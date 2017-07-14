13:43 14 июля

МО РФ: миротворческая операция в Южной Осетии стала одной из лучших

Российские миротворцы вошли в зону грузино-осетинского конфликта 14 июля 1992 года, напоминает газета Взгляд со ссылкой пресс-службу Минобороны РФ.



Российские подразделения вместе с осетинским и грузинским батальонами составили Смешанные силы по поддержанию мира. Миротворческой операцией руководил Сергей Шойгу, который в настоящее время возглавляет Министерство обороны России.


Эта операция по своей эффективности считается одной из самых успешных миротворческих миссий в мире, в результате которой десятки тысяч семей вернулись к мирной жизни,
говорится в релизе ведомства.

В пресс-службе подчеркнули, что России удалось «прекратить кровопролитие, не допустив гуманитарной катастрофы». Опыт этой миротворческой операции «успешно использован в урегулировании других конфликтов».

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию.

Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, обеспечивавших мир в регионе с 1992 года. В результате 5-дневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 – российские военнослужащие.

Использованы фотографии: Sputnik / РИА Новости
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Комментарии 32

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  1. vch Сегодня, 09:49
    Все верно конечно. Но ведь первые дни, пока Димон был в прострации и пока разворачивались основные силы повлекли за собой большие жертвы. Плюс эта компания выявила слабое управление войсками, очень плохую связь и низкий профессионализм большинства руководства операцией. Хорошо, что были сделаны выводы и по моему мнению, именно с этой операции начилась масштабная перестройка в наших ВС.
    vch
    1. Чёрный Сегодня, 09:50
      ПОМНИТЕ!!!
      Чёрный
      1. Partyzan Сегодня, 10:02
        ПОМНИТЕ!!!
        помним!!!!! один остановил колонну, и заставил развернуться soldier
        Partyzan
    2. Дуплет Сегодня, 09:59
      Цитата: vch
      пока Димон был в прострации и пока разворачивалис

      Димон из прострации до сих пор не вышел..
      Дуплет
    3. Чёрный Сегодня, 10:14
      Цитата: vch
      Все верно конечно. Но ведь первые дни, пока Димон был в прострации и пока разворачивались основные силы повлекли за собой большие жертвы.

      В какие первые дни?...08.08 напали - 12.08 мишка уже галстук жрал,ну и потом всё закончилось...всего то пять дней..основные наши потери - это военнослужащие из числа миротворцев и военнослужащие 1 батальона 135 полка, который первый вошёл в ЮО на помошь миротворцам.
      Плюс эта компания выявила слабое управление войсками, очень плохую связь и низкий профессионализм большинства руководства операцией.
      Да, такое есть, хотя с "непрофессионализмом" - некоторый перебор....многие прошли Чечню, опыт имели и сработали неплохо.
      Чёрный
      1. vch Сегодня, 10:17
        А что творилось 8.08-10.08 Вы помните? Как грузины Цхинвал утюжили забыли? И что стало с нашими миротворцами без помощи и поддержки...... Да и про умника, который ТУ-22 послал под огонь не забудьте.....
        vch
        1. Чёрный Сегодня, 10:30
          Цитата: vch
          А что творилось 8.08-10.08 Вы помните? Как грузины Цхинвал утюжили забыли? И что стало с нашими миротворцами без помощи и поддержки...... Да и про умника, который ТУ-22 послал под огонь не забудьте.....

          Не соглашусь...
          как грузины Цхинвал утюжили забыли?
          Не забыл...и не забуду...я из Осетии...

