в ведущих странах Западного мира до сих пор не принято было в открытую поддерживать нацизм. Как бы там ни относились к Советскому Союзу или к России – но сочувствовать Гитлеру и его союзникам считается моветоном. Однако теперь противоречия между Западом и Москвой приводят к тому, что в качестве информационного оружия используется история Второй мировой войны.В ход уже вовсю идет оправдание тех, кто в открытую помогал фашистской Германии. Эдак недалеко и до прямой реабилитации Гитлера как «борца против влияния России».Ни где-нибудь, а прямо на официальной странице НАТО в соцсети twitter, появился пропагандистский короткометражный фильм, посвященный латышским «лесным братьям». Тем самым, которые не только боролись с партизанами-антифашистами , стреляя им в спину, но и принимали непосредственное участие в карательных операциях против мирного населения. Которые помогали гитлеровцам уводить людей в германское рабство.В том числе, «Лесные братья» участвовали в Холокосте – в уничтожении евреев. Именно об этом злодеянии фашизма больше всего говорят на том же Западе, подчас словно «забывая», что уничтожались и другие народы, особенно – славяне. «Лесные братья» также сгоняли евреев в гетто и концлагеря, служили охранниками в этих варварских объектах.Выходит, что. И для чего все это? Лишь бы побольнее кольнуть Россию… Мелко, господа.Ни для кого уже не секрет, что те же страны оказывают всяческую (прежде всего, политическую) поддержку необандеровскому режиму, установившемуся на Украине после так называемого «Евромайдана». Но тут они могли бы еще возразить: дескать, украинская власть и праворадикалы – это «не одно и то же» (хотя опыт и показывает другое, но о многом можно попросту умолчать).Однако размещение видеоролика, восхваляющего «Лесных братьев» - прямых помощников гитлеризма – это падение еще ниже. На такое дно, что и представить уже сложно. Цель ясна – наказать Россию. Но оправдывает ли эта цель такие средства?По поводу данного видео резко высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «К этим словам можно только присоединиться, а также добавить следующее.Мы прекрасно знаем (достаточно посмотреть на историю последних двух десятилетий), что НАТОвцы используют и средства куда хуже. Что, в том числе, и детей. Невероятные по своему цинизму бомбардировки мирных городов Югославии и Ливии (то, что делалось от имени всего Североатлантического альянса) – злодейства, вполне сопоставимые с тем самым нацизмом, с которым, казалось бы, покончили в 1945 году.Однако эти(в которые, естественно, бесцеремонно и бездоказательно записали неугодных правителей неугодных народов).То, что приняли в «европейскую дружную семью» прибалтийские режимы (очень похожие по своей сути на нынешнюю неонацисткую антиукраинскую хунту), - западные деятели тоже могут оправдать. Дескать, власти не имеют ничего общего с шествиями фашистских недобитков. (тут, правда, можно вспомнить, как все эти страны поддерживали насилие над мемориалом «Бронзовый солдат» в Эстонии и совершенно не демократическое подавление акции протеста).Теперь, после открытой пропаганды таких сил, как «Лесные братья», видно, что все-таки блок НАТО – именно на стороне тех самых фашистов и их прямых помощников.(так или иначе, ведущие страны НАТО – США и Британия – все-таки тоже внесли свой вклад в разгром гитлеровцев)., которые принимали участие во Второй мировой войне.Размещая подобные материалы, НАТОвцы демонстрируют, что они – духовные и идейные братья тех самых нацистов, чьи преступления были осуждены в Нюрнберге. В своей оголтелой русофобии Североатлантический альянс докатился до того ,что сам ставит себя на одну доску с фашистами.