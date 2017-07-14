Украинские истории. Как в Харькове ИГИЛ задерживали...

К двоим мужчинам, один из которых имел неславянскую внешность, подошли двое людей в штатском и приказали тем лечь на землю.

Тот, что с бородой, бросился к багажнику авто, а второй начал убегать. Двое других достали оружие. После этого бородатый отошёл от машины, второй продолжил бежать. Раздались выстрелы, бегун упал.

Пресс-служба харьковской нацполиции сообщает о специальной операции, которая была проведена в Харькове. Местное издание NewsRoom раскрывает подробности «спецоперации». Если верить сводкам, то сотрудники полиции Харькова осуществили «задержание боевиков ИГИЛ» (*террористическая группировка, запрещённая в России).Задержание произошло в четверг (13 июля) примерно в 19:30 по местному времени у торгового-центра «Караван».Из сообщения очевидца, которое выглядит оригинально:Подошли и приказали? Это так в Харькове проводятся спецоперации? Вот это хладнокровие...Далее очевидец рассказывает:Далее выяснилось, что убегавший был ранен в ногу. Его доставили в больницу и прооперировали.Начальник Управления СБУ по Харьковской области Владислав Абдула утверждает, что оба задержанных «имеют прямое отношение к группировке ИГИЛ (*)». По каким признакам это было установлено, не сообщается.А это кадры той самой «спецоперации». На них видно, что «антитеррор» проводится настолько «профессионально», что на месте проведения «операции» (автомобильной парковке) спокойно ходят люди, говорят по телефону: