В Турции рассчитывают получить первые комплексы С-400 в 2018 году
Анкара готова заплатить $ 2,5 млрд. за поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400, передает РИА Новости сообщение Bloomberg.
По словам высокопоставленного турецкого чиновника «в следующем году страна собирается получить от России две батареи С-400». Такое же количество комплексов планируется построить позднее в самой Турции.
В «Рособоронэкспорте», комментировать данные о сделке отказались, пишет агентство.
«Ранее Турция уже была готова приобрести зенитно-ракетные комплексы, однако сделка не состоялась из-за позиции НАТО. Анкара также была вынуждена отказаться от планов закупить подобные системы у Китая под давлением со стороны Вашингтона», – напоминает издание.
Хотя российские системы не совместимы с вооружениями НАТО, «Турция сможет размещать их в регионах, в которых действуют ограничения, установленные руководством альянса – на границе с Арменией, Грецией и на побережье Эгейского моря», сказал собеседник агентства. Комплексы также «не будут иметь системы распознавания "свой-чужой", что позволит применять их против любых целей», добавил он.
Автор статьи отмечает, что данная сделка – «признак того, что Турция отворачивается от НАТО». Он напоминает, что «в последние годы отношения страны с другими членами альянса осложнились из-за более независимого политического курса президента Эрдогана в отношении конфликтов в Ираке и Сирии».
Напомним, ранее помощник президента РФ Владимир Кожин отмечал, что Москва не видит препятствий для поставки С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.
По словам высокопоставленного турецкого чиновника «в следующем году страна собирается получить от России две батареи С-400». Такое же количество комплексов планируется построить позднее в самой Турции.
В «Рособоронэкспорте», комментировать данные о сделке отказались, пишет агентство.
«Ранее Турция уже была готова приобрести зенитно-ракетные комплексы, однако сделка не состоялась из-за позиции НАТО. Анкара также была вынуждена отказаться от планов закупить подобные системы у Китая под давлением со стороны Вашингтона», – напоминает издание.
Хотя российские системы не совместимы с вооружениями НАТО, «Турция сможет размещать их в регионах, в которых действуют ограничения, установленные руководством альянса – на границе с Арменией, Грецией и на побережье Эгейского моря», сказал собеседник агентства. Комплексы также «не будут иметь системы распознавания "свой-чужой", что позволит применять их против любых целей», добавил он.
Автор статьи отмечает, что данная сделка – «признак того, что Турция отворачивается от НАТО». Он напоминает, что «в последние годы отношения страны с другими членами альянса осложнились из-за более независимого политического курса президента Эрдогана в отношении конфликтов в Ираке и Сирии».
Напомним, ранее помощник президента РФ Владимир Кожин отмечал, что Москва не видит препятствий для поставки С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Мальгавко
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