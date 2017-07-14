Как нам относиться к ядерному оружию? Это фактор сдерживания агрессии или оружие нападения?
Часто после публикации материалов, связанных с концепциями применением ядерного оружия различными странами, натыкаюсь на негативные, или наоборот, отклики наших читателей в оценке систем вооружения, в оценке вероятности применения ЯО и т.д. Как ни странно, но такие комментарии вполне логичны. Просто потому, что дискуссии по этому поводу сегодня идут на очень серьезном уровне. Специалисты, которые во многом определяют стратегию государств в этом вопросе, точно так же подтверждают либо опровергают взгляды оппонентов.
Часто встречаются и обвинения кого-либо, включая автора, в некомпетентности или "советскости" мышления. Вроде нашей непогрешимой веры в газетные новости в СССР. И нежелания читать первоисточники. А чем, позвольте спросить, отличается современный Интернет от советских газет? Ничем. Там есть варианты ответов на поставленные вопросы (любые!) совершенно противоположных направлений. И при желании всегда можно сослаться именно но то мнение, которое вам необходимо сейчас. А вот выводы многие делать просто разучились. Просто потребляют информацию. При этом не выдавая новой...
В одной из публикаций я написал о возможности применения Россией ЯО первой. Тут же нашелся специалист, который упрекнул автора в некомпетентности. Нет такого в российской военной доктрине! Потому отойду от принципа "читай и думай сам" и объясню свою позицию сторонникам точки зрения оппонента.
"Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие… в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства". А дальше о цели такого удара: "...нанесение неприемлемого ущерба агрессору в любых условиях обстановки".
Это прямой текст из нашей военной доктрины. Так имеем мы право первыми ударить ядерным оружием или нет? И кто старается читать, но не думать?..
Если рассматривать современный мир с точки зрения изменения геополитической обстановки, а с тем, что это происходит, спорить невозможно, то вырисовывается картина возрождения противостояния США и России, как когда-то США и СССР. Мы, что бы ни говорили руководители наших стран, втягиваемся в новую гонку вооружений. В том числе и ядерных...
Как-то так получилось, что с подачи политиков и СМИ ЯО стало в наших головах чисто оборонительным видом вооружения. "Фактор ядерного сдерживания"... И главное, большинство даже не задумывается, так ли это. С точки зрения здравого смысла так оно и должно быть... А между тем, достаточно посмотреть концепции применения ЯО у тех 9 стран, которые такое оружие имеют, чтобы такая уверенность исчезла.
США? Ещё со времен СССР американская военная доктрина допускала применение такого оружия против России. Как впрочем, и концепции Великобритании и Франции как союзников США по НАТО. Но с европейцами посложнее. Имея концепцию применения, они обладают достаточно ограниченными технически возможностями нападения. По мнению большинства специалистов, англичане и французы даже сегодня обладают ЯО, наиболее соответствующим заявленному принципу ответного удара.
Пакистан? Тут даже вопроса о ЯО как об оружии ответного удара не стояло. Оно сразу было и остается наступательным. И объясняется это просто. Вероятным противником Пакистана является Индия. Следовательно, превосходство противника в обычном вооружении и живой силе необходимо чем-то компенсировать. Этим "чем-то" и являются оперативно-тактические и средней дальности ракеты.
КНДР? ЯО страны настолько ограничено в численности и мощности, а также в средствах доставки, что единственной возможностью его применения является именно первый удар. Удар по базам и флоту США, а также по Японии. Корейцы сегодня в ядерном клубе исполняют роль этаких камикадзе. Ударить и умереть...
КНР? До недавнего времени действительно рассматривали ЯО как оружие ответного удара. Но с появлением у США (да и у нас) высокоточных неядерных систем поражения большой дальности концепция изменилась. Китайцы просто вынуждены будут применить ЯО первыми в случае конфликта. Либо применять, либо потерять. Такая вот альтернатива.
Россия? Об этом я написал выше. Думаю, что для тех, кто читал, всё встало на свои места.
Индия? Официально индусы заявили о сохранении концепции оружия возмездия только для неядерных государств. Но в реальности положение индийских СЯС точно такое же, как и китайских. А значит...
Ну, и Израиль... Хоть официально ЯО у этого государства нет, все прекрасно знают, что в "загашнике" оно есть. Понятно, что страна постоянно в окружении потенциальных врагов. Вероятность нападения достаточно большая. Но там нет ядерных государств. Потому и применять ЯО Израиль будет первым...
Понимаю, что сейчас в головах некоторых читателей происходит. Как же так? А как же разговоры президентов великих держав о ЯО как факторе сдерживания и гарантии сохранения мира? Как теперь воспринимать слова о СЯС как о гарантах предотвращения агрессии? Получается, что все слова — ничто?..
Все члены "ядерного клуба" готовы применить ЯО первыми!
А давайте вспомним о том, что говорят президенты стран, обладающих таким оружием. Буквально все. Я не буду цитировать все эти высказывания. Просто изложу тезисы своими словами. Итак, мы можем применить ЯО в целях предотвращения агрессии на нашу страну с применением неядерных (!) сил. Посмотрите выше цитату из нашей доктрины. Проще говоря, сегодня все страны "ядерного клуба" говорят о защите от агрессии даже в случае применения ЯО с их стороны до начала этой агрессии! Мы будем наступать в целях обороны от возможного нападения. Примерно так.
Кстати, такой подход — не изобретение политиков этих стран. Любая война, которая происходит сегодня на планете, всегда оборонительная! Любая! Гитлер, наверное, последний из глав государств, который прямо заявлял о наступательной, завоевательной войне.
Мы вошли в Афганистан с какими целями? В целях предотвращения возможного нападения на наши южные регионы. Американцы входят в другие страны зачем? Точно с такими же целями. Даже конфликт в сопредельном государстве сейчас, о котором уже во всем мире говорят как о гражданской войне, официально является оборонительной войной! НАТО продвигается к нашим границам для обороны...
Но вернемся к концепции применения ЯО в оборонительных целях. Там есть ещё один нюанс, о котором следует знать. Нюанс вроде несущественный, но на самом деле прекрасно укладывающийся в оборонительную доктрину применения СЯС. Я говорю о ЯО различной мощности.
Помните советскую концепцию применения ЯО в ответ на ядерное нападение? Концепцию, которая во многом сохранилась в головах людей. В ответ на удар противника мы всей мощью... Проще говоря, на плевок в нашу сторону мы ответим хуком справа. Чтобы противник после нокаута уже и не думал плеваться беззубым ртом.
А что сегодня? Ещё в советское время военные и политики всего мира заговорили о бесперспективности ядерной войны. Какой смысл уничтожать ядерным оружием города и предприятия, если потом их невозможно использовать? Какой смысл вообще в такой победе? Уничтожение людей и территорий?
Тогда-то и появилась концепция нанесения ограниченного ядерного удара. Бить будем не по городам и заводам, а по армейским частям и подразделениям. И бить будем не мощными боеприпасами, а зарядами малой мощности. Красиво? Дозированное и строго контролируемое применение ЯО...
Сегодня вообще разговоры идут о невероятных вариантах применения ЯО. К примеру, по наступающему противнику применяется боеприпас малой мощности. Как вы думаете, зачем? Не для того, чтобы уничтожить. Даже не для того, чтобы дать возможность своим войскам подготовить оборонительные рубежи. Нет, ЯО применяется в целях "отрезвить горячие головы"...Вот так! Этакий "рассол" с похмелья.
А если не "отрезвился"? Тогда "рассол" мощнее применяем. И так до полного уничтожения "пьяницы". Американцы эту концепцию называли "ограниченной ядерной войной"...
Помните американскую атомную бомбу, которую хранят на военных базах Германии? В-61-12? Авиационная бомба с вариативным зарядом. Мощность можно увеличивать, либо уменьшать. Под какую концепцию применения она подходит? Только вот непонятно, если НАТО начинает войну с Россией, применяет эти самые бомбы с малым ядерным зарядом, то мы "отрезвеем"? Поднимем руки вверх и сдадимся? Или наоборот, мы применяем тактическое ЯО, и американцы — лапки кверху? Где специалисты по психическим болезням?..
В целом сегодня говорить о применении ЯО как фактора сдерживания агрессии глупо. Оружие, сколько его ни называй оборонительным, всегда можно использовать для нападения. Мина — оборонительное или наступательное оружие? Современные системы ПВО и ПРО — оборонительные? Таких вопросов множество.
А ведь есть ещё и другие. В частности, специалисты-ядерщики из некоторых бывших республик СССР куда подевались? Не смогут ли они, учитывая экономические возможности современных террористов, создать ЯО уже для них? И тогда как мы будем рассматривать это оружие?
Не получилось у меня уложиться в формат одной статьи. Слишком много мыслей. Слишком много меняется сегодня в военном деле в том числе. Слишком опасно стало относиться к ЯО как к оборонительному оружию. Так что продолжение следует...
Часто встречаются и обвинения кого-либо, включая автора, в некомпетентности или "советскости" мышления. Вроде нашей непогрешимой веры в газетные новости в СССР. И нежелания читать первоисточники. А чем, позвольте спросить, отличается современный Интернет от советских газет? Ничем. Там есть варианты ответов на поставленные вопросы (любые!) совершенно противоположных направлений. И при желании всегда можно сослаться именно но то мнение, которое вам необходимо сейчас. А вот выводы многие делать просто разучились. Просто потребляют информацию. При этом не выдавая новой...
В одной из публикаций я написал о возможности применения Россией ЯО первой. Тут же нашелся специалист, который упрекнул автора в некомпетентности. Нет такого в российской военной доктрине! Потому отойду от принципа "читай и думай сам" и объясню свою позицию сторонникам точки зрения оппонента.
"Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие… в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства". А дальше о цели такого удара: "...нанесение неприемлемого ущерба агрессору в любых условиях обстановки".
Это прямой текст из нашей военной доктрины. Так имеем мы право первыми ударить ядерным оружием или нет? И кто старается читать, но не думать?..
Если рассматривать современный мир с точки зрения изменения геополитической обстановки, а с тем, что это происходит, спорить невозможно, то вырисовывается картина возрождения противостояния США и России, как когда-то США и СССР. Мы, что бы ни говорили руководители наших стран, втягиваемся в новую гонку вооружений. В том числе и ядерных...
Как-то так получилось, что с подачи политиков и СМИ ЯО стало в наших головах чисто оборонительным видом вооружения. "Фактор ядерного сдерживания"... И главное, большинство даже не задумывается, так ли это. С точки зрения здравого смысла так оно и должно быть... А между тем, достаточно посмотреть концепции применения ЯО у тех 9 стран, которые такое оружие имеют, чтобы такая уверенность исчезла.
США? Ещё со времен СССР американская военная доктрина допускала применение такого оружия против России. Как впрочем, и концепции Великобритании и Франции как союзников США по НАТО. Но с европейцами посложнее. Имея концепцию применения, они обладают достаточно ограниченными технически возможностями нападения. По мнению большинства специалистов, англичане и французы даже сегодня обладают ЯО, наиболее соответствующим заявленному принципу ответного удара.
Пакистан? Тут даже вопроса о ЯО как об оружии ответного удара не стояло. Оно сразу было и остается наступательным. И объясняется это просто. Вероятным противником Пакистана является Индия. Следовательно, превосходство противника в обычном вооружении и живой силе необходимо чем-то компенсировать. Этим "чем-то" и являются оперативно-тактические и средней дальности ракеты.
КНДР? ЯО страны настолько ограничено в численности и мощности, а также в средствах доставки, что единственной возможностью его применения является именно первый удар. Удар по базам и флоту США, а также по Японии. Корейцы сегодня в ядерном клубе исполняют роль этаких камикадзе. Ударить и умереть...
КНР? До недавнего времени действительно рассматривали ЯО как оружие ответного удара. Но с появлением у США (да и у нас) высокоточных неядерных систем поражения большой дальности концепция изменилась. Китайцы просто вынуждены будут применить ЯО первыми в случае конфликта. Либо применять, либо потерять. Такая вот альтернатива.
Россия? Об этом я написал выше. Думаю, что для тех, кто читал, всё встало на свои места.
Индия? Официально индусы заявили о сохранении концепции оружия возмездия только для неядерных государств. Но в реальности положение индийских СЯС точно такое же, как и китайских. А значит...
Ну, и Израиль... Хоть официально ЯО у этого государства нет, все прекрасно знают, что в "загашнике" оно есть. Понятно, что страна постоянно в окружении потенциальных врагов. Вероятность нападения достаточно большая. Но там нет ядерных государств. Потому и применять ЯО Израиль будет первым...
Понимаю, что сейчас в головах некоторых читателей происходит. Как же так? А как же разговоры президентов великих держав о ЯО как факторе сдерживания и гарантии сохранения мира? Как теперь воспринимать слова о СЯС как о гарантах предотвращения агрессии? Получается, что все слова — ничто?..
