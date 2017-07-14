Истребители ВКС 6 раз за неделю поднимались для перехватов
За минувшую неделю российские истребители 6 раз поднимались в воздух для перехватов и сопровождения иностранных разведывательных самолетов, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.
На прошлой неделе сообщалось о 4-х случаях перехвата иностранных самолетов-разведчиков.
Согласно опубликованному военным ведомством сообщению, воздушную разведку вели 20 летательных аппаратов. Подчеркивается, что воздушное пространство Российской Федерации они не нарушали.
В последние месяцы активность иностранной авиации у российских границ существенно возросла. Ранее президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков называл беспрецедентным количество проведенных западными странами разведывательных полетов как у российских границ, так и у берегов Сирии. По его словам, действия авиации НАТО могут быть связаны с тем, что расстановка сил в сирийском конфликте складывается не в пользу проамериканских отрядов вооруженной оппозиции.
На прошлой неделе сообщалось о 4-х случаях перехвата иностранных самолетов-разведчиков.
Согласно опубликованному военным ведомством сообщению, воздушную разведку вели 20 летательных аппаратов. Подчеркивается, что воздушное пространство Российской Федерации они не нарушали.
В последние месяцы активность иностранной авиации у российских границ существенно возросла. Ранее президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков называл беспрецедентным количество проведенных западными странами разведывательных полетов как у российских границ, так и у берегов Сирии. По его словам, действия авиации НАТО могут быть связаны с тем, что расстановка сил в сирийском конфликте складывается не в пользу проамериканских отрядов вооруженной оппозиции.
Использованы фотографии: www.trud.ru/globallookpress.com
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