          И что стало с нашими миротворцами без помощи и поддержки.....
          Поддержка была оказана в максимально короткий срок, насколько это возможно....уже в примерно около 15 часов дня 08. первый батальон вступил в бой под Цхинвалом. ( нужно было ведь время, что бы преодолеть горный перевал, соеденяющий ЮО и РФ
          Да и про умника, который ТУ-22 послал под огонь не забудьте..
          Не могу комментировать, потому как точно не знаю, но всё же полагаю, что посылая тушку шли на намеренный риск.....нужно было обеспечить проход колонны и защиту перевала. Возможно необходимо было СРОЧНО подавить огневые средства грузин , которые могли нанести удар по тоннелю или по колонне....так что не всё так просто, было очень мало времени на проведение разведки пво противника просто не было времени.......ну а война без потерь не бывает....
          Чёрный
          1. vch Сегодня, 10:37
            С каких это пор ТУ-22 стал фронтовым бомбардировщиком?? Ту-22 - дальний тяжёлый сверхзвуковой[b][/b] бомбардировщик. Он не предназначен для прикрытия войск на маршах или поддержку наземных сил! Для этого есть совсем другие самолеты.
            vch
            1. Чёрный Сегодня, 10:40
              Цитата: vch
              С каких это пор ТУ-22 стал фронтовым бомбардировщиком?? Ту-22 - дальний тяжёлый сверхзвуковой[b][/b] бомбардировщик.

              Вообще то в том случае это был самолёт- разведчик, wink ...впрочем , мне на месте было хуже видно, что и как происходило... wink
              Чёрный
              1. vch Сегодня, 10:42
                Он не предназначен для разведки в прифронтовой полосе!! Поймите!
                vch
                1. Чёрный Сегодня, 10:50
                  Цитата: vch
                  Он не предназначен для разведки в прифронтовой полосе!! Поймите!

                  Понимаю....но, во -первых, его ВОЗМОЖНО!!! ( я уже писал, что точно не знаю) послали из-за нехватки времени, в условиях крайней необходимости, во в-вторых( опятьже возможно) его использовали как средство РЭБ ( он способен)...так что нельзя судить , не зная всех обстоятельств.....а по поводу предназначен-не предназначен....в ВОВ ведь тоже зенитки против немецких ТАНКОВ использовали, когда деваться было некуда...
                  Чёрный
              2. volk16 Сегодня, 11:10
                Нет,это был не разведчик,а ту-22м3.Шёл в составе группы 22х на бомбометание
                volk16
    4. Венд Сегодня, 10:41
      Цитата: vch
      Все верно конечно. Но ведь первые дни, пока Димон был в прострации и пока разворачивались основные силы повлекли за собой большие жертвы.
      У вас психологический пунктик по поводу Медведева. Вы на совещании с ним сидели? Видели, как он принимал решение? Чего ерунду нести? И такое хамское отношение к человеку, благодаря решению которого была прекращена грузинская агрессия. Вас характеризует как психологически не состоявшейся личности.
      Венд
      1. vch Сегодня, 10:47
        Давайте не будем переходить на личности. И не Вам судить о моей психологической составляющей. Теперь по сути. Но если Вы не знаете, хотя эта информация была в открытых источниках, Медведев не предпринял НИЧЕГО в течении нескольких часов, после начала грузинской артподготовки и только после того, как пошли доклады ВВП и он НАПРЯМУЮ начал отдавать распоряжение о направлении войск в зону боев.... Да и кстати. Вы так безапелляционно высказываетесь.... Может Вы там на совещаниях сидели? Так поделитесь информацией.... Очень интересно будет послушать.
        vch
        1. Чёрный Сегодня, 10:59
          Цитата: vch
          Медведев не предпринял НИЧЕГО в течении нескольких часов, после начала грузинской артподготовки..
          уже в обед 1 батальон совершив от г.Прохладный (КБР) до Цинвала марш-бросок через перевал вступил в бой smile
          Чёрный
        2. Венд Сегодня, 11:01
          Цитата: vch
          Давайте не будем переходить на личности. И не Вам судить о моей психологической составляющей. Теперь по сути. Но если Вы не знаете, хотя эта информация была в открытых источниках, Медведев не предпринял НИЧЕГО в течении нескольких часов, после начала грузинской артподготовки и только после того, как пошли доклады ВВП и он НАПРЯМУЮ начал отдавать распоряжение о направлении войск в зону боев.... Да и кстати. Вы так безапелляционно высказываетесь.... Может Вы там на совещаниях сидели? Так поделитесь информацией.... Очень интересно будет послушать.

          На личности я не перехожу, это простой анализ вашего поста.Самодостаточный человек не будет самоутверждаться в сети унижая человека стоящего у власти. Да еще и не в прямую ему в глаза.
          А по существу, то информация сиречь сми это сами знаете что. И всю подноготную не выложат. Я не был на совещаниях, не вхож я во власть, поэтому и не делаю выводы на основании выложенных в сети и сми. Я смотрю на результат. Как бы кому не нравилось, но Медведев навсегда останется президентом, который отдал приказ войскам. А посторонний возгласы в его сторону со временем исчезнут, как эмоциональные и без фиксированных доказательств.
          Венд
          1. vch Сегодня, 11:14
            Я тоже не был на совещаниях (рангом не вышел), но друзья в Ген.штабе были..... И некоторые подробности, почерпнул в первую очередь от них. Потом эти же подробности (но уже в некоторой интерпретации) были опубликованы и в СМИ. Что касается Медведева, то я до его "президенства" не испытывал к нему вообще никаких чувств... Но людей привык оценивать по конкретным делам. И сейчас считаю, что он и его правительство является реальным тормозом экономического развития страны. Кроме этого считаю его человеком безвольным и без инициативным. Это мое личное мнение и сложилось опять таки не по публикациям СМИ.
            vch
            1. Чёрный Сегодня, 11:25
              Цитата: vch
              но друзья в Ген.штабе были..... И некоторые подробности, почерпнул в первую очередь от них.

              Ну , у штабных одна правда, у окопников - другая...потери миротворцев- понятно, накрыли грузинской артой...подло, внезапно, потери 1-го батальона - первые пришли на помощь , с задачей оттянуть на себя ( и оттянули) основные силы грузин, в то время, как разведрота( а на самом деле 23 разведчика) получили задачу пробится к расположению миротворцев и попытаться вывести оставшихся...а чё там в генштабах рассказывают я не знаю....и ещё, vch, пойми, там горная местность, узкие дороги и только ценой быстрых действий, а значит и потерь, можно было не дать противнику закрепиться....а действовали , хорошо и быстро, зря ты...
              Чёрный
              1. vch Сегодня, 11:36
                Я не про наших солдат говорю! ОНИ ГЕРОИ!! Я говорю о тех кто принимал, а вернее не принимал решений на высшем уровне!!! В таких конфликтах часы, а иногда минуты играют решающую роль!! Доклад о начале артподготовки тогдашний президент получил в течении 30 минут, после того, как снаряды начали рваться на территории нашей базы и в Цхинвале..... И ничего, никаких распоряжений кроме общих слов..... Да потом, через несколько часов, были отданы необходимые команды (причем кем не буду уточнять) был приведен в действие весь маховик..... Но из за этого мы чуть было не потеряли Роккский туннель. Слава осетинам, которые смогли задержать грузин!! Если бы это произошло - это была бы настоящая катастрофа, с еще более огромными жертвами, как среди наших, так в основном среди мирного населения....
                vch
                1. Чёрный Сегодня, 11:50
                  полк подняли ночью...расстояние до Цхинвала 225 км....( это 3,5 часа НА ЛЕГКОВУХЕ!!!)....контрабасы, офицеры ночевали дома....короче сборы, подготовка техники , марш через горный перевал....в общем так и получилось что только к 15.00 подошли
                  Чёрный
      2. okko077 Сегодня, 11:24
        Венд! Посмотрите фильм 08.08.08 и вы всё поймёте. И вам будет стыдно за своё фразёрство....
        okko077
    5. rotmistr60 Сегодня, 10:56
      и низкий профессионализм большинства руководства операцией.

