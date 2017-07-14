08:50 14 июля

США намерены вернуть российским дипломатам их собственность

Согласно информации РИА Новости , телеканал CNN сообщил о рассмотрении Вашингтоном возможности возврата российской дипломатической собственности. Как заявил заместитель помощника президента США Себастьян Горка, следует "дать шанс сотрудничеству".

США намерены вернуть российским дипломатам их собственность


Потому что мы хотим дать шанс взаимодействию и сотрудничеству. Дело в том, что мы можем не иметь общей философии, можем не иметь общий взгляд государственного деятеля на мир, но суть в том, что есть вопросы, вызывающие общее беспокойство.



Примером успешного взаимодействия является, с его слов, Сирия.

Не забывайте, что более 400 тысяч человек были убиты в Сирии. Это ужасно. Но если мы видим добрую волю, которая идет из Кремля в плане таких вещей, как перемирие, то, возможно, есть шанс того, что (госсекретарь США) Рекс Тиллерсон хочет видеть, что является улучшением отношений между двумя нашими столицами.


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Комментарии 32

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  1. 210окв Сегодня, 06:20
    Куда вы денетесь..С подводной лодки.В России полно собственности и у заштатного посольства..Спасохауса побоялись лишиться?
    210окв
    1. RussianRoulette Сегодня, 06:53
      Когда вернут, въехать большой делегацией, наsрать в каждом углу и вернуть обратно!
      RussianRoulette
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:58
        RussianRoulette
        Когда вернут, въехать большой делегацией, наsрать в каждом углу и вернуть обратно!
        Какой вы однако утончённо мстительный эстет laughing
        Наблюдатель2014
        1. Ныробский Сегодня, 08:22
          Цитата: Наблюдатель2014
          RussianRoulette
          Когда вернут, въехать большой делегацией, наsрать в каждом углу и вернуть обратно!
          Какой вы однако утончённо мстительный эстет laughing

          Ваши размышления о "высоком" напомнили такой стишок об утончённой мести(с просторов интернета)
          Американец на Садовом
          Найти не может туалет.
          Вот, круг описывая новый,
          Зашел во двор. Народу нет.
          Вдруг строгий мент:
          ''Не порть ограду!''
          Американец чуть живой:
          ''Мне оч''эн, оч''эн писсат надо!''
          ''Пройдем'' - ответил постовой.
          Вот дом большой. Вокруг все чисто.
          Видать, здесь дворники метут!
          К фасаду мент подвел туриста:
          ''Вот, - говорит он. - Писай тут!
          '' За избавлением от муки
          Страж равнодушно проследил.
          Турист, застегивая брюки,
          Мента приветливо спросил:
          ''О! Это - рюсски хлье-бо-сольство?
          Не так ли? Много комплимент!''
          ''Американское посольство'',
          - Ответил вяло хмурый мент.
          Ныробский
    2. ser-pov Сегодня, 08:28
      [/quote]Потому что мы хотим дать шанс взаимодействию и сотрудничеству.[quote]

      Типа эти клоуны с барской руки нам кость кинули? Ну вот до коли будем терпеть?? am
      ser-pov
  2. Anarchist Сегодня, 06:21
    Вернуть ради рычага давления? Как демократично...
    Anarchist
  3. Partyzan Сегодня, 06:21
    мы хотим дать шанс взаимодействию и сотрудничеству.
    а не то русские отсотрудничают всю нашу собственность в России laughing
    Partyzan
    1. ЛукичЪ Сегодня, 06:39
      Цитата: Partyzan
      а не то русские отсотрудничают всю нашу собственность в России

      и её нам надолго хватит. да и"дипломатов" выгоняемых жалко. наверное ценные кадры
      ЛукичЪ
      1. Partyzan Сегодня, 08:02
        наверное ценные кадры
        ЦРУ или ФБР своих пристроит, за них нечего переживать laughing
        Partyzan
        1. ЛукичЪ Сегодня, 08:42
          Цитата: Partyzan
          ЦРУ или ФБР своих пристроит, за них нечего переживать

          им жалко, не мне laughing
          ЛукичЪ
  4. Стройбат запаса Сегодня, 06:26
    Установка спецаппаратуры почти закончена. Теперь немного поломаются, пока настроят, и вернут. И будет в этой "дипсобственности" по 333 жучка на квадратный метр.
    Стройбат запаса
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:54
      Цитата: Стройбат запаса
      333 жучка на квадратный метр.

      Против жучков хорош дуст или дихлофос ! А также Политань lol
      Uncle Lee
  5. romandostalo Сегодня, 06:26
    Ну да, бизнесменам сказали: Положте в зад, что взяли или ваше заберём, потому, что вы с этим всё равно ничего сделать не сможете...
    romandostalo
  6. ver_ Сегодня, 06:31
    ..не поддаваться на провокации... , а всегда ли это ..необходимо?... В 41 проходили.. 5 лет *огребали* по само не могу, чего лишились? , чего добились? ... Гамлет это , конечно , занимательно.. Вот только где та грань -которую переходить ниизя?..
    ver_
    1. pv1005 Сегодня, 06:38
      Цитата: ver_
      ..не поддаваться на провокации... , а всегда ли это ..необходимо?... В 41 проходили.. 5 лет *огребали* по само не могу, чего лишились? , чего добились? ... Гамлет это , конечно , занимательно.. Вот только где та грань -которую переходить ниизя?..

