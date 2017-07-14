Иракская армия уничтожила большинство главарей ИГИЛ
Согласно информации РИА Новости , иракский генерал Яхъя Расул сообщил о том, что армии страны удалось ликвидировать большинство главарей ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).
С его слов, иракские вооруженные силы "уничтожили большинство главарей группировки и сейчас преследуют оставшихся".
Как он утверждает, иракская армия имеет все возможности для освобождения "небольшой части территории страны, которая все еще находится под контролем боевиков". При этом он не пояснил, следует ли ожидать полного разгрома террористов до конца текущего года.
Мы нанесли серьезный удар по верхушке ИГ [запрещено в РФ], прежде всего, благодаря разведывательной информации.
С его слов, иракские вооруженные силы "уничтожили большинство главарей группировки и сейчас преследуют оставшихся".
Как он утверждает, иракская армия имеет все возможности для освобождения "небольшой части территории страны, которая все еще находится под контролем боевиков". При этом он не пояснил, следует ли ожидать полного разгрома террористов до конца текущего года.
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