Японские СМИ: Вопрос "северных территорий" Россия хочет взять полностью под свой контроль

Мы крайне обеспокоены тем, что Россия постоянно откладывает предметное обсуждение, в результате чего всё может оказаться под её контролем. Правительству Японии необходимо пересмотреть подход к переговорам с Россией.

Японская пресса публикует материалы, в заголовках которых присутствует термин «проблема Северных территорий». Северными территориями в Японии называют Южные Курилы, а, как ранее заметил президент России Владимир Путин, у России по Курилам ни с кем проблем и споров нет, так как Южные Курилы – российская территория. Напомним, что на данный момент Японии предложено вкладываться в совместные проекты для развития Южных Курил.В японских СМИ в очередной раз заявляют, что Россия «фактически отказывается идти на уступки». Издание Hokkaido Shimbun пишет о том, что в Гамбурге в ходе диалога японский премьер Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин пришли к договорённости о «конкретизации совместной хозяйственной деятельности» на Южных Курилах, но никакой конкретизации не произошло. ИноТВ представляет перевод фрагмента статьи в упомянутом издании:Из этого отрывка уже понятно, что Япония собирается вести вовсе не равноправный диалог, а сам вопрос хозяйственной деятельности на Южных Курилах прибрать к своим рукам. И если уж так в Токио горят желанием «всё предметно обсудить», не начать бы самой Японии с такого, например, шага, как отмена антироссийских санкций?..