      При Горбатом поддались на провокацию стать демократичными. До сих пор разгребаем. Чего лишились? Чего добились?
      pv1005
  7. Altona Сегодня, 06:41
    Нарушили Венскую конвенцию, еще и нагло условия ставят.Отнять здание посольства в Москве и заровнять с землей, дипломатов вышвырнуть.
    Altona
    1. KUOLEMA Сегодня, 08:45
      Дык баблишко то в США на черный день припрятано как тут укусишь?
      KUOLEMA
  8. Masya Masya Сегодня, 06:45
    так взяли и вернули, чего воздух сотрясать... или благодарности ждут?
    Masya Masya
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:53
      Мариначка love ждут что мы силой все вернем, и еще попутно кое что прихватим! sad
      Изгоняющий либероидов
      1. Masya Masya Сегодня, 07:06
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        и еще попутно кое что прихватим!

        это, что бы второй раз не возвращаться... lol
        love
        Masya Masya
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:11
          Главное, мир у отдельно взятой кошечки по отношению к мышкам! !! love drinks love
          Изгоняющий либероидов
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:52
    Пока что дальше слов дело не идет !И когда вернут -после того как Трамп уйдет в отставку?
    Изгоняющий либероидов
  10. Ретвизан 8 Сегодня, 06:57
    ...возврата российской дипломатической собственности...
    Торжество западных демократических ценностей!
    Это вообще далеко от разумного понимания: изъяли СОБСТВЕННОСТЬ! Да, еще и ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ!
    Ретвизан 8
  11. Delink Сегодня, 07:11
    Нужно отказаться от возвращения и довести до конца начатое правительством, забрать американскую собственность в Москве иначе толку не будет, а через полгода начать процедуру передачи, перед этим напичкать жучками все особняки.
    Да и судя по всему там шпионской аппаратуры выше крыши, вот и стараются быстрее вернуть нашу собственность.
    Delink
    1. Астория Сегодня, 07:28
      Нет, Вы не правы. Это провокация - в тот момент когда рассматриваются новые санкции, высылка дипломатов могла бы здорово пригодиться американцам. Нужно просто перекопать американцам все подъездные пути к дипсобственности - пусть перебираются через болото грязи, и вроде не отбирали, но и пользоваться невозможно.

      Г-н Лавров воспользуйтесь моим советом, и лицо сохраним и американцев унизим.
      Астория
      1. Delink Сегодня, 07:39
        Хорошая идея, ремонт трубопровода))))))
        Delink
        1. Астория Сегодня, 07:48
          круговой и круглогодичный
          Астория
        2. mikh-korsakov Сегодня, 08:08
          А лучше канализации, мол, какая неудача, вся засорилась.
          mikh-korsakov
  12. ver_ Сегодня, 07:24
    Цитата: pv1005
    Цитата: ver_
    ..не поддаваться на провокации... , а всегда ли это ..необходимо?... В 41 проходили.. 5 лет *огребали* по само не могу, чего лишились? , чего добились? ... Гамлет это , конечно , занимательно.. Вот только где та грань -которую переходить ниизя?..

    При Горбатом поддались на провокацию стать демократичными. До сих пор разгребаем. Чего лишились? Чего добились?

    ...Меченый - вор и лизоблюд- и его идейный дружок Яковлев (по моему) - ну который фальсифицировал материалы по расстрелу польских офицеров в Катыни.. Ежели Горбатый взятку *заныкал* , которую в Китае получил и Крючков не мог его заставить сдать государству (положено так) - то о чём можно вообще говорить? Горбатый преднамеренно *сливал* СССР ... Он даже не попытался арестовать пьянь -Бориску Ельцина за сговор в Беловежсской Пуще- это было государево преступление .. Да ладно - Дерьмо - оно и есть дерьмо - хочется когда о нём слышу...
    ver_
  13. Василенко Владимир Сегодня, 07:45
    В Белом доме назвали условия возвращения России ее дипсобственности
    «Шанс» того, что власти США захотят вернуть России доступ к ее дипломатической собственности, есть. Для этого, как заявили в Белом доме, необходимо, чтобы Вашингтон увидел стремление Кремля поддерживать перемирие в Сирии
    Подробнее на РБК:
    http://www.rbc.ru/politics/14/07/2017/596820bf9a7
    947ef757bd8b4?from=main
    Василенко Владимир
  14. mikh-korsakov Сегодня, 08:04
    Заголовок статьи неверный. Ничего Америка не намерена делать, а Америка намерена повесить перед носом России морковку. То есть нам будут говорить, что в Сирии заметны признаки улучшения ситуации, но Америка считает, что усилия РФ по улучшению ситуации еще недостаточны, и так может продолжаться до бесконечности. Перед Новым годом Путин показал жест доброй воли. Либералы призывают наше руководство потерпеть еще, ну, полгодика, мол, проявите стратегическое терпение (что это такое я не понимаю, в плане того, что для нас появится полезного от Америки, если мы стратегическое терпение проявим. Пока же в плане терпения мы просто превратились в терпил, как бы приглашая Америку сделать нам еще гадостей. Нам говорят, ну что вы можете сделать против Америки, вы такие слабые. На самом деле мы можем сделать довольно много, например, обрушить доллар до цены туалетной бумаги
    mikh-korsakov
  15. brasist Сегодня, 08:28
    Потому что мы хотим дать шанс взаимодействию и сотрудничеству.


    Сказали бы правду что ответку подготовленную (отгазофицировали)
    brasist
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