      А вт с этим позвольте не согласиться. Как только поступила команда, так сразу и профессионально и качественно была осуществлена операция. Потери ВВС на совести некоторых начальников и соплежуйстве руководства страны в то время.
      rotmistr60
      1. vch Сегодня, 11:16
        Согласен с Вами! Ключевое слово в вашем посте - "когда поступила команда".
        vch
  2. хрыч Сегодня, 09:49
    Эта операция по своей эффективности считается одной из самых успешных миротворческих миссий в мире, в результате которой десятки тысяч семей вернулись к мирной жизни,

    Десятки тысяч побитых грузинских командос вернулись к мирной жизни. Принуждение однако laughing
    хрыч
    1. vch Сегодня, 09:52
      Куда сразу вся их спесь и гонор подевались. Было бы у наших желание, то Тбилиси вообще бы без боя взяли.
      vch
  3. урапатриот Сегодня, 10:04
    В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения....

    Я конечно очень рад за Южную Осетию и осетин. Тем более, что после тех событий была объявлена независимость Южной Осетии. Хреново только, что эта независимость оплачивается из Российского бюджета. Из того самого, про который Д.А.Медведев так остроумно сказал русским пенсионерам: "денег нет, но вы держитесь". Ну да ладно, Россия - щедрая душа. Но мне интересно, почему в Южной Осетии Россия встала на защиту мирных осетин, а вот на Донбассе на защиту русского населения не встала? Чем осетины нашему олигархату милее русских?
    урапатриот
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    2. Сибирячка Сегодня, 10:11
      А все потому, что в Осетии стояли наши миротворцы (грузины с дури и по ним стреляли), т .е. элементы российской армии были на месте (как в Крыму) на законных основаниях.
      Можно бы уже это знать.
      А с чего вы взяли, что на Донбассе не встала? ДОнбасс, видимо сам против всего демократического мира справляетя или с божьей помощью?
      Сибирячка
      1. КОСМОС59 Сегодня, 10:51
        Цитата: Сибирячка

        А с чего вы взяли, что на Донбассе не встала? ДОнбасс, видимо сам против всего демократического мира справляетя или с божьей помощью?

        Встала, да не полностью. В Осетии все закончилось за пять дней, в Донбассе до сих пор прилетают снаряды и гибнут люди.
        КОСМОС59
      2. урапатриот Сегодня, 10:51
        "И пусть кто-то из украинских военных попробует стрелять в своих людей, российские военные будут стоять позади людей, не спереди, а сзади", - заметил Путин (март 2014).
        https://www.youtube.com/watch?v=PoQXvPsBBn8
        Так и стоят до сих пор российские военные СЗАДИ...
        Цитата: Сибирячка
        Можно бы уже это знать...

        Да все уже знают, как наше руководство переобувается на лету. "Помидорами не отделаются", "Трампанаш" и т.д.
        урапатриот
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          2. мордвин 3 Сегодня, 12:37
            Цитата: с-т Petrov
            всегда было интересно почему у клоунов красный нос а не зеленый, например? Вот до сих пор гадаю, и ты гадай.

            А вот я и с зелёным видел. belay
            мордвин 3
    3. Чёрный Сегодня, 11:08
      Цитата: урапатриот
      Я конечно очень рад за Южную Осетию и осетин. Тем более, что после тех событий была объявлена независимость Южной Осетии. Хреново только, что эта независимость оплачивается из Российского бюджета.

      Южная Осетия - это 80 тыс. население , причём подавляющее большинство на 08.08.08 имело российское гражданство. Зачем то им его предоставляли, правда? wink ....считайте это платой за то, что де-факто РФ получила ПЛПЦДАРМ за Кавказским хребтом....
      Чёрный
      1. урапатриот Сегодня, 11:28
        Да я ведь ничего против осетин не имею. Независимость они заслужили. И абхазы тоже заслужили. И Россия признала их независимость. А вот русские Приднестровья - не заслужили, и ДНР с ЛНР не заслужили. Вас это не смущает?
        А тысячи погибших мирных жителей и сотни тысяч беженцев Донбасса - это плата за что?
        урапатриот
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