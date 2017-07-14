08:50 14 июля

Истребители ВКС 6 раз за неделю поднимались для перехватов

За минувшую неделю российские истребители 6 раз поднимались в воздух для перехватов и сопровождения иностранных разведывательных самолетов, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.

Истребители ВКС 6 раз за неделю поднимались для перехватов


На прошлой неделе сообщалось о 4-х случаях перехвата иностранных самолетов-разведчиков.


Согласно опубликованному военным ведомством сообщению, воздушную разведку вели 20 летательных аппаратов. Подчеркивается, что воздушное пространство Российской Федерации они не нарушали.

В последние месяцы активность иностранной авиации у российских границ существенно возросла. Ранее президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков называл беспрецедентным количество проведенных западными странами разведывательных полетов как у российских границ, так и у берегов Сирии. По его словам, действия авиации НАТО могут быть связаны с тем, что расстановка сил в сирийском конфликте складывается не в пользу проамериканских отрядов вооруженной оппозиции.

Использованы фотографии: www.trud.ru/globallookpress.com
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Мар.Тира Сегодня, 08:36
    Так было всегда.Ни кто не оставит нас в покое.Но и нам надо в долгу не оставаться,
    Мар.Тира
Картина дня