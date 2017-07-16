Итоги недели. «— Встреча закончилась со счётом два-ноль в нашу пользу»

«Казань, прости...»

Насколько я знаю, ситуация с РТ в 1990-х годах была наподобие, как в преддудаевской Чечне. Национализм там зашкаливал. В том же Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище были годы, когда этнических русских из курсантов насчитывалось всего 2 человека, остальных выдавили дедовщиной по национальному признаку.

С одной стороны, тогдашний глава Татарстана Минтимер Шаймиев удержал тогда Татарстан от образования там государства типа "Ичкерии Дудаева". А с другой стороны, географической расположение самого Татарстана - в центре РФ, а не на её границе,- затрудняло влияние на татарское население мусульманских радикальных подстрекателей из-за границы - со стороны тех же саудитов.

И сейчас в РТ татарские националисты дискриминируют русское население как с русским языком в школьном образовании, так, видимо, и в органах управления РТ.

Национализм в 90-е действительно был, зашкаливал. Всякая дрянь вроде Файзии Байрамовой, тоц повылазила из канав, и некоторое время действительно были прегибы. длилось это на моей памяти не более 2 лет, потом они куда-то рассосались. Последний раз слышал о тоц когда их выселяли из здания в центре, а они пытались выставить это преследованием.

Потом был период мусульманского подъёма, но и он сходит на нет.

Сейчас действительно остались перегибы вроде большего количества часов татарского языка чем русского в школе, но идут родительские компании против этого, да и в минобре РФ недовольны. Думаю, прорвёмся.

Жириновский говорит: 50 губерний и пошли все со своими суверенитетами погулять

Проблемы? А как без них?

К сожалению, есть еще одна очень серьезная проблема - снятие с вооружения самолетов с предельным износом. В ближайшие 3-4 года будут списаны все МиГ-29 советского производства, около 150 штук. А МиГ-35 только проходит испытания. Из 120 Су-27 бОльшая часть также советского производства. Хоть ресурс у "сушек" больше, но даже самым новым "советским" двадцать седьмым скоро будет 30 лет и больше. Вывод: побыстрее запускать в большую серию С-500 (разумеется, насколько это будет возможно для такого сложного комплекса), С-350, новые "Буки" и "Торы", не затягивать с Т-50 и модернизировать Су-30 и Су-35.

Вывод из написанного в статье - к войне мы опять не готовы. Не мудрено, слишком долго раскачивались, не тем занимались. Российские системы ПРО и ПВО вполне современны и эффективны но в количественном отношении уступают катастрофически. Т.е. первую волну Томагавков НзБ и КрБ сносим, баллистику отражать будет уже нечем. Плюс воздушные носители. В прочем это и немудрено - нынешний социальный строй Россиине подразумевает приоритетов защиты территории и народа. Большинство власть имущих занято стяжательством и давно подготовило себе уютные норки за бугром, на территории врага. И поддерживают уворованными у народа средствами те самые его программы модернизации и перевооружения. Те не многие, кто с ВВП во главе работают над этой проблемой, кардинально повлиять на ситуацию не могут. Чтобы совершить резкий количественный скачок необходима мобилизация всего государства, при нынешнем общественно-политическом устройстве это не возможно. Остаётся надежда на разведорганы. Держать под постоянным прицелом местонахождение семей и чтобы они знали об этом. Может и не решатся. Жить остаток жизни, пусть и в комфортабельном бункере, но под землёй... Хотя кто их знает. А война уже на пороге, только слепой этого не видит, очередной (каждые 100 лет) крестовый поход на Русь не за горами.

Сериал про Серёгу

...узнал о приговоре по ТВ и возмущён до глубины души!!! О КАКОМ ПРАВОВОМ решении суда может идти речь!!!

Это филькина грамота подписанная судьёй... ПРОСТО НЕТ СЛОВ И НИКАКОГО ДОВЕРИЯ СУДАМ!!!

