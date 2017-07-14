США намерены вернуть российским дипломатам их собственность

Потому что мы хотим дать шанс взаимодействию и сотрудничеству. Дело в том, что мы можем не иметь общей философии, можем не иметь общий взгляд государственного деятеля на мир, но суть в том, что есть вопросы, вызывающие общее беспокойство.

Не забывайте, что более 400 тысяч человек были убиты в Сирии. Это ужасно. Но если мы видим добрую волю, которая идет из Кремля в плане таких вещей, как перемирие, то, возможно, есть шанс того, что (госсекретарь США) Рекс Тиллерсон хочет видеть, что является улучшением отношений между двумя нашими столицами.