08:50 14 июля

Японские СМИ: Вопрос "северных территорий" Россия хочет взять полностью под свой контроль

Японская пресса публикует материалы, в заголовках которых присутствует термин «проблема Северных территорий». Северными территориями в Японии называют Южные Курилы, а, как ранее заметил президент России Владимир Путин, у России по Курилам ни с кем проблем и споров нет, так как Южные Курилы – российская территория. Напомним, что на данный момент Японии предложено вкладываться в совместные проекты для развития Южных Курил.

В японских СМИ в очередной раз заявляют, что Россия «фактически отказывается идти на уступки». Издание Hokkaido Shimbun пишет о том, что в Гамбурге в ходе диалога японский премьер Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин пришли к договорённости о «конкретизации совместной хозяйственной деятельности» на Южных Курилах, но никакой конкретизации не произошло.

Японские СМИ: Вопрос "северных территорий" Россия хочет взять полностью под свой контроль



ИноТВ представляет перевод фрагмента статьи в упомянутом издании:
Мы крайне обеспокоены тем, что Россия постоянно откладывает предметное обсуждение, в результате чего всё может оказаться под её контролем. Правительству Японии необходимо пересмотреть подход к переговорам с Россией.


Из этого отрывка уже понятно, что Япония собирается вести вовсе не равноправный диалог, а сам вопрос хозяйственной деятельности на Южных Курилах прибрать к своим рукам. И если уж так в Токио горят желанием «всё предметно обсудить», не начать бы самой Японии с такого, например, шага, как отмена антироссийских санкций?..

Использованы фотографии: Putin24.info
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Комментарии 17

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  1. Грэг Миллер Сегодня, 07:23
    Курильские острова - это Россия. Уймитесь японцы...
    Грэг Миллер
    1. Zibelew Сегодня, 07:41
      Что бы иметь хорошие отношения с японцами, нам надо взорвать у них пару городов, настроить военных баз по всей их стране, завести на эти базы отморозков, которые будут насиловать японок где ни попадя, тогда они не будут иметь к нам претензий.
      Zibelew
      1. хрыч Сегодня, 08:32
        Заступлюсь за Японцев laughing Во время ВМВ, агрессором выступил СССР, вероломно напавший на бедненьких япончиков. Вероломность Сталина не знает границ, оттяпал территории. Короче все претензии к Горбачеву, он последний советский презик (как и первый laughing ) и коммунист, пусть его там судят и пр. сепуку... У РФ же проблем нет совершенно, РФ ни на кого не нападала, ничего ни у кого не забирала. Разве, что Крым, так это все байкеры wassat
        хрыч
  2. злой партизан Сегодня, 07:23
    Вопрос "северных территорий" Россия хочет взять полностью под свой контроль... no
    Ну во-первых не "северные территории", острова курильской гряды, не хочет взять, а уже давно взяла и не полностью, а навсегда. А в остальном - всё правильно. yes
    злой партизан
    1. Anarchist Сегодня, 07:29
      Мирный договор не подписан, пусть попробуют отобрать. Если не боятся остаться на одном острове. Не на самом большом...
      Anarchist
  3. Uncle Lee Сегодня, 07:27
    Да не нужен нам ихний диалог, да и они не очень то нужны со своими инвестициями !
    Новый воинский контингент и БРК на Курилах - вот наши инвестиции !
    Uncle Lee
  4. Комментарий был удален.
  5. anjey Сегодня, 07:31
    недалекие японцы хватит давить на Россию ,она не пластилин ,не прогнется....
    anjey
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:33
    Японцы не успокоятся НИКОГДА. wassat И будут ждать "В засаде" до тех пор, пока Россия не ослабнет... На Востоке умеют ждать. Посему - надо помнить об этом, и крепнуть laughing
    Горный стрелок
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:37
      Горный стрелок Сегодня, 07:33 Новый
      Японцы не успокоятся НИКОГДА.

      ... и как преходящее знамя будут передавать из поколения в поколение... laughing лишь бы у нас не роился ещё один типа Е.Б.Н angry
      a.s.zzz888
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:35
    присутствует термин «проблема Северных территорий».

    ... ну так это ИХ проблема, пусть они с неё и носятся laughing
    a.s.zzz888
  8. Monster_Fat Сегодня, 07:45
    Судя по тональности в их СМИ, япошки уже считают эти острова своими....
    Monster_Fat
  9. винипух Сегодня, 07:45
    Надо России вернуть Курилы себе.
    винипух
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:59
      Цитата: винипух
      Надо России вернуть Курилы себе.

      Их вернули в 1945 году. А Вы что, не знали ? request
      Uncle Lee
  10. Million Сегодня, 08:01
    Не заигрывал бы президент с японцами-и не называли бы они тогда Курилы "северными территориями"
    Million
  11. Masya Masya Сегодня, 08:10
    у России по Курилам ни с кем проблем и споров нет, так как Южные Курилы – российская территория

    не дойдет до ни как...

    так понятнее будет? wink
    Masya Masya
  12. Боевой Пловец Сегодня, 08:13
    Они когда-нибудь угомонятся? Суще глупые япошки. Или ещё раз им навалять??? Походу все только пинок под зад понимают!!! Пнём больно и сильно))
    Боевой Пловец
  13. Толстоевский Сегодня, 08:18
    какие догадливые
    Толстоевский
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