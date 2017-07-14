08:49 14 июля

СМИ: ЕГЭ пройдёт через очередную реформу

Сообщается, что министерство образования и науки решило ввести ряд изменений в Единый государственный экзамен (ЕГЭ). При этом впервые за достаточно большой период времени государственные органы решили уточнить мнение педагогического сообщества, а также родительских комитетов российских школ. Занимаются сбором "жалоб и предложений" комиссии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Общественной палаты России. После сбора материалов и планируется внести изменения, которые должны привести к улучшению системы ЕГЭ. По крайней мере, о грядущих улучшениях заявляют в упомянутых ведомствах.

Газета «Известия» сообщает о том, что пакет возможных изменений будет подготовлен до начала следующего учебного года.

СМИ: ЕГЭ пройдёт через очередную реформу



При этом отмечено, что основные новшества могут коснуться так называемой процедурной части – печати экзаменационных материалов, уточнения формулировки заданий, порядка выдачи бланков и т.п. Однако есть сведения и о том, что к 2022 году профильное ведомство планирует сделать обязательным итоговый экзамен по иностранному языку. Сейчас ЕГЭ по ин.язу сдаётся по выбору школьника.

Общественная палата принимает предложения по формату сдачи Единого государственного экзамена и призывает высказывать своё мнение не только педагогов, но и самих обучающихся.

В педагогической среде высказывается мнение о том, что сама процедура ЕГЭ оформилась таким образом, будто бы все выпускники школ собираются поступать в вуз. Выдвигаются предложения, на основании которых итоговый экзамен мог бы быть разделён на два сегмента: первый - на получение аттестата, второй - на получение аттестата для подачи документов в высшее учебное заведение.

Использованы фотографии: Sell.bamban.ru
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:11
    Да не позорьтесь, отмените вы этот егэ полностью, и восстановите старую Советскую систему обучения, а то из детей делают вежливо говоря низкограмотных неучей.
    Изгоняющий либероидов
    1. сибирячок Сегодня, 06:15
      Полностью с Вами согласен hi . Советская система образования была одной из самых лучших в мире. И ни какие тесты не будут способствовать проверке не поверхностных, а глубоких знаний предмета.
      сибирячок
      1. dauria Сегодня, 07:38
        Советская система образования была одной из самых лучших в мире.


        "Аврора" не на ходу, да и пушку некому зарядить. Предлагаете разрушить индустрию официальной продажи дипломов платного образования ? Без хлеба оставите кучу народу .
        dauria
    2. romandostalo Сегодня, 06:20
      Да какая уж тут вежливость! Особенно разделение на 2 категории, когда тебе сразу говорят: вот он будет поступать в ВУЗ, а ты родной будешь быдлом!
      romandostalo
    3. vovanpain Сегодня, 06:24
      В педагогической среде высказывается мнение о том, что сама процедура ЕГЭ оформилась таким образом, будто бы все выпускники школ собираются поступать в вуз

      Так и готовят сейчас к обществу потребления,а зачем изобретать велосипед,если все давно было отработано-Советское образование. yes
      vovanpain
    4. 210окв Сегодня, 06:27
      И наконец отмените эту казарменную систему с одновременной "антикакойтотам" операции с привлечением полиции в школах..А сколько бездельников от образования сразу высвободятся!Контролеров и им подобным..Ученики и учителя вздохнут свободно!
      210окв
    5. pv1005 Сегодня, 06:30
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Да не позорьтесь, отмените вы этот егэ полностью, и восстановите старую Советскую систему обучения, а то из детей делают вежливо говоря низкограмотных неучей.

      По правде говоря, высокогамотных неучей в природе несуществует, от слова вообще. yes
      pv1005
      1. Ингвар 72 Сегодня, 06:50
        Цитата: pv1005
        По правде говоря, высокогамотных неучей в природе несуществует, от слова вооб

        Существуют неучи с дипломами! good
        Ингвар 72
    6. woron333444 Сегодня, 07:51
      Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:11 Новый
      Да не позорьтесь, отмените вы этот егэ полностью, и восстановите старую Советскую систему обучения

      Быстрей всего, по многочисленным просьбам трудящихся, отменят ЕГЭ и оставят систему обучения. Благодаря ЕГ поехали поступать абитуриенты с переферии в большие города, в ту же Москву и Петербург. Там раньше в основном учились только местные. Нужно возвращать советскую систему образования и ужесточать ЕГЭ
      woron333444
      1. 210окв Сегодня, 08:11
        И куда его еще ужесточать? smile
        Цитата: woron333444
        Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:11 Новый
        Да не позорьтесь, отмените вы этот егэ полностью, и восстановите старую Советскую систему обучения

        Быстрей всего, по многочисленным просьбам трудящихся, отменят ЕГЭ и оставят систему обучения. Благодаря ЕГ поехали поступать абитуриенты с переферии в большие города, в ту же Москву и Петербург. Там раньше в основном учились только местные. Нужно возвращать советскую систему образования и ужесточать ЕГЭ
        210окв
    7. БАРХАН Сегодня, 08:16
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      а то из детей делают вежливо говоря низкограмотных неучей.

