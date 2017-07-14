13:44 14 июля

Румынская армия – одна из самых проблемных в НАТО

Вооруженные силы Румынии не могут сегодня похвастаться высокой боеспособностью, с распадом Организации Варшавского договора Бухарест благополучно похоронил достаточно мощную оборонку и оставил войска без современного оружия, говорится в материале канала RT .



В СССР Румынию непублично называли «главным диссидентом». Бухарест заигрывал с национализмом и пытался балансировать между Москвой и Западом. При этом на основе советских технологий в Румынии появился развитый оборонный комплекс.


«Сейчас армия испытывает серьезные проблемы с оснащением: до сих пор на вооружении стоят устаревшие аналоги советской техники. Оборонный бюджет страны составляет на данный момент чуть более $2 млрд. (по этому показателю Бухарест находится на 62-м месте в мире)», – говорится в публикации.

В рядах Вооруженных сил Румынии служат около 177 тысяч человек.

Румынские ВС включают сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы. Для всех видов характерны слабое финансирование и недостаточное техническое оснащение. Самыми боеспособными считаются Сухопутные силы. С того времени, когда страна вступила в НАТО (1994 г.), США, Швейцария, ФРГ, Франция, Испания и Израиль начали снабжать ее бронетехникой.

Истребители МиГ-23 и МиГ-29, которые до сих пор считались в Румынии современными, были сняты с вооружения из-за нехватки запчастей и денег для их приобретения. В основе румынских ВВС – советские истребители 3-го поколения МиГ-21, которые сняты с вооружения в РФ и других странах.

ВМС Румынии включают 3 фрегата, 7 корветов, 5 минных тральщиков, 6 ракетных катеров и 20 патрульных судов. Также флот имеет две военно-морских базы, 4 пункта МТО и центр технического обеспечения.

Использованы фотографии: https://russian.rt.com
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Комментарии 40

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  1. 210окв Сегодня, 10:27
    Где вы видели "цыганскую армию"?Как где?В ней самой,в Румынии..
    210окв
    1. Зяблицев Сегодня, 10:30
      "Цыгане шумную толпою по Бессарабии кочуют...!"- Вы прослушали радиопередачу про военные маневры Румынской армии laughing
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:35
        Я-то думал они там уже всё советсткое давно скакуасам сплавили ... wink
        bouncyhunter
        1. Чёрный Сегодня, 10:55
          Просто НАТО их не правильно использует....румын нужно использовать в качестве гадалок wassat....солдаты из них НИКАКИЕ, зато мародёры ого го! Фору любому дать могут... laughing
          Чёрный
          1. 210окв Сегодня, 10:58
            В 1942 году румыны "похозяйничали" на Кубани.Старики с ужасом это вспоминают,хуже гитлеровцев были..
            Цитата: Чёрный
            Просто НАТО их не правильно использует....румын нужно использовать в качестве гадалок wassat....солдаты из них НИКАКИЕ, зато мародёры ого го! Фору любому дать могут... laughing
            210окв
            1. хрыч Сегодня, 11:07
              Румынская армия – одна из самых проблемных в НАТО

              Показалось: "Румынская армия – одна из самых боеспособных в НАТО" belay
              Цитата: 210окв
              хуже гитлеровцев были..

              Чем трусливей и никчемней боец, тем лучший каратель из него получается, они нормальным людям мстят за свою ущербность. am
              хрыч
          2. bouncyhunter Сегодня, 10:59
            hi
            Цитата: Чёрный
            солдаты из них НИКАКИЕ, зато мародёры ого го! Фору любому дать могут...

            Так вот за каким васаби румыны НАТО нужны . А я всё голову ломаю - ведь стырят всё что смогут . lol
            bouncyhunter
      2. xetai9977 Сегодня, 13:29
        "с распадом Организации Варшавского договора Бухарест благополучно похоронил достаточно мощную оборонку"
        Разве Румыния входила в Варшавский договор? Ошибка
        xetai9977
    2. Partyzan Сегодня, 10:58
      Дмитрий ты не прав
      Partyzan
  2. Anarchist Сегодня, 10:28
    Румыны? Зачем цыганам армия? Влад Дракула защитит...
    Anarchist
    1. Albert1988 Сегодня, 10:54
      Цитата: Anarchist
      Зачем цыганам армия? Влад Дракула защитит...

