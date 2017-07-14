NBC демонстрирует фильм о нацистском детском лагере украинского "Азова"

Мы — дети Украины! Пусть Москва лежит в руинах, нам на это начхать! Мы завоюем весь мир! Смерть москалям!

Вернём мы Крым, вернём Кубань и сбросим мы москальску ср..ь

Телекомпания NBC News публикует документальный фильм, в котором рассказывается об украинском националистическом формировании «Азов» (* запрещён в РФ). В материале содержатся кадры обучения детей военному делу в одном из летних лагерей экстремистской организации.На кадрах можно видеть тренировки несовершеннолетних боевиками «Азова». Особое внимание обращают на себя кричалки, которым учат детей в лагере украинских ультранационалистов.Вот одна из таких кричалок, которая озвучивается ребёнком с уже явно не детским взглядом у костра в тёмное время суток:Публикация поясняется западным телеканалом – в частности, даётся краткая характеристика батальону «Азов» (*):«Детская» кричалка из автобуса – тоже на кадрах NBC:Корреспондент NBC сообщает, что детей в фактически нацистском лагере могут разбудить в 3 часа ночи разрывами шумовых гранат и привлечь к участию в имитации боевых действий.Интересный ролик от западных журналистов, который является фактическим доказательством культивации идей нацизма на украинской земле. Культивации, как и в нацистской Германии, под видом патриотизма.