08:49 14 июля

ГД РФ готова к ратификации соглашения об Объединённой группировке войск РФ и Армении

Сегодня Государственная Дума в ходе пленарного заседания рассмотрит законопроект о ратификации договора между Россией и Армений. Речь идёт о соглашении по поводу создания Объединённой группировки войск (ОГВ). Соглашение было подписано в конце ноября прошлого года. Органами, которые уполномочены провести формирование ОГВ в соответствии с российским и армянским законодательством, выступают главные оборонные ведомства двух стран.

ГД РФ готова к ратификации соглашения об Объединённой группировке войск РФ и Армении


РИА Новости приводит текст пояснения к законопроекту о ратификации:
Объединённую группировку составляют органы управления и войска (силы) вооружённых сил сторон, а также другие войска, воинские формирования и органы сторон, развёрнутые в регионе в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии и спланированные к применению под единым командованием, по единому замыслу и плану.



О возможности применения ОГВ:
План её применения разрабатывается командованием и оперативной группой, выделяемой из состава российской военной базы, дислоцированной на территории Республики Армения, и утверждается начальниками генеральных штабов вооружённых сил сторон.


Основные задачи Объединённой группировки войск:

определение возможной подготовки агрессии в отношении РФ и Армении с закавказского направления;
прикрытие сухопутной государственной границы двух государств в установленных рамках ответственности;
защита воздушных рубежей двух стран;
участие в противовоздушной обороне критически важных объектов РФ и Армении в регионе.

В депутатском корпусе уверены, что препятствий для ратификации соглашения нет.

Использованы фотографии: 24portal.net
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Комментарии 25

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  1. 210окв Сегодня, 08:06
    Интересный момент.А вот если произойдет агрессия со стороны Азербайджана?То как?Я думаю армяне своих в Карабахе не бросят.Наши действия?
    210окв
    1. Дуплет Сегодня, 08:11
      Мочить азербайджанскую армию, а как, по другому? Кто не с нами, тот против нас.
      Дуплет
      1. хрыч Сегодня, 08:41
        Для начала, конфликт между Карабахской республикой и Азербайджаном. Армения не в состоянии противостояния laughing Ситуация, примерно, как с Донбассом. Также азербайджанцы винят во вмешательстве Армению, как украинцы винят Россию, но объявлять войну боятся . Есть такая организация ГУАМ (Грузия/Украина/Азербайджан/Молдова) бывшие республики СССР у которых, кто-то, что-то оттяпал, верней местные взбунтовались и карателям наваляли. Но больше всех потрясла Украина, при создании ГУАМ она ещё не лишилась территорий. Какая прозорливость laughing вошла в клуб обиженных заранее wassat
        хрыч
    2. ЛукичЪ Сегодня, 08:13
      Цитата: 210окв
      А вот если произойдет агрессия со стороны Азербайджана

      а вот теперь это будет маловероятно
      ЛукичЪ
      1. 210окв Сегодня, 08:17
        Не уверен.Последние события в Нагорном Карабахе и поставки оружия и вашим и нашим наводят на подобные размышления...
        Цитата: ЛукичЪ
        Цитата: 210окв
        А вот если произойдет агрессия со стороны Азербайджана

        а вот теперь это будет маловероятно
        210окв
        1. Partyzan Сегодня, 08:30
          поставки оружия и вашим и нашим
          разрядятся и снова купят hi
          Partyzan
        2. хрыч Сегодня, 08:44
          Цитата: 210окв
          и поставки оружия и вашим и нашим

          Продать оружие Азербайджану, а на вырученные деньги поставить оружие Армении. Конгениально!!! wassat И наша промышленность в ажуре...
          хрыч
    3. сибиралт Сегодня, 08:33
      Вот теперь Азербайджан будет думать, прежде чем напасть на НК.
      сибиралт
      1. Арарат Сегодня, 08:38
        Здесь НК не имеет никакого правого статуса для вмешательства ВС РФ. Дэ юре это их территория
        Арарат
    4. Лопатов Сегодня, 08:34
      Цитата: 210окв
      Наши действия?

      Не важно, какими будут наши действия, при любом сценарии и при любом результате Россия проигрывает.
      Лопатов
  2. винипух Сегодня, 08:06
    Армения получается полностью на обеспечении у России.
    винипух
    1. Толстоевский Сегодня, 08:16
      что за привычка считать чужие денюжки
      Толстоевский
      1. сибиралт Сегодня, 08:31
        Государственные "денюжки" не чужие, и считать их нужно.
        сибиралт
        1. Muvka Сегодня, 08:35
          Государственные "денюжки" России не чужие гражданину Израиля? Вы не употребляли?
          Muvka
    2. Арон Заави Сегодня, 08:26
      Цитата: винипух
      Армения получается полностью на обеспечении у России.

      Как это доллжно волновать израильтянина?
      Арон Заави
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:14
    Это очень СЕРЬЕЗНО! Несмотря на Нагорный Карабах, который как бы НЕ АРМЕНИЯ. На него будет распространяться защита объединённой группировки? Если да, то Азербайджан ВЗВОЕТ не по детски...
    Горный стрелок
    1. Partyzan Сегодня, 08:31
      то Азербайджан ВЗВОЕТ не по детски...
      так до этого не надо было лаять hi
      Partyzan
  4. Толстоевский Сегодня, 08:15
    у эрдогана и его подручных снова случится истерика со слезьми и вырыванием волос из самых интимных и укромных уголков тела
    Толстоевский
  5. винипух Сегодня, 08:16
    Последнюю независимость отдали, хотя она у них и так формальная была.
    винипух
    1. Толстоевский Сегодня, 08:17
      не обломилось нашим западным и ближневосточным партнёрам
      Толстоевский
      1. Лопатов Сегодня, 08:35
        Вы уверены, что "не обломилось"?
        Лопатов
    2. Арон Заави Сегодня, 08:28
      Цитата: винипух
      Последнюю независимость отдали, хотя она у них и так формальная была.

      Безопасность и возможность мирного существования прежде всего. Я бы совсем не отказался бы от американских войск в Израиле,но американцы не горят.
      Арон Заави
      1. винипух Сегодня, 08:34
        Это очень опасно , евреи из Америки помогают евреям в Израиле.
        А если бы тут были американские войска , никто так просто не будет гибнут за Израиль кроме самих израильтян. Придётся отдать полностью политическую волю в чужие руки и стать просто марионеткой. Нет стран друзей. А потом Америка может просто кинуть и уйти - вывести войска, перед этим сделав конфронтацию , к примеру, с Россией. Попросту сменится президент и придёт снова к власти исламский террорист Обама и что тогда? А сейчас Израиль самостоятелен.
        Был бы у власти Обама подольше и он вообще бы пустил Израиль врасход, так что никакой дружбы тут нет. Такие сверхдержавы как США, Россия между собой имеют дела, а маленькие страны просто как мясо. Так что надо держаться самостоятельно и самим решать.
        винипух
    3. Дуплет Сегодня, 08:47
      Цитата: винипух
      Последнюю независимость отдали, хотя она у них и так формальная была.

      Какая не зависимость? Вы о чем? Что считаете Израиль не зависимое государство? По мне, так это штат США.
      Дуплет
  6. Лопатов Сегодня, 08:28
    Честно говоря, я вообще не понимаю, что происходит... Российская ГД принимает решение о создании ОГВ для защиты территории Армении. Одновременно Ереван принимает решение принять участие в учениях НАТО в Грузии и ведёт переговоры об увеличении своего контингента в Афганистане.
    Боюсь, наша ГД живёт в своём выдуманном мире...
    Лопатов
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