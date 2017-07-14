Макрон: Асад пока может не уходить...
Президент Франции высказался по поводу политического будущего Сирии. Если ранее французские власти вслед за США повторяли фразу «Асад должен уйти», то теперь, опять-таки вслед за Вашингтоном, на Елисейских полях заявляют, что «уход Асада - пока не главное». Обращает на себя внимание, что Париж кардинально поменял свой подход после встречи Эммануэля Макрона с Дональдом Трампом.
РИА Новости приводит заявление французского президента, меняющего своё мнение с поразительной лёгкостью:
Когда Макрон приходил к власти, он в предвыборных заявлениях говорил о Сирии как о стране «без Асада». Потом, после избрания, Макрон объявил Асада легитимным президентом, который «много зла делает сирийскому народу, но ничего плохого не сделал народу Франции». Те заявления Макрона вызвали бурную реакцию в самой Франции.
Отмечено, что в ходе переговоров Трамп и Макрон обсудили фактически то, что с президентом США обсуждал Владимир Путин. Речь идёт о поддержке формирования так называемых зон деэскалации и о создании многосторонней контактной группы, которая смогла бы предложить так называемую «дорожную карту» по разрешению затянувшегося сирийского конфликта.
РИА Новости приводит заявление французского президента, меняющего своё мнение с поразительной лёгкостью:
Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они ни были. Уход Асада больше не является необходимым условием для Франции.
Когда Макрон приходил к власти, он в предвыборных заявлениях говорил о Сирии как о стране «без Асада». Потом, после избрания, Макрон объявил Асада легитимным президентом, который «много зла делает сирийскому народу, но ничего плохого не сделал народу Франции». Те заявления Макрона вызвали бурную реакцию в самой Франции.
Отмечено, что в ходе переговоров Трамп и Макрон обсудили фактически то, что с президентом США обсуждал Владимир Путин. Речь идёт о поддержке формирования так называемых зон деэскалации и о создании многосторонней контактной группы, которая смогла бы предложить так называемую «дорожную карту» по разрешению затянувшегося сирийского конфликта.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти