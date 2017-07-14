08:49 14 июля

12 июля 1985 г. самолет ДРЛО Ан-71 совершил свой первый полет

Ан-71 — самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Разработан в ОКБ имени О. К. Антонова для замены самолёта Ту-126. Оба опытных летавших экземпляра ныне не эксплуатируются — один находится на аэродроме ОКБ имени О. К. Антонова в Киеве, другой 16 октября 2010 года был перемещён в Киевский Музей Авиации.














Первоисточник: http://diana-mihailova.livejournal.com/


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