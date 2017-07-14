ГД РФ готова к ратификации соглашения об Объединённой группировке войск РФ и Армении
Сегодня Государственная Дума в ходе пленарного заседания рассмотрит законопроект о ратификации договора между Россией и Армений. Речь идёт о соглашении по поводу создания Объединённой группировки войск (ОГВ). Соглашение было подписано в конце ноября прошлого года. Органами, которые уполномочены провести формирование ОГВ в соответствии с российским и армянским законодательством, выступают главные оборонные ведомства двух стран.
РИА Новости приводит текст пояснения к законопроекту о ратификации:
О возможности применения ОГВ:
Основные задачи Объединённой группировки войск:
определение возможной подготовки агрессии в отношении РФ и Армении с закавказского направления;
прикрытие сухопутной государственной границы двух государств в установленных рамках ответственности;
защита воздушных рубежей двух стран;
участие в противовоздушной обороне критически важных объектов РФ и Армении в регионе.
В депутатском корпусе уверены, что препятствий для ратификации соглашения нет.
РИА Новости приводит текст пояснения к законопроекту о ратификации:
Объединённую группировку составляют органы управления и войска (силы) вооружённых сил сторон, а также другие войска, воинские формирования и органы сторон, развёрнутые в регионе в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии и спланированные к применению под единым командованием, по единому замыслу и плану.
О возможности применения ОГВ:
План её применения разрабатывается командованием и оперативной группой, выделяемой из состава российской военной базы, дислоцированной на территории Республики Армения, и утверждается начальниками генеральных штабов вооружённых сил сторон.
Основные задачи Объединённой группировки войск:
определение возможной подготовки агрессии в отношении РФ и Армении с закавказского направления;
прикрытие сухопутной государственной границы двух государств в установленных рамках ответственности;
защита воздушных рубежей двух стран;
участие в противовоздушной обороне критически важных объектов РФ и Армении в регионе.
В депутатском корпусе уверены, что препятствий для ратификации соглашения нет.
Использованы фотографии: 24portal.net
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