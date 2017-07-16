Рубрика Итоги недели: иронический пересказ и сатирическая аналитика основных мировых новостей за минувшую неделю. Минпищепром предупреждает: употреблять с осторожностью, блюдо содержит юмор!
Итоги недели. «— Встреча закончилась со счётом два-ноль в нашу пользу»
«Казань, прости...»
24 июля (по другим данным – в августе) - заканчивается срок действия договора о разграничении полномочий между органами госвласти РФ и Татарстана. По сути, речь идёт об отдельном соглашении, подписания которого затребовали в Казани 25 лет назад, посчитав, что общероссийского договора о федеративном государстве будет недостаточно.
Ежели Татарстан так хочет оставить для своего руководителя наименование «президент», то федеральный центр, конечно, пойдёт навстречу народной воле. А вот если в Татарстане не захотят делиться с федеральным центром налогами от продажи нефти, то, как скажет Москва: Казань, прости... И простит. Другие же простили...
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Татьяна
Чеширский
максим1987
Проблемы? А как без них?
Виктор Бондарев сделал весьма громкое заявление о будущем становлении современного облика наземной и воздушной компонентов ВКС России вплоть до 2025-го года. По его словам, до середины 20-х годов доля новой техники в авиапарке тактической, стратегической, разведывательной, военно-транспортной и армейской авиации России будет составлять от 80 до 90%, в то время как сегодня этот показатель колеблется в пределах от 52 до 55%, что заметно ниже, чем в ВВС США и Объединённых ВВС НАТО.
Мы пытаемся вычислить, с какими проблемами ВКС РФ столкнутся к 2025 году, будто бы проблем у ВКС РФ нет сейчас. Есть они сегодня, будут в 2025, будут всегда, по той простой причине, что жить без проблем как-то не получается. Сами создаём, сами героически преодолеваем. И в авиации, и на флоте, и вообще везде. Сначала доводим до развала (или смотрим, как кто-то доводит), потом машем кулаками, а после маханий кулаками, вытираем сопли и начинаем разгребать и создавать заново. Натура...
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VENOM
Essex62
Сериал про Серёгу
Может, действительно, дело в том, что, выступая на суде, Полонский высказал готовность огласить всех, кто получил квартиры в его чудо-комплексах, скажем так… не совсем на общих основаниях? Это понятно, что в «Кутузовскую милю» денежки несли далеко не инженеры и учителя. Видимо, кто-то был более правым в этом деле.
Сама довольная физиономия г-на Полонского говорит о том, что сериал удался. Помните? – как буквально ежедневно выходили репортажи из Камбоджи то о том, сколько у Полонского на острове павлинов, то о том, как его доставили из воды без трусов. И страна смотрела, тоже потрясала кулаками, требовала наказать. Наказали... Срок давности оказался, видите ли, столь «давним», что дела давно минувших лет суд не то что бы не хочет рассматривать, а просто нет смысла – сериал «Бизнесмен Серёга» закончился.
Или всем ждать выхода нового сезона?
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a.s.zzz888
Сибиралт
мордвин 3
Насквозь видят
Гром, молнии, дрожь земли, извержение политических вулканов. Примерно так можно охарактеризовать истерию вокруг появления в западных средствах массовой информации материалов о поставках турбин немецкого производителя Siemens в Крым в обход действующих санкций. Речь идёт о двух турбинах Siemens, которые, как утверждается, поставлены для Севастопольской ТЭС. Несмотря на то, что сама поставка именно немецкого оборудования на Крымский полуостров описывается в западных СМИ с многочисленными оговорками в стиле «вероятно» и «возможно», истерика набирает обороты.
На неделе мир узнал о существовании экспертов, которые настолько экспертные эксперты, что могут позволить себе определить, что цилиндрический объект под брезентом – газовая турбина, причём турбина непременно немецкого производителя Siemens. Этими удивительными специалистами являются корреспонденты Reuters, которые увидели «нечто, похожее на турбины» в порту Феодосии. Да таких корреспондентов нужно было немедленно записать в штат феодосийской поликлиники на должности заменителей рентгеновского аппарата. Ибо видят насквозь... Правда, видят только то, что им рекомендовали видеть работодатели.
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inkass_98
210окв
JackTheRipper
stalkerwalker
С поражённым геномом
Те события, которые происходят в различных регионах бывшего СССР, в конечном итоге имеют одну простую, как азбука, цель. Необходимо любыми способами разорвать культурные, исторические, политические, экономические и прочие связи с Россией. Причем совершенно не важно, с кем потом будут связаны республики. Главное — разорвать. В это "прочие" входит и вооружение новых армий.
Разваливали, разваливают и разваливать будут. Это и есть главное жизненное кредо тех, для кого понятие честного труда сводится к тому, как бы побольше помоев вылить на голову всем окружающим и объявить себя рыцарем совести. Вот только такие индивиды – вовсе не обязательно дети старшего и во всех отношениях замечательного поколения. Предатели, стукачи, мздоимцы и адепты развала были и среди этого поколения тоже. Иначе откуда в истории такие имена как Власов, Поляков, Гордиевский, Резун. Это люди с поражённым геномом – поражение таково, что будут продавать всё и вся как из «спортивного», так и из финансового интересов. И сегодня такие по улицам ходят, - факт.
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Безразличный
olimpiada15
О БЖРК
Недавно РИА Новости опубликовало заявление вице-премьера Дмитрия Рогозина, напрямую касающееся "Баргузина". О том, как идут работы по созданию этой системы.
Сам факт обсуждения «Баргузинов» говорит о том, что система БЖРК всё же окончательно похоронить и отпеть не успели. А если не успели, то есть все шансы довести дело до конца. Причём довести дело до конца – это не только сварганить новый железнодорожный ракетный комплекс, но и всякий раз учитывать, что перемещаться он будет при условии соблюдений на железной дороге интересов частного бизнеса. Ведь нельзя же задержать китайский ширпотреб из-за какого-то там БЖРК... Иначе что о нас подумают партнёры...
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dimann271
НЕКСУС
Амурец
Кто за кем гонится?
Июнь 2017-го года отличился мощным информационным всплеском в ведущих СМИ и на многочисленных аналитических платформах относительно приближения даты начальной оперативной боевой готовности новой оперативно-тактической баллистической ракеты типа M57A1. Некоторые уже окрестили новую ОТБР американским «Искандером», некоторые с нетерпением ждут информации относительно приоритетных регионов её развёртывания для дальнейшей оценки изменения оперативно-стратегической обстановки.
К концу года в США планируют принять на вооружение оперативно-тактические ракетные комплексы с ОТБР M57A1, у которой существенно повысилась дальность поражения цели в сравнении с предыдущими модификациями. «Искандер» не «Искандер», но вполне можно констатировать тот факт, что мы живём в условиях новой гонки вооружений. Вот только кто за кем пытается угнаться при учёте того, что у тех же США больше 600 млрд долларов военного бюджета, а у России – около 50-ти, - пока вопрос.
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Грац
Ярик
Чёрный Полковник
Секретная миссия
Через несколько дней после того, как украинская диверсионная группа захватила на территории ЛНР четверых бойцов Народной милиции республики, и после нескольких публикаций страниц паспорта и военного билета гражданина РФ Виктора Агеева, украинская сторона выдаёт очередные попытки представить Агеева как военнослужащего-контрактника ВС РФ. Ранее заявив, что Агеев в РФ проживал в неком городе Космитау (перепутав с местом его рождения – казахстанским городом Кокшетау), СМИ Украины явно по указаниям украинских спецслужб силятся «доказать» принадлежность Агеева к кадровым военнослужащим российской армии. МО РФ заявляло, что Агеев РФ не является кадровым военнослужащим ВС РФ.
И не забывай сынок, - ты отправляешься на сверхсекретную миссию на территорию Украины. А потому прихвати с собой и паспорт, и военный билет. Есть ещё какие-то документы? – Справка 2-НДФЛ, говоришь? Тоже прихвати. Тебя задержат, но ты пОмни, что с этим набором документов там ты сможешь оформить кредит в «ПриватБанке» на три миллиарда долларов, которые Украина нам никак не хочет возвращать. После этого, складывай деньги в мешки, и на попутке прорывайся обратно. Ах, да... Чуть не забыл. Пулемёт с собой обязательно прихвати. Ты же разведчик, а не размазня!..