Деньги были украдены не у государства, а у граждан. Самое интересное то, что в суд не явился ни один потерпевший. А, ведь, по делам о хищениях потерпевших не назначают, это они заявляют о причинении им вреда и с их согласия признаются потерпевшими постановлением следователя. Так что, прежде чем судить о конкретном решении суда, стоит хотя бы ознакомиться с материалами уголовного дела, или, в крайнем случае, прочитать решение суда в полном объеме, а не узнать его резолютивную часть из СМИ. Но и для этого нужно иметь юридическое образование и соответствующую практику по уголовному судопроизводству. Не то все мы считаем себя врачами и судьями. Ведь Полонского не освободили от наказания, а дали реальный срок и признали виновным. Но не суд же устанавливает законы о сроках уголовного преследования (срок давности). Срок считается с момента совершения преступления (хотя там длящееся преступление). Кроме того в этот срок не входит время на розыск обвиняемого. Тут, либо потерпевшие долго ждали и поздно обратились в полицию, либо была затяжка при возбуждении уголовного дела. Но судить об этом можно, зная материалы дела. Судя по всему, это было не менее 15-ти лет назад. И если в суде нет потерпевших, они в настоящее время вполне довольны. Либо получили жильё, либо компенсацию.

Во всём виноват Чубайс!

Насквозь видят

Нельзя не согласиться с тем, что "ссанкции" придают хороший стимул развитию технологий внутри страны. Это хорошо и это правильно, слишком много производств оставили за пределами РФ, надеясь на кооперацию и "братское сотрудничество". Какими бы ни были турбины, сказано было, что они прошли модернизацию в России под условия места установки, т.е. конечный продукт был собственного производства. А слова "Сименса", что они "никогда и ничего" поставлять в Россию не будут, есть просто блеф. Освободившееся место тут же займет, к примеру, "Бош" (условно говоря) или кто-то из китайцев.

Частично с Вами соглашусь..Но только на нашем предприятии по переработке подсолнечника в Краснодарском крае-АСУ ТП ну сплошь "сименовская"... Могли бы и отечественную поставить, ну тот же "Овен"... Нет - хозяин благотворит все немецкое... Правда, рискует больше не получить ни одного ржавого гвоздя теперь.

первый образец ГТД-110М (самая мощная и перспективная турбина, наш ответ Сименсу по сути) должен появится на свет к "4-му кварталу 2017 г.". И тут этот скандал вдруг вспыхнул! Стало быть, я думаю, те как-то почуяли, что монополия -то уходит у них из рук! Вот же в чём дело!

Меня терзают смутные сомненья, что в контракте, заключённом до 2014-го, было чётко и ясно оговорено о том, что место поставки, а так же монтирования и эксплуатации - Тамань. Обычно такие условия ставятся при продаже лицензии, технологии и оборудования для производства военной техники, где одним из условий является "отказ в доступе к технологиям и получаемой по этой технологии продукции, третьим лицам". Но и в этом случае Крым, территориально и административно входящий в состав РФ, третьей стороной являться не может.

С таким же успехом Siemens может в следующем году оспорить и эксплуатацию э/поездов, поставленных в Россию, если эти поезда будут курсировать через мост в керченском проливе.

В конце концов, пора уже и Сименсу определиться - что им важнее - бизнес или политика.

С поражённым геномом

Можно себя бить пяткой левой ноги в грудь и кричать, что Запад нас развалил и ограбил. Да только все это сделали мы сами. Никакая не молодежь, а отъявленные коммунисты хрущевских, послесталинских времен. Именно они типа Брежнева и Горбачева свели к формальностям всю коммунистическую систему, нравственность, чувство долга и патриотизма. Все это превратилось в простую трескотню с трибун. А в реалии воровали все подряд. Кто на чем сидел, то и воровал. Как там была поговорка: "Своруй с завода хоть бы гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость". И воровали все, начиная от министров и кончая дворниками. Потом им надоело прятаться от ОБХСС и они решили себя легализовать. Вот и "Перестроили" страну! А с партийных трибун клеймили всех направо и налево! Все были идейными и воспитанными. А в душе одно ворье! Все это было с 70-х годов, точно, а возможно и раньше с Хрущева. Так что при чем тут молодежь? Любая молодежь соответствует своему времени. Убивала СССР тоже молодежь. Чубайсу с Гайдаром в те времена немного за 30 лет. В таком возрасте командирам атомные лодки еще не доверяли. Слишком молоды. Хотя были исключения. Я во времена развала уже не служил. Был пенсионером. Но я спрашивал прямо и открыто адмиралов и генералов, которые служили тогда в больших должностях. Как вы, истинные патриоты (А я этих людей хорошо знал и они были реально хорошими людьми) допустили, что кучка отщепенцев развалила страну. Почему промолчали, почему не подняли армию и не задавили эту вороватую "элиту". В ответ - тишина! Видимо, то, что должно произойти обязательно происходит и парализует и волю и желание хороших людей остановить такое.

