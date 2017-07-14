Маккейн: Путин должен заплатить большую цену за Украину

Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире украинского «5 Канала», принадлежащего Порошенко, заявил о передаче в Еврокомиссию материалов о том, как «Россия обходит европейские санкции». По словам г-на Елисеева, «в документе прописаны все случаи обхода санкций Российской Федерацией».В числе первых и главных пунктов Украина выделяет поставки газовых турбин в Крым, которые названы турбинами немецкой компании Siemens. Пресс-служба Кремля, напомним, отметила, что газовые турбины, поставленные в Крым, произведены в России из российских компонентов. С этим заявлением не согласились корреспонденты информационного агентства Reuters, объявившие, что в порту Феодосии видели «цилиндрические объекты, по форме и размеру похожие на турбины Siemens», добавив при этом, что «объекты» находились под брезентом. Таким образом, корреспонденты Reuters стали, возможно, первыми «экспертами» в мире, способными определять не только что находится под брезентом, но и принадлежность тому или иному производителю...На фоне передачи Украиной в ЕК документа с «российскими нарушениями» сенатор Маккейн в США в очередной раз заявил о необходимости усиления антироссийских санкций и поставок на Украину летального оружия «для защиты свободы и демократии».Маккейн добавил, что «Путину давно пора понести ответственность и заплатить большую цену». Заплатить кому? Лично Маккейну?..А вот чем может обернуться поставка летального оружия Украине для самого киевского режима, Маккейн не уточнил.