13:44 14 июля

Украинские истории. Как в Харькове ИГИЛ задерживали...

Пресс-служба харьковской нацполиции сообщает о специальной операции, которая была проведена в Харькове. Местное издание NewsRoom раскрывает подробности «спецоперации». Если верить сводкам, то сотрудники полиции Харькова осуществили «задержание боевиков ИГИЛ» (*террористическая группировка, запрещённая в России).

Задержание произошло в четверг (13 июля) примерно в 19:30 по местному времени у торгового-центра «Караван».

Из сообщения очевидца, которое выглядит оригинально:
К двоим мужчинам, один из которых имел неславянскую внешность, подошли двое людей в штатском и приказали тем лечь на землю.



Подошли и приказали? Это так в Харькове проводятся спецоперации? Вот это хладнокровие...

Далее очевидец рассказывает:
Тот, что с бородой, бросился к багажнику авто, а второй начал убегать. Двое других достали оружие. После этого бородатый отошёл от машины, второй продолжил бежать. Раздались выстрелы, бегун упал.


Далее выяснилось, что убегавший был ранен в ногу. Его доставили в больницу и прооперировали.

Начальник Управления СБУ по Харьковской области Владислав Абдула утверждает, что оба задержанных «имеют прямое отношение к группировке ИГИЛ (*)». По каким признакам это было установлено, не сообщается.

А это кадры той самой «спецоперации». На них видно, что «антитеррор» проводится настолько «профессионально», что на месте проведения «операции» (автомобильной парковке) спокойно ходят люди, говорят по телефону:



Использованы фотографии: http://newsroom.kh.ua
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Комментарии 27

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  1. pvv113 Сегодня, 09:51
    По каким признакам это было установлено, не сообщается.

    Признаки известны - у них с собой были паспорта ИГИЛ
    pvv113
    1. Зяблицев Сегодня, 10:03
      Один СБУшник, поправляя оселедец, другому: "Встретишь Джавдета — не трогай его. Он мой" laughing
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:15
        Женя , привет ! hi drinks Может , это и вправду никакая не спецоперация была , а съёмки декоммунизированного "Белого солнца пустыни" ? lol
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 10:17
          Здравствуй, Паш! hi drinks

          Вся нынешняя Украина, это постановочное шоу Голлив...,Госдепа!
          Зяблицев
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:21
            Смех берёт при виде такой "профессиональной спецоперации" СБУ . laughing
            bouncyhunter
            1. sabakina Сегодня, 10:43
              Паш, всё просто. Обрати внимание, как мается "игиловец" от безделья? У оператора камеру заело или заклинило. А эти ребята с мобилой как раз в этот момент и попали. Короче, UCR Pictures представляет...
              sabakina
          2. pvv113 Сегодня, 10:34
            Цитата: Зяблицев
            Вся нынешняя Украина, это постановочное шоу Голлив...,Госдепа!

            pvv113
    2. 210окв Сегодня, 10:09
      Начальник СБУ Абдула-ловитель ИГ... wassat crying
      210окв
    3. тол100в Сегодня, 10:17
      Цитата: pvv113
      Признаки известны - у них с собой были паспорта ИГИЛ

      Одно слово - "БАЛЕТ"!
      тол100в
    4. Maksus Сегодня, 10:39
      Что за ересь, больше похоже на попытку отжимания машины с помощью двух травматов. Как-то "террористы" очень спокойны....
      Maksus
    5. ЛукичЪ Сегодня, 11:08
      Цитата: pvv113
      Признаки известны - у них с собой были паспорта ИГИЛ

      и у одного кажется была борода laughing
      ЛукичЪ
      1. pvv113 Сегодня, 11:11
        Одна борода на двоих? Прикольно! laughing
        pvv113
        1. ЛукичЪ Сегодня, 11:15
          Цитата: pvv113
          Одна борода на двоих? Прикольно!

          второй пока не игиловец. стажёр laughing
          ЛукичЪ
          1. pvv113 Сегодня, 11:29
            Вроде как юнга?
            pvv113
  2. Михаил177 Сегодня, 09:52
    Спектакль для дяди Сэма и гейропы.
    Михаил177
    1. Приграничник Сегодня, 10:03
      Ну, на спектакль совсем не похоже - постановка (если вы об этом) была бы по интереснее. А так, раз убегал - значит было что скрывать. Поймали - и слава Богу, меньше потенциальных опасностей у наших границ, тем более в преддверии дня города Белгорода (5 августа).
      Приграничник
      1. Partyzan Сегодня, 10:08
        раз убегал - значит было что скрывать

        жалко было отдавать laughing
        Partyzan
  3. soroKING Сегодня, 09:56
    Абдула, поджигай wassat
    soroKING
  4. Горный стрелок Сегодня, 10:07
    Примерно так я в 10 лет "ловил" китайских диверсантов в Забайкалье! wassat
    Горный стрелок
    1. ЛукичЪ Сегодня, 10:20
      Цитата: Горный стрелок
      Примерно так я в 10 лет "ловил" китайских диверсантов в Забайкалье!

      а это "профессионалы" с богатым опытом борьбы с терроризмом. вон их сколько на востоке. и учителя у них настоящие профи. своих выкормышей по запаху определяют.
      ЛукичЪ
  5. soroKING Сегодня, 10:14
    https://youtu.be/Jedwtskv81o
    Путин придэ, порядок наведэ good
    soroKING
    1. ЛукичЪ Сегодня, 12:18
      Цитата: soroKING
      Путин придэ, порядок наведэ

      щазззз. самим нужен. сами кашу заварили, вот и лопайте от пуза
      ЛукичЪ
  6. Masya Masya Сегодня, 10:22
    укропы же , вроде за ИГ были... лишь бы против России...
    Далее выяснилось, что убегавший был ранен в ногу. Его доставили в больницу и прооперировали.

    помыли, накормили и спать уложили... wink
    Masya Masya
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:36
    Когда кто-то действительно борется с терроризмом (самая востребованная тема) как еще самостийной отметится? Только так - смехотворным роликом и главное заявлениями о приверженности европейской демократии. Уже даже не смешно, особенно после того как эта европейская демократия тыкнула наконец в нос Порошенко.
    rotmistr60
  8. VadimSt Сегодня, 10:37
    Бред от сивой кобылы! Даже, если-бы простые опера, обнаружили работу барсеточников или угонщиков, нет, ни оснований, ни предпосылок к раскрытию наблюдения и уж тем более, задержанию.
    Смехопанорама - задерживать "игиловцев" ("хачиков", - по выводам сторонних наблюдателей), да силами пару спецов в гражданке, да оставив одного "игиловца" у себя за спиной, да при свободном притоке потенциальных заложников, - быстрей поверю в барана-интеллектуала.
    VadimSt
  9. sgr291158 Сегодня, 11:45
    Полное фуфло. Пусть они это шоу с клоунами на ночь смотрят.
    sgr291158
  10. brasist Сегодня, 12:33
    Как там у старика Станиславского -"Не верю"...
    brasist
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