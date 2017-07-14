Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме

Из Израиля поступают сводки о террористическом акте в Иерусалиме. Израильские СМИ со ссылкой на местный департамент полиции сообщают о том, что группа неизвестных открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов.По последним данным, три человека получили ранения, двое из них доставлены в госпиталь «Хадасса ар а-Цофим» в критическом состоянии. Информация не уточнена, однако в социальных сетях есть сведения о том, что двое раненых – сотрудники израильской полиции, один человек - гражданский.Издание Jerusalem Post пишет о том, что боевиков было по меньшей мере трое. Именно стольких удалось нейтрализовать во время проведения специальной операции.Стрельба по сотрудникам полиции была открыта у Львиных ворот в Старом городе.В арсенале у нападавших было стрелковое оружие, включая пистолеты-пулемёты "Карл Густав".Командующим Иерусалимским округом полиции был отдан приказ о том, чтобы территория комплекса Храмовая гора была освобождена от посетителей в связи с проведением специальных мероприятий и угрозой новых терактов. Все подходы и подъезды к Храмовой горе перекрыты полицией. События в Иерусалиме полиция расценивает именно как террористический акт.