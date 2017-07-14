08:49 14 июля

Маккейн: Путин должен заплатить большую цену за Украину

Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире украинского «5 Канала», принадлежащего Порошенко, заявил о передаче в Еврокомиссию материалов о том, как «Россия обходит европейские санкции». По словам г-на Елисеева, «в документе прописаны все случаи обхода санкций Российской Федерацией».

В числе первых и главных пунктов Украина выделяет поставки газовых турбин в Крым, которые названы турбинами немецкой компании Siemens. Пресс-служба Кремля, напомним, отметила, что газовые турбины, поставленные в Крым, произведены в России из российских компонентов. С этим заявлением не согласились корреспонденты информационного агентства Reuters, объявившие, что в порту Феодосии видели «цилиндрические объекты, по форме и размеру похожие на турбины Siemens», добавив при этом, что «объекты» находились под брезентом. Таким образом, корреспонденты Reuters стали, возможно, первыми «экспертами» в мире, способными определять не только что находится под брезентом, но и принадлежность тому или иному производителю...

На фоне передачи Украиной в ЕК документа с «российскими нарушениями» сенатор Маккейн в США в очередной раз заявил о необходимости усиления антироссийских санкций и поставок на Украину летального оружия «для защиты свободы и демократии».




Маккейн добавил, что «Путину давно пора понести ответственность и заплатить большую цену». Заплатить кому? Лично Маккейну?..

А вот чем может обернуться поставка летального оружия Украине для самого киевского режима, Маккейн не уточнил.

Использованы фотографии: REUTERS
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. сибирячок Сегодня, 06:42
    Все болезный! Хватит играть в политику. Прими пару упаковочек галоперидола wassat . И спать, спать laughing .
    сибирячок
    1. krot Сегодня, 06:45
      В итоге США заплатят большую цену за Украину! Правда с нами!
      krot
      1. Чеширский Сегодня, 08:40
        В итоге США заплатят большую цену за Украину! Правда с нами!

        Расхлёбывать всё равно нам, несмотря ни на что. Ну не может существовать настолько русофобское государство под боком России долгое время.
        Чеширский
    2. 210окв Сегодня, 06:54
      Не "доработали" вьетнамцы..Ой не доработали..
      210окв
      1. ЛукичЪ Сегодня, 07:37
        Цитата: 210окв
        Не "доработали" вьетнамцы..Ой не доработали..

        ну кругом недоработки. бандеровцы, вьетнамцы. laughing вот, что значит не смогли предвидеть последствия. печалька однако recourse
        ЛукичЪ
        1. Venceremos Сегодня, 08:01
          Цитата: ЛукичЪ
          ну кругом недоработки. бандеровцы, вьетнамцы.

          Вьетнамцы в одном ряду с бандеровцами ? Они то чем перед вами провинились ?
          Venceremos
    3. Злой543 Сегодня, 07:26
      Да нет, этот сче товод задержался на этом свете, хорош воздух портить, пора вслед за Бжезинским
      Злой543
      1. Татьяна Сегодня, 07:40
        Злой543
        этот счетовод задержался на этом свете, ..., пора вслед за Бжезинским
        Да уж! Англосаксы бы - на месте России - быстро бы Маккейну в этом деле втихую подсобили!
        Татьяна
    4. ЛукичЪ Сегодня, 07:35
      Цитата: сибирячок
      Прими пару упаковочек галоперидола . И спать, спать .

      а лучше цианид и вечный сон, сон. покой нам только снится...
      ЛукичЪ
      1. Venceremos Сегодня, 07:44
        Маккейн: Путин должен заплатить большую цену за Украину


        Столько yes yes yes , и не более !