" И сделали это отъявленные коммунисты". Сделали это не коммунисты, партийные функционеры, далее всё правильно. В стране было много коммунистов, настоящих коммунистов, которым страна обязана своим развитием. Напомню, на многие должности принимались лишь члены КПСС, потому это не преувеличение. Те, кто развалил страну имели партбилеты КПСС, но они не были носителями коммунистической идеологии: клеветой, интригами они сделали свою карьеру. Тогда были "чистки" партийных рядов, и из КПСС начали исключать ...наиболее активных коммунистов. Почему это происходило? Не знаю, не была членом КПСС, мне даже не предлагали, хотя была активной: и даже политзанятия проводила. Отношение к кадрам КПСС уже в 70- е годы было очень странным. Возглавлял коммунистическую организацию крупного предприятия злоупотреблявший алкоголем кадр, люди возмущались, обращались, но....проверка приезжала в редкие дни трезвости. Очевидно работать с таким было верхам удобнее: не вникал, соглашался, исключать стали принципиальных. Задолго готовился развал страны.

О БЖРК

Анекдот в тему: Где работаешь? Проводником на "БАРГУЗИНЕ"! Это скорый, что ли? Нет, стратегический!

Дайте хоть мне фантастику почитать. Хороший жанр ведь, где главный критерий-полёт фантазии и плевать на факты и реалии.

Три локомотива для "Молодца" были нужны по другой причине: "Каждая из трех пусковых установок, входящих в БЖРК может осуществлять пуск как в составе поезда, так и автономно.

Пусковая установка Вагон построен на Калининском заводе в 1986г.

Кто за кем гонится?

Американцы больше пиарятся, поэтому лично у меня большие сомнения в боевой эффективности всех их новых систем, всё это очень сильно напоминает шумиху Рейгановских Звездных войн, нам абсолютно не стоит на всё это вестись и впадать в панику и всё пропальщину, более чем уверен там ноль без палочки на самом деле.

Полосатые пиарятся, а наши рады стараться слить всю инфу по кораблям, типа, смотрите, какие мы крутые, вы еще не сделали свои побрякушки, а мы уже везде насовали своих, самых крутых во всем мире. Ну так молодцы, сделали, насовали и сидите, молчите. У китайцев учитесь.

Длинный язык никогда до хорошего не доводил.

Секретная миссия

Воздушно-космические войска в степях Украины...что-то мне подсказывает, что если явиться в военкомат и заявить, что хочу служить по контракту на Донбассе, то можно прямиком отправится на профилактическую беседу в ФСБ.

Честно говоря ситуация когда ВСУ безнаказанно нападает, захватывает в плен и использует в пропагандистских целях в/сл ДЛНР уже начинает раздражать. Где ответные меры? Где хоть один наёмник, который даёт показания под камеру. Такое ощущение, что украинские ДРГ чувствуют себя как дома на этих территориях. То подрыв машины ОБСЕ, то взрывы в Донецке и Луганске, то пленения. Противодействие хоть какое-то (кроме переднего края) оказывается?

РФ лётчика Ярошенко вытащить-то не может из тюрьмы в США, как ни пыжится. Ни задержать кого из американцев в мире и посадить. Ничего не предпримут. Будет вялотекущий процесс. У нас как всегда - внешнему миру долги простить, а внутри страны своим гражданам - ...

Торговля по-украински

Именно вот это и называется "слив". Обнародование этой информации важно для демонстрации того, что о них знают, за ними следят.

Интересно кто на это деньги выделяет? Лично товарищ Путин? Не раздолбанные республики же решили профинансировать всушников.

Я так понимаю - сидели бухали, водка кончилась, взяли мобилу продиктовали список своего взвода, деньги на мобилу или карту упали, докупили бухла и сала на закусь и дальше сидят. Спасибо товарищам врагам...

История Украины - история предательства. Продают всё. Самозабвенно и с огоньком.

Сбит самолёт ВВС САР

Если это зона «деэскалации», зачем тогда там летать асадовским войскам? Бомбили?

Они на своей территории, где хотят, там и летают…

Ну как, вас устроили ответы? От себя добавлю, сирийский народ устал от войны, которую у них устроили США и их прихлебатели, мало того, США и иже с ними постоянно препятствуют мирному процессу, не считают они их за людей…

Поговорим об авианосцах

Мнение наиболее вероятного противника о перспективах развития нашей армии и флота вполне разумно принять к сведению, но действовать надо так, чтобы опровергнуть это мнение в выгодном для нас плане. Как с танками в начале ВОВ: никто не предполагал наличие Т-34 и не сильно верили в броню КВ-1, а на практике вышли большие проблемы при столкновении с ними в открытом бою.

