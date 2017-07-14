08:50 14 июля

NBC демонстрирует фильм о нацистском детском лагере украинского "Азова"

Телекомпания NBC News публикует документальный фильм, в котором рассказывается об украинском националистическом формировании «Азов» (* запрещён в РФ). В материале содержатся кадры обучения детей военному делу в одном из летних лагерей экстремистской организации.

На кадрах можно видеть тренировки несовершеннолетних боевиками «Азова». Особое внимание обращают на себя кричалки, которым учат детей в лагере украинских ультранационалистов.

Вот одна из таких кричалок, которая озвучивается ребёнком с уже явно не детским взглядом у костра в тёмное время суток:
Мы — дети Украины! Пусть Москва лежит в руинах, нам на это начхать! Мы завоюем весь мир! Смерть москалям!



Публикация поясняется западным телеканалом – в частности, даётся краткая характеристика батальону «Азов» (*):
В 2014 году группа вооружённых украинских гражданских лиц, известная как батальон «Азов», объединилась для борьбы с пророссийскими сепаратистами за контроль над страной. Три года спустя они были поглощены Национальной гвардией Украины, и когда они не участвуют в продолжающемся конфликте, они осуществляют работу в ежегодном детском летнем лагере с исполнением проукраинских песен у костра, строгими военными учениями и жёсткой позицией по поводу национальной идентичности.

«Детская» кричалка из автобуса – тоже на кадрах NBC:
Вернём мы Крым, вернём Кубань и сбросим мы москальску ср..ь




Корреспондент NBC сообщает, что детей в фактически нацистском лагере могут разбудить в 3 часа ночи разрывами шумовых гранат и привлечь к участию в имитации боевых действий.

Интересный ролик от западных журналистов, который является фактическим доказательством культивации идей нацизма на украинской земле. Культивации, как и в нацистской Германии, под видом патриотизма.



Использованы фотографии: NBC News
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 28

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  1. Vadivak Сегодня, 07:42
    Похоже гитлерюгенд возрождают
    Vadivak
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:47
      Цитата: Vadivak
      гитлерюген

      Бандерюгенд !
      А лучше бы учили историю, особенно события 1945 года !
      Uncle Lee
      1. Zibelew Сегодня, 07:53
        «хочешь победить врага – воспитай его детей».
        Zibelew
        1. Татьяна Сегодня, 08:34
          Я так понимаю, что в этих лагерях находятся дети в основном из обнищавших этнических русских и русскоязычных семей в Украине. Другого летнего отдыха - с кормёшкой - родители этих детей, видимо, обеспечить им уже не могут.
          К примеру, гитлеровская Независимая социал-демократическая партия Германии, НСДПГ — левосоциалистическая политическая партия в Германской империи, образованная в 1917 году, состояла первоначально в основном из БЕЗРАБОТНЫХ немцев. Именно в ней, одевая (на время) нацистскую форму, маршируя по городам и подчиняясь военной дисциплине и нацистской пропаганде, фашисты начинали себя чувствовать "людьми" по отношению к остальным благополучным гражданам Германии после ПМВ!
          Так и в бандеровских детских лагерях - бандеро-фашисты накормят недоедающих детей из голодающих семей в Украине - и на войну их за чужие интересы!
          Татьяна
    2. pvv113 Сегодня, 07:48
      Такая же мысль посетила. Как это будет теперь по-украински - парашаюгенд или укропомолодіж?
      pvv113
    3. Venceremos Сегодня, 07:55
      Цитата: Vadivak
      Похоже гитлерюгенд возрождают

      Вот в том то и беда,что мы по обыкновению поздно спохватываемся.
      Не поверите,но в нашем подразделении воюет парнишка,который в 2000м году(тогда ему было ещё 10 лет)проходил подготовку в одном из таких лагерей на Западной Украине...
      Но как видите,"переформатирование" в его случае не прошло,хотя психологическая обработка была усиленной...
      Кроме прочего,там в лагере,детям давался базовый уровень спец.подготовки (стрелковая,топография,маскировка и другое). yes
      Venceremos
    4. AID.S Сегодня, 08:02
      Антироссийская пропаганда насаждена в школе, но очень сомневаюсь в спросе украинцев на подобные военизированные лагеря для детей.
      AID.S
      1. Егоза Сегодня, 08:27
        Цитата: AID.S
        очень сомневаюсь в спросе украинцев на подобные военизированные лагеря для детей.

        Увы, спрос есть. особенно на ЗУ. Они ж бесплатные, кормят неплохо, "занимаются" с детками. Родители довольны, что дети пристроены. В другие лагеря ведь путевка несколько тысяч стоит. Это ж вам не советская пионерия!
        Егоза
        1. Venceremos Сегодня, 08:33
          Цитата: Егоза
          Увы, спрос есть. особенно на ЗУ.


