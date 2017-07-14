МО Эстонии: российская угроза – не игра воображения
Эстония опасается «великодержавной политики» России, и возможность вторжения на территорию республики – «не игра воображения», приводит RT слова министра обороны прибалтийской республики Юри Луйка.
В интервью швейцарской газете Luzerner Zeitung политик отметил, что в Эстонии «очень внимательно и отчасти с беспокойством следят за тем, что происходит в России».
Например, в сентябре там будут проводиться крупномасштабное учение, в которых примут участие около 100 тыс. военных. В этой связи Луйк подчеркнул, что рад недавнему размещению подразделения НАТО в Эстонии и тому, что «здесь обосновались американские и венгерские военные».
Конечно, «1500 солдат НАТО – относительно небольшое число, но это боеспособные военные подразделения с танками и тяжёлой артиллерией», пояснил министр. По его словам, главное – не в количестве, а в том, что Москве «отправлено послание».
На вопрос, «насколько реальна для Эстонии угроза российского вторжения», Луйк напомнил изданию о «российской аннексии Крыма, конфликте на востоке Украины и грузинской войне 2008 года», которые свидетельствуют о том, что «речь идёт не об абстрактных страхах».
По словам министра, «Эстония однозначно ориентирована на Запад как в отношении НАТО, так и в отношении ЕС». При этом Луйк выразил убеждение, что с Москвой политика умиротворения не сработает.
В интервью швейцарской газете Luzerner Zeitung политик отметил, что в Эстонии «очень внимательно и отчасти с беспокойством следят за тем, что происходит в России».
Например, в сентябре там будут проводиться крупномасштабное учение, в которых примут участие около 100 тыс. военных. В этой связи Луйк подчеркнул, что рад недавнему размещению подразделения НАТО в Эстонии и тому, что «здесь обосновались американские и венгерские военные».
Конечно, «1500 солдат НАТО – относительно небольшое число, но это боеспособные военные подразделения с танками и тяжёлой артиллерией», пояснил министр. По его словам, главное – не в количестве, а в том, что Москве «отправлено послание».
На вопрос, «насколько реальна для Эстонии угроза российского вторжения», Луйк напомнил изданию о «российской аннексии Крыма, конфликте на востоке Украины и грузинской войне 2008 года», которые свидетельствуют о том, что «речь идёт не об абстрактных страхах».
Российский президент Владимир Путин много раз давал понять, что он враждебно настроен в отношении НАТО. Если Россия решит и дальше придерживаться менталитета XX века, мы не сможем ничего предпринять против этого – сможем только подготовиться,сказал он.
По словам министра, «Эстония однозначно ориентирована на Запад как в отношении НАТО, так и в отношении ЕС». При этом Луйк выразил убеждение, что с Москвой политика умиротворения не сработает.
Слабость и нерешительность скорее соблазняют Россию. Стабильность и сила тут – лучший выбор,сказал он.
Использованы фотографии: mospravda.ru
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