13:44 14 июля

Иракская армия уничтожила большинство главарей ИГИЛ

Согласно информации РИА Новости , иракский генерал Яхъя Расул сообщил о том, что армии страны удалось ликвидировать большинство главарей ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Мы нанесли серьезный удар по верхушке ИГ [запрещено в РФ], прежде всего, благодаря разведывательной информации.





С его слов, иракские вооруженные силы "уничтожили большинство главарей группировки и сейчас преследуют оставшихся".

Как он утверждает, иракская армия имеет все возможности для освобождения "небольшой части территории страны, которая все еще находится под контролем боевиков". При этом он не пояснил, следует ли ожидать полного разгрома террористов до конца текущего года.

Иракская армия уничтожила большинство главарей ИГИЛ


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Комментарии 24

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  1. сибиралт Сегодня, 10:37
    Непонятки. А сколько было главарей и сколько стало?
    сибиралт
    1. Зяблицев Сегодня, 10:42
      Из каких эмигрантских подвалов Гарлема извлекли американцы этого "генерала"? Все толковые генералы Иракской армии - как раз в ИГИЛ... laughing
      Зяблицев
      1. 210окв Сегодня, 11:01
        Генералу напомнить как доблестная иракская армия бежала из Мосула?Да и из других мест..
        210окв
        1. Чеширский Сегодня, 11:32
          Ему даиш напомнит. Арабы такие арабы....
          Чеширский
        2. Partyzan Сегодня, 11:40
          как доблестная иракская армия бежала из Мосула
          бежала то налегке - вот и откуда у ИГ и тяжелая бронетехника и вооружение hi
          Partyzan
  2. Андрей К Сегодня, 10:42
    ...Иракская армия уничтожила большинство главарей ИГИЛ...

    Непонятки какие-то...
    Сами себя уничтожали что-ли?
    Весь командный состав ИГИЛ - это и есть офицеры бывшей Саддамовской, иракской армии...
    Андрей К
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:43
    Иракская армия уничтожила большинство главарей ИГИЛ

    И это говорят те, кто несколько лет жевал сопли, а потом по предложению и настоянию Сша решился сказать очередную глупость. Но это будет очень хорошо востребовано западными СМИ. А в реальности оказывается даже по анализу "независимых" организаций Сша со своей коалицией убили в пять раз больше мирных чем Россия.
    rotmistr60
    1. Lancer Сегодня, 10:53
      Да,Конашенков вообще не говорит от пострадавших от российских бомбардировок.Гражданские от них не пострадали совсем,ни один.Бомбили Алеппо вдоль и поперёк и ни одной гражданской жертвы.А все потому что российские бомбы самые умные - где упадёт,там и штаб ИГИЛ.
      Lancer
      1. с-т Petrov Сегодня, 11:04
        у нас люди в пекле на земле работают. Авианаводчики. Благодаря таким как Прохоренко наши удары точны. французы может там рядом тоже есть? Или бельгийцы? Или австралийцы? Наводят авиацию?

        Так могут делать американцы, у них есть и специалисты и возможности - но думаю они там ограничиваются БПЛА ну или в рядах курдов помогают себе

        с-т Petrov
        1. Lancer Сегодня, 11:12
          Сегодня авианаводчики не нужны.Ну По крайней мере тем,у кого есть современная авиация,спутники и беспилотники.Так никто из гражданских,значит,не погиб от российских бомбардировок?А,я понял - в момент разрыва бомбы они автоматически становились боевиками!
          Lancer
          1. Partyzan Сегодня, 11:42
            Сегодня авианаводчики не нужны.
            поэтому самолеты коалиции и мажут laughing
            Partyzan
      2. rotmistr60 Сегодня, 11:06
        Бомбили Алеппо вдоль и поперёк

