08:49 14 июля

Генпрокуратура Украины посчитала растраты при строительстве "стены Яценюка"

Пресс-служба генеральной прокуратуры Украины заявила о возбуждении уголовного дела в связи с мошенничеством при строительстве так называемого «европейского вала». Напомним, что речь идёт о проекте Яценюка, который, находясь в кресле премьер-министра Украины, заявлял о необходимости «оградиться от агрессора». На строительство «стены» ушли сотни миллионов гривен (по бумагам), при этом часть «европейского вала» уже успели разобрать местные жители, часть оказалась недостроенной. Лишь несколько участков соответствуют изначальным планам.

В ведомстве г-на Луценко сосчитали сумму разворованных средств. Выясняется, что сумма эта составляет около 3,8 млн в долларовом эквиваленте. Об этом сообщает УНИАН .

Генпрокуратура Украины посчитала растраты при строительстве "стены Яценюка"



В Верховной раде Украины заявили, что расчёты Генпрокуратуры далеки от объективности. Дело в том, что общая стоимость проекта «Стена» составляла изначально около 160 млн долларов. И если бы были украдены "только" 4 млн долларов, то проект более чем на 90% был бы реализован. На самом деле с момента начала строительства не проведено и половины от объёмов тех работ, которые были запланированы. При этом сметы всякий раз корректировали. Мало того, к рытью траншей и иным грунтовым работам привлекали ещё и волонтёров, которые работали бесплатно, а средства утекали в карманы чиновников.

Использованы фотографии: Kharkiv.me
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Комментарии 22

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:03
    Для того, кто обул укроину на миллиард долларов, 4вшивых миллиона -сущие копейки. Выберите его снова премьером, он эти жалкие миллионы в 3 дня отобьет! !!
    Изгоняющий либероидов
    1. 210окв Сегодня, 07:47
      Для кроликов загон сойдет..Главное что бы на границе с Польшей забор был бы крепок и выдержал бы напор кабанов и свиноматок..
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Для того, кто обул укроину на миллиард долларов, 4вшивых миллиона -сущие копейки. Выберите его снова премьером, он эти жалкие миллионы в 3 дня отобьет! !!
      210окв
    2. vkl.47 Сегодня, 08:18
      По факту 120млн получается
      vkl.47
  2. Anarchist Сегодня, 07:04
    И это всё без накрутки самой генпрокуратуры!
    Чему удивляться? Посеешь ветер...
    Anarchist
  3. Комментарий был удален.
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:06
    ... великая укростена laughing ... китайская нервно курит в стороне... яйценюк продолжает шастать в шортиках по мерикатосии и забил он всех своих землячков... bully
    a.s.zzz888
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:41
      Цитата: a.s.zzz888
      и забил он всех своих землячков...

      да небыли они ему никогда земляками.
      ЛукичЪ
    2. 210окв Сегодня, 08:09
      Он уже и медальку от киевского режима получил.Рука руку моет..
      Цитата: a.s.zzz888
      ... великая укростена laughing ... китайская нервно курит в стороне... яйценюк продолжает шастать в шортиках по мерикатосии и забил он всех своих землячков... bully
      210окв
  5. кобальт Сегодня, 07:07
    А в мечтах укропов наверное должна была быть вот такая стена
    кобальт
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:31
      Это в мечтах, а по факту (на фото) - очень огорчает !
      Uncle Lee
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:33
      кобальт Сегодня, 07:07 Новый
      А в мечтах укропов наверное должна была быть вот такая стена

      ... как минимум, и сразу за ней ещё одно Чёрное море ( в укрокаклии прикидывают, сколько будет стоить вырыть ещё одно laughing )
      a.s.zzz888
      1. ЛукичЪ Сегодня, 07:42
        Цитата: a.s.zzz888
        в укрокаклии прикидывают, сколько будет стоить вырыть ещё одно )

        нисколько. на одном энтуазизме выроют назло России laughing
        ЛукичЪ
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:07
    Генпрокуратура Украины посчитала растраты при строительстве "стены Яценюка"
    За что возьмутся .Всё не слава Богу.Фу на них.Забор и тот из рабицы построить не могут. laughing
    И вообще куда все там зелёные смотрят!? Этот забор для местной живности всю их несчастную дикую жизнь усложняет! Одним сусликам под этой канавой теперь рыть подкопы глубокие приходится.
    Наблюдатель2014
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:43
      Цитата: Наблюдатель2014
      Забор и тот из рабицы построить не могут.

      ну так ведь не свой огород загороживают laughing
      ЛукичЪ
  7. сибирячок Сегодня, 07:14
    Ребята! Да как же так то? Что то измельчали потомки великих древних укров. Забор и тот построить не могут recourse Вот ваши предки вам не чета черное море выкопали и не жужали.
    сибирячок
  8. злой партизан Сегодня, 07:20
    3,8 ляма?? Да этож почти что и не украли! no Не там копают! "Приватбанк" надо раскапывать и первые транши МВФ (2014 г.)... feel
    злой партизан
  9. Masya Masya Сегодня, 07:21
    так это не растрата... это заработок яценюка... wink
    Masya Masya
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:44
      Цитата: Masya Masya
      это заработок яценюка...

      пляс командировочные, суточные, премиальные... laughing
      ЛукичЪ
      1. Masya Masya Сегодня, 07:51
        Цитата: ЛукичЪ
        пляс командировочные, суточные, премиальные...

        за переработку, ну и отпускные для ровного счета... laughing
        Masya Masya
  10. Ихрек Сегодня, 07:22
    Говоря откровенно эта украина надоела, не хочется вообще даже слышать про эту позорную страну с её позорным руководством.
    Ихрек
  11. pvv113 Сегодня, 07:52
    Генпрокуратура Украины посчитала растраты при строительстве "стены Яценюка"

    Сеня с благодарностью и ностальгией вспоминает эту великую стройку wink
    pvv113
  12. Егоза Сегодня, 08:12
    ой, ну вот все опять напутали! Было 160 миллионов, 4 - истратили. А украли все остальное! tongue
    Егоза
  13. Горный стрелок Сегодня, 08:24
    Какие то жалкие гроши насчитали wassat Явно не соответствует реальности. Решили "спустить на тормозах" и наказать стрелочников?
    Горный стрелок
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