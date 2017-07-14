Генпрокуратура Украины посчитала растраты при строительстве "стены Яценюка"
Пресс-служба генеральной прокуратуры Украины заявила о возбуждении уголовного дела в связи с мошенничеством при строительстве так называемого «европейского вала». Напомним, что речь идёт о проекте Яценюка, который, находясь в кресле премьер-министра Украины, заявлял о необходимости «оградиться от агрессора». На строительство «стены» ушли сотни миллионов гривен (по бумагам), при этом часть «европейского вала» уже успели разобрать местные жители, часть оказалась недостроенной. Лишь несколько участков соответствуют изначальным планам.
В ведомстве г-на Луценко сосчитали сумму разворованных средств. Выясняется, что сумма эта составляет около 3,8 млн в долларовом эквиваленте. Об этом сообщает УНИАН .
В Верховной раде Украины заявили, что расчёты Генпрокуратуры далеки от объективности. Дело в том, что общая стоимость проекта «Стена» составляла изначально около 160 млн долларов. И если бы были украдены "только" 4 млн долларов, то проект более чем на 90% был бы реализован. На самом деле с момента начала строительства не проведено и половины от объёмов тех работ, которые были запланированы. При этом сметы всякий раз корректировали. Мало того, к рытью траншей и иным грунтовым работам привлекали ещё и волонтёров, которые работали бесплатно, а средства утекали в карманы чиновников.
В ведомстве г-на Луценко сосчитали сумму разворованных средств. Выясняется, что сумма эта составляет около 3,8 млн в долларовом эквиваленте. Об этом сообщает УНИАН .
В Верховной раде Украины заявили, что расчёты Генпрокуратуры далеки от объективности. Дело в том, что общая стоимость проекта «Стена» составляла изначально около 160 млн долларов. И если бы были украдены "только" 4 млн долларов, то проект более чем на 90% был бы реализован. На самом деле с момента начала строительства не проведено и половины от объёмов тех работ, которые были запланированы. При этом сметы всякий раз корректировали. Мало того, к рытью траншей и иным грунтовым работам привлекали ещё и волонтёров, которые работали бесплатно, а средства утекали в карманы чиновников.
Использованы фотографии: Kharkiv.me
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