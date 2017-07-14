Румынская армия – одна из самых проблемных в НАТО
Вооруженные силы Румынии не могут сегодня похвастаться высокой боеспособностью, с распадом Организации Варшавского договора Бухарест благополучно похоронил достаточно мощную оборонку и оставил войска без современного оружия, говорится в материале канала RT .
В СССР Румынию непублично называли «главным диссидентом». Бухарест заигрывал с национализмом и пытался балансировать между Москвой и Западом. При этом на основе советских технологий в Румынии появился развитый оборонный комплекс.
«Сейчас армия испытывает серьезные проблемы с оснащением: до сих пор на вооружении стоят устаревшие аналоги советской техники. Оборонный бюджет страны составляет на данный момент чуть более $2 млрд. (по этому показателю Бухарест находится на 62-м месте в мире)», – говорится в публикации.
В рядах Вооруженных сил Румынии служат около 177 тысяч человек.
Румынские ВС включают сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы. Для всех видов характерны слабое финансирование и недостаточное техническое оснащение. Самыми боеспособными считаются Сухопутные силы. С того времени, когда страна вступила в НАТО (1994 г.), США, Швейцария, ФРГ, Франция, Испания и Израиль начали снабжать ее бронетехникой.
Истребители МиГ-23 и МиГ-29, которые до сих пор считались в Румынии современными, были сняты с вооружения из-за нехватки запчастей и денег для их приобретения. В основе румынских ВВС – советские истребители 3-го поколения МиГ-21, которые сняты с вооружения в РФ и других странах.
ВМС Румынии включают 3 фрегата, 7 корветов, 5 минных тральщиков, 6 ракетных катеров и 20 патрульных судов. Также флот имеет две военно-морских базы, 4 пункта МТО и центр технического обеспечения.
В СССР Румынию непублично называли «главным диссидентом». Бухарест заигрывал с национализмом и пытался балансировать между Москвой и Западом. При этом на основе советских технологий в Румынии появился развитый оборонный комплекс.
«Сейчас армия испытывает серьезные проблемы с оснащением: до сих пор на вооружении стоят устаревшие аналоги советской техники. Оборонный бюджет страны составляет на данный момент чуть более $2 млрд. (по этому показателю Бухарест находится на 62-м месте в мире)», – говорится в публикации.
В рядах Вооруженных сил Румынии служат около 177 тысяч человек.
Румынские ВС включают сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы. Для всех видов характерны слабое финансирование и недостаточное техническое оснащение. Самыми боеспособными считаются Сухопутные силы. С того времени, когда страна вступила в НАТО (1994 г.), США, Швейцария, ФРГ, Франция, Испания и Израиль начали снабжать ее бронетехникой.
Истребители МиГ-23 и МиГ-29, которые до сих пор считались в Румынии современными, были сняты с вооружения из-за нехватки запчастей и денег для их приобретения. В основе румынских ВВС – советские истребители 3-го поколения МиГ-21, которые сняты с вооружения в РФ и других странах.
ВМС Румынии включают 3 фрегата, 7 корветов, 5 минных тральщиков, 6 ракетных катеров и 20 патрульных судов. Также флот имеет две военно-морских базы, 4 пункта МТО и центр технического обеспечения.
Использованы фотографии: https://russian.rt.com
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