      Владик, скорее, послужит генератором бесплатного электричества, потому что от происходящего сейчас в Румынии он должен вертеться в гробу как приличная динамо-машина...
      Albert1988
  3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 10:28
    Я бы и британскую туда же отнес. Особенно флот её Величества.
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    1. Сухой_Т-50 Сегодня, 10:43
      Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      Я бы и британскую туда же отнес. Особенно флот её Величества.

      Вот ВМФ как раз таки очень сильный,ЕМНИП,четвертый в НАТО после американцев,турок и греков.Плюс,ядерное оружие
      Сухой_Т-50
    2. БВС Сегодня, 10:47
      Я не был не стал пренебрежительно писать о флоте ее Величества. Ведь некоторые аналитики говорят следующие:
      1 место — ВМС США
      2 место — флот Её Величества
      3 место — Морские Силы самообороны Японии
      4 место — ВМС Народно-освободительной армии Китая
      5 место — военно-морские силы Индии
      6 место — Военно-морской флот Российской Федерации
      БВС
      1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 10:57
        А я пишу по трем причинам.
        1. Степень деградации зашкаливает (как в историческом, так и в моральном аспекте).
        2. Боеготовность и моральный дух под большим вопросом.
        3. НЕ ВЕРЮ Я ЭТИМ РЕЙТИНГАМ. Эти рейтинги составлены по системе "38 попугаев" А именно если всегда считать в попугаях, то заведомо больше получется.
        Да же если я и не прав, то все равно о великобритании буду плохо писать. Не воспринимаю я их как цивилизацию.
        ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        1. Владыка Ситх Сегодня, 11:29
          Плюс вам! В этих рейтингах за основу берутся наличие авианосцев и универсальных десантных кораблей (легкие авианосцы). Поэтому так высоко в рейтинге Британия и Япония, да и Индия тоже.
          А то, что Британцы могут выставить пару эсминце в и одну подводную лодку, это мало кого интересует. Из-за этого кстати уже были скандалы в британском парламенте.
          Владыка Ситх
          1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 11:54
            Спасибо Вам за поддержку и блестящее понимание особенности, точности и тонкости русского языка. Статья, которую здесь комментируют, называется: Румынская армия – одна из самых проблемных в НАТО. Ключевое слово "проблемных", а не про румын. Там более половины натовских армий под это слово подходит. А мой комментарий воспринили, будто я писал об очевидной слабости флота великобритании. Я писал о его ПРОБЛЕМАХ.
            ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
            1. Orionvit Сегодня, 12:49
              Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
              Ключевое слово "проблемных", а не про румын

              Вообще то, именно про румын. Само словосочетание "Румынская армия", уже само по себе вызывает улыбку. Как в историческом, так и в современном изложении. lol
              Orionvit
            2. Владыка Ситх Сегодня, 13:42
              Там все армии в таком состоянии, более менее французская, английская и немецкая. А остальные слабее даже, чем в ДНР и ЛНР по количеству и качеству техники.
              Владыка Ситх
  4. Masya Masya Сегодня, 10:35
    Румынская армия – одна из самых проблемных в НАТО

    НАТО! вы, в ответе за тех кого приручили... wink
    Masya Masya
  5. Кот Гришка Сегодня, 10:38
    Ну что вы! Это же самая победоносная армия:с Гитлером до Сталинграда и со Сталиным до Вены и Праги! Жесть а не армия.
    Кот Гришка
  6. новичок Сегодня, 10:41
    ну румынская всегда была проблемной.
    новичок
  7. Paranoid50 Сегодня, 10:43
    Что характерно
    Что касается военно-морского флота, он включает 3 фрегата, 7 корветов, 5 минных тральщиков, 6 ракетных катеров и 20 патрульных судов. Также у Румынии есть две военно-морских базы, четыре пункта материально-технического обеспечения и центр технического обеспечения.
    всё самое ценное уместилось в два предложения. yes
    Paranoid50
  8. Altona Сегодня, 10:44
    Цитата: 210окв
    Где вы видели "цыганскую армию"?Как где?В ней самой,в Румынии..