        Venceremos
        1. Partyzan Сегодня, 08:11
          Они уже за Крым заплатили, теперь собрались заплатить за Украину? респект
          Partyzan
  2. Волька Сегодня, 06:42
    а старикан маккейн все никак не угомонится, дайте ему таблетку для сна...
    Волька
  3. новичок Сегодня, 06:44
    маккейну пора,ещё вчера на покой, в палату. по поводу журналюг, ну, тузики они и есть тузики. да и ек что может? опять собраться, обсудить и разойтись. есть разница: не РФ обходит санкции, а компании всеми правдами и не правдами рвутся в РФ.
    новичок
  4. Александр 3 Сегодня, 06:45
    Да Маккейн взяточник.Матрасники всё продают .Украину тоже считают своей собственностью.Украина для них как чемодан без ручки.
    Александр 3
  5. Ретвизан 8 Сегодня, 06:48
    Да, что ты там "злобный карлик " вякаешь ?! Хочешь наказать Путина? Идите накажите! Кишка тонка! Только в болтовней друг перед другом соревнуются!
    Ретвизан 8
  6. Altona Сегодня, 06:48
    А Путин ему недавно комплимент сделал.Какой Маккейн неблагодарный человек всё-таки.
    Altona
    1. Anarchist Сегодня, 06:58
      Маккейн– агент кремля. Занимается чёрным пиаром. Не мешайте, а то его раскроют...
      Anarchist
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:01
    Почем там стакан боярышника с полонием для слабо-умного вояки? sad пс -сейчас седьмое предупреждение выхвачу !! belay
    Изгоняющий либероидов
  8. samarin1969 Сегодня, 07:01
    Маккейн и Елисеев вполне логичны и прагматичны. ...Ослабление России, как геополитического противника всегда было целью США, а теперь, и Украины....Нелогична позиция "РФ" по санкциям. ...Это всё-таки не война и это - хорошо. А противостояние за Крым неизбежно лет на 30-40...
    samarin1969
  9. Azim77 Сегодня, 07:04
    что в порту Феодосии видели «цилиндрические объекты, по форме и размеру похожие на турбины Siemens»

    Видимо у других производителей, по мнению Рейтуз турбины квадратные. Или все дело в том, что в порту видели? Но ведь и другого способа доставки в Крым пока нет?!
    Azim77
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 07:08
    сенатор Маккейн в США в очередной раз заявил о необходимости усиления антироссийских санкций и поставок на Украину летального оружия «для защиты свободы и демократии».
    .
    ... старая заезжая пластинка... как она самому маразматику не надоедает... laughing
    a.s.zzz888
  11. Berkut154 Сегодня, 07:08
    Макейн, а ты заплатил ввс сша за убиенную тобой технику?
    Berkut154
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:09
    Его фамилия как диагноз американкой внешней политики-маккейн америки, даже полный маккейн всей америки !
    Изгоняющий либероидов
  13. Masya Masya Сегодня, 07:15
    «Путину давно пора понести ответственность и заплатить большую цену». Заплатить кому? Лично Маккейну?.

    куда положить большой и толстый или наложить большую... feel извините...
    Masya Masya
  14. злой партизан Сегодня, 07:31
    Иногда мне кажется, что Маккейна во Вьетнаме пытал лично Путин... what
    злой партизан
  15. 1536 Сегодня, 07:41
    Очень хорошо видно кто сегодня тормозит прогресс человечества.
    1536
  16. pvv113 Сегодня, 07:57
    Маккейн добавил, что «Путину давно пора понести ответственность и заплатить большую цену». Заплатить кому? Лично Маккейну?..

    Пора и Маккейну выставить счет за проживание во Вьетнаме wink
    pvv113
    1. ser65 Сегодня, 08:39
      отель 5 звезд...
      ser65
  17. Горный стрелок Сегодня, 07:57
    И невдомек ему, бедняге, что "нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим...".
    А оружие в ВСУ какое ни дай - или сломают, или "потеряют"( торганут с ополченцами). Как торговали боеприпасами с Харьковских складов, да так, что поджечь пришлось... Или танками в 14-м. А тут дорогое оружие, да на халяву... Которое можно "загнать", а сказать, что стрельнул...да ну, что хлопцы, себе враги... wassat
    Горный стрелок
    1. Астория Сегодня, 08:05
      Бедняге нужен укольчик и грелка.
      Астория
  18. Lancer Сегодня, 08:07
    Только автор забыл упомянуть что Сименс подала иск в арбитражный суд.Так что судя по всему,был заказ на турбины для якобы Краснодарского края и эти турбины потом перевезли в Крым.Если Сименс перестанет сотрудничать с Россией,для России это будет очень даже болезненно.
    Lancer
    1. Толстоевский Сегодня, 08:21
      чихать на них
      Толстоевский
  19. Толстоевский Сегодня, 08:21
    хворенький головой общечеловек пургу несёт. Впрочем как всегда. Это как раз общечеловеки заплатят сполна и по корячках будут ползать, лишь бы Россия им помогла хоть чуть-чуть тащить бремя содержания голодомордора
    Толстоевский
  20. ser65 Сегодня, 08:38
    одноглазый Джо не угомониться....
    ser65
Картина дня