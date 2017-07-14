13:44 14 июля

В Турции рассчитывают получить первые комплексы С-400 в 2018 году

Анкара готова заплатить $ 2,5 млрд. за поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400, передает РИА Новости сообщение Bloomberg.

В Турции рассчитывают получить первые комплексы С-400 в 2018 году


По словам высокопоставленного турецкого чиновника «в следующем году страна собирается получить от России две батареи С-400». Такое же количество комплексов планируется построить позднее в самой Турции.


В «Рособоронэкспорте», комментировать данные о сделке отказались, пишет агентство.

«Ранее Турция уже была готова приобрести зенитно-ракетные комплексы, однако сделка не состоялась из-за позиции НАТО. Анкара также была вынуждена отказаться от планов закупить подобные системы у Китая под давлением со стороны Вашингтона», – напоминает издание.

Хотя российские системы не совместимы с вооружениями НАТО, «Турция сможет размещать их в регионах, в которых действуют ограничения, установленные руководством альянса – на границе с Арменией, Грецией и на побережье Эгейского моря», сказал собеседник агентства. Комплексы также «не будут иметь системы распознавания "свой-чужой", что позволит применять их против любых целей», добавил он.

Автор статьи отмечает, что данная сделка – «признак того, что Турция отворачивается от НАТО». Он напоминает, что «в последние годы отношения страны с другими членами альянса осложнились из-за более независимого политического курса президента Эрдогана в отношении конфликтов в Ираке и Сирии».

Напомним, ранее помощник президента РФ Владимир Кожин отмечал, что Москва не видит препятствий для поставки С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Комментарии 26

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  1. Андрей К Сегодня, 10:01
    ...В Турции рассчитывают получить первые комплексы С-400 в 2018 году...

    Турки расталкивают очередь локтями... laughing
    Предлагают "подвинуть" китайцев... laughing
    А по сути торговый партнёр аховый - никакой гарантии, что намерения купить комплексы воплотятся в реальные контракты. Вполне вероятно, что это очередные турецкие попытки поднять себе цену в глазах партнёров по НАТО yes
    Андрей К
    1. Дуплет Сегодня, 10:17
      Цитата: Андрей К
      А по сути торговый партнёр аховый - никакой гарантии, что намерения купить комплексы воплотятся в реальные контракты. Вполне вероятно, что это очередные турецкие попытки поднять себе цену в глазах партнёров по НАТО

      Конечно аховый.С трубой не понятки, с Израилем уже договорились. АЭС мы за свой счет строим. То ту, то эту сторону в Сирии принимают. Поставим с400 и по нам же лупить начнут.
      Дуплет
    2. Владыка Ситх Сегодня, 10:35
      Из-за китайцев в 2017 году мы получили лишь один полковой комплект, остальные три полка двух дивизионного состава с апреля месяцев 2017 начали поставляться в Китай.
      Владыка Ситх
      1. Tusv Сегодня, 13:14
        Цитата: Владыка Ситх
        Из-за китайцев в 2017 году мы получили лишь один полковой комплект, остальные три полка двух дивизионного состава с апреля месяцев 2017 начали поставляться в Китай.

        Так то построен новый завод, чтобы экспорт поставкам в войска не мешал. Как раз в этом году запустили
        Tusv
  2. VadimSt Сегодня, 10:05
    Автор статьи отмечает, что данная сделка – «признак того, что Турция отворачивается от НАТО».
    Ну да! Отворачивалась от событий на Северном Кавказе, уже 52 года отворачивается от НАТО, ранее отворачивалась от третьего рейха, еще ранее отворачивалась от участия в альянсе, против России, - своих, вдруг временно ставшими нелюбимыми, закадычных друзей?
    Сколько волка не корми....а Босфор и Дарданеллы, жалко!
    VadimSt
    1. vch Сегодня, 10:08
      С одной стороны совсем не хочется вооружать турков современным оружием. Но с другой стороны, если есть возможность вбить еще больший клин во взаимоотношениях НАТО и Турции - ну грех не использовать такую возможность.
      vch
      1. Partyzan Сегодня, 10:12
        «в последние годы отношения страны с другими членами альянса осложнились из-за более независимого политического курса президента Эрдогана в отношении конфликтов в Ираке и Сирии».
        а че про переворот устроенный матрасами не написали? recourse
        Partyzan
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:17
          Потому что это неполиткорректно . wink Привет , Володя ! hi
          bouncyhunter
          1. Partyzan Сегодня, 10:20
            Привет Павел hi ты хочешь сказать не толерантно?
            Partyzan
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:29
              Цитата: Partyzan
              ты хочешь сказать не толерантно?