    -------------------------
    Кстати, у цыган весьма жесткая иерархия и есть начальные зачатки субординации.Я видел как бригада цыган делила выручку за сданный чермет и сколько каждому полагалось. Но в тоже время ко мне в магазине подошёл взрослый молодой человек и попросил выбрать "Кагор" на винном прилавке, он просто совсем не умел читать. Я думаю, что румынская армия представляет подобное зрелище. И в тоже время, румынки считаются одними из самых красивых женщин в Европе и это действительно так.
    Altona
    1. soroKING Сегодня, 10:56
      [media=http://https://youtu.be/rUHm-E1ny28?t=74]э
      то кем считается? вроде славянки досих пор были recourse
      soroKING
    2. von schlosser Сегодня, 11:02
      При чем здесь женщины????))
      von schlosser
    3. ShadowCat Сегодня, 11:03
      Боюсь даже организованная банда остается бандой в которой при первом же признаки приближающегося кирдыка разбегается.

      П.С.
      «Из подворотен угодливо повизгивали румынские собаки. Они капитулировали вместе со своими хозяевами и смертельно боялись красноармейцев. Достаточно было хлопнуть по кобуре, чтобы огромная псина умчалась куда глаза глядят» Борис Слуцкий. Записки о войне. Стихотворения и баллады
      ShadowCat
  9. rotmistr60 Сегодня, 10:50
    Румынская армия – одна из самых проблемных в НАТО

    Если бы проблемной была только румынская армия, то НАТО было бы счастливо . По итогу набрали столько проблемных, что у нормальных военоначальников уже бы крыша съехала. Но тут главное - как можно ближе к границам России. А эти недоразвитые ни как не могут понять, что они разменная монета.
    rotmistr60
  10. pvv113 Сегодня, 10:53
    Румынская армия - самая сильная в мире! С Гитлером дошла до Москвы, а со Сталиным - до Берлина
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:02
      Володя , привет ! hi
      Цитата: pvv113
      Румынская армия - самая сильная в мире! С Гитлером дошла до Москвы, а со Сталиным - до Берлина

      Железобетонный аргумент ! good В 404-ую тебя теперь не пустят , за то что ты так про румын сказал . Переживёшь ? wink
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 11:04
        Привет, Паша! Как нибудь пережую laughing
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:06
          Я , в общем-то , в тебе и не сомневался . wink
          bouncyhunter
      2. pvv113 Сегодня, 11:06
        По статусу самой сильной армии 404-я претендует пока только на Европу
        pvv113
    2. мордвин 3 Сегодня, 11:08
      Цитата: pvv113
      Румынская армия - самая сильная в мире!

      У меня дед в плену был. Залез в горяший самолёт, и мешок хлеба оттуда достал. Так Румыне у него этот хлеб выпрашивали. А немец, охранник, из легкоранниных, их гонял... laughing laughing Здесь, говорит, Иван хозяин feel feel
      мордвин 3
  11. ShadowCat Сегодня, 10:59
    Помнится один российский генерал сказал когда услышал что Румыния вступила в войну
    Г: Две дивизии.
    С(плетник): Но вы же не узнали на чьей стороне!
    Г: В любом случае мне понадобится две дивизии. Чтобы защищать Румынию или чтобы разгромить ее войско.
    ShadowCat
  12. vovanpain Сегодня, 11:01
    Румынская армия – одна из самых проблемных в НАТО

    Ну и слава богу,что это теперь проблемы НАТО,а не России,а НАТО Румыния нужна лишь под площадку под ПРО и как пушечное мясо. yes
    vovanpain
  13. Черный_Ватник Сегодня, 11:07
    Таки в нато есть другие армии кроме матрасов?)
    Черный_Ватник
  14. Alexey RA Сегодня, 11:09
    Румынам нужно сделать всё, чтобы в НАТО вступила Украина. Тогда они уже не будут самой проблемной армией... smile
    Alexey RA
    1. мордвин 3 Сегодня, 13:38
      Цитата: Alexey RA
      Румынам нужно сделать всё, чтобы в НАТО вступила Украина. Тогда они уже не будут самой проблемной армией... smile

      Так Украина на четвертом месте по самой сильной армии в Европе. А Румыне тогда на каком будут?
      мордвин 3
  15. BillGejtz Сегодня, 11:18
    цыгане традиционно уводят коней (зачёркнуто) технику в лес ?
    BillGejtz
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