08:50 14 июля

Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме

Из Израиля поступают сводки о террористическом акте в Иерусалиме. Израильские СМИ со ссылкой на местный департамент полиции сообщают о том, что группа неизвестных открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

По последним данным, три человека получили ранения, двое из них доставлены в госпиталь «Хадасса ар а-Цофим» в критическом состоянии. Информация не уточнена, однако в социальных сетях есть сведения о том, что двое раненых – сотрудники израильской полиции, один человек - гражданский.

Издание Jerusalem Post пишет о том, что боевиков было по меньшей мере трое. Именно стольких удалось нейтрализовать во время проведения специальной операции.


Стрельба по сотрудникам полиции была открыта у Львиных ворот в Старом городе.

Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме


В арсенале у нападавших было стрелковое оружие, включая пистолеты-пулемёты "Карл Густав".

Командующим Иерусалимским округом полиции был отдан приказ о том, чтобы территория комплекса Храмовая гора была освобождена от посетителей в связи с проведением специальных мероприятий и угрозой новых терактов. Все подходы и подъезды к Храмовой горе перекрыты полицией. События в Иерусалиме полиция расценивает именно как террористический акт.






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Комментарии 14

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  1. Dashout Сегодня, 08:34
    Свалят на Сирию?
    Dashout
    1. serezhasoldatow Сегодня, 08:37
      Не-е-ет, на Россию, по приказанию Путина.
      serezhasoldatow
    2. 210окв Сегодня, 08:39
      Сейчас принято валить всё на Россию.Впрочем тут это не пройдет.Очередные недоумки решили устроить джихад .Соболезную пострадавшим.
      Цитата: Dashout
      Свалят на Сирию?
      210окв
  2. Partyzan Сегодня, 08:35
    События в Иерусалиме полиция расценивает именно как террористический акт.
    соболезнования родным и близким пострадавших hi
    Partyzan
  3. Монос Сегодня, 08:35
    Новый акт борьбы за Храмовую гору и Иерусалим, как столицу Израиля?
    Монос
  4. Циник Сегодня, 08:36
    Перестрелка при задержании, скорее всего так, это нужно характеризовать.
    СМИшникам лишь бы словеса погорячее вбросить для лайковости..
    Циник
  5. nikolaev Сегодня, 08:36
    Вранье! расстреляли палестинцев и придумали повод. Скорее это теракт против палестинцев
    nikolaev
  6. AID.S Сегодня, 08:38
    Вместо того, чтобы подводные лодки искать, лучше бы шведы перестали вооружать террористов.
    AID.S
  7. Мар.Тира Сегодня, 08:39
    Цитата: nikolaev
    Вранье! расстреляли палестинцев и придумали повод. Скорее это теракт против палестинцев

    Да нет!Скорее всего это протест палестинцев,на притеснения,и террор,по отношению к ним израильского государства.Вот так всегда.Совершает преступление государственная политика,а страдают люди.
    Мар.Тира
    1. винипух Сегодня, 08:44
      Старая исламская песня. А у вас метро взрывали и Беслан, тоже за свободу Палестины?
      Исламский террор везде одинаков, и повода никакого не нужно им. Это просто фанатики, как зомби.
      винипух
  8. винипух Сегодня, 08:40
    Полностью выгнать арабское население из Израиля нужно. Иначе так будет продолжаться всегда или долго.
    Этих завернуть в свиную шкуру и в канаву.
    винипух
    1. Чёрный Сегодня, 08:47
      Цитата: винипух
      Полностью выгнать арабское население из Израиля нужно

      старая еврейская песня
      Исламский террор везде одинаков, и повода никакого не нужно им. Это просто фанатики, как зомби.
      Согласен.
      Этих завернуть в свиную шкуру и в канаву.
      ...и с этим согласен.
      Чёрный
  9. TELEMARK Сегодня, 08:46
    Мои соболезнования!
    Замечание к статье- Карл Густав-это шведский РПГ!
    TELEMARK
  10. PowerStep Step Сегодня, 08:50
    Как всегда - "стрелочник виноват", интересно кого в этот раз назначают "стрелочником"?!?!?!
    PowerStep Step
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