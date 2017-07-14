Колесные САУ в Сирии
Как сообщает « Вестник Мордовии », правительственные силы Сирии активно применяют самоходную артиллерию в ходе боев в восточных районах провинции Хама. В числе прочего, замечены колесные 130-мм САУ с орудиями М-46 , расположенными на шасси немецких четырехосных автомобилей "Mercedes ACTROS 4140". Они применяют 130-мм китайские активно-реактивные снаряды с донным газогенератором с дистанцией огня примерно 44 км.
Доставку боеприпасов осуществляют новые большегрузные "КамАЗ-5350".
Судя по всему, боевики больше не в состоянии вести контрбатарейную борьбу. Об этом говорит тот факт, что самоходки продолжительное время находятся на одном и том же месте.
М-46 была принята на вооружение советской армии в 1953 году. Серийное производство велось с 1954 по 1957 год.
Доставку боеприпасов осуществляют новые большегрузные "КамАЗ-5350".
Судя по всему, боевики больше не в состоянии вести контрбатарейную борьбу. Об этом говорит тот факт, что самоходки продолжительное время находятся на одном и том же месте.
М-46 была принята на вооружение советской армии в 1953 году. Серийное производство велось с 1954 по 1957 год.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20638.htm
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