Все члены "ядерного клуба" готовы применить ЯО первыми!
А давайте вспомним о том, что говорят президенты стран, обладающих таким оружием. Буквально все. Я не буду цитировать все эти высказывания. Просто изложу тезисы своими словами. Итак, мы можем применить ЯО в целях предотвращения агрессии на нашу страну с применением неядерных (!) сил. Посмотрите выше цитату из нашей доктрины. Проще говоря, сегодня все страны "ядерного клуба" говорят о защите от агрессии даже в случае применения ЯО с их стороны до начала этой агрессии! Мы будем наступать в целях обороны от возможного нападения. Примерно так.
Кстати, такой подход — не изобретение политиков этих стран. Любая война, которая происходит сегодня на планете, всегда оборонительная! Любая! Гитлер, наверное, последний из глав государств, который прямо заявлял о наступательной, завоевательной войне.
Мы вошли в Афганистан с какими целями? В целях предотвращения возможного нападения на наши южные регионы. Американцы входят в другие страны зачем? Точно с такими же целями. Даже конфликт в сопредельном государстве сейчас, о котором уже во всем мире говорят как о гражданской войне, официально является оборонительной войной! НАТО продвигается к нашим границам для обороны...
Но вернемся к концепции применения ЯО в оборонительных целях. Там есть ещё один нюанс, о котором следует знать. Нюанс вроде несущественный, но на самом деле прекрасно укладывающийся в оборонительную доктрину применения СЯС. Я говорю о ЯО различной мощности.
Помните советскую концепцию применения ЯО в ответ на ядерное нападение? Концепцию, которая во многом сохранилась в головах людей. В ответ на удар противника мы всей мощью... Проще говоря, на плевок в нашу сторону мы ответим хуком справа. Чтобы противник после нокаута уже и не думал плеваться беззубым ртом.
А что сегодня? Ещё в советское время военные и политики всего мира заговорили о бесперспективности ядерной войны. Какой смысл уничтожать ядерным оружием города и предприятия, если потом их невозможно использовать? Какой смысл вообще в такой победе? Уничтожение людей и территорий?
Тогда-то и появилась концепция нанесения ограниченного ядерного удара. Бить будем не по городам и заводам, а по армейским частям и подразделениям. И бить будем не мощными боеприпасами, а зарядами малой мощности. Красиво? Дозированное и строго контролируемое применение ЯО...
Сегодня вообще разговоры идут о невероятных вариантах применения ЯО. К примеру, по наступающему противнику применяется боеприпас малой мощности. Как вы думаете, зачем? Не для того, чтобы уничтожить. Даже не для того, чтобы дать возможность своим войскам подготовить оборонительные рубежи. Нет, ЯО применяется в целях "отрезвить горячие головы"...Вот так! Этакий "рассол" с похмелья.
А если не "отрезвился"? Тогда "рассол" мощнее применяем. И так до полного уничтожения "пьяницы". Американцы эту концепцию называли "ограниченной ядерной войной"...
Помните американскую атомную бомбу, которую хранят на военных базах Германии? В-61-12? Авиационная бомба с вариативным зарядом. Мощность можно увеличивать, либо уменьшать. Под какую концепцию применения она подходит? Только вот непонятно, если НАТО начинает войну с Россией, применяет эти самые бомбы с малым ядерным зарядом, то мы "отрезвеем"? Поднимем руки вверх и сдадимся? Или наоборот, мы применяем тактическое ЯО, и американцы — лапки кверху? Где специалисты по психическим болезням?..
В целом сегодня говорить о применении ЯО как фактора сдерживания агрессии глупо. Оружие, сколько его ни называй оборонительным, всегда можно использовать для нападения. Мина — оборонительное или наступательное оружие? Современные системы ПВО и ПРО — оборонительные? Таких вопросов множество.
А ведь есть ещё и другие. В частности, специалисты-ядерщики из некоторых бывших республик СССР куда подевались? Не смогут ли они, учитывая экономические возможности современных террористов, создать ЯО уже для них? И тогда как мы будем рассматривать это оружие?
Не получилось у меня уложиться в формат одной статьи. Слишком много мыслей. Слишком много меняется сегодня в военном деле в том числе. Слишком опасно стало относиться к ЯО как к оборонительному оружию. Так что продолжение следует...
Автор: Александр Ставер
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