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Чёрный
rotmistr60
Reklastik
Торговля по-украински
В Луганской народной республике продолжает действовать "Горячая линия" МВД ЛНР, куда круглосуточно может позвонить любой житель подконтрольных Киеву территорий и сообщить о преступлениях, совершенных на данной территории.
А стоит ли удивляться тому, что ВСУ торгуют списками после того, как выяснилось, что они торгуют ещё и собственными позициями у линии соприкосновения? Конечно, нет. Торгуют всем, что имеют. И кто-то из СБУ в Киеве заявляет, что задержал «российского агента, который занимался сбором средств о личном составе украинских военных»... А зачем собирать самому, когда сами же украинские военные такими списками либо торгуют, либо просто сливают информацию в Фейсбук вместе с фото «хэроев»...
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gaura
ПВО СВШ
Монос
Сбит самолёт ВВС САР
Сирийские информационные источники, ссылающиеся на представителей вооружённой оппозиции, заявляют о том, что в Сирии сбит самолёт ВВС САР МиГ-21. Сообщение опубликовано со ссылкой на представителей вооружённой группировки «Усуд аш-Шаркия».
Самолёт сбит над зоной деэскалации на юго-востоке страны. Обращает на себя внимание тот факт, что, по заявлениям упомянутой группировки, она «в ходе боя заняла селение Умм-Румам». Уже это говорит о несоблюдении вооружённой оппозицией договорённостей о прекращении огня в упомянутых сирийских зонах деэскалации.
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винипух
Дуплет
cniza
Поговорим об авианосцах
Американское издание «The National Interest» опубликовало на днях статью, посвящённую развитию российского авианосного флота. В публикации «Russia's Supercarrier Is a Pipe Dream» («Российский суперавианосец — несбыточная мечта») была предпринята попытка рассмотреть текущие российские планы и оценить их реалистичность. Автор статьи Закари Кек сильно сомневается в вероятности появления нового российского авианосца.
И действительно, много лет идёт бесконечное обсуждение идеи строительства нового российского авианосца. Разговоры ведутся на самых разных уровнях. Результат один: строительство подобного корабля — дело далёкого будущего. Высказываются и понятные сомнения в реализации подобных планов. Немало негативных прогнозов можно найти как в отечественных, так и в иностранных изданиях.
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inkass_98
Ken71
Malkavianin
«Я с заводчанами сам обязательно встречусь»
Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из центральных информационных событий встречи стало озвученное главой государства письмо от сотрудников завода теплоизоляционных изделий в Нижнем Тагиле. В своём письме один из рабочих сообщил президенту, что на предприятии длительное время не выплачиваются заработные платы, а владелец завода заявил, что рассмотрит этот вопрос только в том случае, «если к нему обратится лично президент». Такое заявление руководства завода Владимир Путин назвал «борзотой» и попросил Евгения Куйвашева разобраться в ситуации, уточнив, всё ли именно так, как описано в письме на имя президента.
По словам Куйвашева, в Нижнем Тагиле с 10 июля начинает работать комиссия во главе с министром промышленности Свердловской области. Также на завод для встречи с трудовым коллективом и руководством прибудет сам Куйвашев. Заявление его приводит ТАСС: «Мы с профильным министром посмотрели: руководство этого предприятия ни разу не выходило к нам с просьбой о поддержке, не пыталось войти ни в одну областную программу. Уверен, что совместные усилия областных властей и правоохранительных органов позволят нормализовать ситуацию на предприятии и защитить права рабочих. Люди в беде не останутся. Я с заводчанами сам обязательно встречусь. Это станет хорошим уроком для всех нерадивых собственников. Если есть какие-то объективные трудности, поможем, а если нет — вместе с компетентными ведомствами сделаем всё, чтобы собственники понесли ответственность в полном объёме».
Получается, региональные власти узнали о тяжёлом положении предприятия как раз в тот момент, когда из Нижнего Тагила пришли следующие известия: сообщается о банкротстве предприятия и о готовности владельцев погасить долг по зарплате «из личных средств». Также известно, что к проверке уже подключился Следственный комитет РФ.
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210окв
soroKING
Mystery12345
Стропорез
Кто к нам с мечом придёт…
Сообщение на «ВО» о том, что в Воронеж приезжал с визитом министр обороны Венгрии, вызвало интерес. Некоторые из читателей выражали удивление и этим фактом, и тем, что на территории области существуют захоронения венгерских солдат. О них рассказал обозреватель Роман Скоморохов (читайте по ссылке).
С мёртвыми русские не воюют. Венгерское правительство содержит в России кладбища своих солдат в рамках двустороннего межправительственного соглашения о содержании и уходе за воинскими захоронениями.
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Николай С.
Sergej1972
arsen69
Выстрелить себе в ногу
Россия не является торговым партнёром США номер один. В целом Россию даже нельзя сравнить с партнёрами США по НАФТА — Мексикой и Канадой. Однако есть один сектор, который важен не только экономически, но и политически, где Россия вырывается вперёд и Канады, и Мексики. И в этой области русские стали действительно надёжными партнёрами, несмотря на три года санкций.
Помимо самолётов «Боинг», самым крупным импортом в Россию из Соединённых Штатов является американское оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин. Это не предположения аналитиков, а информация от отдела по внешней торговле Бюро переписи населения США. И эти коммерческие отношения с русскими, скорее всего, господа сенаторы похерят в своём новом законопроекте о санкциях против России. Сенаторы призывают к экстерриториальным санкциям, то есть таким, которые коснутся компаний, ведущих бизнес с российскими энергетическими компаниями в любой точке мира.
Не только конгресс, но и администрация Трампа, в том числе известный нефтяник Тиллерсон (ныне госсекретарь) по многим международным вопросам занимает позиции, противоположные позициям Москвы. «Санкции США и ЕС в отношении России будут оставаться до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции», — заявил Р. Тиллерсон.
Очевидно, что от политики санкций Белый дом отказываться не намерен. Продолжается всё та же политика сдерживания Москвы, объявленная предыдущим президентом — Обамой. Более того, мистер Трамп действует куда напористее своего предшественника: он ставит России палки в колёса, навязывая Европе сжиженный природный газ из США.
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антивирус
rotmistr60
krops777
Ныробский
Кто первый бомбанёт?
На планете потихоньку уменьшается количество ядерного оружия. Однако это вовсе не означает, что катастрофа ядерной войны человечеству не грозит. Во-первых, государства заявляют о программах модернизации своих арсеналов; во-вторых, эксперты предупреждают о возможности если не мировой, то локальной ядерной войны.
По последним данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), обнародовавшего результаты исследования запасов ядерного оружия в мире, текущие тенденции и события показывают, что, хотя общее количество ядерного оружия в мире и продолжает снижаться, но все государства, обладающие ядерным оружием, ведут модернизацию своих ядерных арсеналов и не готовы отказаться от них в обозримом будущем.
Напомним, ранее Михаил Горбачёв, экс-генсек и экс-президент СССР, заявил, что лидерам России и США необходимо инициировать в Совете безопасности ООН принятие резолюции о недопущении ядерной войны. «Сегодня нет проблем актуальнее, чем милитаризация политики и новая гонка вооружений. Высший приоритет должен состоять в том, чтобы остановить эту гонку», — написал М. Горбачёв в статье для «Time».
«Сегодня ядерная угроза опять кажется реальной. Отношения между великими державами из плохих стали худшими за несколько лет… Мы должны изменить эту ситуацию. Нужно возобновить политический диалог, направленный на совместные решения и совместное действие», — предложил Горбачёв. В центре внимания, по его мнению, должно быть сворачивание гонки вооружений и сокращение ядерных арсеналов. «Я считаю, что инициатива по принятию такой резолюции должна идти от Дональда Трампа и Владимира Путина — президентов двух наций, которым принадлежит 90% ядерного арсенала мира, которые несут особую ответственность», — резюмировал бывший советский президент.
Маловероятно, что миролюбивые тезисы бывшего коммунистического реформатора и перестройщика, лауреата Нобелевской премии мира (1990 г.) будут воплощены в жизнь. Во времена позднеперестроечного СССР и первых лет «рыночной» России потребность сокращения ядерных арсеналов объяснялась двумя основными факторами: желанием США уменьшить военную мощь Советского Союза, противника по холодной войне, и устареванием некоторых вооружений, которые готовы были у себя сократить американцы. Сегодня вторая причина для сокращения тоже существует, однако холодная война возобновилась с новой силой, и бывшие партнёры готовы точить друг на дружку ядерные зубы. Что касается планеты, то скорее следует ожидать появления на карте новых ядерных государств, нежели отказа от ядерной гонки.
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Anarchist
Василенко Владимир
Прохожий
askme
Про пули, полоний и рукопашную
Иностранная пресса переполнена материалами о Путине и Трампе. О встрече двух лидеров написала сочинение даже Джен Псаки! Британские же аналитики вычислили необыкновенное сходство Путина и Трампа. Эти двое похожи во всём: говорят одинаковые любезности, любят изображать из себя диктаторов, терпеть не могут инакомыслия и готовы расправиться с критиками. В отношении последнего подхода есть небольшая разница: Путин предпочитает пули и полоний, а Трамп подговаривает своих сторонников устроить с протестующими драку.
Что ж, если верить экспертам и аналитикам, в ближайшие дни Дональд Трамп науськает толпу своих сторонников на телеканал CNN. Очевидно, знаменитой Джен Псаки грозят физические меры воздействия. Мы советуем нанять ей побольше телохранителей, лучше из числа экс-контрразведчиков. Мистер Трамп, которого западные СМИ обвиняют в сходстве с Путиным, во гневе страшен. Не исключено, что бывшей говорящей голове Госдепа, изобразившей мистера Трампа марионеткой Путина, не только покажут кулак, но и подадут чай с полонием.
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роман66
g1washntwn
Самогонщик
Santor
«Русские милитаристы» идут
Страны-члены НАТО планируют высказать Москве претензии в связи с «небезопасным поведением» российских лётчиков в небе над Балтийским морем.
В Лондоне тревога: новые британские авианосцы стоимостью £6,2 млрд., которыми так гордится мистер Фэллон, могут легко разрушить дешёвыми русскими ракетами.
Тем временем «русские милитаристы» готовятся «прощупать» восточный фланг НАТО. Под видом «учений» Россия начнёт новую «гибридную операцию», считают некоторые аналитики, чьё мнение опубликовала газета «Svenska Dagbladet».
Особенно «русских милитаристов» боятся в Польше, а ещё больше — в странах Прибалтики.
Польские эксперты допускают, что в учениях «Запад-2017», которые станут прологом «гибридной войны», примут участие не менее двух механизированных дивизий (около 30.000 солдат). Это не всё: к этим силам присоединятся военный контингент из Калининграда и три дивизии из Западного военного округа. Затем русские прощупают на прочность «восточный фланг НАТО».
Что касается войск НАТО, недавно разместивших в Эстонии, Латвии и Литве по соединению, то у этих войск нет ни шанса остановить русское вторжение. В мозговом тресте «Rand Corporation» убеждены, что на разгром прибалтийских республик русские затратят не больше шестидесяти часов.
«Оптимистичный» же сценарий от «Rand Corporation» оставляет прибалтийцам всего 36 часов до капитуляции. Вопрос: зачем прибалтийцы кормят совершенно бесполезную военную силу?
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Чёрный
Подрезчик
tacet
* «— Встреча закончилась со счётом два-ноль в нашу пользу» — фраза из мультфильма «Возвращение блудного попугая 2»
24 июля (по другим данным – в августе) - заканчивается срок действия договора о разграничении полномочий между органами госвласти РФ и Татарстана. По сути, речь идёт об отдельном соглашении, подписания которого затребовали в Казани 25 лет назад, посчитав, что общероссийского договора о федеративном государстве будет недостаточно.
Ежели Татарстан так хочет оставить для своего руководителя наименование «президент», то федеральный центр, конечно, пойдёт навстречу народной воле. А вот если в Татарстане не захотят делиться с федеральным центром налогами от продажи нефти, то, как скажет Москва: Казань, прости... И простит. Другие же простили...
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Татьяна
Насколько я знаю, ситуация с РТ в 1990-х годах была наподобие, как в преддудаевской Чечне. Национализм там зашкаливал. В том же Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище были годы, когда этнических русских из курсантов насчитывалось всего 2 человека, остальных выдавили дедовщиной по национальному признаку.
С одной стороны, тогдашний глава Татарстана Минтимер Шаймиев удержал тогда Татарстан от образования там государства типа "Ичкерии Дудаева". А с другой стороны, географической расположение самого Татарстана - в центре РФ, а не на её границе,- затрудняло влияние на татарское население мусульманских радикальных подстрекателей из-за границы - со стороны тех же саудитов.
И сейчас в РТ татарские националисты дискриминируют русское население как с русским языком в школьном образовании, так, видимо, и в органах управления РТ.
С одной стороны, тогдашний глава Татарстана Минтимер Шаймиев удержал тогда Татарстан от образования там государства типа "Ичкерии Дудаева". А с другой стороны, географической расположение самого Татарстана - в центре РФ, а не на её границе,- затрудняло влияние на татарское население мусульманских радикальных подстрекателей из-за границы - со стороны тех же саудитов.
И сейчас в РТ татарские националисты дискриминируют русское население как с русским языком в школьном образовании, так, видимо, и в органах управления РТ.
Чеширский
Национализм в 90-е действительно был, зашкаливал. Всякая дрянь вроде Файзии Байрамовой, тоц повылазила из канав, и некоторое время действительно были прегибы. длилось это на моей памяти не более 2 лет, потом они куда-то рассосались. Последний раз слышал о тоц когда их выселяли из здания в центре, а они пытались выставить это преследованием.
Потом был период мусульманского подъёма, но и он сходит на нет.
Сейчас действительно остались перегибы вроде большего количества часов татарского языка чем русского в школе, но идут родительские компании против этого, да и в минобре РФ недовольны. Думаю, прорвёмся.
Потом был период мусульманского подъёма, но и он сходит на нет.
Сейчас действительно остались перегибы вроде большего количества часов татарского языка чем русского в школе, но идут родительские компании против этого, да и в минобре РФ недовольны. Думаю, прорвёмся.
максим1987
Жириновский говорит: 50 губерний и пошли все со своими суверенитетами погулять
Проблемы? А как без них?
Виктор Бондарев сделал весьма громкое заявление о будущем становлении современного облика наземной и воздушной компонентов ВКС России вплоть до 2025-го года. По его словам, до середины 20-х годов доля новой техники в авиапарке тактической, стратегической, разведывательной, военно-транспортной и армейской авиации России будет составлять от 80 до 90%, в то время как сегодня этот показатель колеблется в пределах от 52 до 55%, что заметно ниже, чем в ВВС США и Объединённых ВВС НАТО.
Мы пытаемся вычислить, с какими проблемами ВКС РФ столкнутся к 2025 году, будто бы проблем у ВКС РФ нет сейчас. Есть они сегодня, будут в 2025, будут всегда, по той простой причине, что жить без проблем как-то не получается. Сами создаём, сами героически преодолеваем. И в авиации, и на флоте, и вообще везде. Сначала доводим до развала (или смотрим, как кто-то доводит), потом машем кулаками, а после маханий кулаками, вытираем сопли и начинаем разгребать и создавать заново. Натура...
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VENOM
К сожалению, есть еще одна очень серьезная проблема - снятие с вооружения самолетов с предельным износом. В ближайшие 3-4 года будут списаны все МиГ-29 советского производства, около 150 штук. А МиГ-35 только проходит испытания. Из 120 Су-27 бОльшая часть также советского производства. Хоть ресурс у "сушек" больше, но даже самым новым "советским" двадцать седьмым скоро будет 30 лет и больше. Вывод: побыстрее запускать в большую серию С-500 (разумеется, насколько это будет возможно для такого сложного комплекса), С-350, новые "Буки" и "Торы", не затягивать с Т-50 и модернизировать Су-30 и Су-35.
Essex62
Вывод из написанного в статье - к войне мы опять не готовы. Не мудрено, слишком долго раскачивались, не тем занимались. Российские системы ПРО и ПВО вполне современны и эффективны но в количественном отношении уступают катастрофически. Т.е. первую волну Томагавков НзБ и КрБ сносим, баллистику отражать будет уже нечем. Плюс воздушные носители. В прочем это и немудрено - нынешний социальный строй Россиине подразумевает приоритетов защиты территории и народа. Большинство власть имущих занято стяжательством и давно подготовило себе уютные норки за бугром, на территории врага. И поддерживают уворованными у народа средствами те самые его программы модернизации и перевооружения. Те не многие, кто с ВВП во главе работают над этой проблемой, кардинально повлиять на ситуацию не могут. Чтобы совершить резкий количественный скачок необходима мобилизация всего государства, при нынешнем общественно-политическом устройстве это не возможно. Остаётся надежда на разведорганы. Держать под постоянным прицелом местонахождение семей и чтобы они знали об этом. Может и не решатся. Жить остаток жизни, пусть и в комфортабельном бункере, но под землёй... Хотя кто их знает. А война уже на пороге, только слепой этого не видит, очередной (каждые 100 лет) крестовый поход на Русь не за горами.
Сериал про Серёгу
Может, действительно, дело в том, что, выступая на суде, Полонский высказал готовность огласить всех, кто получил квартиры в его чудо-комплексах, скажем так… не совсем на общих основаниях? Это понятно, что в «Кутузовскую милю» денежки несли далеко не инженеры и учителя. Видимо, кто-то был более правым в этом деле.
Сама довольная физиономия г-на Полонского говорит о том, что сериал удался. Помните? – как буквально ежедневно выходили репортажи из Камбоджи то о том, сколько у Полонского на острове павлинов, то о том, как его доставили из воды без трусов. И страна смотрела, тоже потрясала кулаками, требовала наказать. Наказали... Срок давности оказался, видите ли, столь «давним», что дела давно минувших лет суд не то что бы не хочет рассматривать, а просто нет смысла – сериал «Бизнесмен Серёга» закончился.
Или всем ждать выхода нового сезона?
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a.s.zzz888
...узнал о приговоре по ТВ и возмущён до глубины души!!! О КАКОМ ПРАВОВОМ решении суда может идти речь!!!
Это филькина грамота подписанная судьёй... ПРОСТО НЕТ СЛОВ И НИКАКОГО ДОВЕРИЯ СУДАМ!!!
Это филькина грамота подписанная судьёй... ПРОСТО НЕТ СЛОВ И НИКАКОГО ДОВЕРИЯ СУДАМ!!!
Сибиралт
Деньги были украдены не у государства, а у граждан. Самое интересное то, что в суд не явился ни один потерпевший. А, ведь, по делам о хищениях потерпевших не назначают, это они заявляют о причинении им вреда и с их согласия признаются потерпевшими постановлением следователя. Так что, прежде чем судить о конкретном решении суда, стоит хотя бы ознакомиться с материалами уголовного дела, или, в крайнем случае, прочитать решение суда в полном объеме, а не узнать его резолютивную часть из СМИ. Но и для этого нужно иметь юридическое образование и соответствующую практику по уголовному судопроизводству. Не то все мы считаем себя врачами и судьями. Ведь Полонского не освободили от наказания, а дали реальный срок и признали виновным. Но не суд же устанавливает законы о сроках уголовного преследования (срок давности). Срок считается с момента совершения преступления (хотя там длящееся преступление). Кроме того в этот срок не входит время на розыск обвиняемого. Тут, либо потерпевшие долго ждали и поздно обратились в полицию, либо была затяжка при возбуждении уголовного дела. Но судить об этом можно, зная материалы дела. Судя по всему, это было не менее 15-ти лет назад. И если в суде нет потерпевших, они в настоящее время вполне довольны. Либо получили жильё, либо компенсацию.
мордвин 3
Во всём виноват Чубайс!
Насквозь видят
Гром, молнии, дрожь земли, извержение политических вулканов. Примерно так можно охарактеризовать истерию вокруг появления в западных средствах массовой информации материалов о поставках турбин немецкого производителя Siemens в Крым в обход действующих санкций. Речь идёт о двух турбинах Siemens, которые, как утверждается, поставлены для Севастопольской ТЭС. Несмотря на то, что сама поставка именно немецкого оборудования на Крымский полуостров описывается в западных СМИ с многочисленными оговорками в стиле «вероятно» и «возможно», истерика набирает обороты.
На неделе мир узнал о существовании экспертов, которые настолько экспертные эксперты, что могут позволить себе определить, что цилиндрический объект под брезентом – газовая турбина, причём турбина непременно немецкого производителя Siemens. Этими удивительными специалистами являются корреспонденты Reuters, которые увидели «нечто, похожее на турбины» в порту Феодосии. Да таких корреспондентов нужно было немедленно записать в штат феодосийской поликлиники на должности заменителей рентгеновского аппарата. Ибо видят насквозь... Правда, видят только то, что им рекомендовали видеть работодатели.
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inkass_98
Нельзя не согласиться с тем, что "ссанкции" придают хороший стимул развитию технологий внутри страны. Это хорошо и это правильно, слишком много производств оставили за пределами РФ, надеясь на кооперацию и "братское сотрудничество". Какими бы ни были турбины, сказано было, что они прошли модернизацию в России под условия места установки, т.е. конечный продукт был собственного производства. А слова "Сименса", что они "никогда и ничего" поставлять в Россию не будут, есть просто блеф. Освободившееся место тут же займет, к примеру, "Бош" (условно говоря) или кто-то из китайцев.
210окв
Частично с Вами соглашусь..Но только на нашем предприятии по переработке подсолнечника в Краснодарском крае-АСУ ТП ну сплошь "сименовская"... Могли бы и отечественную поставить, ну тот же "Овен"... Нет - хозяин благотворит все немецкое... Правда, рискует больше не получить ни одного ржавого гвоздя теперь.
JackTheRipper
первый образец ГТД-110М (самая мощная и перспективная турбина, наш ответ Сименсу по сути) должен появится на свет к "4-му кварталу 2017 г.". И тут этот скандал вдруг вспыхнул! Стало быть, я думаю, те как-то почуяли, что монополия -то уходит у них из рук! Вот же в чём дело!
stalkerwalker
Меня терзают смутные сомненья, что в контракте, заключённом до 2014-го, было чётко и ясно оговорено о том, что место поставки, а так же монтирования и эксплуатации - Тамань. Обычно такие условия ставятся при продаже лицензии, технологии и оборудования для производства военной техники, где одним из условий является "отказ в доступе к технологиям и получаемой по этой технологии продукции, третьим лицам". Но и в этом случае Крым, территориально и административно входящий в состав РФ, третьей стороной являться не может.
С таким же успехом Siemens может в следующем году оспорить и эксплуатацию э/поездов, поставленных в Россию, если эти поезда будут курсировать через мост в керченском проливе.
В конце концов, пора уже и Сименсу определиться - что им важнее - бизнес или политика.
С таким же успехом Siemens может в следующем году оспорить и эксплуатацию э/поездов, поставленных в Россию, если эти поезда будут курсировать через мост в керченском проливе.
В конце концов, пора уже и Сименсу определиться - что им важнее - бизнес или политика.
С поражённым геномом
Те события, которые происходят в различных регионах бывшего СССР, в конечном итоге имеют одну простую, как азбука, цель. Необходимо любыми способами разорвать культурные, исторические, политические, экономические и прочие связи с Россией. Причем совершенно не важно, с кем потом будут связаны республики. Главное — разорвать. В это "прочие" входит и вооружение новых армий.
Разваливали, разваливают и разваливать будут. Это и есть главное жизненное кредо тех, для кого понятие честного труда сводится к тому, как бы побольше помоев вылить на голову всем окружающим и объявить себя рыцарем совести. Вот только такие индивиды – вовсе не обязательно дети старшего и во всех отношениях замечательного поколения. Предатели, стукачи, мздоимцы и адепты развала были и среди этого поколения тоже. Иначе откуда в истории такие имена как Власов, Поляков, Гордиевский, Резун. Это люди с поражённым геномом – поражение таково, что будут продавать всё и вся как из «спортивного», так и из финансового интересов. И сегодня такие по улицам ходят, - факт.
