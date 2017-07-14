13:44 14 июля

Главный парад ВМФ пройдет в Петербурге

В последнее воскресенье июля, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге во второй раз в истории состоится Главный морской парад страны. По масштабу и количеству задействованной техники он сопоставим с парадом на Красной площади, сообщают Известия .

Главный парад ВМФ пройдет в Петербурге


Главный парад пройдет в акватории Петербурга и Кронштадте – исторической базе Балтийского флота.


«Всего в празднике будет задействовано более 60 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения. Для этого их соберут с Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Будут привлечены несколько десятков самолетов и вертолетов морской авиации, а также подразделения морской пехоты, береговых ракетных войск и инженерных подразделений. Каждый участник торжества будет отмечен специально учрежденной для этого случая медалью», – говорится в статье.

Сообщается, что в морской части парада примут участие крейсер "Петр Великий", крейсер "Маршал Устинов", большие десантные корабли "Александр Шабалин", "Минск" и "Кулаков". На рейд встанут фрегат "Адмирал Макаров", ракетные катера "Димитровград" и "Чувашия", а также подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино"». Среди участников будут также корветы «Сообразительный» и «Стойкий», малые ракетные корабли, тральщики и др.

Впервые в истории в параде примет участие самый большой в мире атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской". Корабль перейдет на Балтику в составе группы боевых кораблей Северного флота,
рассказал глава Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорь Курдин.

В воздушной части мероприятия примут участие самолет-амфибия Бе-12, противолодочные самолеты Ту-142Мк, Ил-38, истребители Су-27 и Су-30СМ, а также палубные Су-33 и МиГ-29К.

Впервые на городом пролетят самолеты-перехватчики МиГ-31, над кораблями пролетят вертолеты Ми-24 и Ка-52, палубные Ка-29 и Ка-27.

Использованы фотографии: РИА Новости / Игорь Руссак
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Комментарии 22

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  1. новичок Сегодня, 11:10
    да, вот это действо! надеюсь на сей раз непрошенных гостей вышаырнут?!
    новичок
    1. vovanpain Сегодня, 11:18
      Все таки Главный Парад ВМФ лучше бы провести в Севастополе. yes
      vovanpain
      1. Dashout Сегодня, 11:26
        С одной стороны - согласен, с другой стороны - сейчас не поймешь где гадов больше: на Черном море или на Балтийском
        Dashout
        1. vovanpain Сегодня, 11:38
          Цитата: Dashout
          С одной стороны - согласен, с другой стороны - сейчас не поймешь где гадов больше: на Черном море или на Балтийском

          Так то да Коллега гадов везде предостаточно и межфлотский переход больше в Севастополь. hi
          vovanpain
      2. Зяблицев Сегодня, 11:38
        Главный Штаб ВМФ находится в Питере, а значит и парад должен быть здесь! Но это не умаляет заслуги Севастополя, хотя главная база ЧФ находится в Новороссийске... hi
        Зяблицев
        1. Aleksandr_2 Сегодня, 12:11
          на всякий случай....главная база ЧФ была,есть и будет в городе Севастополе......Новороссийск является просто базой ЧФ
          Aleksandr_2
    2. сибиралт Сегодня, 11:19
      Надеюсь участникам парада дадут сойти на берег.
      сибиралт
    3. tiredwithall Сегодня, 11:20
      Цитата: новичок
      да, вот это действо!

      Ну да, действо - шоу.
      Главный парад пройдет в акватории Петербурга и Кронштадте – исторической базе Балтийского флота.

      Кронштадт действительно место историческое. Но логичнее провести главный парад, а не шоу для развлечения публики СПб, на базе самого сильного флота страны. Разве североморцы не заслужили такой чести.
      tiredwithall
      1. новичок Сегодня, 11:25
        не надо перефразировать мой коммент, я уже взрослый мальчик (шутка). я намеренно воспользовался словом действо.
        новичок
        1. tiredwithall Сегодня, 11:33
          Семантически слово "действо" уводит часть читающих умов в сторону шоу-бизнеса. Парад же в своей основе дело духовно-сакральное и политическое. Поэтому сопряжение этих двух понятий приводит к ощущению проведения банкета в стенах туалета типа сортир. У нас в Беларуси появился обязательный элемент парада - выступление роты военного плац-балета. Ещё более тяжёлую ситуацию можно наблюдать в Греции на смене караула у парламента. Впрочем на сегодня это один из излюбленных приемов либера*тов по уничтожению нашей культуры и разложению умов.
          tiredwithall
          1. новичок Сегодня, 11:41
            действо_ в старину использовалось для обозначения церковных служений ( вот вам и сокрал); чуть позже использовалось как обозначение драматических пьес ( вот вам и драмма); так использовалось для обозначения боталий, сражений. да и вообще, чего напрягаетесь сами, да и меня в придачу? чем вам парад не шоу, а шоу не парад?!
            новичок
            1. tiredwithall Сегодня, 11:49
              Если рассматривать шоу, как перевод слова в т.ч. "демонстрировать", то согласен с вами. К сожалению в определенные периоды времени слова меняют центр своей тяжести семантически. Восприятия слов, в силу того, что язык это "живое существо", с течением времени имеет склонность к многозначности. Повторюсь, но это активно используют лбера*сты в информационной войне, формируя линейки Овертона. Поэтому для нашего парада подойдет слово проведение, ну, а для кретинизированной публики золотого миллиарда вполне сгодятся шоу на базе парадов.
              tiredwithall
              1. новичок Сегодня, 11:56
                ладно будь по вашему. эти либерасты могут говорить всё что угодно, один чёрт конец их близок, как никогда. я конечно сам сторонник использования в речи и письме именно наших, русских слов (форумчане не дадут соврать). но, своим первоначальным комментом, хотел заострить внимание на недопущении происшествия, бывшем на 9 мая.
                новичок
                1. tiredwithall Сегодня, 12:14
                  Не печальтесь, все нормально. При таком напоре, который качают масс-сми не споткнувшихся среди нас нет. Вам спасибо за доброжелательность и терпеливость, что дало возможность вскрыть и озвучить проблему.
                  tiredwithall
                  1. новичок Сегодня, 12:49
                    благодарю вас за прямоту и приятную беседу.
                    новичок
  2. Masya Masya Сегодня, 12:11
    завидую белой завистью, тому кто лицезреть этот праздник будет... good love а мы по скромному, на протоке р. Енисей... с моторными лодками! tongue
    Masya Masya
    1. новичок Сегодня, 13:00
      м да. а я рад за вас. я то вообще, на работе буду. разве что по телеку.
      новичок
      1. Masya Masya Сегодня, 13:17
        Цитата: новичок
        разве что по телеку.

        сочувствую... love
        Masya Masya
  3. DPN Сегодня, 12:55
    В обще то главный флот РОССИИ - СЕВЕРНЫЙ а не балтийский который могут закупорить в любой момент.
    DPN
    1. Masya Masya Сегодня, 13:19
      ерунду не говорите, каждый хорош и главный, на своем месте!!!
      Masya Masya
  4. Сумрачный стрелок Сегодня, 13:21
    Цитата: DPN
    В обще то главный флот РОССИИ - СЕВЕРНЫЙ а не балтийский который могут закупорить в любой момент.

    Балтийский флот - старейший, первенец морского могущества Российской Империи!
    Сумрачный стрелок
  5. Сумрачный стрелок Сегодня, 13:23
    [quote=vovanpain]Все таки Главный Парад ВМФ лучше бы провести в Севастополе. yes [/quoteТурецкие проливы недоступны для кораблей с ЯСУ. Так что для Пети и суперТайфуну в таком случае не удастся в параде поучавствовать wink
    Сумрачный стрелок
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