«Забалансовые операции»: откуда берёт и куда прячет денежки ФРС США
Федеральная резервная система США оказывает влияние не только на политику США, но и на мировую политику. И на экономику, разумеется. Курс рубля, к примеру, может поколебаться не от решения, а всего лишь от заявления ФРС. Да что там рубля, который и за нефтью бегает, как привязанный, — комментарии руководства ФРС запросто влияют даже на индексы азиатских бирж. Однако в последние годы не ладится что-то в американском финансовом королевстве…
На валютных торгах в минувшую среду рубль внезапно подорожал. Это случилось после заявления главы ФРС. На 19:58 мск. доллар опустился к российскому рублю на 72 копейки.
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг тоже показали рост. По состоянию на 07.49 мск индекс Shanghai Composite (Шанхайская фондовая биржа) увеличивался на 0,44%, гонконгский Hang Seng Index — на 1,07%, корейский KOSPI — на 1,23%. Отмечается, что эти биржи растут вслед за рынками США после выступления Дж. Йеллен.
Всё дело в том, что глава ФРС пообещала повышение процентных ставок в США, но исключительно постепенное. Сильного же повышения и вовсе не будет. Выступая с речью перед конгрессменами, мадам Йеллен сообщила , что ФРС будет сворачивать масштабный портфель облигаций, но при том будет внимательно следить за уровнем инфляции.
По словам Йеллен, экономика в стране растёт медленно, однако прирост числа рабочих мест продолжается, а потребительские расходы держатся на уверенном уровне. Кроме того, вырос объём инвестиций в бизнес.
Результат влияния заявления Джанет Йеллен на родную экономику: на фондовых рынках США в среду отмечалось повышение, а индекс «Доу» достиг рекордной отметки.
Согласно мнению некоторых экспертов, у Вашингтона существуют огромные проблемы из-за растущего долга, и ФРС уже отвернулась от поддержки долговой пирамиды США. Есть также мнение, что Джанет Йеллен скоро распрощается с постом председательницы ФРС.
Гипотезу о том, что у ФРС есть большие трудности с поддержанием долговой пирамиды Америки, рассматривает известный экономист Валентин Катасонов на страницах издания «Фонд стратегической культуры» .
Эксперт напоминает: дыры федерального бюджета США затыкаются долговыми бумагами, выпускаемыми Минфином США (облигации, векселя, ноты). Однако вставлять «кляп» становится всё труднее. Тому есть три причины.
1. Некоторые государства сокращают портфели американских долговых бумаг. Крупнейшим зарубежным покупателем казначейских бумаг США долго был Китай. Но если в конце I квартала 2016 года у Китая казначеек было на сумму 1.242,8 млрд. долл., то через год, в конце I квартала 2017 года, показатель уменьшился до 1.092,2 млрд. долл.
2. От казначейских бумаг начали отказываться традиционные консервативные инвесторы: фонды социального страхования, пенсионные фонды, страховые компании. Эти бумаги не обеспечивают необходимой им доходности: с годами эти консервативные инвесторы превратились в азартных игроков финансового рынка, считает Катасонов. Итог: в группе основных институциональных инвесторов США (пенсионные и страховые фонды) доля бумаг трежерис в активах сократилась до 10%.
3. В 2014 году Федеральный резерв завершил свою программу количественного смягчения, предусматривавшую скупку американских казначейских и ипотечных бумаг. Теперь Федрезерв должен начать «разгрузку» баланса, напоминающего пузырь. «Разгрузка» предполагает продажу казначейских бумаг, но кому продавать при низком спросе?
Общий итог: поддерживать долг государства при помощи казначейских бумаг правительству стало трудно. И очевидное первейшее средство здесь — поднятие ключевой ставки ФРС (о чём, напомним, и толкует Дж. Йеллен, упирая на «постепенность»). Это должно повысить доходность казначейских бумаг США и оживить спрос. Однако Катасонов (точнее, американский Минфин) видит у этого решения множество минусов.