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Безразличный
Можно себя бить пяткой левой ноги в грудь и кричать, что Запад нас развалил и ограбил. Да только все это сделали мы сами. Никакая не молодежь, а отъявленные коммунисты хрущевских, послесталинских времен. Именно они типа Брежнева и Горбачева свели к формальностям всю коммунистическую систему, нравственность, чувство долга и патриотизма. Все это превратилось в простую трескотню с трибун. А в реалии воровали все подряд. Кто на чем сидел, то и воровал. Как там была поговорка: "Своруй с завода хоть бы гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость". И воровали все, начиная от министров и кончая дворниками. Потом им надоело прятаться от ОБХСС и они решили себя легализовать. Вот и "Перестроили" страну! А с партийных трибун клеймили всех направо и налево! Все были идейными и воспитанными. А в душе одно ворье! Все это было с 70-х годов, точно, а возможно и раньше с Хрущева. Так что при чем тут молодежь? Любая молодежь соответствует своему времени. Убивала СССР тоже молодежь. Чубайсу с Гайдаром в те времена немного за 30 лет. В таком возрасте командирам атомные лодки еще не доверяли. Слишком молоды. Хотя были исключения. Я во времена развала уже не служил. Был пенсионером. Но я спрашивал прямо и открыто адмиралов и генералов, которые служили тогда в больших должностях. Как вы, истинные патриоты (А я этих людей хорошо знал и они были реально хорошими людьми) допустили, что кучка отщепенцев развалила страну. Почему промолчали, почему не подняли армию и не задавили эту вороватую "элиту". В ответ - тишина! Видимо, то, что должно произойти обязательно происходит и парализует и волю и желание хороших людей остановить такое.
olimpiada15
" И сделали это отъявленные коммунисты". Сделали это не коммунисты, партийные функционеры, далее всё правильно. В стране было много коммунистов, настоящих коммунистов, которым страна обязана своим развитием. Напомню, на многие должности принимались лишь члены КПСС, потому это не преувеличение. Те, кто развалил страну имели партбилеты КПСС, но они не были носителями коммунистической идеологии: клеветой, интригами они сделали свою карьеру. Тогда были "чистки" партийных рядов, и из КПСС начали исключать ...наиболее активных коммунистов. Почему это происходило? Не знаю, не была членом КПСС, мне даже не предлагали, хотя была активной: и даже политзанятия проводила. Отношение к кадрам КПСС уже в 70- е годы было очень странным. Возглавлял коммунистическую организацию крупного предприятия злоупотреблявший алкоголем кадр, люди возмущались, обращались, но....проверка приезжала в редкие дни трезвости. Очевидно работать с таким было верхам удобнее: не вникал, соглашался, исключать стали принципиальных. Задолго готовился развал страны.
О БЖРК
Недавно РИА Новости опубликовало заявление вице-премьера Дмитрия Рогозина, напрямую касающееся "Баргузина". О том, как идут работы по созданию этой системы.
Сам факт обсуждения «Баргузинов» говорит о том, что система БЖРК всё же окончательно похоронить и отпеть не успели. А если не успели, то есть все шансы довести дело до конца. Причём довести дело до конца – это не только сварганить новый железнодорожный ракетный комплекс, но и всякий раз учитывать, что перемещаться он будет при условии соблюдений на железной дороге интересов частного бизнеса. Ведь нельзя же задержать китайский ширпотреб из-за какого-то там БЖРК... Иначе что о нас подумают партнёры...
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dimann271
Анекдот в тему: Где работаешь? Проводником на "БАРГУЗИНЕ"! Это скорый, что ли? Нет, стратегический!
НЕКСУС
Дайте хоть мне фантастику почитать. Хороший жанр ведь, где главный критерий-полёт фантазии и плевать на факты и реалии.
Амурец
Три локомотива для "Молодца" были нужны по другой причине: "Каждая из трех пусковых установок, входящих в БЖРК может осуществлять пуск как в составе поезда, так и автономно.
Пусковая установка Вагон построен на Калининском заводе в 1986г.
Пусковая установка Вагон построен на Калининском заводе в 1986г.
Кто за кем гонится?
Июнь 2017-го года отличился мощным информационным всплеском в ведущих СМИ и на многочисленных аналитических платформах относительно приближения даты начальной оперативной боевой готовности новой оперативно-тактической баллистической ракеты типа M57A1. Некоторые уже окрестили новую ОТБР американским «Искандером», некоторые с нетерпением ждут информации относительно приоритетных регионов её развёртывания для дальнейшей оценки изменения оперативно-стратегической обстановки.
К концу года в США планируют принять на вооружение оперативно-тактические ракетные комплексы с ОТБР M57A1, у которой существенно повысилась дальность поражения цели в сравнении с предыдущими модификациями. «Искандер» не «Искандер», но вполне можно констатировать тот факт, что мы живём в условиях новой гонки вооружений. Вот только кто за кем пытается угнаться при учёте того, что у тех же США больше 600 млрд долларов военного бюджета, а у России – около 50-ти, - пока вопрос.
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Грац
Американцы больше пиарятся, поэтому лично у меня большие сомнения в боевой эффективности всех их новых систем, всё это очень сильно напоминает шумиху Рейгановских Звездных войн, нам абсолютно не стоит на всё это вестись и впадать в панику и всё пропальщину, более чем уверен там ноль без палочки на самом деле.
Ярик
Полосатые пиарятся, а наши рады стараться слить всю инфу по кораблям, типа, смотрите, какие мы крутые, вы еще не сделали свои побрякушки, а мы уже везде насовали своих, самых крутых во всем мире. Ну так молодцы, сделали, насовали и сидите, молчите. У китайцев учитесь.
Чёрный Полковник
Длинный язык никогда до хорошего не доводил.
Секретная миссия
Через несколько дней после того, как украинская диверсионная группа захватила на территории ЛНР четверых бойцов Народной милиции республики, и после нескольких публикаций страниц паспорта и военного билета гражданина РФ Виктора Агеева, украинская сторона выдаёт очередные попытки представить Агеева как военнослужащего-контрактника ВС РФ. Ранее заявив, что Агеев в РФ проживал в неком городе Космитау (перепутав с местом его рождения – казахстанским городом Кокшетау), СМИ Украины явно по указаниям украинских спецслужб силятся «доказать» принадлежность Агеева к кадровым военнослужащим российской армии. МО РФ заявляло, что Агеев РФ не является кадровым военнослужащим ВС РФ.
"Контрактник" Агеев. Из "разведчиков ГРУ" в "военнослужащие" полка связи ВКС
На Украине арестовали российских пограничников
Госпогранслужба Украины заявила о задержании "российского" полковника
На Украине арестовали российских пограничников
Госпогранслужба Украины заявила о задержании "российского" полковника
И не забывай сынок, - ты отправляешься на сверхсекретную миссию на территорию Украины. А потому прихвати с собой и паспорт, и военный билет. Есть ещё какие-то документы? – Справка 2-НДФЛ, говоришь? Тоже прихвати. Тебя задержат, но ты пОмни, что с этим набором документов там ты сможешь оформить кредит в «ПриватБанке» на три миллиарда долларов, которые Украина нам никак не хочет возвращать. После этого, складывай деньги в мешки, и на попутке прорывайся обратно. Ах, да... Чуть не забыл. Пулемёт с собой обязательно прихвати. Ты же разведчик, а не размазня!..
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Чёрный
Воздушно-космические войска в степях Украины...что-то мне подсказывает, что если явиться в военкомат и заявить, что хочу служить по контракту на Донбассе, то можно прямиком отправится на профилактическую беседу в ФСБ.
rotmistr60
Честно говоря ситуация когда ВСУ безнаказанно нападает, захватывает в плен и использует в пропагандистских целях в/сл ДЛНР уже начинает раздражать. Где ответные меры? Где хоть один наёмник, который даёт показания под камеру. Такое ощущение, что украинские ДРГ чувствуют себя как дома на этих территориях. То подрыв машины ОБСЕ, то взрывы в Донецке и Луганске, то пленения. Противодействие хоть какое-то (кроме переднего края) оказывается?
Reklastik
РФ лётчика Ярошенко вытащить-то не может из тюрьмы в США, как ни пыжится. Ни задержать кого из американцев в мире и посадить. Ничего не предпримут. Будет вялотекущий процесс. У нас как всегда - внешнему миру долги простить, а внутри страны своим гражданам - ...
Торговля по-украински
В Луганской народной республике продолжает действовать "Горячая линия" МВД ЛНР, куда круглосуточно может позвонить любой житель подконтрольных Киеву территорий и сообщить о преступлениях, совершенных на данной территории.
