08:49 14 июля

Макрон: Асад пока может не уходить...

Президент Франции высказался по поводу политического будущего Сирии. Если ранее французские власти вслед за США повторяли фразу «Асад должен уйти», то теперь, опять-таки вслед за Вашингтоном, на Елисейских полях заявляют, что «уход Асада - пока не главное». Обращает на себя внимание, что Париж кардинально поменял свой подход после встречи Эммануэля Макрона с Дональдом Трампом.

РИА Новости приводит заявление французского президента, меняющего своё мнение с поразительной лёгкостью:
Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они ни были. Уход Асада больше не является необходимым условием для Франции.


Макрон: Асад пока может не уходить...



Когда Макрон приходил к власти, он в предвыборных заявлениях говорил о Сирии как о стране «без Асада». Потом, после избрания, Макрон объявил Асада легитимным президентом, который «много зла делает сирийскому народу, но ничего плохого не сделал народу Франции». Те заявления Макрона вызвали бурную реакцию в самой Франции.

Отмечено, что в ходе переговоров Трамп и Макрон обсудили фактически то, что с президентом США обсуждал Владимир Путин. Речь идёт о поддержке формирования так называемых зон деэскалации и о создании многосторонней контактной группы, которая смогла бы предложить так называемую «дорожную карту» по разрешению затянувшегося сирийского конфликта.





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Комментарии 24

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  1. 210окв Сегодня, 06:22
    Чей там голос из подворотни?Хозяин,у вас шавка плешивая!
    210окв
    1. Partyzan Сегодня, 06:28
      Когда Макрон приходил к власти, он в предвыборных заявлениях говорил о Сирии как о стране «без Асада». Потом, после избрания, Макрон объявил Асада легитимным президентом,
      матрасный флюгер - только вот если сильнее подует не сорвет ли его? lol
      Partyzan
      1. ЛукичЪ Сегодня, 06:30
        Цитата: Partyzan
        матрасный флюгер - только вот если сильнее подует не сорвет ли его?

        веры никакой. семь пятниц на неделе
        ЛукичЪ
      2. сибирячок Сегодня, 06:34
        Все эти макроны, и еже с ними напоминают очень хорошо известную в России куклу - петрушка. И как известно приводилась в действие через через сами знаете какое место laughing , а кукловод всегда найдется.
        сибирячок
        1. Монос Сегодня, 08:28
          Медсестру, которая на фото, пригласили для Трампа или Макрона?
          Монос
    2. vovanpain Сегодня, 06:31
      Уход Асада больше не является необходимым условием для Франции.

      Ну ты скажи belay Ну спасибо разрешил laughing Гы Гы.Гы laughing
      vovanpain
    3. Злой543 Сегодня, 06:55
      Новый бугор Европы? В его случае это звучит так ".. Опе слово не давали "
      Злой543
  2. romandostalo Сегодня, 06:23
    Господи, счастье то какое! Милостивец ты наш! Асаду срочно принимать католичество и бежать ставить свечки доброму дяде Макрону! (Есть такое психическое отклонение - Геронтофилия!)
    romandostalo
    1. ЛукичЪ Сегодня, 06:32
      Цитата: romandostalo
      Господи, счастье то какое! Милостивец ты наш

      отец родной для Сирии
      ЛукичЪ
  3. Anarchist Сегодня, 06:31
    Бла, бла, бла! Просто трёп. Это даже не мнение изменилось, а изменилось настроение. Завтра другое и всё по другому.
    Проституция во Франции не наказуема...
    Anarchist
  4. новичок Сегодня, 06:35
    что скажешь, не везёт лягушатникам. у них один презик хуже другого.
    новичок
    1. ЛукичЪ Сегодня, 08:35
      Цитата: новичок
      у них один презик хуже другого.

      што, опять Путин им его выбрал? belay
      ЛукичЪ
  5. Волька Сегодня, 06:41
    лягушатники в очередной раз лизнули янки в зад, чтобы те могли красиво ретироваться из Сирии
    Волька
  6. askort154 Сегодня, 06:49
    Помнится, Оланд с помпой отправил авианосец на "борьбу" с ИГИЛ. После окрика "хозяина", тихо вернул его домой.
    askort154
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:57
      Игиловцам французский авианосец не понравился sad им нужен такой как у американцев wassat
      Изгоняющий либероидов
    2. faiver Сегодня, 07:58
      может опять сломался?
      faiver
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:56
    Царек из сша дал команду сменить пластинку? ?? wassat Старую то видать полностью заездили, слушать невозможно!
    Изгоняющий либероидов
  8. Masya Masya Сегодня, 06:58
    теперь Асаду, что в ножки макрону полониться? облагодетельствовал... куда ветер, туда и макрон... wink
    Masya Masya
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:00
    Макрон: Асад пока может не уходить...
    Эту грандиозную мысль Макарону его модная бабулька подсказала?
    Наблюдатель2014
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 07:10
    ... флюгера, каких свет не видывал! laughing
    a.s.zzz888
  11. Астория Сегодня, 07:30
    У геронтофила голос проснулся, следи за бабушкой чтобы копыта на каблуках не поломала laughing
    Астория
  12. злой партизан Сегодня, 07:34
    Как-то бы зафиксировать эту новую доктрину Франции на юридическом уровне. А то ведь опять соскочет...Да. Его жена по-ходу подтяжку на ягодицах сделала yes . Вон как её выгнуло назад... sad
    злой партизан
    1. мордвин 3 Сегодня, 07:39
      Цитата: злой партизан
      .Да. Его жена по-ходу подтяжку на ягодицах сделала . Вон как её выгнуло назад...

      А завидно,да?
      мордвин 3
  13. винипух Сегодня, 07:46
    Мне не нравится Макрон, проарабский он.
    винипух
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