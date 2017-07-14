NBC демонстрирует фильм о нацистском детском лагере украинского "Азова"
Телекомпания NBC News публикует документальный фильм, в котором рассказывается об украинском националистическом формировании «Азов» (* запрещён в РФ). В материале содержатся кадры обучения детей военному делу в одном из летних лагерей экстремистской организации.
На кадрах можно видеть тренировки несовершеннолетних боевиками «Азова». Особое внимание обращают на себя кричалки, которым учат детей в лагере украинских ультранационалистов.
Вот одна из таких кричалок, которая озвучивается ребёнком с уже явно не детским взглядом у костра в тёмное время суток:
Публикация поясняется западным телеканалом – в частности, даётся краткая характеристика батальону «Азов» (*):
В 2014 году группа вооружённых украинских гражданских лиц, известная как батальон «Азов», объединилась для борьбы с пророссийскими сепаратистами за контроль над страной. Три года спустя они были поглощены Национальной гвардией Украины, и когда они не участвуют в продолжающемся конфликте, они осуществляют работу в ежегодном детском летнем лагере с исполнением проукраинских песен у костра, строгими военными учениями и жёсткой позицией по поводу национальной идентичности.
«Детская» кричалка из автобуса – тоже на кадрах NBC:
Корреспондент NBC сообщает, что детей в фактически нацистском лагере могут разбудить в 3 часа ночи разрывами шумовых гранат и привлечь к участию в имитации боевых действий.
Интересный ролик от западных журналистов, который является фактическим доказательством культивации идей нацизма на украинской земле. Культивации, как и в нацистской Германии, под видом патриотизма.
На кадрах можно видеть тренировки несовершеннолетних боевиками «Азова». Особое внимание обращают на себя кричалки, которым учат детей в лагере украинских ультранационалистов.
Вот одна из таких кричалок, которая озвучивается ребёнком с уже явно не детским взглядом у костра в тёмное время суток:
Мы — дети Украины! Пусть Москва лежит в руинах, нам на это начхать! Мы завоюем весь мир! Смерть москалям!
Публикация поясняется западным телеканалом – в частности, даётся краткая характеристика батальону «Азов» (*):
В 2014 году группа вооружённых украинских гражданских лиц, известная как батальон «Азов», объединилась для борьбы с пророссийскими сепаратистами за контроль над страной. Три года спустя они были поглощены Национальной гвардией Украины, и когда они не участвуют в продолжающемся конфликте, они осуществляют работу в ежегодном детском летнем лагере с исполнением проукраинских песен у костра, строгими военными учениями и жёсткой позицией по поводу национальной идентичности.
«Детская» кричалка из автобуса – тоже на кадрах NBC:
Вернём мы Крым, вернём Кубань и сбросим мы москальску ср..ь
Корреспондент NBC сообщает, что детей в фактически нацистском лагере могут разбудить в 3 часа ночи разрывами шумовых гранат и привлечь к участию в имитации боевых действий.
Интересный ролик от западных журналистов, который является фактическим доказательством культивации идей нацизма на украинской земле. Культивации, как и в нацистской Германии, под видом патриотизма.
Использованы фотографии: NBC News
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