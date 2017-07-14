13:44 14 июля

Госдума рассмотрит ратификацию протокола о дислокации авиагруппы ВКС РФ в Сирии

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », первый вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков сообщил о том, что 14 июля депутатами планируется рассмотрение вопроса о ратификации протокола о размещении российской авиагруппы в Сирии.

Данный документ был подписан в январе текущего года в Дамаске. Он регулирует вопросы размещения группировки Воздушно-космических сил РФ, а также ее движимого и недвижимого имущества, вопросы функционирования группировки.

В соответствии с протоколом, внешняя охрана мест дислокации российских военных и береговых границ пункта материально-технического обеспечения осуществляется силами сирийской стороны, а противовоздушная оборона, внутренняя охрана и поддержание правопорядка в местах дислокации является прерогативой российской стороны.


Действие документа рассчитано на 49 лет.

Госдума рассмотрит ратификацию протокола о дислокации авиагруппы ВКС РФ в Сирии


Законодательное закрепление положений Протокола о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ позволит максимально эффективно реализовывать потенциал российского контингента в Сирии, призванного защитить сирийских граждан от террористов и предотвратить распространение террористической угрозы в регионе.

- пояснил член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").

Также предполагается ратификация соглашения между Москвой и Ереваном об Объединенной группировке войск (сил) вооруженных сил Республики Армения и Вооруженных сил РФ, подписанного в Москве 30 ноября 2016 года. Входящие в её состав подразделения предназначены для обеспечения коллективной военной безопасности в Кавказском регионе.

Как указывается, среди основных задач группировки значится "своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и республики Армения в границах региона и его отражение".

Соглашение с Арменией заключено сроком на 5 лет. Предусмотрено его автоматическое продление на последующие пятилетние периоды.


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Комментарии 6

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  1. Горный стрелок Сегодня, 11:21
    Кто то сомневается, что примут? wassat
    Горный стрелок
    1. сибиралт Сегодня, 11:40
      Теперь и армяне из состава этой группировки могут "тренироваться" в Сирии вместе с Россией. Хороший ход.
      сибиралт
      1. Partyzan Сегодня, 12:08
        Хороший ход.
        ход хороший, боевой опыт нужен, но лучше бы он не пригодился hi
        Partyzan
  2. BNVSurgut Сегодня, 11:23
    Оплачивать, надеюсь, всё это не мы будем, или как СССР альтруизмом будем заниматься.
    BNVSurgut
  3. капрал Сегодня, 11:39
    внешняя охрана мест дислокации российских военных ...... осуществляется силами сирийской стороны

    Эти наохраняют. Самим стопудово дублировать придется.
    капрал
    1. сибиралт Сегодня, 12:11
      Ага. пока к каждой жене в гарем не сбегаешь, куда уж до охраны? laughing
      сибиралт
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