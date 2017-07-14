СМИ: ЕГЭ пройдёт через очередную реформу
Сообщается, что министерство образования и науки решило ввести ряд изменений в Единый государственный экзамен (ЕГЭ). При этом впервые за достаточно большой период времени государственные органы решили уточнить мнение педагогического сообщества, а также родительских комитетов российских школ. Занимаются сбором "жалоб и предложений" комиссии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Общественной палаты России. После сбора материалов и планируется внести изменения, которые должны привести к улучшению системы ЕГЭ. По крайней мере, о грядущих улучшениях заявляют в упомянутых ведомствах.
Газета «Известия» сообщает о том, что пакет возможных изменений будет подготовлен до начала следующего учебного года.
При этом отмечено, что основные новшества могут коснуться так называемой процедурной части – печати экзаменационных материалов, уточнения формулировки заданий, порядка выдачи бланков и т.п. Однако есть сведения и о том, что к 2022 году профильное ведомство планирует сделать обязательным итоговый экзамен по иностранному языку. Сейчас ЕГЭ по ин.язу сдаётся по выбору школьника.
Общественная палата принимает предложения по формату сдачи Единого государственного экзамена и призывает высказывать своё мнение не только педагогов, но и самих обучающихся.
В педагогической среде высказывается мнение о том, что сама процедура ЕГЭ оформилась таким образом, будто бы все выпускники школ собираются поступать в вуз. Выдвигаются предложения, на основании которых итоговый экзамен мог бы быть разделён на два сегмента: первый - на получение аттестата, второй - на получение аттестата для подачи документов в высшее учебное заведение.
Газета «Известия» сообщает о том, что пакет возможных изменений будет подготовлен до начала следующего учебного года.
При этом отмечено, что основные новшества могут коснуться так называемой процедурной части – печати экзаменационных материалов, уточнения формулировки заданий, порядка выдачи бланков и т.п. Однако есть сведения и о том, что к 2022 году профильное ведомство планирует сделать обязательным итоговый экзамен по иностранному языку. Сейчас ЕГЭ по ин.язу сдаётся по выбору школьника.
Общественная палата принимает предложения по формату сдачи Единого государственного экзамена и призывает высказывать своё мнение не только педагогов, но и самих обучающихся.
В педагогической среде высказывается мнение о том, что сама процедура ЕГЭ оформилась таким образом, будто бы все выпускники школ собираются поступать в вуз. Выдвигаются предложения, на основании которых итоговый экзамен мог бы быть разделён на два сегмента: первый - на получение аттестата, второй - на получение аттестата для подачи документов в высшее учебное заведение.
Использованы фотографии: Sell.bamban.ru
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