МО РФ: миротворческая операция в Южной Осетии стала одной из лучших
Российские миротворцы вошли в зону грузино-осетинского конфликта 14 июля 1992 года, напоминает газета Взгляд со ссылкой пресс-службу Минобороны РФ.
Российские подразделения вместе с осетинским и грузинским батальонами составили Смешанные силы по поддержанию мира. Миротворческой операцией руководил Сергей Шойгу, который в настоящее время возглавляет Министерство обороны России.
В пресс-службе подчеркнули, что России удалось «прекратить кровопролитие, не допустив гуманитарной катастрофы». Опыт этой миротворческой операции «успешно использован в урегулировании других конфликтов».
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию.
Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, обеспечивавших мир в регионе с 1992 года. В результате 5-дневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 – российские военнослужащие.
Российские подразделения вместе с осетинским и грузинским батальонами составили Смешанные силы по поддержанию мира. Миротворческой операцией руководил Сергей Шойгу, который в настоящее время возглавляет Министерство обороны России.
Эта операция по своей эффективности считается одной из самых успешных миротворческих миссий в мире, в результате которой десятки тысяч семей вернулись к мирной жизни,говорится в релизе ведомства.
В пресс-службе подчеркнули, что России удалось «прекратить кровопролитие, не допустив гуманитарной катастрофы». Опыт этой миротворческой операции «успешно использован в урегулировании других конфликтов».
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию.
Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, обеспечивавших мир в регионе с 1992 года. В результате 5-дневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 – российские военнослужащие.
Использованы фотографии: Sputnik / РИА Новости
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