      А это и есть основная цель либеростни...
      БАРХАН
  2. Anarchist Сегодня, 06:18
    Проблема в том, что одни неучи пытаются дать знания другим. Общественники, чиновники у которых дети учатся за бугром, пытаются упростить процедуру сдачи экзамена путём уровнилова. Всё это не ради образования, но ради галочки...
    Anarchist
  3. Стройбат запаса Сегодня, 06:32
    Никто ЕГЭ не отменит, пока в России колониальное правительство. Никто не обратил внимания, что в школах почти не преподают русский язык, но иностранным учат прилежно, частенько и по 2 иностранных языка в голову вбивают. Рабы должны знать язык хозяев. Научные дисциплины заменены каким-то религиозно-психологическим бредом. Из детей целенаправленно делают безграмотных особей, не способных не только принимать решения, но и просто думать. Я уж не говорю о том, что они не только не могут что-то сделать руками, но и считают это ниже своего достоинства.
    Стройбат запаса
    1. Ингвар 72 Сегодня, 06:55
      В школе учился на 3-ки, жена (позже) на 5-ки. По географии, истории, литературе уровень её знаний относительно моих знаний на твердую двойку! laughing Как говорится наглядный пример. request
      Ингвар 72
  4. Masya Masya Сегодня, 06:41
    сама училась была реформа образования, племяша учила всё реформа образования, дочь все та же реформа...
    конца и края не видно и позитива не предвидится, чем дальше тем хуже...
    Masya Masya
  5. samarin1969 Сегодня, 06:53
    ЕГЭ вполне адекватно показывает уровень подготовки учащихся. Но, главное, ЕГЭ - единственный шанс уменьшить коррупцию при поступлении в ВУЗы. С тех пор, как образование стало стоить немалых денег, появилась повсеместная технология покупки у преподавателей "бюджетных мест". Собственно, абитуриенты и сейчас без ЕГЭ сдают "внутренние экзамены".
    Претензии к ЕГЭ есть, но совсем другие. Школьная программа сильно отличается от вопросов ЕГЭ. Более того, самих "вопросов ЕГЭ" нет в природе. Ученику предлагается выучить материал учебника и "нечто большее по разумению преподавателя". Программы абитуриента советской традиции - нет. Это - очень плохо. Но неадекватные результаты ЕГЭ очень редки. Умные, способные дети действительно получают высокие балы.
    samarin1969
    1. АКС Сегодня, 08:37
      поддерживаю Ваш комментарий!!!!!!!! Он один из немногих адекватно описывающий ситуацию!!! Комментаторы которые против него, скорее всего не имеют к нему ни какого отношения, а протест их вызван желанием получить плюсики или имеющих отпрысков которые не смогли написать его даже на минимальный уровень!!! И в необразованности своих детей, в том что они не смогли ребенка научить, обвиняют правительство!!!
      Мне не все нравится в ЕГЭ, нужно его реформировать, но это лучше чем было, когда по блату (за мешок сахара, или за забитую свинью-реальные случаи) можно было попасть на бюджетное место имея плохие оценки в аттестате. или с купленной золотой медалью!!
      Расскажу свою историю, что бы не быть голословным и не быть обвиненным местными всезнайками в незнании предмета!!! У меня дочь в этом году закончила школу, сдавала ЕГЭ. вот сейчас ждём результатов конкурсов, подали документы в несколько ВУЗов!!! По результатам ЕГЭ, скорее всего не пройдет на бюджет, ибо набрала только 210 балов (не знаем проходной бал), поэтому взяли направление на обучение от области, если и это не сработает тогда будем учится платно. используя мат капитал, (следующего года, для еще одной попытки ждать не будем)!!! Объясняю на пальцах, тем кто говорит, что ЕГЭ можно сдать случайно не имея подготовки, (либо сознательно врут, либо не понимают о чем говорят!!!!). нам такая подготовка обошлась в посещении репетиторов в течении двух лет, 4 раза в неделю, по два часа, за исключением летних каникул!! На бюджет идут люди с высоким балом-максимальным или близким к этому!! и это справедливо!!!!!
      Сейчас возможностей у молодежи больше, более менее справедливо, в отличии от того что было!!!!
      АКС
  6. Delink Сегодня, 07:19
    Зачем собирать жалобы родителей, ВЕРНИТЕ старую систему обучения и вопросы сами собой отпадут.
    Delink
    1. Василенко Владимир Сегодня, 07:49
      еще бы учителей старых найти, а то ведь некоторые новые в жизни не писали сочинений
      Василенко Владимир
  7. Василенко Владимир Сегодня, 07:48
    как это не реформируй

    все одно получится дерьмо
    Василенко Владимир
  8. Million Сегодня, 08:02
    Экзамены можно вообще отменить.Власть и должности все равно передаются по наследству или продаются/покупаются.
    Million
  9. vladimirvn Сегодня, 08:44
    Ну опять разборки ЭГистов против не ЕГистов. Сто раз уже писали. ЕГЭ это система проверки, а не обучения. Другое дело что учителям проще не учить, а натаскивать по вопросам ЕГЭ. Так это к ним вопрос. И вообще иждивенческое мировоззрение некоторых индивидуумов зашкаливает. Мне вспоминается одна мама вызванная мною по поводу службы ее сына. Заявила с порога. "я вам его отдала, вы его и воспитываете". А вопрос стоял так, если сынок не остановится, то его надо будет сажать. Так и в школе. Я его вам отдала, а вы учите. Да так что бы он был отличником, а то я вас..
    vladimirvn
Картина дня