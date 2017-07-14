Украинские истории. Как в Харькове ИГИЛ задерживали...
Пресс-служба харьковской нацполиции сообщает о специальной операции, которая была проведена в Харькове. Местное издание NewsRoom раскрывает подробности «спецоперации». Если верить сводкам, то сотрудники полиции Харькова осуществили «задержание боевиков ИГИЛ» (*террористическая группировка, запрещённая в России).
Задержание произошло в четверг (13 июля) примерно в 19:30 по местному времени у торгового-центра «Караван».
Из сообщения очевидца, которое выглядит оригинально:
Подошли и приказали? Это так в Харькове проводятся спецоперации? Вот это хладнокровие...
Далее очевидец рассказывает:
Далее выяснилось, что убегавший был ранен в ногу. Его доставили в больницу и прооперировали.
Начальник Управления СБУ по Харьковской области Владислав Абдула утверждает, что оба задержанных «имеют прямое отношение к группировке ИГИЛ (*)». По каким признакам это было установлено, не сообщается.
А это кадры той самой «спецоперации». На них видно, что «антитеррор» проводится настолько «профессионально», что на месте проведения «операции» (автомобильной парковке) спокойно ходят люди, говорят по телефону:
Задержание произошло в четверг (13 июля) примерно в 19:30 по местному времени у торгового-центра «Караван».
Из сообщения очевидца, которое выглядит оригинально:
К двоим мужчинам, один из которых имел неславянскую внешность, подошли двое людей в штатском и приказали тем лечь на землю.
Подошли и приказали? Это так в Харькове проводятся спецоперации? Вот это хладнокровие...
Далее очевидец рассказывает:
Тот, что с бородой, бросился к багажнику авто, а второй начал убегать. Двое других достали оружие. После этого бородатый отошёл от машины, второй продолжил бежать. Раздались выстрелы, бегун упал.
Далее выяснилось, что убегавший был ранен в ногу. Его доставили в больницу и прооперировали.
Начальник Управления СБУ по Харьковской области Владислав Абдула утверждает, что оба задержанных «имеют прямое отношение к группировке ИГИЛ (*)». По каким признакам это было установлено, не сообщается.
А это кадры той самой «спецоперации». На них видно, что «антитеррор» проводится настолько «профессионально», что на месте проведения «операции» (автомобильной парковке) спокойно ходят люди, говорят по телефону:
Использованы фотографии: http://newsroom.kh.ua
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти