Госдума рассмотрит ратификацию протокола о дислокации авиагруппы ВКС РФ в Сирии

Законодательное закрепление положений Протокола о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ позволит максимально эффективно реализовывать потенциал российского контингента в Сирии, призванного защитить сирийских граждан от террористов и предотвратить распространение террористической угрозы в регионе.

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », первый вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков сообщил о том, что 14 июля депутатами планируется рассмотрение вопроса о ратификации протокола о размещении российской авиагруппы в Сирии.Данный документ был подписан в январе текущего года в Дамаске. Он регулирует вопросы размещения группировки Воздушно-космических сил РФ, а также ее движимого и недвижимого имущества, вопросы функционирования группировки.В соответствии с протоколом, внешняя охрана мест дислокации российских военных и береговых границ пункта материально-технического обеспечения осуществляется силами сирийской стороны, а противовоздушная оборона, внутренняя охрана и поддержание правопорядка в местах дислокации является прерогативой российской стороны.Действие документа рассчитано на 49 лет.- пояснил член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").Также предполагается ратификация соглашения между Москвой и Ереваном об Объединенной группировке войск (сил) вооруженных сил Республики Армения и Вооруженных сил РФ, подписанного в Москве 30 ноября 2016 года. Входящие в её состав подразделения предназначены для обеспечения коллективной военной безопасности в Кавказском регионе.Как указывается, среди основных задач группировки значится "своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и республики Армения в границах региона и его отражение".Соглашение с Арменией заключено сроком на 5 лет. Предусмотрено его автоматическое продление на последующие пятилетние периоды.