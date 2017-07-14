ГД РФ готова к ратификации соглашения об Объединённой группировке войск РФ и Армении

Объединённую группировку составляют органы управления и войска (силы) вооружённых сил сторон, а также другие войска, воинские формирования и органы сторон, развёрнутые в регионе в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии и спланированные к применению под единым командованием, по единому замыслу и плану.

План её применения разрабатывается командованием и оперативной группой, выделяемой из состава российской военной базы, дислоцированной на территории Республики Армения, и утверждается начальниками генеральных штабов вооружённых сил сторон.