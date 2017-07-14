МО Эстонии: российская угроза – не игра воображения

Российский президент Владимир Путин много раз давал понять, что он враждебно настроен в отношении НАТО. Если Россия решит и дальше придерживаться менталитета XX века, мы не сможем ничего предпринять против этого – сможем только подготовиться,

Слабость и нерешительность скорее соблазняют Россию. Стабильность и сила тут – лучший выбор,