Минфин уже напомнил: на обслуживание долга США тратится почти двести миллиардов долларов ежегодно (примерно 7-8% расходов федерального бюджета). Повышение ставки, по всей видимости, приведёт к тому, что расходы на обслуживание долга станут главной статьёй расходов.
В последние годы у казначеек появились «экзотические» покупатели. «На конец I квартала 2017 года, — пишет В. Катасонов, — объём казначейских бумаг, находившихся у иностранных владельцев, был равен 6,07 трлн. долл. по сравнению с 6,24 трлн. долл. за год до этого. Сокращение составило лишь 0,17 трлн. долл. Оно было бы намного большим, но массовые продажи ряда стран были компенсированы рядом экзотических государств и юрисдикций, выступающих в качестве покупателей. В списке главных зарубежных держателей казначейских бумаг США появились новые юрисдикции, которых до финансового кризиса 2007-2009 гг. и программы КС в США не было в первой двадцатке. Это Ирландия и Каймановы острова, которые сегодня заняли третье и пятое места в списке ведущих держателей американских государственных бумаг. Стоимость портфелей американских казначейских бумаг указанных юрисдикций значительно превышает их ВВП. Такие страны, как Бельгия, Люксембург и Швейцария, были и десять лет назад среди ведущих держателей американских казначейских бумаг, но их активность по покупке таких бумаг в текущем десятилетии значительно возросла, особенно после завершения американской программы КС».
Подобные «компенсации» обеспечиваются преимущественно частными инвесторами. Известно, что упомянутые юрисдикции — оффшоры (в одной только Ирландии зарегистрировано более семисот компаний американского происхождения). То же и с Каймановыми островами, процветающим оффшорным центром. Эксперты считают, что вкладывать огромные деньги в трежерис инвесторов подталкивают надежды на повышение доходности бумаг.
Катасонов озвучивает иную версию: закупки американских государственных бумаг проводит… сам Федеральный резерв США! Программа количественного смягчения окончена, и теперь американская ФРС скупает бумаги тайно, действуя через фонды и компании, принадлежащие его главным акционерам и находящиеся в юрисдикциях. Канадский финансовый аналитик Роб Кирби и американский специалист по банкам Эллен Браун отмечают, что «закулисную скупку» начал ещё предыдущий председатель ФРС Бен Бернанке. Эту версию поддерживает и экономист Пол Крейг Робертс.
Самого Катасонова смущает «лишь один момент». Откуда такие деньги? На что проводятся гигантские закупки?
Эксперт напоминает о так называемых забалансовых операциях — примерно таких, какие Федеральный резерв осуществлял в годы финансового кризиса, начавшегося в 2007 г. В те годы Майклу Блумбергу удалось через Конгресс США добиться решения о частичном аудите ФРС. Оказалось, что Федеральный резерв выдал в то время кредитов на сумму более 16 триллионов долларов. Бен Бернанке ничего вразумительного конгрессменам сказать не смог, а затем дело замяли.
Остаётся верить в то, что ФРС продолжает скупать казначейские бумаги, попросту пользуясь «печатным станком».
В связи с гипотезами американских экспертов и предположениями Катасонова весьма интересной представляется информация о вероятном решении президента Трампа.
Любопытно, что мистер Трамп собирается поменять начальство ФРС: вместо Джанет Йеллен на пост главы ФРС поставить другого человека.
Президент США склоняется к выдвижению на пост главы Федеральной резервной системы Гэри Кона. Замена может произойти в следующем году. Об этом анонимно сообщают информированные лица из Белого дома.
Упомянутый мистер Кон сейчас возглавляет Национальный экономический совет при Белом доме, а прежде трудился на должности президента «Goldman Sachs». Издание «Politico» считает пишет, что Кон гарантированно получит назначение на пост главы ФРС.