Военнослужащие ВСУ передали МВД ЛНР список сослуживцев-неонацистов
Порошенко: Наш паспорт самый уважаемый, а армия самая эффективная
Порошенко: Наш паспорт самый уважаемый, а армия самая эффективная
А стоит ли удивляться тому, что ВСУ торгуют списками после того, как выяснилось, что они торгуют ещё и собственными позициями у линии соприкосновения? Конечно, нет. Торгуют всем, что имеют. И кто-то из СБУ в Киеве заявляет, что задержал «российского агента, который занимался сбором средств о личном составе украинских военных»... А зачем собирать самому, когда сами же украинские военные такими списками либо торгуют, либо просто сливают информацию в Фейсбук вместе с фото «хэроев»...
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gaura
Именно вот это и называется "слив". Обнародование этой информации важно для демонстрации того, что о них знают, за ними следят.
Интересно кто на это деньги выделяет? Лично товарищ Путин? Не раздолбанные республики же решили профинансировать всушников.
Интересно кто на это деньги выделяет? Лично товарищ Путин? Не раздолбанные республики же решили профинансировать всушников.
ПВО СВШ
Я так понимаю - сидели бухали, водка кончилась, взяли мобилу продиктовали список своего взвода, деньги на мобилу или карту упали, докупили бухла и сала на закусь и дальше сидят. Спасибо товарищам врагам...
Монос
История Украины - история предательства. Продают всё. Самозабвенно и с огоньком.
Сбит самолёт ВВС САР
Сирийские информационные источники, ссылающиеся на представителей вооружённой оппозиции, заявляют о том, что в Сирии сбит самолёт ВВС САР МиГ-21. Сообщение опубликовано со ссылкой на представителей вооружённой группировки «Усуд аш-Шаркия».
Самолёт сбит над зоной деэскалации на юго-востоке страны. Обращает на себя внимание тот факт, что, по заявлениям упомянутой группировки, она «в ходе боя заняла селение Умм-Румам». Уже это говорит о несоблюдении вооружённой оппозицией договорённостей о прекращении огня в упомянутых сирийских зонах деэскалации.
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винипух
Если это зона «деэскалации», зачем тогда там летать асадовским войскам? Бомбили?
Дуплет
Они на своей территории, где хотят, там и летают…
cniza
Ну как, вас устроили ответы? От себя добавлю, сирийский народ устал от войны, которую у них устроили США и их прихлебатели, мало того, США и иже с ними постоянно препятствуют мирному процессу, не считают они их за людей…
Поговорим об авианосцах
Американское издание «The National Interest» опубликовало на днях статью, посвящённую развитию российского авианосного флота. В публикации «Russia's Supercarrier Is a Pipe Dream» («Российский суперавианосец — несбыточная мечта») была предпринята попытка рассмотреть текущие российские планы и оценить их реалистичность. Автор статьи Закари Кек сильно сомневается в вероятности появления нового российского авианосца.
И действительно, много лет идёт бесконечное обсуждение идеи строительства нового российского авианосца. Разговоры ведутся на самых разных уровнях. Результат один: строительство подобного корабля — дело далёкого будущего. Высказываются и понятные сомнения в реализации подобных планов. Немало негативных прогнозов можно найти как в отечественных, так и в иностранных изданиях.
Комментарии наших читателей:
inkass_98
Мнение наиболее вероятного противника о перспективах развития нашей армии и флота вполне разумно принять к сведению, но действовать надо так, чтобы опровергнуть это мнение в выгодном для нас плане. Как с танками в начале ВОВ: никто не предполагал наличие Т-34 и не сильно верили в броню КВ-1, а на практике вышли большие проблемы при столкновении с ними в открытом бою.
Ken71
Всё верно. Строить негде, базироваться негде, денег нет, да и не нужен.
Malkavianin
Опять авианосец. А может, лучше насытить флот корветами, фрегатами, подводными лодками? Для начала. Строить десантные корабли, корабли обеспечения. Отремонтировать и модернизировать то, что имеется. «Устинова» того же реанимировать.
«Я с заводчанами сам обязательно встречусь»
Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из центральных информационных событий встречи стало озвученное главой государства письмо от сотрудников завода теплоизоляционных изделий в Нижнем Тагиле. В своём письме один из рабочих сообщил президенту, что на предприятии длительное время не выплачиваются заработные платы, а владелец завода заявил, что рассмотрит этот вопрос только в том случае, «если к нему обратится лично президент». Такое заявление руководства завода Владимир Путин назвал «борзотой» и попросил Евгения Куйвашева разобраться в ситуации, уточнив, всё ли именно так, как описано в письме на имя президента.
По словам Куйвашева, в Нижнем Тагиле с 10 июля начинает работать комиссия во главе с министром промышленности Свердловской области. Также на завод для встречи с трудовым коллективом и руководством прибудет сам Куйвашев. Заявление его приводит ТАСС: «Мы с профильным министром посмотрели: руководство этого предприятия ни разу не выходило к нам с просьбой о поддержке, не пыталось войти ни в одну областную программу. Уверен, что совместные усилия областных властей и правоохранительных органов позволят нормализовать ситуацию на предприятии и защитить права рабочих. Люди в беде не останутся. Я с заводчанами сам обязательно встречусь. Это станет хорошим уроком для всех нерадивых собственников. Если есть какие-то объективные трудности, поможем, а если нет — вместе с компетентными ведомствами сделаем всё, чтобы собственники понесли ответственность в полном объёме».
Получается, региональные власти узнали о тяжёлом положении предприятия как раз в тот момент, когда из Нижнего Тагила пришли следующие известия: сообщается о банкротстве предприятия и о готовности владельцев погасить долг по зарплате «из личных средств». Также известно, что к проверке уже подключился Следственный комитет РФ.
Комментарии наших читателей:
210окв
Приведут на встречу нужных людишек с завода. Те скажут, что у нас всё ОК… И это провокаторы пишут… Задницы они свои научились прикрывать. При приезде Кондратьева в Белую Глину (Краснодарский край) слова не давали сказать, выступающие были подготовлены…
soroKING
Уже… завод объявляет себя банкротом, а руководство расплатится с людьми из личных средств.
Mystery12345
Вот так, товарищ президент… Распустили вы своих бояр… Ох, распустили!
Стропорез
Охренеть можно! Губернатор есть, в губернии министр промышленности есть (целый министр, твою мать). А зарплаты у рабочих нету!!! Сколько ж всё это можно терпеть???
Кто к нам с мечом придёт…
Сообщение на «ВО» о том, что в Воронеж приезжал с визитом министр обороны Венгрии, вызвало интерес. Некоторые из читателей выражали удивление и этим фактом, и тем, что на территории области существуют захоронения венгерских солдат. О них рассказал обозреватель Роман Скоморохов (читайте по ссылке).
С мёртвыми русские не воюют. Венгерское правительство содержит в России кладбища своих солдат в рамках двустороннего межправительственного соглашения о содержании и уходе за воинскими захоронениями.
Комментарии наших читателей:
Николай С.
Венгров как бы не брали в плен, но однако же набрали более полумиллиона при всего-навсего 300 тыс. убитых венгров. В данном случае никому не нужная гуманность. Дело не в том, что ходили легенды, что "Сталин сказал, мадьяр в плен не брать", "Ватутин сказал", дело в том, что сами венгры русских в плен не брали, никого, в т. ч. раненых.
Свои охранные функции в тылу вермахта мадьяры превратили в карательные. Даже по утверждениям венгерского историка Кристиана Унгвари, мадьяры уничтожали всё (или почти всё — бывало, убегали, прятались) население любой "подозрительной" деревни, записывая заживо сожженных, расстрелянных стариков, женщин и детей как партизан или пособников партизан.
Кстати, отдельный пример, 105-я венгерская легкопехотная дивизия на 30% состояла из румын и на 30% из рутен (они же галицаи).
Каждой мадьярской дивизии полагалось 50-60 кураторов из GFP (Geheimen Feldpolizei, полевое "гестапо").
Свои охранные функции в тылу вермахта мадьяры превратили в карательные. Даже по утверждениям венгерского историка Кристиана Унгвари, мадьяры уничтожали всё (или почти всё — бывало, убегали, прятались) население любой "подозрительной" деревни, записывая заживо сожженных, расстрелянных стариков, женщин и детей как партизан или пособников партизан.
