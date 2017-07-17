Первые шаги морской авиации России

17 июля в России отмечается День морской авиации ВМФ. Эта дата выбрана для праздника морских летчиков не случайно. 101 год назад, 17 июля 1916 года, в небе над Балтийским морем состоялось воздушное сражение. В бой вступили четыре гидросамолета М-9, поднявшиеся с российского судна «Орлица», входившего в состав Балтийского флота. Они атаковали четыре немецких самолета и в результате боестолкновения одержали победу над противником. Так славная дата стала праздничным днем, с которого можно формально вести отсчет истории российской морской авиации.На самом деле, авиация у российского военно-морского флота появилась несколько раньше. Когда в конце XIX века в Российской империи стремительно возрос интерес к воздухоплаванию, одними из первых заинтересовались покорением неба морские офицеры. Им, покорявшим морские дали, казалось, сама судьба велела и первыми подниматься в небо. Морским офицером был Александр Федорович Можайский – один из пионеров отечественного авиаконструирования (впоследствии, как известно, он дослужился до звания контр-адмирала).Дальнейшее обсуждение возможностей использования воздухоплавательных аппаратов для флотских нужд продолжилось уже в ХХ веке. В 1902 году Главный морской штаб решил создать в Севастополе, Кронштадте и Порт-Артуре морские воздухоплавательные парки. В состав Учебного воздухоплавательного парка были откомандированы морские офицеры – для изучения воздухоплавательного дела и последующего комплектования воздухоплавательных парков. Руководил ими лейтенант М.И. Лавров. Но далеко не все планы морского штаба удалось осуществить в полном объеме, чему способствовало начало русско-японской войны. В частности, на Дальнем Востоке развернуть морскую воздухоплавательную команду не удалось.В 1909 году капитан корпуса инженер-механиков флота Лев Макарович Мациевич выступил в генеральном штабе с докладом о перспективах применения воздухоплавательной техники для нужд военно-морского флота. Это было одно из первых исследований прогностического характера, предсказывавших важность воздухоплавания для российского флота. Затем Мациевич продолжил свои разработки и уже в ноябре 1909 года написал новый доклад, в котором рассказывал о возможности создания специального авианесущего корабля и предлагал создать такой экспериментальный корабль из эсминца «Новик».Лев Мациевич был очень примечательной личностью, сыгравшей большую роль в развитии отечественной морской авиации. Выпускник Харьковского технологического института, он выбрал для себя военную карьеру – окончил после института экстерном Морское инженерное училище, а в 1906 году – Николаевскую морскую академию. В 1908 году Мациевич начал службу в Морском техническом комитете, но очень быстро заинтересовался проблемами воздухоплавания и переключился именно на изучение вопросов применения самолетов морскими силами.6 февраля 1910 г. в Петербурге был создан Отдел Воздушного флота (ОФВ), отвечавший за управление российскими воздушными силами. Практически тогда же и началось формирование морской авиации. 16 сентября 1910 г. лейтенант Станислав Дорожинский (на фото), руководивший воздухоплавательной командой Черноморского флота, совершил с севастопольского аэродрома Куликово Поле полет на французском самолете «Антуанетт-4». Это был первый полет в истории российских морских военно-воздушных сил, с которого и стоило бы начинать отсчет истории российской морской авиации. Практически одновременно с этим полетом еще один русский офицер – подполковник М.М. Конокотин представил доклад «Об организации опытов по применению самолетов на флоте», в котором отразил основные моменты развития морской авиации на тот период. Предполагалось использовать морскую авиацию для разведывательных функций на морских театрах военных действий, а также создать авианесущий корабль и приступить к строительству специальных морских самолетов, способных взлетать и садиться с водной поверхности.Создание морской авиации не обходилось без потерь. Одной из первых потерь стала гибель капитана Льва Макаровича Мациевича 24 сентября 1910 года – он погиб во время Всероссийского праздника воздухоплавания в авиационной катастрофе. Учитывая, что инженер Мациевич был одним из пионеров российской морской авиации, получившим специальное летное образование во Франции, это была очень большая потеря для находившейся на этапе становления российской авиации.Тем не менее, морская авиация продолжала развиваться. Так, 11 ноября 1910 года в Севастополе была открыта офицерская школа отдела воздушного флота, совет которой возглавил морской офицер капитан 2 ранга В.Н. Кедрин. В школе проводились изыскания в сфере практического применения морской авиации. Работа офицеров школы позволила детально изучить все возможные плюсы флота от использования аэропланов. Теперь отказываться от реализации идеи создания специальной морской авиации уже не имело смысла – она подтвердила свое право на существование. Поэтому 4 мая 1912 года вице-адмирал А. Ливен, занимавший в то время пост начальника Морского генерального штаба, представил доклад о создании на флотах авиационных отрядов. Этот доклад был утвержден морским министром вице-адмиралом И.К. Григоровичем и опубликован в виде приказа по Морскому министерству. Так началось формирование авиационных частей в составе российского императорского флота. 6 августа 1912 г. на Васильевском острове в Санкт-Петербурге был отслужен торжественный молебен в честь открытия Опытной авиационной станции, которая стала первым авиационным подразделением в составе Балтийского флота. Конечно, морские авиационные силы Балтфлота в то время были еще очень малочисленными. Флот располагал одним гидроаэропланом и двумя колесными аэропланами. Больше гидроаэропланов – целых пять – было на Черноморском флоте.Авиационные команды носили в то время официальные названия «авиационных команд службы связи морей». В состав Службы связи моря входили авиационные станции 1-го и 2-го разрядов, авиационные посты, авиационные отряды. Общее руководство морской авиацией осуществлял Морской генеральный штаб.Уже перед началом Первой мировой войны, весной 1914 года, в составе Морского генерального штаба, для упорядочения системы управления деятельностью морской авиации, решения организационных, кадровых и технических вопросов, было создано специальное отделение авиации, в котором несли службу три офицера. Возглавил авиационное отделение лейтенант А.А. Тучков, которого можно считать первым командующим российской морской авиации. В 1915 году была открыта Петроградская офицерская школа морской авиации. Таким образом, к началу и раннему этапу Первой мировой войны морская авиация Российской империи состояла из следующих частей: 1) авиационное отделение Морского генерального штаба, 2) авиационная команда Балтийского флота, 3) авиационная команда Черноморского флота, 4) Петроградская офицерская школа морской авиации (открыта в 1915 году).Непосредственно перед началом Первой мировой войны на балансе Морского министерства числились около тридцати различных аэропланов и гидроаэропланов, а службу проходили 20 квалифицированных пилотов. Еще 10 офицеров прошли специальную летную подготовку на флотах. К августу 1914 года авиация Балтийского флота располагала уже десятью гидросамолетами, базировавшимися в Либаве, а на вооружении авиации Черноморского флота находились восемь самолетов, размещавшихся в Севастополе. Авиационные силы на Тихом океане так и не были развернуты – помешало начало Первой мировой войны. С началом боевых действий, поскольку потребности морской авиации в аппаратах и в людях, способных их обслуживать, резко возросли, начался и рост численности личного состава морской авиации. К марту 1915 года на Балтийском флоте было уже 47 гидроаэропланов, на Черном море – 30 гидроаэропланов. Личный состав морской авиации вырос до 78 офицеров и 859 нижних чинов, занятых обслуживанием летательных аппаратов.17 июля (4 июля по старому стилю) 1916 года над Балтикой и произошло воздушное сражение, в честь которого в 1996 году был введен День морской авиации ВМФ России. Линейный корабль «Слава» и два миноносца вели огонь по позициям германской береговой артиллерии. С авиатранспортного судна «Орлица» поднялись в небо четыре гидросамолета, которые прикрывали с воздуха действия русских кораблей. Примерно в 9 часов утра экипаж пилота лейтенанта Петрова и наблюдателя мичмана Савинова обнаружил в воздухе, на высоте 1500 м, группу германских аэропланов. Приблизившись к одному из них, русский самолет открыл огонь из пулемета. Немецкий аэроплан был вынужден приводниться, после чего рядом приводнились два русских аэроплана, которые подобрали оказавшихся в воде немецких летчиков. Тем временем, другие гидроаэропланы вели бой в воздухе с тремя немецкими аэропланами. Им удалось сбить еще один аэроплан, но он упал уже на контролировавшейся немцами территории.Таким образом, для русских летчиков бой над Балтикой прошел без потерь.1916 год вообще был крайне знаменательным для развития русской морской авиации. Так, 30 ноября император Николай II подписал приказ о создании в составе Балтийского и Черноморского флотов воздушных дивизий. Было введено новое положение «О Службе Морской Авиации и Воздухоплавании» Императорского Российского флота, которое определяло многие новые организационные вопросы функционирования морских авиационных частей. В частности, были введены градации авиационных частей: от 4 до 8 самолетов составляли авиационный отряд, в свою очередь 2-4 отряда входили в воздушных дивизион, 2-4- воздушных дивизиона – в воздушную бригаду, а 2 бригады – в воздушную дивизию моря. Таким образом, морская авиация Российской империи была окончательно сформирована. Располагалась она пока лишь на Балтийском и Черном морях. Кроме того, учитывая специфику действий на Кавказском фронте, в том же 1916 году была сформирована особая Ванская военная флотилия на озере Ван. В ее состав были включены два гидросамолета М-5 и 2 летчика, переведенные из Гатчинской и из Бакинской авиационных школ. Возглавил Ванский гидроавиационный отряд инженер-механик мичман М.М. Иванов. К началу 1917 года военно-морское командование озадачилось и вопросами создания морских авиационных сил на северных морях. С этой целью начала формироваться воздушная бригада особого назначения на Северном ледовитом океане, которая получила права воздушной дивизии, поскольку обслуживала все северные моря.К 1917 году численность морской авиации Российской империи значительно возросла. Решение боевых задач требовало постоянного увеличения и количества самолетов, и численности личного состава морских авиационных подразделений. Так, на вооружении российской морской авиации к этому времени находились 493 самолета, в том числе 169 самолетов проходили службу на Балтийском море, 181 самолет – на Черном море, 30 самолетов – на Белом море. Весьма многочисленным был и личный состав морских авиационных частей. Так, на Черном море служили 115 офицеров, 1039 нижних чинов, на Балтийском море – 96 офицеров и 1339 нижних чинов. Таким образом, к 1917 году фактически завершилось формирование российской морской авиации, оставались лишь вопросы дальнейшего совершенствования материально-технической базы, организации и управления морскими авиационными частями. Всего за семь – восемь лет российская морская авиация фактически прошла путь «с нуля», превратившись в отдельный род морских сил, внесший свой весьма ощутимый вклад в Первую мировую войну.Интересно, что, несмотря на масштабные политические потрясения, постигшие Россию весной – осенью 1917 года, морская авиация страны продолжала в это время развиваться и совершенствоваться. Так, уже после Февральской революции 1917 года и свержения монархии, в июне 1917 года было создано Управление морской авиации и воздухоплавания (УМАиВ), на которое возлагались задачи по общему руководству морскими авиационными частями, решению их организационных, кадровых, материально-технических проблем, научному обеспечению деятельности морской авиации российского флота. Так был создан отдельный центральный орган управления военно-морской авиацией, что также стало большим плюсом для упорядочения руководства деятельностью морских авиационных подразделений.Возглавил управление все тот же А.А. Тучков, к этому времени проходивший службу уже в звании капитана 2 ранга. В составе управления были созданы учебно-строевой, технический, хозяйственный, научно-опытный отделы и общая канцелярия. Не помешала развитию морской авиации и Октябрьская революция. 28 ноября 1917 года В.И. Ленин подписал приказ о назначении комиссаром Управления морской авиации и воздухоплавания военно-морского летчика А.П. Онуфриева, ставшего первым руководителем советской морской авиации.На советский период в истории отечественной морской авиации пришелся период ее максимального развития, появления новых возможностей, формирования одной из лучших в мире школ военно-морских летчиков. Сейчас российская морская авиация по праву считается одной из сильнейших в мире, и основы для этого были заложены именно в советское время.