Что касается срока замены, то здесь всё очевидно: мадам Йеллен приступила к своей работе в феврале 2014 года, а срок полномочий главы ФРС составляет 4 года. Не позднее февраля следующего года у системы появится новый начальник, и мировые биржи ожидают новые потрясения, ибо весь мир по-прежнему крутится вокруг доллара. Не исключено также, что в 2018 году мистер Трамп и новое начальство печатного станка попробуют поправить дела американского государства при помощи победной войнушки.
На валютных торгах в минувшую среду рубль внезапно подорожал. Это случилось после заявления главы ФРС. На 19:58 мск. доллар опустился к российскому рублю на 72 копейки.
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг тоже показали рост. По состоянию на 07.49 мск индекс Shanghai Composite (Шанхайская фондовая биржа) увеличивался на 0,44%, гонконгский Hang Seng Index — на 1,07%, корейский KOSPI — на 1,23%. Отмечается, что эти биржи растут вслед за рынками США после выступления Дж. Йеллен.
Всё дело в том, что глава ФРС пообещала повышение процентных ставок в США, но исключительно постепенное. Сильного же повышения и вовсе не будет. Выступая с речью перед конгрессменами, мадам Йеллен сообщила , что ФРС будет сворачивать масштабный портфель облигаций, но при том будет внимательно следить за уровнем инфляции.
По словам Йеллен, экономика в стране растёт медленно, однако прирост числа рабочих мест продолжается, а потребительские расходы держатся на уверенном уровне. Кроме того, вырос объём инвестиций в бизнес.
Результат влияния заявления Джанет Йеллен на родную экономику: на фондовых рынках США в среду отмечалось повышение, а индекс «Доу» достиг рекордной отметки.
Согласно мнению некоторых экспертов, у Вашингтона существуют огромные проблемы из-за растущего долга, и ФРС уже отвернулась от поддержки долговой пирамиды США. Есть также мнение, что Джанет Йеллен скоро распрощается с постом председательницы ФРС.
Гипотезу о том, что у ФРС есть большие трудности с поддержанием долговой пирамиды Америки, рассматривает известный экономист Валентин Катасонов на страницах издания «Фонд стратегической культуры» .
Эксперт напоминает: дыры федерального бюджета США затыкаются долговыми бумагами, выпускаемыми Минфином США (облигации, векселя, ноты). Однако вставлять «кляп» становится всё труднее. Тому есть три причины.
1. Некоторые государства сокращают портфели американских долговых бумаг. Крупнейшим зарубежным покупателем казначейских бумаг США долго был Китай. Но если в конце I квартала 2016 года у Китая казначеек было на сумму 1.242,8 млрд. долл., то через год, в конце I квартала 2017 года, показатель уменьшился до 1.092,2 млрд. долл.
2. От казначейских бумаг начали отказываться традиционные консервативные инвесторы: фонды социального страхования, пенсионные фонды, страховые компании. Эти бумаги не обеспечивают необходимой им доходности: с годами эти консервативные инвесторы превратились в азартных игроков финансового рынка, считает Катасонов. Итог: в группе основных институциональных инвесторов США (пенсионные и страховые фонды) доля бумаг трежерис в активах сократилась до 10%.
3. В 2014 году Федеральный резерв завершил свою программу количественного смягчения, предусматривавшую скупку американских казначейских и ипотечных бумаг. Теперь Федрезерв должен начать «разгрузку» баланса, напоминающего пузырь. «Разгрузка» предполагает продажу казначейских бумаг, но кому продавать при низком спросе?
Общий итог: поддерживать долг государства при помощи казначейских бумаг правительству стало трудно. И очевидное первейшее средство здесь — поднятие ключевой ставки ФРС (о чём, напомним, и толкует Дж. Йеллен, упирая на «постепенность»). Это должно повысить доходность казначейских бумаг США и оживить спрос. Однако Катасонов (точнее, американский Минфин) видит у этого решения множество минусов.
Минфин уже напомнил: на обслуживание долга США тратится почти двести миллиардов долларов ежегодно (примерно 7-8% расходов федерального бюджета). Повышение ставки, по всей видимости, приведёт к тому, что расходы на обслуживание долга станут главной статьёй расходов.
