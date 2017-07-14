13:44 14 июля

МО Эстонии: российская угроза – не игра воображения

Эстония опасается «великодержавной политики» России, и возможность вторжения на территорию республики – «не игра воображения», приводит RT слова министра обороны прибалтийской республики Юри Луйка.



В интервью швейцарской газете Luzerner Zeitung политик отметил, что в Эстонии «очень внимательно и отчасти с беспокойством следят за тем, что происходит в России».


Например, в сентябре там будут проводиться крупномасштабное учение, в которых примут участие около 100 тыс. военных. В этой связи Луйк подчеркнул, что рад недавнему размещению подразделения НАТО в Эстонии и тому, что «здесь обосновались американские и венгерские военные».

Конечно, «1500 солдат НАТО – относительно небольшое число, но это боеспособные военные подразделения с танками и тяжёлой артиллерией», пояснил министр. По его словам, главное – не в количестве, а в том, что Москве «отправлено послание».

На вопрос, «насколько реальна для Эстонии угроза российского вторжения», Луйк напомнил изданию о «российской аннексии Крыма, конфликте на востоке Украины и грузинской войне 2008 года», которые свидетельствуют о том, что «речь идёт не об абстрактных страхах».

Российский президент Владимир Путин много раз давал понять, что он враждебно настроен в отношении НАТО. Если Россия решит и дальше придерживаться менталитета XX века, мы не сможем ничего предпринять против этого – сможем только подготовиться,
сказал он.

По словам министра, «Эстония однозначно ориентирована на Запад как в отношении НАТО, так и в отношении ЕС». При этом Луйк выразил убеждение, что с Москвой политика умиротворения не сработает.

Слабость и нерешительность скорее соблазняют Россию. Стабильность и сила тут – лучший выбор,
сказал он.

Использованы фотографии: mospravda.ru
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Комментарии 43

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  1. Лесник Сегодня, 11:29
    Пункт раз-а зачем нам Эстония?
    Пункт два- а что такое менталитет 21 века?
    request request
    Лесник
    1. Чёрный Сегодня, 11:35
      ...пункт три - эта Куйка много тявкает... laughing ..видать америкашки ему зарплату за июль на карточку кинули... laughing
      Чёрный
      1. мордвин 3 Сегодня, 11:37
        Пункт четыре: надо бы ему по е..... засадить angry
        мордвин 3
        1. Чёрный Сегодня, 11:38
          Цитата: мордвин 3
          Пункт четыре: надо бы ему по е..... засадить angry

          Дык с этого пункта нужно и начать laughing
          Чёрный
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:46
            Цитата: Чёрный
            Дык с этого пункта нужно и начать

            Согласен полностью . Научились прибалты по примеру хозяина называть белое - чёрным и наоборот . fool Лучше бы делом занялись - бомбоубежища строили , например , или концлагеря . lol
            bouncyhunter
            1. Например Сегодня, 12:01
              Лет через двадцать кончатся последние прибалты. Канут в лету три эти национальности. И русские тут не причем - их молодежь сваливает в Европу. Ассимилируются они с европейцами. Ежели не изменят ситуацию внутри страны, то кирдык им.
              Например
              1. cniza Сегодня, 12:34
                А кто жить будет на их территориях , а похоже они превратятся в полигоны НАТО до поры до времени.
                cniza
                1. Монос Сегодня, 13:27
                  Приветствую, тёзка hi
                  Стабильность и сила тут – лучший выбор,

                  Ага, "стабильность и сила"... laughing
                  Монос
            2. Partyzan Сегодня, 12:12
              решит и дальше придерживаться менталитета XX века, мы не сможем ничего предпринять против этого – сможем только подготовиться,
              так они этим и занимаются - за вазелином уже побежали laughing
              Partyzan
        2. vovanpain Сегодня, 11:52
          Пункт пять:а шли бы шпротоеды лесом в эротическое путешествие fellow
          vovanpain
          1. inkass_98 Сегодня, 12:03
            Вот видите, чухонец прав оказался: он только мявкнул, а сколько агрессивных агрессоров сразу на него набросилось laughing . Враги кругом, так и мечтают бедного эстонца в травматологию отправить, что уж говорить о России в целом.
            inkass_98
          2. Partyzan Сегодня, 12:17
            а шли бы шпротоеды лесом
            так они и так там сейчас отходняк ловят - в начале то было 500 тысяч - сейчас уже 100 laughing
            Partyzan
        3. Govorun Сегодня, 12:50
          МО Эстонии: российская угроза – не игра воображения
          Пункт пять...а,что в Эстонии есть МО??? На два танка,три солдата и воздушного змея...?
          Govorun
      2. Ren Сегодня, 12:19
        Цитата: Чёрный
        ...пункт три - эта Куйка много тявкает... ..

        Ну и судя по фото пальчиками в носу или в ... европе ковыряет и показывает всем присутствующим результат своей деятельности lol
        Ren
    2. tiredwithall Сегодня, 11:41
      Российский президент Владимир Путин много раз давал понять, что он враждебно настроен в отношении НАТО

      Опять все очень технично поставлено с ног на голову.
      tiredwithall
    3. Orionvit Сегодня, 12:54
      Цитата: Лесник
      Пункт раз-а зачем нам Эстония?

      Вообще то за неё деньги плачены, причём не малые. С другой стороны, своим откровенно враждебным поведением, они накличут ту самую "оккупацию", которой так боятся.
      Orionvit
    4. mikh-korsakov Сегодня, 13:41
      Менталитет 21 века это поощрение женитьбы педерастов.
      mikh-korsakov
  2. rafaelich Сегодня, 11:36
    "Москве «отправлено послание»." - Вот теперь страшно стало...
    rafaelich
  3. ARES623 Сегодня, 11:41
    "Слабость и нерешительность скорее соблазняют Россию. Стабильность и сила тут – лучший выбор,
    сказал он."( МО Эстонии)
    Надо было добавить, на что соблазняться. Оккупировать прибалтийские республики, а потом отвечать за их оголодавшее население? Да зачем нужна оккупация, когда через 10-15 лет эта территория сама опустеет при таких министрах. Уже сегодня немцы, как потенциальные инвесторы говорят, что в приебалтику нет смысла вкладывать деньги. Их уже сегодня некому осваивать. Вся политэлита прибалтийских стран в подобных выражениях, по Фрейду, высказывают свои тайные эротические желания быть под каким-нибудь сильным оккупантом, чтобы хоть что-то перепадало "на по-жрать". Им и НАТО надо для организации рабочих мест, ибо сами даже на это не способны. Страны сантехников, поломоек и проституток, вот почти полный перечень компетенций этих стран. А ведь сколько СССР им понастроил?! Ну что сказать? Чудь... request
    ARES623
  4. sl3 Сегодня, 11:41
    Кому вы нужны голодранцы и попрошайки.
    sl3
  5. Masya Masya Сегодня, 11:42
    «не игра воображения»

    да никто не спорит, конечно нет... это фантазии воспаленного мозга... wink
    Masya Masya
    1. Околоточный Сегодня, 11:50
      Марина, hi Это "игра" - следствие алкогольной интоксикации.
      Околоточный
      1. Masya Masya Сегодня, 12:01
        Алексей, love куда бедным эстонцам то податься, в какой схрон... каждый день им эту жуть, это следствие алкогольной интоксикации гонят...
        Masya Masya
    2. мордвин 3 Сегодня, 11:58
      Цитата: Masya Masya
      фантазии воспаленного мозга...

      Оно, оно самое.. laughing
      мордвин 3
  6. AID.S Сегодня, 11:42
    Думаю не зря опасаются, так как сами представляют угрозу России. Вхождением в НАТО, русофобской внутренней и внешней политикой. И совершенно понятна необходимость для России эту угрозу устранять, хотя не обязательно военными методами.
    AID.S
    1. Калистрат Сегодня, 12:55
      Просто эстонцы обнаглели. А ведь знают,что Россия и не думает нападать на Эстонию.
      Калистрат
  7. soroKING Сегодня, 11:45
    "...сможем только подготовиться."
    во-во, закупайте вазелин бочками... wassat
    soroKING
  8. pvv113 Сегодня, 11:53
    Эстония опасается

    Еще одно королевство клоунов
    pvv113
  9. Geisenberg Сегодня, 11:54
    Верно. Это не игра воображения это паника истеричек.
    Geisenberg
  10. Altona Сегодня, 11:54

    Эстонская армия в стихах Ыыху Йебенпаллу. laughing
    Altona
  11. Стабилиози Сегодня, 11:57
    российская угроза – не игра воображения, но последствия употребления, легких, тяжелых и прочих...)
    Стабилиози
  12. soroKING Сегодня, 11:58
    Цитата: Altona

    Эстонская армия в стихах Ыыху Йебенпаллу. laughing

    годная фамилия wassat
    soroKING
  13. Paranoid50 Сегодня, 11:59
    И так каждый день... Рутина... Увидев такой
    МО Эстонии: российская угроза – не игра воображения
    или подобный заголовок, даже не открывая статью, заранее знаешь, что внутри. Не ожидая от них ничего другого, подсознательно начинаешь искать хоть какой-то позитив в том, что есть.... laughing Так и с этой статьёй - нас можно поздравить : раз мы кому-то угрожаем, следовательно, МЫ ЖИВЫ и МЫ СИЛЬНЫ. Не думал,что скажу, но спасибо,Эстония. laughing hi drinks
    Paranoid50
  14. rotmistr60 Сегодня, 12:03
    российская угроза – не игра воображения

