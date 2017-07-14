13:44 14 июля

Колесные САУ в Сирии

Как сообщает « Вестник Мордовии », правительственные силы Сирии активно применяют самоходную артиллерию в ходе боев в восточных районах провинции Хама. В числе прочего, замечены колесные 130-мм САУ с орудиями М-46 , расположенными на шасси немецких четырехосных автомобилей "Mercedes ACTROS 4140". Они применяют 130-мм китайские активно-реактивные снаряды с донным газогенератором с дистанцией огня примерно 44 км.

Колесные САУ в Сирии


Доставку боеприпасов осуществляют новые большегрузные "КамАЗ-5350".




Судя по всему, боевики больше не в состоянии вести контрбатарейную борьбу. Об этом говорит тот факт, что самоходки продолжительное время находятся на одном и том же месте.

М-46 была принята на вооружение советской армии в 1953 году. Серийное производство велось с 1954 по 1957 год.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20638.htm
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Комментарии 8

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  1. 210окв Сегодня, 10:10
    Шведский "Арчер" нервно курит в стороне.. lol
    210окв
    1. Partyzan Сегодня, 10:15
      боевики больше не в состоянии вести контрбатарейную борьбу
      а эти уже не курят belay
      Partyzan
    2. капрал Сегодня, 11:05
      Цитата: 210окв
      Шведский "Арчер" нервно курит в стороне

      Ну сравнили, 130 и 155.
      Впрочем, интересная самоходная пушка получилась Надо дождаться Лопатова, он популярно сможет растолковать за плюсы и минусы этой системы.
      капрал
  2. MegaMarcel Сегодня, 10:18
    Если снаряд китайский, то и орудие наверное тоже? Чему радуемся то? Тому что китайцы продвигают свою продукцию?
    MegaMarcel
    1. с-т Petrov Сегодня, 10:26
      а кто там не продвигает ее? Вся европа скидывает советский задел бармалеям, мы вооружаем САР, Иран и Китай делают тоже самое.

      Арабские монархии делают тоже самое да и Турция с Израилем кидает дрова в топку. Так что там все продвигают свою продукцию, кто может.

      Ну и матрасия) как я мог о ней забыть

      с-т Petrov
    2. Alexey RA Сегодня, 11:15
      Цитата: MegaMarcel
      Если снаряд китайский, то и орудие наверное тоже?

      Орудие советское.
      Чего только СССР не поставлял в Сирию... в тамошних закромах даже С-23 вроде бы были.
      Alexey RA
    3. Oden280 Сегодня, 13:27
      Орудие наше. Только оно снято с вооружения и снаряды для него не производятся.
      Oden280
  3. Pashhenko Nikolay Сегодня, 11:11
    Вообщем если бы наша промышленность освоила несложные самоходки на колесном ходу,на экспорт пошли бы на ура.
    Pashhenko Nikolay
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