              Ну что ты нецензурно ругаешься ? Здесьжедети . lol
              bouncyhunter
              1. Partyzan Сегодня, 10:48
                Ну что ты нецензурно ругаешься ?

                Partyzan
              2. мордвин 3 Сегодня, 10:56
                Цитата: bouncyhunter
                Ну что ты нецензурно ругаешься ? Здесьжедети .

                Я тута. fghtujtdh fgrcftyju///... laughing
                мордвин 3
              3. Deadушка Сегодня, 11:19
                Цитата: bouncyhunter
                Здесьжедети

                Эти дети сами сами кого хочешь трехэтажным покроют laughing
                Приветствую Павел hi
                Deadушка
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:42
                  Так ведь на что хорошее человека сподвигнуть не просто , зато на плохое - запросто ! Привет , Виталик ! hi
                  bouncyhunter
  3. igor1981 Сегодня, 10:07
    Если Россия продаст С-400 Турции,то можно констатировать, что российские власти являются коллаборцианалистким.
    igor1981
    1. мордвин 3 Сегодня, 11:50
      Цитата: igor1981
      что российские власти являются коллаборцианалистким.

      А это что за слово такое? Мат,нет? feel
      мордвин 3
  4. Vladimir74 Сегодня, 10:08
    Неправильное решение.
    Турки непредсказуемые.
    Vladimir74
  5. 3vs Сегодня, 10:09
    Не хило на помидорах-то разжились! fellow
    3vs
  6. Dave36 Сегодня, 10:28
    Очередной ХПП. Вова понял, что надо продавать оружие всем, кто купит, бабос превыше всего.
    Dave36
  7. Горный стрелок Сегодня, 10:30
    Единственное, что радует, по нам эти ракеты не выстрелят... Сказки про отсутствие системы "свой- чужой" оставьте на совести журналюг. Ни одно высокотехнологичное оружие НЕ СМОЖЕТ стрелять по производителям. Невозможно "выбрать" и вычистить ВСЕ закладки в таком оружии.
    Горный стрелок
    1. Tusv Сегодня, 13:02
      Цитата: Горный стрелок
      Сказки про отсутствие системы "свой- чужой" оставьте на совести журналюг.

      Ню ню. Она без сказок обязана отсутствовать. Скорее какая нидь бяка в самой ракете
      Tusv
  8. Сухой_Т-50 Сегодня, 10:47
    Надо бы сделать невозможным применение С-400 против российских самолетов.
    Сухой_Т-50
  9. Pashhenko Nikolay Сегодня, 11:15
    Интересно в чьи самолеты целятся?В греческие?Других в округе нет вроде.
    Pashhenko Nikolay
  10. Deadушка Сегодня, 11:16
    По словам высокопоставленного турецкого чиновника «в следующем году страна собирается получить от России две батареи С-400

    Россия в свою очередь ждет(в ответ на "собирания"), что Турция выйдет из НАТО и заключит долгосрочный договор о сотрудничестве.
    Deadушка
    1. enhansment Сегодня, 12:00
      Цитата: Deadушка
      По словам высокопоставленного турецкого чиновника «в следующем году страна собирается получить от России две батареи С-400

      Россия в свою очередь ждет(в ответ на "собирания"), что Турция выйдет из НАТО и заключит долгосрочный договор о сотрудничестве.

      Вы сами хоть верите в это?
      Россия ждет, что Турция трубу разрешит построить - все.
      enhansment
      1. Deadушка Сегодня, 12:06
        Цитата: enhansment
        Вы сами хоть верите в это?

        Во что верю я... "история об этом умалчивает...", да и это не касается темы разговора laughing wink
        Это всего лишь противопоставление их "хотелкам"..."дашь на дашь"так сказать. yes
        Цитата: enhansment
        Турция трубу разрешит построить

        Турция с этой трубы сама будет иметь "не слабые дивиденды".
        Deadушка
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