    Когда игра воображения становится реальностью, то следует обратиться к психиатру. Но шизофреник с манией преследования ни когда не согласится с тем, что он не совсем здоровый человек.
    rotmistr60
    1. Лесник Сегодня, 12:07
      «Сон разума рождает чудовищ» (исп. El sueño de la razón produce monstruos) — испанская пословица
      Лесник
  15. Every Сегодня, 12:04
    Например, в сентябре там будут проводиться крупномасштабное учение, в которых примут участие около 100 тыс. военных. В этой связи Луйк подчеркнул, что рад недавнему размещению подразделения НАТО в Эстонии и тому, что «здесь обосновались американские и венгерские военные».

    Цитата: Лесник
    Пункт два- а что такое менталитет 21 века?
    request request

    Вот это и есть менталитет 21 века.
    Сами сначала пустили к себе НАТО и позволили проводить учения у наших границ. Тем самым вынудив нас принять ответные меры - масштабные учения и увеличение числа войск на границе.
    А потом нас еще и обвинить - вон смотрите какие Русские нехорошие, усиливают и обучают армию.
    Ложь, лицемерие, искажение фактов в угоду себе любимым - все это европейский менталитет 21 века.
    Every
  16. bratchanin3 Сегодня, 12:08
    Прибалты боятся не «великодержавной политики» России, а военного возмездия за все те пакости и вред, которые нанесли России с 1990 года. Нанесли вреда немерено и напакостили огромной стране, которая может стареть с лица земли этих карликовых недоумков. Вот и страшно! Это как нашкодившему псу приходится ожидать наказания каждую минуту, а это вдвойне обидно от бессилия, ведь сами прибалты пустое место, неудачники, лузеры, европейский задний двор, вонючий и загаженный.
    bratchanin3
  17. domnich Сегодня, 12:21
    «…Эстония опасается «великодержавной политики» России…»

    Эстонии следует опасаться не России, а депопуляции собственного населения

    В Эстонии убыль населения с 1990 года составила 16%. Это официальные данные. Дело в том, что достаточно большое количество населения уехало за рубеж на заработки, но поскольку периодически возвращается в родные края погостить к родственникам, то статистика не считает их «окончательно убывшими». Кроме того, Эстония разрешила перепись населения по id-картам. Таким образом, человек, находящийся в любой точке земного шара, имея на руках карту, может переписать себя как постоянно проживающий гражданин на территории Эстонии. Подробности: https://regnum.ru/news/polit/1951523.html

    Общую картину депопуляции дополняет значительное количество самоубийств. Несмотря на то, что эстонские средства массовой информации стараются избегать освещения самоубийств, заслуживает внимания тот факт, что каждый год число людей, которые сами сводят счеты с жизнью, превышает число тех, кто погибает в результате дорожных аварий и при пожарах сообщает информационное агентство ERR.


    Согласно демографического прогноза ООН к 2050 году Эстония должна потерять до половины своего нынешнего населения.

    И это без всякой войны!
    domnich
  18. LUCKY777 Сегодня, 12:26
    Луйк напомнил изданию о «российской аннексии Крыма, конфликте на востоке Украины и грузинской войне 2008 года»

    А про нападение Наполеона и Гитлера на Россию он вспомнить не хочет? Вам, прибалты, надо трястись и делать так, что бы на вашей территории колосились ромашки и лютики, а не НАТОвские упыри свои вооружения размещали, ведь если в случае чё как, защищать там уже будет некого. Так что бегите, подальше в Швеции и Швейцарии дорогие прибалты, это ваш единственный шанс оставить от себя генетический плевок на этой планете.
    LUCKY777
  19. Alexey RA Сегодня, 12:29
    Шпроты просто паниковали: с одной стороны, в речке они были большинством, с другой стороны, речка разделяла два леса и в случае чего, вся движуха шла по их головам, в не зависимости от их желания. Причем даже самые невменяемые шпроты понимали, что для любого берегового жителя они просто легкая закуска, а кто будет прислушиваться к мнению закуски.
    ©
    Alexey RA
  20. Владимир Анатольевич Сегодня, 12:29
    Напомнить бы этому "хххххх" по линии МИД вежливо и тактично, откуда в эстонии взялась государственность!
    Владимир Анатольевич
  21. Stinger Сегодня, 12:36
    Интересно, обделается до сентября или после. От "игры воображения"?
    Stinger
  22. Вздринчер Сегодня, 12:51
    тут он прав на 100% Рано или поздно все это России надоест И она махнет шашкой
    Вздринчер
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