        Да хватит уже нести свою еврейскую чушь. Алепо не бомбили ни ВКС ни сирийские ВВС, но запад надрывался в потугах обвинять Россию. Сейчас вы повторяете абсолютную чушь, но при этом скромно забываете о нанесении ударов Израильской авиацией по сирийским войскам. Уже ваши высказывания даже не просто пошлы, а преднамеренно провокационны.
        rotmistr60
        1. Lancer Сегодня, 11:09
          Алеппо не бомбили?Вот это новость!Так российский Генштаб врет?Как же вы можете клеветать?Ведь Конашенков ясно сказал что в Алеппо разбомбили террористов!И картинок из Алеппо полно,там одни развалины после бомбежек были.
          Lancer
          1. Зяблицев Сегодня, 11:19
            Милейший, в формулировке "в районе Алеппо" и "по Алеппо", есть разница! На первый взгляд незначительная и именно так и искажается смысл Вами и такими же нашими западными "друзьями"...
            Зяблицев
            1. Lancer Сегодня, 11:40
              Бомбился сам город в том числе, и очень интенсивно.Видео свидетельств полно
              Lancer
              1. Зяблицев Сегодня, 11:42
                Приводите свои "свидетельства"! Но не приписывайте генералу Конашенкову то чего он никогда не говорил!
                Зяблицев
          2. rotmistr60 Сегодня, 11:24
            О чем с вами говорить? Если вы даже не знаете, что говорил российский генштаб. Наш генштаб более месяца говорил, что не наносит ударов по Алепо, но запад пел свою песню. Выходит, что и некоторые из Израиля подпевали пытаясь создать хор? Это уже сверх крыши, вы хотя бы следили за независимыми источниками информации.
            rotmistr60
            1. Lancer Сегодня, 11:42
              Ну сейчас,понятно,не наносит.Не прикидывайтесь,я говорю о том времени когда освобождали Алеппо от оппозиции (ИГ там,кстати,не было).а источниками информации я пользуюсь исключительно независимыми,не из "федеральных каналов".
              Lancer
              1. 210окв Сегодня, 13:08
                А!"Неполживые" источники..Белые каски!Ким сжег своего генерала из огнемета!Вам то самому смешно?От этой лжи.
                Цитата: Lancer
                Ну сейчас,понятно,не наносит.Не прикидывайтесь,я говорю о том времени когда освобождали Алеппо от оппозиции (ИГ там,кстати,не было).а источниками информации я пользуюсь исключительно независимыми,не из "федеральных каналов".
                210окв
          3. Partyzan Сегодня, 11:46
            Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России, генерал-лейтенант Сергей Рудской на брифинге в Минобороны сообщил, что с 18 октября в десятикилометровой зоне вокруг Алеппо полностью прекращены полеты авиации ВКС России и ВВС Сирии и этот режим соблюдается по сей день.

            Сергей Рудской также опроверг информацию о бомбежках жилых кварталов и гражданских задний Алеппо со стороны ВКС России. Представитель Генштаба России также сообщил, что имеются достоверные данные совершения бомбовых ударов по гражданским объектам на территории Ирака со стороны коалиции, возглавляемой США.
            Partyzan
      3. vovanpain Сегодня, 11:33
        Цитата: Lancer
        .Бомбили Алеппо вдоль и поперёк и ни одной гражданской жертвы.А

        Примеры в студию уважаемый и пожалуйста пускай это сделают или Арон Заави или А нас Рать,остальные как Винипух слов много,толку мало,одни лозунги hi ждем
        vovanpain
        1. Lancer Сегодня, 11:42
          Примеры чего?
          Lancer
          1. vovanpain Сегодня, 11:55
            Цитата: Lancer
            Примеры чего?

            Бомбежек Алеппо и не слов,им никто не поверит,а видео,время место.И не вы выкладывайте,ваше мнение это только ваше мнение. hi Пы Сы вырезки из прессы и блогов просьба не предлагать,сами знаете это все туфта. hi
            vovanpain
          2. с-т Petrov Сегодня, 11:57
            Примеры чего?


            национальная особенность?) ну включать глупого человека и не понимать очевидного по теме разговора
            с-т Petrov
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