          Вот и будем иметь в итоге,на нашу беду, поколение искорёженное национализмом .
          Venceremos
    5. ЛукичЪ Сегодня, 08:09
      Цитата: Vadivak
      Похоже гитлерюгенд возрождают

      уже возродился
      ЛукичЪ
    6. Мур Сегодня, 08:35
      Цитата: Vadivak
      Похоже гитлерюгенд возрождают

      Этот ...югенд, как выяснилось в 1945 г., лечится достаточно легко. Когда сопливец видит, что духовный вождь отдуплился (сбежал, стал ярым приверженцем противоположной идеологии), маменька и старшая сестра вынуждены отдаваться негрил ле (или кому ещё - не выжно) за банку тушенки и пару чулок - наступает быстрое прозрение. Немчиков вон англосаксы за одно поколение перековали на толерантных любителей турок и арабов.
      Мур
  2. 210окв Сегодня, 07:44
    Думаете там это кого нибудь тронет?Иванку Трамп до истерики доведет?Наивные.Западному обывателю на это начхать.
    210окв
    1. Астория Сегодня, 07:54
      Ну Иванку только Джаред может довести. laughing

      А вообще об этом еще год назад писали: "Песни у костра и автоматы Калашникова" Мишель Дриберген (Michiel Driebergen)

      Когда солнце скрывается за горизонтом, Гольд завершает день другой своеобразной молитвой, в которой он просит силы для защиты своей родины. Дети повторяют за ним: «Сожги все слабости в моем сердце, чтобы я не чувствовал сомнений и страха. Укрепи мой дух». Затем флаг опускается, и начинаются песни у костра. Самая любимая из них заканчивается припевом: «Смерть русским!»
      - всем кто прошел обучение - пожизненный запрет на въезд в РФ ( определить по фоткам в соц.сетях) - а так по хорошему сжечь рассадник заразы и дело к стороне.
      Астория
  3. винипух Сегодня, 07:44
    Похож на хамасовский лагерь, там тоже подобное.
    винипух
    1. 210окв Сегодня, 07:49
      Да,Рабинович!И на пионерлагерь с "Зарницей".?!.А цели какие,и кричалки,и идеи..Не побоитесь очередного холокоста..!?
      Цитата: винипух
      Похож на хамасовский лагерь, там тоже подобное.
      210окв
      1. Vladimir74 Сегодня, 08:18
        Цитата: 210окв
        !.А цели какие,и кричалки,и идеи..Не побоитесь очередного холокоста..!?


        Мы же не боимся, чего Израилю боятся?
        Украина разваливается. Какой тут Холокост. Смеётесь что ли? laughing

        Впрочем Россия дальше слов тоже не идёт. Нас судя по всему происходящее устраивает раз с Украиной у нас полные дипломатические отношения, торговля, которая финансирует в том числе и их министерство обороны или МВД, к которым относится и этот лагерь negative
        Vladimir74
      2. Partyzan Сегодня, 08:20
        Не побоитесь очередного холокоста..!?
        а начнут то со своих hi , до москалей пока дотянутся - руки коротки
        Partyzan
    2. Vladimir74 Сегодня, 08:22
      Цитата: винипух
      Похож на хамасовский лагерь, там тоже подобное.


      Да, очень даже.

      Но при этом - «Азов» (* запрещён в РФ), а террористы Хамас, которые делают вот такие выступления (не говоря уж об реальных терактах), нет . Так ещё и принимают их в России.

      Vladimir74
  4. Altona Сегодня, 07:51


    Классический фильм "Кабаре" с Лайзой Минелли вспоминается. Как это похоже на сегодняшнюю Украину.
    Altona
  5. Uma Palata Сегодня, 07:59
    Работы там будет...
    Uma Palata
  6. Боевой Пловец Сегодня, 08:05
    Таких в утилизацию сразу без лишних вопросов! Чё с детьми делают? Это просто ахтунг!!!
    Боевой Пловец
  7. farik68 Сегодня, 08:06
    Достаточно Прочитать то что написал Бисмарк об Украине и можно Никаких комментариев не оставлять в данной теме....
    farik68
    1. Partyzan Сегодня, 08:22
      что написал Бисмарк об Украине

      ток он же был не гейропейцем hi
      Partyzan
  8. vladimirvn Сегодня, 08:15
    Ляхи, турки их веками резали, а они все к войне с нами готовятся. Точно что начинать надо с изучения истории. Меня пусть пригласят, я им глаза открою. laughing
    vladimirvn
  9. Ferdinant Сегодня, 08:16
    Да кто б еще сказал откуда деньги на это все берутся
    Ferdinant
    1. MaksoMelan Сегодня, 08:40
      А на какие деньги снимают фильмы про "лесных братьев"?
      MaksoMelan
  10. Blue Fox Сегодня, 08:31
    Спасибо журналистам NBC. Москаляки теперь знают в лицо инструкторов этого юнгфолька.
    Blue Fox
  11. MaksoMelan Сегодня, 08:39
    Нашей стране всё это придётся зчищать!
    MaksoMelan
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