В последние годы у казначеек появились «экзотические» покупатели. «На конец I квартала 2017 года, — пишет В. Катасонов, — объём казначейских бумаг, находившихся у иностранных владельцев, был равен 6,07 трлн. долл. по сравнению с 6,24 трлн. долл. за год до этого. Сокращение составило лишь 0,17 трлн. долл. Оно было бы намного большим, но массовые продажи ряда стран были компенсированы рядом экзотических государств и юрисдикций, выступающих в качестве покупателей. В списке главных зарубежных держателей казначейских бумаг США появились новые юрисдикции, которых до финансового кризиса 2007-2009 гг. и программы КС в США не было в первой двадцатке. Это Ирландия и Каймановы острова, которые сегодня заняли третье и пятое места в списке ведущих держателей американских государственных бумаг. Стоимость портфелей американских казначейских бумаг указанных юрисдикций значительно превышает их ВВП. Такие страны, как Бельгия, Люксембург и Швейцария, были и десять лет назад среди ведущих держателей американских казначейских бумаг, но их активность по покупке таких бумаг в текущем десятилетии значительно возросла, особенно после завершения американской программы КС».
Подобные «компенсации» обеспечиваются преимущественно частными инвесторами. Известно, что упомянутые юрисдикции — оффшоры (в одной только Ирландии зарегистрировано более семисот компаний американского происхождения). То же и с Каймановыми островами, процветающим оффшорным центром. Эксперты считают, что вкладывать огромные деньги в трежерис инвесторов подталкивают надежды на повышение доходности бумаг.
Катасонов озвучивает иную версию: закупки американских государственных бумаг проводит… сам Федеральный резерв США! Программа количественного смягчения окончена, и теперь американская ФРС скупает бумаги тайно, действуя через фонды и компании, принадлежащие его главным акционерам и находящиеся в юрисдикциях. Канадский финансовый аналитик Роб Кирби и американский специалист по банкам Эллен Браун отмечают, что «закулисную скупку» начал ещё предыдущий председатель ФРС Бен Бернанке. Эту версию поддерживает и экономист Пол Крейг Робертс.
Самого Катасонова смущает «лишь один момент». Откуда такие деньги? На что проводятся гигантские закупки?
Эксперт напоминает о так называемых забалансовых операциях — примерно таких, какие Федеральный резерв осуществлял в годы финансового кризиса, начавшегося в 2007 г. В те годы Майклу Блумбергу удалось через Конгресс США добиться решения о частичном аудите ФРС. Оказалось, что Федеральный резерв выдал в то время кредитов на сумму более 16 триллионов долларов. Бен Бернанке ничего вразумительного конгрессменам сказать не смог, а затем дело замяли.
Остаётся верить в то, что ФРС продолжает скупать казначейские бумаги, попросту пользуясь «печатным станком».
В связи с гипотезами американских экспертов и предположениями Катасонова весьма интересной представляется информация о вероятном решении президента Трампа.
Любопытно, что мистер Трамп собирается поменять начальство ФРС: вместо Джанет Йеллен на пост главы ФРС поставить другого человека.
Президент США склоняется к выдвижению на пост главы Федеральной резервной системы Гэри Кона. Замена может произойти в следующем году. Об этом анонимно сообщают информированные лица из Белого дома.
Упомянутый мистер Кон сейчас возглавляет Национальный экономический совет при Белом доме, а прежде трудился на должности президента «Goldman Sachs». Издание «Politico» считает пишет, что Кон гарантированно получит назначение на пост главы ФРС.
Что касается срока замены, то здесь всё очевидно: мадам Йеллен приступила к своей работе в феврале 2014 года, а срок полномочий главы ФРС составляет 4 года. Не позднее февраля следующего года у системы появится новый начальник, и мировые биржи ожидают новые потрясения, ибо весь мир по-прежнему крутится вокруг доллара. Не исключено также, что в 2018 году мистер Трамп и новое начальство печатного станка попробуют поправить дела американского государства при помощи победной войнушки.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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