Кстати, отдельный пример, 105-я венгерская легкопехотная дивизия на 30% состояла из румын и на 30% из рутен (они же галицаи).
Каждой мадьярской дивизии полагалось 50-60 кураторов из GFP (Geheimen Feldpolizei, полевое "гестапо").
Sergej1972
Рутены — это русины, карпатороссы, а не "галицаи".
arsen69
Сейчас источник искать не буду, но в свое время, когда интересовался темой потерь сторон в ВОВ, запомнилась другая цифра: на восточном фронте Венгрия понесла наибольшие безвозвратные военные потери после Германии, почти 900 тыс. чел. С учётом количества воевавших в рядах вермахта венгров и те сокрушительные потери, которые понесли их части в сражениях с Красной Армией, эта цифра представляется вполне достоверной.
Выстрелить себе в ногу
Россия не является торговым партнёром США номер один. В целом Россию даже нельзя сравнить с партнёрами США по НАФТА — Мексикой и Канадой. Однако есть один сектор, который важен не только экономически, но и политически, где Россия вырывается вперёд и Канады, и Мексики. И в этой области русские стали действительно надёжными партнёрами, несмотря на три года санкций.
Помимо самолётов «Боинг», самым крупным импортом в Россию из Соединённых Штатов является американское оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин. Это не предположения аналитиков, а информация от отдела по внешней торговле Бюро переписи населения США. И эти коммерческие отношения с русскими, скорее всего, господа сенаторы похерят в своём новом законопроекте о санкциях против России. Сенаторы призывают к экстерриториальным санкциям, то есть таким, которые коснутся компаний, ведущих бизнес с российскими энергетическими компаниями в любой точке мира.
Не только конгресс, но и администрация Трампа, в том числе известный нефтяник Тиллерсон (ныне госсекретарь) по многим международным вопросам занимает позиции, противоположные позициям Москвы. «Санкции США и ЕС в отношении России будут оставаться до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции», — заявил Р. Тиллерсон.
Очевидно, что от политики санкций Белый дом отказываться не намерен. Продолжается всё та же политика сдерживания Москвы, объявленная предыдущим президентом — Обамой. Более того, мистер Трамп действует куда напористее своего предшественника: он ставит России палки в колёса, навязывая Европе сжиженный природный газ из США.
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антивирус
В 91 г. завод начал выпуск запорной арматуры, параллельно шло освоение тематики СДМ. Развал Союза прервал конверсию. Болтали о руке рынка — так и осталось болтовней. Не набрали новых заказов, в т. ч. из-за противостояния «за новую власть — против» с нефтяными тузами (друзья Запада), не нашли взаимопонимания (директора ВПК), и сейчас тоже ничего не изменилось.
Давить надо "свободных рыночников" в пользу своего производства.
Давить надо "свободных рыночников" в пользу своего производства.
rotmistr60
Одним словом, у американцев есть широкий спектр возможностей оказывать экономическое давление на Россию, привлекая для этого и ЕС. У нас такие возможности слишком ограничены, что заставляет постоянно искать выход из создавшегося положения. Но, я думаю, переживем.
krops777
Полагаю, можно самим ввести запрет на всё это, наладить выпуск оборудования для бурения, свои самолёты у нас есть, осталось только прозападное лобби разогнать.
Ныробский
Трамп у руля находится с 20 января текущего года. Эти полгода он только то и делает, что отбивается от Конгресса за "связь" с Кремлём. Сам Конгресс в большинстве состоит из людей из обоймы Обамы и Клинтон, демократов, страдающих русофобией. Понятно, что вести политику по своему усмотрению Трампу в ближайшее время не дадут, а то, что мы наблюдаем, есть не что иное, как игра в поддавки с конгрессменами. Выборы в Конгресс проводятся по чётным годам, когда происходит замена конгрессменов на 30%, и ближайшие выборы в 2018 году. Возможно, после выборов у Трампа, кроме противников, в Конгрессе могут появиться и сторонники, если не в большинстве, то хотя бы в пропорции 50х50. Вот тогда будем посмотреть, как он будет выстраивать отношения. Сейчас его обложили флажками в два ряда и ждут, когда он накосячит, чтобы подвести под импичмент. Так что пока политика США в отношении России никак не изменится.
Кто первый бомбанёт?
На планете потихоньку уменьшается количество ядерного оружия. Однако это вовсе не означает, что катастрофа ядерной войны человечеству не грозит. Во-первых, государства заявляют о программах модернизации своих арсеналов; во-вторых, эксперты предупреждают о возможности если не мировой, то локальной ядерной войны.
По последним данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), обнародовавшего результаты исследования запасов ядерного оружия в мире, текущие тенденции и события показывают, что, хотя общее количество ядерного оружия в мире и продолжает снижаться, но все государства, обладающие ядерным оружием, ведут модернизацию своих ядерных арсеналов и не готовы отказаться от них в обозримом будущем.
Напомним, ранее Михаил Горбачёв, экс-генсек и экс-президент СССР, заявил, что лидерам России и США необходимо инициировать в Совете безопасности ООН принятие резолюции о недопущении ядерной войны. «Сегодня нет проблем актуальнее, чем милитаризация политики и новая гонка вооружений. Высший приоритет должен состоять в том, чтобы остановить эту гонку», — написал М. Горбачёв в статье для «Time».
«Сегодня ядерная угроза опять кажется реальной. Отношения между великими державами из плохих стали худшими за несколько лет… Мы должны изменить эту ситуацию. Нужно возобновить политический диалог, направленный на совместные решения и совместное действие», — предложил Горбачёв. В центре внимания, по его мнению, должно быть сворачивание гонки вооружений и сокращение ядерных арсеналов. «Я считаю, что инициатива по принятию такой резолюции должна идти от Дональда Трампа и Владимира Путина — президентов двух наций, которым принадлежит 90% ядерного арсенала мира, которые несут особую ответственность», — резюмировал бывший советский президент.
Маловероятно, что миролюбивые тезисы бывшего коммунистического реформатора и перестройщика, лауреата Нобелевской премии мира (1990 г.) будут воплощены в жизнь. Во времена позднеперестроечного СССР и первых лет «рыночной» России потребность сокращения ядерных арсеналов объяснялась двумя основными факторами: желанием США уменьшить военную мощь Советского Союза, противника по холодной войне, и устареванием некоторых вооружений, которые готовы были у себя сократить американцы. Сегодня вторая причина для сокращения тоже существует, однако холодная война возобновилась с новой силой, и бывшие партнёры готовы точить друг на дружку ядерные зубы. Что касается планеты, то скорее следует ожидать появления на карте новых ядерных государств, нежели отказа от ядерной гонки.
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Anarchist
Готовим ОЗК и бомбоубежища?..
Василенко Владимир
Заворачиваемся в простыню и ползём на кладбище.
Прохожий
Пойду поищу лопату. Надо всё-таки достроить бункер.
askme
Россию хотят вовлечь в конфликт, в котором:
1. Россия выглядела бы агрессором. Не фантазийным из грез CNN, а реальным, начавшим конфликт из-за собственных амбиций и/или неуравновешенности (наподобие неуравновешенности Эрдогана в ситуации со сбитым Су-24).
2. Россия столкнулась бы в развитии этого конфликта с коалицией стран с превосходящей российскую военной мощью (при этом желательно, чтобы США не были в первых рядах конфликтующих).
3. Россия перед лицом регионального разгрома применила бы тактическое ядерное оружие.
4. Далее подключились бы все мировые силы. Россия законно объявляется страной-изгоем, военным преступником, применившим ядерное оружие, её изолируют по-настоящему всем миром, строят забор санкций и т.д. по типу Ирака с Саддамом Хусейном.
Это изначальный сценарий, который хотели реализовать и на Украине, и в Сирии и т.д.
Срывается он:
1. Категоричным отказом поддаваться на единичные провокации, очевидно срежиссированные противостоящими России спецслужбами.
2. Выстраиванием широкой коалиции стран-единомышленников.
3. Подчеркнуто миролюбивой политикой. Отказом от силовых сценариев там, где есть малейший шанс договориться миром или заморозить конфликт.
4. Информационной кампанией, убеждающей мир в миролюбивости политики.
