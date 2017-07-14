Операция "Большой вальс"

Утром 17 июля столичное радио со ссылкой на начальника московской милиции сообщило, что через Москву будут проконвоированы немецкие военнопленные. По воспоминаниям очевидцев тех событий, сообщение произвело эффект разорвавшейся бомбы. К победам на фронтах уже начали привыкать, но чтобы такое?!К моменту когда прозвучало сообщение по радио, никто из жителей столицы еще не знал, что накануне в рамках секретной операции НКВД "Большой вальс" в Москву были доставлены 57 600 немецких солдат, офицеров и генералов.Авторы фильма рассказывают о том, как готовилась эта операция, о малоизвестных деталях ее проведения, о ее целях и результатах, о том, чем она стала для тех, кто пережил три тяжелейших года войны, а также о судьбах ее участников по обе стороны той войны.Во время съемок фильма киногруппе удалось найти уникальную любительскую кинопленку, которую еще никто не видел. Ее снял на Восточном фронте один из немецких офицеров. Он тоже должен был пройти в колонне пленных по Москве, но судьба распорядилась иначе…