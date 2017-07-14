08:50 14 июля

ВМФ РФ предупредил о проведении очередных ракетных пусков в Средиземноморье

Корабли ВМФ РФ могут провести в предстоящие две недели, начиная с утра пятницы, очередные ракетные пуски в международных водах восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии, сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на международное извещение для авиационного персонала (NOTAM) и навигационное предупреждение для мореплавателей.

ВМФ РФ предупредил о проведении очередных ракетных пусков в Средиземноморье


Согласно сообщениям, в водах Средиземного моря будут проходить «учения российского ВМФ – испытательные ракетные пуски 14, 19, 21, 26 и 28 июля».


Пуски ракет могут осуществляться в указанные дни с 08:00 по 18:00 мск.

Этот же район у побережья Сирии закрывался для ракетных пусков с 18 по 30 июня. 23 июня новейшие российские фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также подводная лодка «Краснодар» ударили крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря по объектам террористов группировки ИГ (запрещена в РФ). Всего было выпущено шесть крылатых ракет.

Как сообщили западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации, в четверг вечером вблизи района предполагаемых ракетных пусков у берегов Сирии был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168762.

Использованы фотографии: militaryparitet.com
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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 08:15
    Правильно!..Кто не спрятался-я не виноват!
    210окв
    1. Partyzan Сегодня, 08:25
      .Кто не спрятался-я не виноват!
      а какой конкретный день прятаться? и где? во задачку задали бармалеям laughing
      Partyzan
  2. винипух Сегодня, 08:17
    Что-то много кораблей в нашем море крутится последнее время..(
    винипух
    1. Partyzan Сегодня, 08:26
      много кораблей в нашем море крутится последнее время.
      а вы его купили? если не секрет за сколько? а продавать не собираетесь? laughing
      Partyzan
      1. новичок Сегодня, 08:29
        не, они его вырыли, причём за сто лет перед адамом.
        новичок
        1. Partyzan Сегодня, 08:33
          не, они его вырыли
          укропская история уже и в землю обетованную проникла? во блин страшная же зараза laughing
          Partyzan
          1. Федор ВОТП Сегодня, 08:48
            Примитивные окраинцы образовались лишь в 16 веке - в качестве рабского стада Речи Посполитой...Это стадо Великая Россия освободила в середине 17 века от польского рабства и геноцида и веками приучала к культуре и русскому языку...Вот ненужно было приучать...Теперь эти папуасы одержимые примитивной манией величия пишут примитивные комментарии даже на этом сайте....
            Федор ВОТП
    2. vovanpain Сегодня, 08:36
      Цитата: винипух
      Что-то много кораблей в нашем море крутится последнее время..(

      Эвона что laughing То то в последнее время в новостях Путин провел разговор с Израилем,то Шойгу провел разговор. request Вон оно что Михалыч,оказывается с Рабиновичем разговаривали,купившем Средиземное море. laughing
      vovanpain
    3. 210окв Сегодня, 08:41
      Рабинович-не смешите мои тапки,ваше море-это ваша ванная..
      210окв
  3. Rom14 Сегодня, 08:33
    Цитата: Partyzan
    много кораблей в нашем море крутится последнее время.
    а вы его купили? если не секрет за сколько? а продавать не собираетесь? laughing

    Так о раздаче и предупредили, набирай сколь хочешь...
    Rom14
    1. Partyzan Сегодня, 08:37
      набирай сколь хочешь...
      воды или акватории? laughing
      Partyzan
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