Всё верно. Строить негде, базироваться негде, денег нет, да и не нужен.

Опять авианосец. А может, лучше насытить флот корветами, фрегатами, подводными лодками? Для начала. Строить десантные корабли, корабли обеспечения. Отремонтировать и модернизировать то, что имеется. «Устинова» того же реанимировать.

«Я с заводчанами сам обязательно встречусь»

Приведут на встречу нужных людишек с завода. Те скажут, что у нас всё ОК… И это провокаторы пишут… Задницы они свои научились прикрывать. При приезде Кондратьева в Белую Глину (Краснодарский край) слова не давали сказать, выступающие были подготовлены…

Уже… завод объявляет себя банкротом, а руководство расплатится с людьми из личных средств.

Вот так, товарищ президент… Распустили вы своих бояр… Ох, распустили!

Охренеть можно! Губернатор есть, в губернии министр промышленности есть (целый министр, твою мать). А зарплаты у рабочих нету!!! Сколько ж всё это можно терпеть???

Кто к нам с мечом придёт…

Венгров как бы не брали в плен, но однако же набрали более полумиллиона при всего-навсего 300 тыс. убитых венгров. В данном случае никому не нужная гуманность. Дело не в том, что ходили легенды, что "Сталин сказал, мадьяр в плен не брать", "Ватутин сказал", дело в том, что сами венгры русских в плен не брали, никого, в т. ч. раненых.

Свои охранные функции в тылу вермахта мадьяры превратили в карательные. Даже по утверждениям венгерского историка Кристиана Унгвари, мадьяры уничтожали всё (или почти всё — бывало, убегали, прятались) население любой "подозрительной" деревни, записывая заживо сожженных, расстрелянных стариков, женщин и детей как партизан или пособников партизан.

Кстати, отдельный пример, 105-я венгерская легкопехотная дивизия на 30% состояла из румын и на 30% из рутен (они же галицаи).

Каждой мадьярской дивизии полагалось 50-60 кураторов из GFP (Geheimen Feldpolizei, полевое "гестапо").

Рутены — это русины, карпатороссы, а не "галицаи".

Сейчас источник искать не буду, но в свое время, когда интересовался темой потерь сторон в ВОВ, запомнилась другая цифра: на восточном фронте Венгрия понесла наибольшие безвозвратные военные потери после Германии, почти 900 тыс. чел. С учётом количества воевавших в рядах вермахта венгров и те сокрушительные потери, которые понесли их части в сражениях с Красной Армией, эта цифра представляется вполне достоверной.

Выстрелить себе в ногу

В 91 г. завод начал выпуск запорной арматуры, параллельно шло освоение тематики СДМ. Развал Союза прервал конверсию. Болтали о руке рынка — так и осталось болтовней. Не набрали новых заказов, в т. ч. из-за противостояния «за новую власть — против» с нефтяными тузами (друзья Запада), не нашли взаимопонимания (директора ВПК), и сейчас тоже ничего не изменилось.

Давить надо "свободных рыночников" в пользу своего производства.

Одним словом, у американцев есть широкий спектр возможностей оказывать экономическое давление на Россию, привлекая для этого и ЕС. У нас такие возможности слишком ограничены, что заставляет постоянно искать выход из создавшегося положения. Но, я думаю, переживем.

Полагаю, можно самим ввести запрет на всё это, наладить выпуск оборудования для бурения, свои самолёты у нас есть, осталось только прозападное лобби разогнать.

Трамп у руля находится с 20 января текущего года. Эти полгода он только то и делает, что отбивается от Конгресса за "связь" с Кремлём. Сам Конгресс в большинстве состоит из людей из обоймы Обамы и Клинтон, демократов, страдающих русофобией. Понятно, что вести политику по своему усмотрению Трампу в ближайшее время не дадут, а то, что мы наблюдаем, есть не что иное, как игра в поддавки с конгрессменами. Выборы в Конгресс проводятся по чётным годам, когда происходит замена конгрессменов на 30%, и ближайшие выборы в 2018 году. Возможно, после выборов у Трампа, кроме противников, в Конгрессе могут появиться и сторонники, если не в большинстве, то хотя бы в пропорции 50х50. Вот тогда будем посмотреть, как он будет выстраивать отношения. Сейчас его обложили флажками в два ряда и ждут, когда он накосячит, чтобы подвести под импичмент. Так что пока политика США в отношении России никак не изменится.

