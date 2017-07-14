Макрон: Асад пока может не уходить...

Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они ни были. Уход Асада больше не является необходимым условием для Франции.

Президент Франции высказался по поводу политического будущего Сирии. Если ранее французские власти вслед за США повторяли фразу «Асад должен уйти», то теперь, опять-таки вслед за Вашингтоном, на Елисейских полях заявляют, что «уход Асада - пока не главное». Обращает на себя внимание, что Париж кардинально поменял свой подход после встречи Эммануэля Макрона с Дональдом Трампом. РИА Новости приводит заявление французского президента, меняющего своё мнение с поразительной лёгкостью:Когда Макрон приходил к власти, он в предвыборных заявлениях говорил о Сирии как о стране «без Асада». Потом, после избрания, Макрон объявил Асада легитимным президентом, который «много зла делает сирийскому народу, но ничего плохого не сделал народу Франции». Те заявления Макрона вызвали бурную реакцию в самой Франции.Отмечено, что в ходе переговоров Трамп и Макрон обсудили фактически то, что с президентом США обсуждал Владимир Путин. Речь идёт о поддержке формирования так называемых зон деэскалации и о создании многосторонней контактной группы, которая смогла бы предложить так называемую «дорожную карту» по разрешению затянувшегося сирийского конфликта.