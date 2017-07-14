ВМФ РФ предупредил о проведении очередных ракетных пусков в Средиземноморье
Корабли ВМФ РФ могут провести в предстоящие две недели, начиная с утра пятницы, очередные ракетные пуски в международных водах восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии, сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на международное извещение для авиационного персонала (NOTAM) и навигационное предупреждение для мореплавателей.
Согласно сообщениям, в водах Средиземного моря будут проходить «учения российского ВМФ – испытательные ракетные пуски 14, 19, 21, 26 и 28 июля».
Пуски ракет могут осуществляться в указанные дни с 08:00 по 18:00 мск.
Этот же район у побережья Сирии закрывался для ракетных пусков с 18 по 30 июня. 23 июня новейшие российские фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также подводная лодка «Краснодар» ударили крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря по объектам террористов группировки ИГ (запрещена в РФ). Всего было выпущено шесть крылатых ракет.
Как сообщили западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации, в четверг вечером вблизи района предполагаемых ракетных пусков у берегов Сирии был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168762.
Согласно сообщениям, в водах Средиземного моря будут проходить «учения российского ВМФ – испытательные ракетные пуски 14, 19, 21, 26 и 28 июля».
Пуски ракет могут осуществляться в указанные дни с 08:00 по 18:00 мск.
Этот же район у побережья Сирии закрывался для ракетных пусков с 18 по 30 июня. 23 июня новейшие российские фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также подводная лодка «Краснодар» ударили крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря по объектам террористов группировки ИГ (запрещена в РФ). Всего было выпущено шесть крылатых ракет.
Как сообщили западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации, в четверг вечером вблизи района предполагаемых ракетных пусков у берегов Сирии был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168762.
Использованы фотографии: militaryparitet.com
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