Кто первый бомбанёт?

Готовим ОЗК и бомбоубежища?..

Заворачиваемся в простыню и ползём на кладбище.

Пойду поищу лопату. Надо всё-таки достроить бункер.

Россию хотят вовлечь в конфликт, в котором:

1. Россия выглядела бы агрессором. Не фантазийным из грез CNN, а реальным, начавшим конфликт из-за собственных амбиций и/или неуравновешенности (наподобие неуравновешенности Эрдогана в ситуации со сбитым Су-24).

2. Россия столкнулась бы в развитии этого конфликта с коалицией стран с превосходящей российскую военной мощью (при этом желательно, чтобы США не были в первых рядах конфликтующих).

3. Россия перед лицом регионального разгрома применила бы тактическое ядерное оружие.

4. Далее подключились бы все мировые силы. Россия законно объявляется страной-изгоем, военным преступником, применившим ядерное оружие, её изолируют по-настоящему всем миром, строят забор санкций и т.д. по типу Ирака с Саддамом Хусейном.

Это изначальный сценарий, который хотели реализовать и на Украине, и в Сирии и т.д.

Срывается он:

1. Категоричным отказом поддаваться на единичные провокации, очевидно срежиссированные противостоящими России спецслужбами.

2. Выстраиванием широкой коалиции стран-единомышленников.

3. Подчеркнуто миролюбивой политикой. Отказом от силовых сценариев там, где есть малейший шанс договориться миром или заморозить конфликт.

4. Информационной кампанией, убеждающей мир в миролюбивости политики.

5. Адекватное международной обстановке усиление своей армии и спецслужб, убеждающее весь мир в бесперспективности силовых сценариев в отношении себя. Главным образом потому, что Россия становится МНОГОКРАТНО сильнее в обычных вооружениях любой локальной приграничной страны. Резко снижается желание любых локальных врагов (поодиночке) попробовать проломить Россию в своем регионе, имея реальные шансы на победу по региональному балансу сил. Потому что они — слабее.

В этих условиях локальные войны гасятся широкими международными коалициями (Минск-2, Астана и т. д). Невозможно возникновение локальной ядерной войны с участием России и какой-то региональной страны (блоком стран), где Россия однозначно выглядела бы в глазах мира агрессором. Если и возможна ядерная война, то однозначно быстро переходящая в стратегическую ядерную фазу. То есть это война блоков стран, изначально стратегических масштабов, геополитическое событие. А это уже совершенно иной расклад. Неприемлемый ни для одного потенциального агрессора, кроме теневого мирового правительства, цель которого — уничтожение огромных масс человечества, зарождение абсолютно иного мира с доминированием в нем в условиях, когда прежний мир не удалось переформатировать под себя глобализмом…

Про пули, полоний и рукопашную

Приветик! Мы так ждали её, и она не могла обмануть наших ожиданий! С утра празднуем. Надеюсь, не поумнела.

После прочтения подобного западного чтива остается непроходящее ощущение, будто случайно заглянул в журнал психолога, ведущего наблюдения за шизофреником. Что ни статейка — новый даунгрейд сознания.

Руки прочь от лучшего юмориста матрасников Д. Псаки!

Зря вы так… Умная, решительная, знающая себе цену женщина… А идиотку она разыгрывала, чтобы уйти от ненужных объяснений и вопросов. Вы посмотрите её биографию и кем и где она до Госдепа работала… Сразу вопросы отпадут. Дурам сотни миллионов долларов не доверяют-с.

«Русские милитаристы» идут

Надо будет — прощупаем… До самого Стокгольма… Так что не будите лихо…

Пусть боятся, значит, уважают. Хватит болтать и объяснять, что ни Россия, ни Белоруссия не имеют агрессивных планов! Это бесполезно, русофобия прет аж из ушей, думают о нападении — пусть думают, горжусь, что моей страны вместе с Россией тоже будут опасаться!!!

Статья в «Svenska Dagbladet» заказная. Заказчик — SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget). Написана с целью продвижения в странах Балтии и Польше товара под брендом "Libero".

* «— Встреча закончилась со счётом два-ноль в нашу пользу» — фраза из мультфильма «Возвращение блудного попугая 2»