5. Адекватное международной обстановке усиление своей армии и спецслужб, убеждающее весь мир в бесперспективности силовых сценариев в отношении себя. Главным образом потому, что Россия становится МНОГОКРАТНО сильнее в обычных вооружениях любой локальной приграничной страны. Резко снижается желание любых локальных врагов (поодиночке) попробовать проломить Россию в своем регионе, имея реальные шансы на победу по региональному балансу сил. Потому что они — слабее.
В этих условиях локальные войны гасятся широкими международными коалициями (Минск-2, Астана и т. д). Невозможно возникновение локальной ядерной войны с участием России и какой-то региональной страны (блоком стран), где Россия однозначно выглядела бы в глазах мира агрессором. Если и возможна ядерная война, то однозначно быстро переходящая в стратегическую ядерную фазу. То есть это война блоков стран, изначально стратегических масштабов, геополитическое событие. А это уже совершенно иной расклад. Неприемлемый ни для одного потенциального агрессора, кроме теневого мирового правительства, цель которого — уничтожение огромных масс человечества, зарождение абсолютно иного мира с доминированием в нем в условиях, когда прежний мир не удалось переформатировать под себя глобализмом…
1. Россия выглядела бы агрессором. Не фантазийным из грез CNN, а реальным, начавшим конфликт из-за собственных амбиций и/или неуравновешенности (наподобие неуравновешенности Эрдогана в ситуации со сбитым Су-24).
2. Россия столкнулась бы в развитии этого конфликта с коалицией стран с превосходящей российскую военной мощью (при этом желательно, чтобы США не были в первых рядах конфликтующих).
3. Россия перед лицом регионального разгрома применила бы тактическое ядерное оружие.
4. Далее подключились бы все мировые силы. Россия законно объявляется страной-изгоем, военным преступником, применившим ядерное оружие, её изолируют по-настоящему всем миром, строят забор санкций и т.д. по типу Ирака с Саддамом Хусейном.
Это изначальный сценарий, который хотели реализовать и на Украине, и в Сирии и т.д.
Срывается он:
1. Категоричным отказом поддаваться на единичные провокации, очевидно срежиссированные противостоящими России спецслужбами.
2. Выстраиванием широкой коалиции стран-единомышленников.
3. Подчеркнуто миролюбивой политикой. Отказом от силовых сценариев там, где есть малейший шанс договориться миром или заморозить конфликт.
4. Информационной кампанией, убеждающей мир в миролюбивости политики.
5. Адекватное международной обстановке усиление своей армии и спецслужб, убеждающее весь мир в бесперспективности силовых сценариев в отношении себя. Главным образом потому, что Россия становится МНОГОКРАТНО сильнее в обычных вооружениях любой локальной приграничной страны. Резко снижается желание любых локальных врагов (поодиночке) попробовать проломить Россию в своем регионе, имея реальные шансы на победу по региональному балансу сил. Потому что они — слабее.
В этих условиях локальные войны гасятся широкими международными коалициями (Минск-2, Астана и т. д). Невозможно возникновение локальной ядерной войны с участием России и какой-то региональной страны (блоком стран), где Россия однозначно выглядела бы в глазах мира агрессором. Если и возможна ядерная война, то однозначно быстро переходящая в стратегическую ядерную фазу. То есть это война блоков стран, изначально стратегических масштабов, геополитическое событие. А это уже совершенно иной расклад. Неприемлемый ни для одного потенциального агрессора, кроме теневого мирового правительства, цель которого — уничтожение огромных масс человечества, зарождение абсолютно иного мира с доминированием в нем в условиях, когда прежний мир не удалось переформатировать под себя глобализмом…
Про пули, полоний и рукопашную
Иностранная пресса переполнена материалами о Путине и Трампе. О встрече двух лидеров написала сочинение даже Джен Псаки! Британские же аналитики вычислили необыкновенное сходство Путина и Трампа. Эти двое похожи во всём: говорят одинаковые любезности, любят изображать из себя диктаторов, терпеть не могут инакомыслия и готовы расправиться с критиками. В отношении последнего подхода есть небольшая разница: Путин предпочитает пули и полоний, а Трамп подговаривает своих сторонников устроить с протестующими драку.
Проект «ЗЗ». Путин поставил капкан на Трампа
Главный козырь снова в рукаве США. Последствия «деэскалационного меморандума», или Тест на «мягкотелость»
Главный козырь снова в рукаве США. Последствия «деэскалационного меморандума», или Тест на «мягкотелость»
Что ж, если верить экспертам и аналитикам, в ближайшие дни Дональд Трамп науськает толпу своих сторонников на телеканал CNN. Очевидно, знаменитой Джен Псаки грозят физические меры воздействия. Мы советуем нанять ей побольше телохранителей, лучше из числа экс-контрразведчиков. Мистер Трамп, которого западные СМИ обвиняют в сходстве с Путиным, во гневе страшен. Не исключено, что бывшей говорящей голове Госдепа, изобразившей мистера Трампа марионеткой Путина, не только покажут кулак, но и подадут чай с полонием.
Комментарии наших читателей:
роман66
Приветик! Мы так ждали её, и она не могла обмануть наших ожиданий! С утра празднуем. Надеюсь, не поумнела.
g1washntwn
После прочтения подобного западного чтива остается непроходящее ощущение, будто случайно заглянул в журнал психолога, ведущего наблюдения за шизофреником. Что ни статейка — новый даунгрейд сознания.
Самогонщик
Руки прочь от лучшего юмориста матрасников Д. Псаки!
Santor
Зря вы так… Умная, решительная, знающая себе цену женщина… А идиотку она разыгрывала, чтобы уйти от ненужных объяснений и вопросов. Вы посмотрите её биографию и кем и где она до Госдепа работала… Сразу вопросы отпадут. Дурам сотни миллионов долларов не доверяют-с.
«Русские милитаристы» идут
Страны-члены НАТО планируют высказать Москве претензии в связи с «небезопасным поведением» российских лётчиков в небе над Балтийским морем.
В Лондоне тревога: новые британские авианосцы стоимостью £6,2 млрд., которыми так гордится мистер Фэллон, могут легко разрушить дешёвыми русскими ракетами.
Тем временем «русские милитаристы» готовятся «прощупать» восточный фланг НАТО. Под видом «учений» Россия начнёт новую «гибридную операцию», считают некоторые аналитики, чьё мнение опубликовала газета «Svenska Dagbladet».
Страны НАТО недовольны действиями российских летчиков над Балтикой
Шведская пресса сообщает: русские готовятся «прощупать восточный фланг НАТО»
СМИ: дорогие британские авианосцы беззащитны перед дешёвыми российскими ракетами
Шведская пресса сообщает: русские готовятся «прощупать восточный фланг НАТО»
СМИ: дорогие британские авианосцы беззащитны перед дешёвыми российскими ракетами
Особенно «русских милитаристов» боятся в Польше, а ещё больше — в странах Прибалтики.
Польские эксперты допускают, что в учениях «Запад-2017», которые станут прологом «гибридной войны», примут участие не менее двух механизированных дивизий (около 30.000 солдат). Это не всё: к этим силам присоединятся военный контингент из Калининграда и три дивизии из Западного военного округа. Затем русские прощупают на прочность «восточный фланг НАТО».
Что касается войск НАТО, недавно разместивших в Эстонии, Латвии и Литве по соединению, то у этих войск нет ни шанса остановить русское вторжение. В мозговом тресте «Rand Corporation» убеждены, что на разгром прибалтийских республик русские затратят не больше шестидесяти часов.
«Оптимистичный» же сценарий от «Rand Corporation» оставляет прибалтийцам всего 36 часов до капитуляции. Вопрос: зачем прибалтийцы кормят совершенно бесполезную военную силу?
Комментарии наших читателей:
Чёрный
Надо будет — прощупаем… До самого Стокгольма… Так что не будите лихо…
Подрезчик
Пусть боятся, значит, уважают. Хватит болтать и объяснять, что ни Россия, ни Белоруссия не имеют агрессивных планов! Это бесполезно, русофобия прет аж из ушей, думают о нападении — пусть думают, горжусь, что моей страны вместе с Россией тоже будут опасаться!!!
tacet
Статья в «Svenska Dagbladet» заказная. Заказчик — SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget). Написана с целью продвижения в странах Балтии и Польше товара под брендом "Libero".
* «— Встреча закончилась со счётом два-ноль в нашу пользу» — фраза из мультфильма «Возвращение блудного попугая 2»
Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин
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